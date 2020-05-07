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Новости Коронавирус и карантин
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Порошенко призывает власть выплатить зарплату врачам и обеспечить им страхование: "Заплатите врачам, потому что некому будет вас лечить"

Порошенко призывает власть выплатить зарплату врачам и обеспечить им страхование:

Лидер фракции "Европейская солидарность" и пятый Президент Украины Петр Порошенко призывает власть обеспечить врачам зарплату, тестирование и страхование от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Еще раз подчеркиваю, у нас 20% всех больных являются врачами, при этом средняя норма в мире 1-2%. И это случилось потому, что власть не способна была защитить врачей с самого начала пандемии, потому что вывезла маски, средства индивидуальной защиты. И волонтерам и меценатам пришлось первым завозить защитные костюмы, противовирусные очки, маски и респираторы, бахилы и перчатки, лекарства и медицинское оборудование. Власть вновь продемонстрировала свою полную неуклюжесть", - подчеркнул Порошенко.

"Второй законопроект - это тесты. Почему это так важно для меня, для нашей политической силы, для наших партнеров? Потому что по утверждению председателя ВОЗ борьба с коронавирусом имеет три важных фактора - это тесты, тесты и тесты. И Украина сегодня находится на последнем месте в Европе по количеству тестов на 100 тыс. населения. Мы не улучшаем ситуацию, у нас все еще делается меньше 5 тыс. тестов в сутки. А уже руководители областных центров по борьбе с коронавируса сообщают - области не имеют возможности проводить тесты и они откладывают это на 3,4,5, 7 дней. Это существенно снижает их эффективность", - добавил он.

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По словам Петра Порошенко, надо чтобы каждый врач каждому пациенту имел возможность обязательно делать тесты. Это позволит обеспечить лечение для больных и экономическую активность для здоровых граждан.

"Мы должны делать от 20 тыс. до 30 тыс. тестов в сутки. Мною были проведены переговоры. Мы готовы в наиболее пострадавший на сегодняшний день регион доставить автоматическую лабораторию. Мы связались с нашими партнерами, они готовы ее предоставить в аренду и закупить первые десятки тысяч тестов. Автоматические, не просто лаборатории дешевые, требующие усилий вирусологов, для того, чтобы делать 1 500-2 000 тестов в сутки в этой автоматической лаборатории. Но нам нужен закон, а власть пытается скрыть информацию", - отметил лидер "Европейской солидарности".

"И третья позиция, которую сегодня мы будем требовать. Немедленно проинформировать общество - кто персонально из государственной власти и правительства виноват в задержке заработной платы врачам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Не дадим переложить с больной головы на здоровую. Не дадим обвинить местное самоуправление, потому что вы забрали у них деньги, а сами неуклюжей и дилетантской позицией целый месяц оставляете врачей без денег. Не доводите до забастовок в больницах. Это будет катастрофа и преступление. Защитите врачей, заплатите врачам, потому что не будет вас кому лечить. Пусть хоть инстинкт самосохранения сработает  у вас и вы проголосуете сегодня за наши законопроекты", - подытожил Порошенко.

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Автор: 

