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Новости Коронавирус и карантин
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Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий 8 и 9 мая из-за угрозы коронавируса: "Берегите ветеранов!"

Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий 8 и 9 мая из-за угрозы коронавируса:

Министерство по делам ветеранов Украины призывает граждан воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий, приуроченных Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые отмечаются 8 и 9 мая соответственно, с целью не допустить дальнейшего распространения коронавирусной болезни Covid-19.

"Традиционно 8 и 9 мая вспоминаем страшные страницы истории, посещаем мемориалы памяти и поздравляем ветеранов. Однако именно сейчас весь мир пытается преодолеть пандемию коронавирусной болезни, на территории Украины продолжаются карантинные мероприятия, а пожилые, особенно ветераны, находятся в зоне риска", - говорится в заявлении ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В связи с этим Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий приуроченных этим датам, а также обращается к семьям ветеранов с просьбой беречь своих родных и способствовать их самоизоляции на время карантина.

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В то же время, отмечается, что Министерство понимает важность памятных дней для ветеранов Второй мировой войны, и поэтому обращается к институтам гражданского общества и неравнодушным гражданам с просьбой поздравить ветеранов телефонным звонком или открыткой, а после окончания карантина лично их посетить.

"Несмотря на то, что многие историки изучали вопрос Второй мировой войны, в настоящее время остается большое количество неописанных историй, о которых знают только ветераны, историй, которые они переживали лично, историй мужества и неповторимого героизма, историй безусловной жертвенности и любви к родной земле. Берегите ветеранов! Оставайтесь сознательными гражданами!" - резюмировали в министерстве.

Автор: 

ветераны (1120) День Победы (1231) карантин (16729) Министерство по делам ветеранов (232) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ще раз про слабкість українців перед московською пропагандою.

Фундамент всієї путінської пропагандистської конструкції - культ побєдобєсія.
Капища цього культу - обеліски й "вічні" вогні.
Ті, хто вклоняються цим капищам - реалізовані, або потенційні, клієнти путінської пропаганди.

Браття, отямтеся! Візьмемо типову українську сім'ю - мою. Московити вбили двох моїх прадідів, а діда послали захищати мо$cowію у другій світовій війні, яку самі ж і розпочали. Він загинув у 1941. Хто він, герой, злочинець чи жертва?
Ватники в лугандоні, які роблять рівно те саме, що мій дід - захищають інтереси москви - герої, злочинці чи жертви?
Якщо ми вважаємо нинішніх ватників злочинцями й жертвами, то чому своїх дідів - ватників сорокових - ми вважаємо героями?
Чи маємо ми їх поминати? Обов'язково! Якщо ми християни - то в поминальний тиждень (другий тиждень після великодня). Але поминати ми йдемо на цвинтар, або до церкви, якщо могили нема.
Якщо ми атеїсти, то згадуємо на день смерті, або день народження, якщо дата смерті невідома.
Але, якщо ми в своїх поминках прив'язуємося до встановленої москвою дати, та ще й ідемо до влаштованого москвою капища "вічний вогонь", могила невідомого ватника, то ми - адепти московського антихристиянського й антиукраїнського культу.
Покладаючи квіточки, не забудьте вигукнути: "путін, ввєді вайска!"

