Соколов о деле против Чорновол: Не ожидал, что поднимется такая волна и все решат, что ГБР будет расследовать всех майдановцев

Госбюро расследований не собирается преследовать всех участников Революции Достоинства, а дело против Татьяны Чорновол, открытое в связи с гибелью Владимира Захарова в офисе Партии регионов, получило политический окрас.

Об этом и.о. главы ГБР Александр Соколов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы оценить действия других протестующих и вообще протестующих на Майдане. Вопрос в том, что если уйти в юриспруденцию, в сухое выполнение закона, то есть факт убийств. Назовем это самыми резонансными, которые были на Майдане на протяжении нескольких дней. Многие из них не раскрыты. Работа ведется как раз по установлению людей, которые это осуществили", - сказал он.

По словам Соколова, этот эпизод был отдельно выделен прокурорами, в том плане, что это не было связано с подавлением протестов правоохранителями: "Было связано с тем, что человек, который не принимал участие в митингах, он был ни за левых, ни за правых, этот Захаров из Партии регионов, есть факт его смерти".

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"То, что этому придали политический окрас, логично. Потому что это в том числе стратегия защиты. Но давайте по-честному. Я понимал, что могут быть риски, но не ожидал, что поднимется такая волна, и все решат, что ГБР собирается расследовать всех майдановцев", - подчеркнул Соколов.

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте по ссылке.

Напомним, 18 февраля 2014 года в офисе Партии регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.