карантин (16729) Порошенко Петр (19628) врачи (1518) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Гений . Как его зовут ?
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07.05.2020 15:09 Ответить
+12
А что не так ? Супрун провела реформу первичного звена. Правда, зелёный режим всё поломал уже.
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07.05.2020 15:16 Ответить
+12
зелебобики, рошенку хотите??? ))
Порошенко призывает власть выплатить зарплату врачам и обеспечить им страхование: "Заплатите врачам, потому что некому будет вас лечить" - Цензор.НЕТ 2317
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07.05.2020 15:32 Ответить
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Страница 2 из 2
Бред у тебя.Что бы тебе в ж-пу засунуть мазок ,и и ты не отвертелся нужен закон.Это примерно для зедебилов. Иначе такие как ты скажут что не буду ,вируса нет.
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07.05.2020 15:21 Ответить
некому стало лечить людей немного раньше, когда фельдшер смерть в сговоре с винницким мыролюбцем решили сократить на 80% все медучереждения а обслуживание в оставшихся 20 сделать платным, и назвать это преступление потужной мыролюбной винницкой реформой.
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07.05.2020 15:18 Ответить
А до этого типа лечили?! Не сокращали - это правда
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07.05.2020 15:21 Ответить
Козлосбург,а пример есть ,что и где сократили?
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07.05.2020 15:23 Ответить
практически все районные больницы и сельские фап ы. И позакрывали больше половины специализированных медучреждений. Потужно, по винницки, мыролюбно сократили.
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07.05.2020 15:25 Ответить
Практически где? В козлостане? Ты пример приведи винторогий хоть один.
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07.05.2020 15:32 Ответить
адьес дефективный удмурт.
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07.05.2020 15:33 Ответить
Как некрасиво сьехал любитель главного гнезда второго рейха
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07.05.2020 15:46 Ответить
Безальтернативно протиреформістсько-антимиролюбний ти наш, назви де саме лікарню закрили при Порошенку.
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07.05.2020 17:04 Ответить
Петя говорит про 20% больных ковидом врачей и тут же заявляет про менее 5000 тестов в день, при этом понимая что в первую очередь постоянно тестируются именно они, как самые подвергнутые риску. Все понимает, сознательно манипулирует? Конечно же да, и это в условиях войны и пандемии. Порохоботы, хватит у вас чести закрыть Пете рот?
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07.05.2020 15:22 Ответить
Да уже обьясняли что врачей постоянно тестируют, оттого и большое чисто случаев, а в целом по стране тестируют очень мало, вот и выходит высокий процент у врачей по сравнению с другими странами.
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07.05.2020 15:26 Ответить
а лечить их таки придется, потому, что переломов будет очень много.......
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07.05.2020 15:24 Ответить
до т.н. винницкой реформации медперсонал не сокращали. К стати садонемочь за оправдание этого реформизма не попала в теперешний парламент, а вот свиненок в этом вопросе пропетлял, блея и похрюкивая о потужности сокращения ликарень.
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07.05.2020 15:24 Ответить
Не тринди!!! Скорочували вже років з двадцять... Потрошку, по одному-два лікарі, по три-чотири медсестри... Раніше у "кущових" лікарнях, які обслуговували по п"ять-шість сіл, були спеціалісти, а зараз вони всі скупчені по районних лікарнях... В сільських залишився мінімум - терапевти, хірург, та й по тому... У мене вдома це зробили ще років п"ятнадцять тому... Це "вінницька реформація"? Як у тебе з "арихметикою"?, "нібелунг"?...
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07.05.2020 16:49 Ответить
Этот громкоговоритель банальщины меня притомил)
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07.05.2020 15:26 Ответить
Порошенко призывает власть выплатить зарплату врачам и обеспечить им страхование: "Заплатите врачам, потому что некому будет вас лечить" - Цензор.НЕТ 1289
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07.05.2020 15:30 Ответить
лицемір.
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07.05.2020 15:30 Ответить
https://censor.net/user/263744 - лицемір...
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07.05.2020 15:35 Ответить
Зебилам сосать! Вы никогда не выйдете защищать своего клоуна.... А МЫ ВЫЙДЕМ ЗА ПОРОШЕНКО ИЛИ ЗА ДРУГОГО, кто снесет вашу сраную ватную власть.
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07.05.2020 15:31 Ответить
зелебобики, рошенку хотите??? ))
Порошенко призывает власть выплатить зарплату врачам и обеспечить им страхование: "Заплатите врачам, потому что некому будет вас лечить" - Цензор.НЕТ 2317
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07.05.2020 15:32 Ответить
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07.05.2020 16:26 Ответить
Порошенко закликає владу виплатити зарплату лікарям і забезпечити їм страхування: "Заплатіть лікарям, бо не буде кому вас лікувати" - Цензор.НЕТ 2142
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07.05.2020 17:00 Ответить
