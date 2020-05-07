Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий 8 и 9 мая из-за угрозы коронавируса: "Берегите ветеранов!"

Министерство по делам ветеранов Украины призывает граждан воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий, приуроченных Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые отмечаются 8 и 9 мая соответственно, с целью не допустить дальнейшего распространения коронавирусной болезни Covid-19.

"Традиционно 8 и 9 мая вспоминаем страшные страницы истории, посещаем мемориалы памяти и поздравляем ветеранов. Однако именно сейчас весь мир пытается преодолеть пандемию коронавирусной болезни, на территории Украины продолжаются карантинные мероприятия, а пожилые, особенно ветераны, находятся в зоне риска", - говорится в заявлении ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В связи с этим Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий приуроченных этим датам, а также обращается к семьям ветеранов с просьбой беречь своих родных и способствовать их самоизоляции на время карантина.

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В то же время, отмечается, что Министерство понимает важность памятных дней для ветеранов Второй мировой войны, и поэтому обращается к институтам гражданского общества и неравнодушным гражданам с просьбой поздравить ветеранов телефонным звонком или открыткой, а после окончания карантина лично их посетить.

"Несмотря на то, что многие историки изучали вопрос Второй мировой войны, в настоящее время остается большое количество неописанных историй, о которых знают только ветераны, историй, которые они переживали лично, историй мужества и неповторимого героизма, историй безусловной жертвенности и любви к родной земле. Берегите ветеранов! Оставайтесь сознательными гражданами!" - резюмировали в министерстве.