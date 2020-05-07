Соколов о деле против Чорновол: Не ожидал, что поднимется такая волна и все решат, что ГБР будет расследовать всех майдановцев
Госбюро расследований не собирается преследовать всех участников Революции Достоинства, а дело против Татьяны Чорновол, открытое в связи с гибелью Владимира Захарова в офисе Партии регионов, получило политический окрас.
Об этом и.о. главы ГБР Александр Соколов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы оценить действия других протестующих и вообще протестующих на Майдане. Вопрос в том, что если уйти в юриспруденцию, в сухое выполнение закона, то есть факт убийств. Назовем это самыми резонансными, которые были на Майдане на протяжении нескольких дней. Многие из них не раскрыты. Работа ведется как раз по установлению людей, которые это осуществили", - сказал он.
По словам Соколова, этот эпизод был отдельно выделен прокурорами, в том плане, что это не было связано с подавлением протестов правоохранителями: "Было связано с тем, что человек, который не принимал участие в митингах, он был ни за левых, ни за правых, этот Захаров из Партии регионов, есть факт его смерти".
"То, что этому придали политический окрас, логично. Потому что это в том числе стратегия защиты. Но давайте по-честному. Я понимал, что могут быть риски, но не ожидал, что поднимется такая волна, и все решат, что ГБР собирается расследовать всех майдановцев", - подчеркнул Соколов.
Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте по ссылке.
Напомним, 18 февраля 2014 года в офисе Партии регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".
10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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На жаль, шостий президент виявився просто "шісткою", а не "тузом" ...
Что касается Черновол, то согласно обнародованному видео, где она призывает поджечь, как раз ясно, что речь не может идти об умышленном убийстве (она говорит, что нужно поджечь чтобы выкурить от туда ментов, речи про убийство нет, т.е. убийство не замышлялось и не предполагалось). Поджег, порча имущества... - да, убийство - нет! Кроме того, тот клоун полез в уже горящее здание, т.е. его смерть была не следствием поджога, а следствием входа в горящее здание, а точнее следствием приказа забрать от туда документы.....Это все равно как обвинять кого то в убийстве, потому что он разжег костер, а какай то придурок решил засунуть в него голову.
береза - саме те, що треба
Можна вже перелік складати - жодного рига та сепара, самі атовці та майданівці.
Бо задовбав Барига!
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Він сам читав обвинувачення видвинуті Чорновол ?
Нехай ще раз перечитає і скаже, що не бачить там політичного підтексту.
Брехло.
Навіщо мені шукати - ти ж збирався щось доказувати. Чи може ти вважаєш, що Голуб, Пугачов та Гуменюк отримали сроки за те що були в АТО? Приведи приклади посаджених патріотів.
Знаємо: друзям все, ворогам закон. Каудільйо Франко рулить
Чому він не говорить про те, що за результатами смерті цієї особи проводилдось розслідування і було зроблено за результатами слідства висновок.
А помінялась влада прийшли до влади люстровані і комусь висновок не сподобався. постанову скасували.
І тут виникає багато питань хто, на яких підставах "поламав" постанову,,,,,,,, Чи мав повноваження на це.....
Вочевидь свою безграмотність вони хочуть прикрити політичним забарвленням. А прокуратура, правдивіше секретаріат(офіс), не спроможний наглядати за одностайним виконанням законів усіма органами, судами, та громадянами. Дітище Портнова в силі.
Розбалансованість правоохоронної системи дається в знаки.