Дмитро Корчинський

Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий 8 и 9 мая из-за угрозы коронавируса: "Берегите ветеранов!" - Цензор.НЕТ 6455
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07.05.2020 15:28 Ответить
+5
Останній призов на фронт у складі Радянської армії відбувся у 1945 році. Призивали хлопців 1926-1927 років народження. Таким чином, наймолодшому фронтовику зараз має бути 94 роки.
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07.05.2020 15:32 Ответить
+5
Даже не понятно, как комментировать эту шизофрению
Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!" - Цензор.НЕТ 1974
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07.05.2020 15:38 Ответить
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Мокша полюбе День Колорада відмітить. У них це Величайше Свято!
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07.05.2020 15:23 Ответить
Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!" - Цензор.НЕТ 4602
Устроят шабаш, у своего кацапского вечного огоня
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07.05.2020 21:02 Ответить
В Украине могут считаться ветеранами и героями ТОЛЬКО те , кто воевал за Украину или от имени украинского государства. А все остальное это от лукавого ! Аминь !
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07.05.2020 15:24 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__xts__%5B0%5D=68.ARDQqdUnD47m8qucAwm9lleMAfivCRpJSFYE0v9bzafcujk1LsRcjOsYjtPatOprTjy98Zi3soiG9I50WkE7eOsWG4dwTmYhsf7_zZD6jBkQqP5jZ2_rG5aj5oVMQEh3GLh-ZpWCktq9u3kEgI8l6fSIQ4mML3tYVM7lCozsGo0odYptkHvyriO93d_rhtapfdL3QCJmPc5z1TKSw-IXNn0D57aqMSFnAhk_0H1g7Aze4FaBMi1sE_2TV9iukd1-5xFkleuyardBtWAw9z-a0Cw8HWRVKfJih5GX0Z8hQbbOkAICbLjj7jyZB5ots2bOAr0IdN_eR3SqJz5NB8FBLQ&__xts__%5B1%5D=68.ARCB0cYL2S9u6Z2pcn_jSEWdLEk9lLlntlRI_r_GO3A8razN4BrCijNvh99Ml9cEXLuRSXpCvALX7zyvqTPJjapzbdwZxCYa8_i6RKvq4iVt_cHP78I6kLg3m8HcaO4TkzuvOuN-7AIObQxCXXNkT1jN9Z0wPnmu3t4HEufptMvm1-_K9ue2CKx764_Xto6SJJYlMA0cNPFEPi2ppa0j18qd6gJH4HUzK_k5PXNDTDauGmrN_3XydES1KUZo0sUT0AwbZ_vp4Fj4j2al7OqOyTOe4aQTCXxjxJdSFufOh8MXjkfTyJ9M37XDQSiDnjWOewnPOi8g_vh5GQxi6ElONC2R_Q&__tn__=kC-R&eid=ARAtMTH_dFXGzPUKOl_SD4-0_n_AuqPfGsOx3cNd98FaDDbR89NY6nuEUr3qMjO3rCSmQxp6wCpiQk1V&hc_ref=ARS3qlpgJeSNUekXaCmsMPAzEhpIDfstsMrnBl46xgzrYJ9yKarB-6nz2WbErPoyiSI&fref=nf Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий 8 и 9 мая из-за угрозы коронавируса: "Берегите ветеранов!" - Цензор.НЕТ 1551Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/photos/a.760322144097615/2765498840246592/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCB0cYL2S9u6Z2pcn_jSEWdLEk9lLlntlRI_r_GO3A8razN4BrCijNvh99Ml9cEXLuRSXpCvALX7zyvqTPJjapzbdwZxCYa8_i6RKvq4iVt_cHP78I6kLg3m8HcaO4TkzuvOuN-7AIObQxCXXNkT1jN9Z0wPnmu3t4HEufptMvm1-_K9ue2CKx764_Xto6SJJYlMA0cNPFEPi2ppa0j18qd6gJH4HUzK_k5PXNDTDauGmrN_3XydES1KUZo0sUT0AwbZ_vp4Fj4j2al7OqOyTOe4aQTCXxjxJdSFufOh8MXjkfTyJ9M37XDQSiDnjWOewnPOi8g_vh5GQxi6ElONC2R_Q&__tn__=-R 1 год · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#

Ще раз про слабкість українців перед московською пропагандою.

Фундамент всієї путінської пропагандистської конструкції - культ побєдобєсія.
Капища цього культу - обеліски й "вічні" вогні.
Ті, хто вклоняються цим капищам - реалізовані, або потенційні, клієнти путінської пропаганди.