Мелковато. Нет ничего про воду выпитую из крана.
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07.05.2020 17:04 Ответить
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07.05.2020 16:52 Ответить
Осел как обычно в наркокоме?
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07.05.2020 15:43 Ответить
Зате сьогодні ажитація у його зеботів...
Порошенко закликає владу виплатити зарплату лікарям і забезпечити їм страхування: "Заплатіть лікарям, бо не буде кому вас лікувати" - Цензор.НЕТ 6633
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07.05.2020 15:45 Ответить
на диване под бело красным флажком..нудит, как всегда..
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07.05.2020 16:05 Ответить
Чего своей власовской тряпки стесняешься?
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07.05.2020 16:55 Ответить
Все ЗЕботы в спаме и это прекрасно .Не благодарите меня ,шлюхи опущенные
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07.05.2020 15:46 Ответить
Олежка, тебе уже 54 года, а мозгов, что у канарейки
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07.05.2020 16:06 Ответить
Зебилам перестали давать галоперидол, и они услышав слово "Петя" возбудились в каментах
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07.05.2020 15:49 Ответить
Как коряжит то от злости зебуинов,когда Порошенко показывает как правильно делать свою работу президенту. Сразу видно как их поимели.
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07.05.2020 15:51 Ответить
Ключевое слово - показывает. Он и при своей власти показывал. Так и не дождались, когда начнёт делать.
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07.05.2020 16:19 Ответить
строго по методичке **********
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07.05.2020 16:27 Ответить
Это ты про видосики полшестого?
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07.05.2020 16:37 Ответить
Вы представляете как ето как он хочет дорватся до власт,ето просто пиз-ец,любыми путями,лишь бы до корыта,пойдет даже по трупам и не заметит.
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07.05.2020 15:55 Ответить
Нелегка доля у Пэтра. Вiн, вже разiв десять, рятував Украiну i невдячний народ за своi грошi.
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07.05.2020 16:02 Ответить
За покликом Зе повертатися не бажаєш?
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07.05.2020 16:04 Ответить
Нi, перечекаю в словацькому трудовому рабствi.
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07.05.2020 16:11 Ответить
Отакі ви патріоти...
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07.05.2020 16:14 Ответить
Ганьба!!! Олігархи ледь кінці з кінцями зводять, а вони по Словаччинах вештаються.
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07.05.2020 16:21 Ответить
сепар ты , что с тебя взять
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07.05.2020 16:27 Ответить
и кого вин врятував за свои грошы ? подскажи
при нем ( но не он один ) армию подняли , безвиз - да , пенсии ( не всем ) тож +
но и минусов валом - неприкосновенность , и неподсудность воров , бандитов и коррупционеров , из злочынной влады тож никого не закрыли
понимаю сказать тебе нечего , ну кроме оскорблений
не разу не за зеленых
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07.05.2020 16:20 Ответить
ти не зрозумів; це такий саркастичний для себе зебіл https://censor.net/user/467323
Є саркастичні порохоботи; а це - зебот
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07.05.2020 16:24 Ответить
Нелегкая у Петра работа -тянуть Украину из болота ,в которое он же ее затянул.
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07.05.2020 23:00 Ответить
Зеліки. Не забудьте заодно виплатити і вчителям по 4 000 евро. Як обіцяли.
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07.05.2020 16:09 Ответить
Товаришу Питро, скажіть ще там, щоб пенсію трішки збільшили. І ціну на яйця зменшили.
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07.05.2020 16:17 Ответить
И лампочку в подъезде мне поменяйте.
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07.05.2020 16:20 Ответить
То до волонтерів звертайся, Питро Алєксєйович до лєтрики не пхається, він тільки по політиці.
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07.05.2020 16:26 Ответить
зебобики таких слов не слышали , другое дело квартал -95 слушать, смешно и думать не надо
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07.05.2020 16:29 Ответить
Замечу , что народные депутаты Украины лечатся в Александровской больнице , в Феофанию никого не везут , зачем чудо-курорт загаживать и перепрофилировать ?
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07.05.2020 16:41 Ответить
Страну в Африку вернул квартал. ,,Мудрыйнарид,, захотел на пальму
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07.05.2020 17:01 Ответить
Как показывает практика уровень жизни не влияет на рейтинг только бубочки Правда?
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07.05.2020 18:15 Ответить
И кто же тот ,,спаситель,,?
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07.05.2020 18:22 Ответить
Взагалі-то казну обнулив Зеленський. А запасів Порошенка вистачило на цілий рік.
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07.05.2020 18:10 Ответить
Циник, вор, популист и хронический лжец.
Верни краденное в бюджет!!!! Потом рассказывай как кому жить!!!!

