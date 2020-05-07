Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий 8 и 9 мая из-за угрозы коронавируса: "Берегите ветеранов!"
Министерство по делам ветеранов Украины призывает граждан воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий, приуроченных Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые отмечаются 8 и 9 мая соответственно, с целью не допустить дальнейшего распространения коронавирусной болезни Covid-19.
"Традиционно 8 и 9 мая вспоминаем страшные страницы истории, посещаем мемориалы памяти и поздравляем ветеранов. Однако именно сейчас весь мир пытается преодолеть пандемию коронавирусной болезни, на территории Украины продолжаются карантинные мероприятия, а пожилые, особенно ветераны, находятся в зоне риска", - говорится в заявлении ведомства, передает Цензор.НЕТ.
В связи с этим Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий приуроченных этим датам, а также обращается к семьям ветеранов с просьбой беречь своих родных и способствовать их самоизоляции на время карантина.
В то же время, отмечается, что Министерство понимает важность памятных дней для ветеранов Второй мировой войны, и поэтому обращается к институтам гражданского общества и неравнодушным гражданам с просьбой поздравить ветеранов телефонным звонком или открыткой, а после окончания карантина лично их посетить.
"Несмотря на то, что многие историки изучали вопрос Второй мировой войны, в настоящее время остается большое количество неописанных историй, о которых знают только ветераны, историй, которые они переживали лично, историй мужества и неповторимого героизма, историй безусловной жертвенности и любви к родной земле. Берегите ветеранов! Оставайтесь сознательными гражданами!" - резюмировали в министерстве.
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Устроят шабаш, у своего кацапского вечного огоня
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Ще раз про слабкість українців перед московською пропагандою.
Фундамент всієї путінської пропагандистської конструкції - культ побєдобєсія.
Капища цього культу - обеліски й "вічні" вогні.
Ті, хто вклоняються цим капищам - реалізовані, або потенційні, клієнти путінської пропаганди.
Браття, отямтеся! Візьмемо типову українську сім'ю - мою. Московити вбили двох моїх прадідів, а діда послали захищати мо$cowію у другій світовій війні, яку самі ж і розпочали. Він загинув у 1941. Хто він, герой, злочинець чи жертва?
Ватники в лугандоні, які роблять рівно те саме, що мій дід - захищають інтереси москви - герої, злочинці чи жертви?
Якщо ми вважаємо нинішніх ватників злочинцями й жертвами, то чому своїх дідів - ватників сорокових - ми вважаємо героями?
Чи маємо ми їх поминати? Обов'язково! Якщо ми християни - то в поминальний тиждень (другий тиждень після великодня). Але поминати ми йдемо на цвинтар, або до церкви, якщо могили нема.
Якщо ми атеїсти, то згадуємо на день смерті, або день народження, якщо дата смерті невідома.
Але, якщо ми в своїх поминках прив'язуємося до встановленої москвою дати, та ще й ідемо до влаштованого москвою капища "вічний вогонь", могила невідомого ватника, то ми - адепти московського антихристиянського й антиукраїнського культу.
Покладаючи квіточки, не забудьте вигукнути: "путін, ввєді вайска!"
Дмитро Корчинський