Браття, отямтеся! Візьмемо типову українську сім'ю - мою. Московити вбили двох моїх прадідів, а діда послали захищати мо$cowію у другій світовій війні, яку самі ж і розпочали. Він загинув у 1941. Хто він, герой, злочинець чи жертва?
Ватники в лугандоні, які роблять рівно те саме, що мій дід - захищають інтереси москви - герої, злочинці чи жертви?
Якщо ми вважаємо нинішніх ватників злочинцями й жертвами, то чому своїх дідів - ватників сорокових - ми вважаємо героями?
Чи маємо ми їх поминати? Обов'язково! Якщо ми християни - то в поминальний тиждень (другий тиждень після великодня). Але поминати ми йдемо на цвинтар, або до церкви, якщо могили нема.
Якщо ми атеїсти, то згадуємо на день смерті, або день народження, якщо дата смерті невідома.
Але, якщо ми в своїх поминках прив'язуємося до встановленої москвою дати, та ще й ідемо до влаштованого москвою капища "вічний вогонь", могила невідомого ватника, то ми - адепти московського антихристиянського й антиукраїнського культу.
Покладаючи квіточки, не забудьте вигукнути: "путін, ввєді вайска!"

Дмитро Корчинський

Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий 8 и 9 мая из-за угрозы коронавируса: "Берегите ветеранов!" - Цензор.НЕТ 6455
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07.05.2020 15:28 Ответить
на палках принесут!! Совершат культовое бесовское шествие!!
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07.05.2020 15:31 Ответить
Останній призов на фронт у складі Радянської армії відбувся у 1945 році. Призивали хлопців 1926-1927 років народження. Таким чином, наймолодшому фронтовику зараз має бути 94 роки.
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07.05.2020 15:32 Ответить
а, интересно есть статистика, сколько осталось ветеранов, которым за 94 года, а не липовых нквдэшников...?
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07.05.2020 15:37 Ответить
Якщо там копнути глибше то в багатьох буде шок,пенсійний фонд рапортує що є тисяча людей догожителів жиночої та чоловічої статі разом узятих,а ось за урядовими даними в Україні проживає близько 450 тисяч ветеранів Другої світової війни.Тобто хтось на цьому явно паразитує але сміливих зробити так би мовити "дебіт з кредітом" немає бажаючих.
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07.05.2020 15:50 Ответить
куда не копни, везде гешефт....мрак
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07.05.2020 16:35 Ответить
Вони потім розширили коло тих, кому було надано статус. До них включили тих нквд-истів, що воювали проти УПА аж до 50-их. А потім, коли й ці почали вимирати, вигадали "дєті_вайни" (комуняцьке рило "мороз" в Україні протягнув це в унісон з кацапами). Чекайте. В кацапів ще будуть "внукі_вайни"
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07.05.2020 15:41 Ответить
Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!" - Цензор.НЕТ 1932
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07.05.2020 19:05 Ответить
В цій темі навіть картинка з вічним вогнем.Це московити його використовують в пропаганді.Навіщо він нам?
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07.05.2020 15:34 Ответить
Даже не понятно, как комментировать эту шизофрению
Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!" - Цензор.НЕТ 1974
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07.05.2020 15:38 Ответить
та как как : дидывоевале
Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!" - Цензор.НЕТ 5355
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07.05.2020 15:41 Ответить
в них мабуть проходе
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07.05.2020 16:09 Ответить
А ты думаешь у нас не пройдет? 100500% уже умельцы заслали на интер в их бессмертный полк на марш онлайн такого добра вагон и маленькую тележку. Так что те, кто смотрит этот прорасеянский анал, будут приятно удивлены, если поймут.
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07.05.2020 17:47 Ответить
Я! я! Гут, вольдемар! Гут!
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07.05.2020 17:40 Ответить
ДА согласно со многими это просто советская профанация, И она выгодна для про российских сил. Настоящих ветеранов осталось единицы, вместо того, что бы тратить деньги на парады для своего пиара - выделили бы эти деньги оставшимся ещё живым инвалидам войны и инвалидам войны на востоке Украины. ЕЩЁ появился провокатор Кива который призывает жителей городов выходить на парады, интересно Аваков своего друга предупредил об ответственности - во время карантина.
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07.05.2020 17:11 Ответить
Чим воно займається це міністерство? Гнати їх в дупу до зезедента)))
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07.05.2020 17:25 Ответить
Берегите ветераноф-энкаведистав! Да здраствует сралин! Уря-я!
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07.05.2020 17:39 Ответить
Мінветеранів закликає утриматися від організації та відвідування масових заходів 8 і 9 травня через загрозу коронавірусу: "Бережіть ветеранів!" - Цензор.НЕТ 422
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07.05.2020 19:54 Ответить
 
 