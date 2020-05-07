Порошенко призывает власть выплатить зарплату врачам и обеспечить им страхование: "Заплатите врачам, потому что некому будет вас лечить"

Лидер фракции "Европейская солидарность" и пятый Президент Украины Петр Порошенко призывает власть обеспечить врачам зарплату, тестирование и страхование от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Еще раз подчеркиваю, у нас 20% всех больных являются врачами, при этом средняя норма в мире 1-2%. И это случилось потому, что власть не способна была защитить врачей с самого начала пандемии, потому что вывезла маски, средства индивидуальной защиты. И волонтерам и меценатам пришлось первым завозить защитные костюмы, противовирусные очки, маски и респираторы, бахилы и перчатки, лекарства и медицинское оборудование. Власть вновь продемонстрировала свою полную неуклюжесть", - подчеркнул Порошенко.

"Второй законопроект - это тесты. Почему это так важно для меня, для нашей политической силы, для наших партнеров? Потому что по утверждению председателя ВОЗ борьба с коронавирусом имеет три важных фактора - это тесты, тесты и тесты. И Украина сегодня находится на последнем месте в Европе по количеству тестов на 100 тыс. населения. Мы не улучшаем ситуацию, у нас все еще делается меньше 5 тыс. тестов в сутки. А уже руководители областных центров по борьбе с коронавируса сообщают - области не имеют возможности проводить тесты и они откладывают это на 3,4,5, 7 дней. Это существенно снижает их эффективность", - добавил он.

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По словам Петра Порошенко, надо чтобы каждый врач каждому пациенту имел возможность обязательно делать тесты. Это позволит обеспечить лечение для больных и экономическую активность для здоровых граждан.

"Мы должны делать от 20 тыс. до 30 тыс. тестов в сутки. Мною были проведены переговоры. Мы готовы в наиболее пострадавший на сегодняшний день регион доставить автоматическую лабораторию. Мы связались с нашими партнерами, они готовы ее предоставить в аренду и закупить первые десятки тысяч тестов. Автоматические, не просто лаборатории дешевые, требующие усилий вирусологов, для того, чтобы делать 1 500-2 000 тестов в сутки в этой автоматической лаборатории. Но нам нужен закон, а власть пытается скрыть информацию", - отметил лидер "Европейской солидарности".

"И третья позиция, которую сегодня мы будем требовать. Немедленно проинформировать общество - кто персонально из государственной власти и правительства виноват в задержке заработной платы врачам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Не дадим переложить с больной головы на здоровую. Не дадим обвинить местное самоуправление, потому что вы забрали у них деньги, а сами неуклюжей и дилетантской позицией целый месяц оставляете врачей без денег. Не доводите до забастовок в больницах. Это будет катастрофа и преступление. Защитите врачей, заплатите врачам, потому что не будет вас кому лечить. Пусть хоть инстинкт самосохранения сработает у вас и вы проголосуете сегодня за наши законопроекты", - подытожил Порошенко.

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