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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07.05.2020 17:43 Ответить
Не воры,не популисты и не хронические лжецы зебуины вернули уже! Пользуйся
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07.05.2020 18:17 Ответить
Аплодирую стоя.
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07.05.2020 19:09 Ответить
Так а где врачей взять, чтобы им повышать?? На Украине врачей же нет - 90% тех, кто называется "врачом" - это упоротый и тупой коновал, жадный до денег дегенерат, купивший диплом и калечащий своих пациентов. Этим тварям хотите повышать??
СРАЗУ ВРАЧЕЙ ЗАВЕДИТЕ ВМЕСТО КОНОВАЛОВ, А ПОТОМ ПОВЫШАЙТЕ!
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07.05.2020 18:46 Ответить
Егор дебилевич на украине нет,а вот в Украине еще остались.Супрун и пыталась стимулировать именно врачей .а не тупоголовых.В этом каждый может убедится в поликлиниках у семейных врачей.Тот кто врач у того макс количество больных и заключенных деклараций,соответственно и зарплата 17000-24000.А у тупоголовых минималка 4700,потому что к ним никто не идет и соответственно нет заключенных деклараций и соответственно зарплаты.А сейчас рукожопые зедебилы опять хотят сломать реформу и всех уровнять.
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07.05.2020 19:08 Ответить
Ты полностью конченый имбицил и ******* с жопой вместо головы. Тебе же сказано - ВРАЧЕЙ НЕТ. Есть коновалы. А по твоему надо выбирать из коновалов лучшего коновала и платить ему больше. Ты тупица. Нет никакого выбора - у нас в городи НИКТО никуда не переходил и не собирался - автоматом все переписались на тех коновалов на которых и раньше висели. И эти тупицы сейчас по твоему типа в "крутых" врачей заделались. А не переходил никто никуда знаешь почему? Знаешь, ***** - потому что НЕКУДА и НЕ к КОМУ переходить. Какой тебе смысл переходить от одного тупого коновала к другому, если ты этих коновалов наизусть до реформы всех знаешь кто они такие. Моя участковая как была ******** тормоз неграмотный, так ей и осталась. Помогла ее мозгам реформа и зарплата повышенная?? Нет, конечно. и не поможет т. к. врожденное слабоумие не лечится.
А ты ***** тут начало пургу всякую гнать про реформы и возможность какого-то выбора. Это у тебя только есть возможность выбрать кто тебя в очко сегодня иметь будет.
Всосало, чмо упоротое и тупорылое? То-то.
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07.05.2020 19:43 Ответить
Смотрю у тебя больная тема,про педиков и очка.Видно у тебя с этим проблема и опыт богатый ,обратись к проктологу,может еще есть возможность уменьшить размер.
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07.05.2020 20:28 Ответить
Нема лікарів ні в Україні, ні на Україні. Це знає кожний, хто з ними стикався і не позбавлений елементарного глузду. Це легко довести і іншими методами. По-перше, на базі капельниці розвинути передову медицину в приміщеннях сарайного типу не можливо ні практично, ні теоретично. По-друге, у вбитій корупцією системі освіти підготувати висококваліфікований медичний персонал, також, неможливо.
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07.05.2020 19:34 Ответить
100%. Результатов хождения по больницам у меня за всю жизнь только два - берут деньги и/или делают хуже, чем было. Самое безобидное - это "мыниценизнаем", вам надо в Киев ехать.
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07.05.2020 19:47 Ответить
Врачи уехали собирать клубнику.
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07.05.2020 22:36 Ответить
Так а где врачей взять, чтобы им повышать?? На Украине врачей же нет - 90% тех, кто называется "врачом" - это упоротый и тупой коновал, жадный до денег дегенерат, купивший диплом и калечащий своих пациентов. Этим тварям хотите повышать??
СРАЗУ ВРАЧЕЙ ЗАВЕДИТЕ ВМЕСТО КОНОВАЛОВ, А ПОТОМ ПОВЫШАЙТЕ!
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07.05.2020 22:40 Ответить
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