РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5481 посетитель онлайн
Новости Подозрение Чорновол
9 337 68

Соколов о деле против Чорновол: Не ожидал, что поднимется такая волна и все решат, что ГБР будет расследовать всех майдановцев

Соколов о деле против Чорновол: Не ожидал, что поднимется такая волна и все решат, что ГБР будет расследовать всех майдановцев

Госбюро расследований не собирается преследовать всех участников Революции Достоинства, а дело против Татьяны Чорновол, открытое в связи с гибелью Владимира Захарова в офисе Партии регионов, получило политический окрас.

Об этом и.о. главы ГБР Александр Соколов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы оценить действия других протестующих и вообще протестующих на Майдане. Вопрос в том, что если уйти в юриспруденцию, в сухое выполнение закона, то есть факт убийств. Назовем это самыми резонансными, которые были на Майдане на протяжении нескольких дней. Многие из них не раскрыты. Работа ведется как раз по установлению людей, которые это осуществили", - сказал он.

По словам Соколова, этот эпизод был отдельно выделен прокурорами, в том плане, что это не было связано с подавлением протестов правоохранителями: "Было связано с тем, что человек, который не принимал участие в митингах, он был ни за левых, ни за правых, этот Захаров из Партии регионов, есть факт его смерти".

Читайте также: Суд сменил круглосуточный домашний арест Чорновол на ночной

"То, что этому придали политический окрас, логично. Потому что это в том числе стратегия защиты. Но давайте по-честному. Я понимал, что могут быть риски, но не ожидал, что поднимется такая волна, и все решат, что ГБР собирается расследовать всех майдановцев",  - подчеркнул Соколов.

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте по ссылке.

Напомним, 18 февраля 2014 года в офисе Партии регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

ПР (11356) Чорновол Татьяна (654) евромайдан (7835) ГБР (3073) Соколов Александр (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+52
все, ти вже достатньо наговорив на почесне звання "кончений прокацапський дебіл"
показать весь комментарий
07.05.2020 15:28 Ответить
+33
скажите кто нибудь и.о. главы ГБР Александр Соколову, что факт убийства может установить только суд. Пока, что есть только факт смерти одного придурка
показать весь комментарий
07.05.2020 15:28 Ответить
+26
Когда Соколова на березу будут тянуть, - он тоже скажет, что не ожидал... Дебилы, - они такие бестолковые...
показать весь комментарий
07.05.2020 15:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все, ти вже достатньо наговорив на почесне звання "кончений прокацапський дебіл"
показать весь комментарий
07.05.2020 15:28 Ответить
Вроде уже всё понимaешь про мироустройство русского народа, а всё равно мутит...http://ipvnews.org/nurnberg_article17012012_3.php Читать дальше...
показать весь комментарий
07.05.2020 15:28 Ответить
Іронія долі...
На жаль, шостий президент виявився просто "шісткою", а не "тузом" ...
показать весь комментарий
07.05.2020 16:58 Ответить
скажите кто нибудь и.о. главы ГБР Александр Соколову, что факт убийства может установить только суд. Пока, что есть только факт смерти одного придурка
показать весь комментарий
07.05.2020 15:28 Ответить
Тоже не факт, что из-за пожара. Может оно, как и положено рыгам и кацапам, бухое дрыхло в офисе и захлебнулось блевотой.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:11 Ответить
его в офис спецом послал видный рыгианал забрать какие-то видимо важные бумаги
показать весь комментарий
07.05.2020 16:59 Ответить
Факт смерти и причину устанавливает судмедэкспертиза и если ее результаты не оспорены, то это можно считать фактом. А вот было ли это убийство, несчастный случай....или даже самоубийство, уже решает суд на основании собранных следствием данных. Так же суд устанавливает степень вины, того кто поджигал и того, кто посылал того придурка в горящее здание (как по мне так он и есть виновный в смерти).
Что касается Черновол, то согласно обнародованному видео, где она призывает поджечь, как раз ясно, что речь не может идти об умышленном убийстве (она говорит, что нужно поджечь чтобы выкурить от туда ментов, речи про убийство нет, т.е. убийство не замышлялось и не предполагалось). Поджег, порча имущества... - да, убийство - нет! Кроме того, тот клоун полез в уже горящее здание, т.е. его смерть была не следствием поджога, а следствием входа в горящее здание, а точнее следствием приказа забрать от туда документы.....Это все равно как обвинять кого то в убийстве, потому что он разжег костер, а какай то придурок решил засунуть в него голову.
показать весь комментарий
07.05.2020 17:43 Ответить
"да он @бнутый, чтоб вы понимали" (с) Немцов
показать весь комментарий
07.05.2020 15:29 Ответить
Когда Соколова на березу будут тянуть, - он тоже скажет, что не ожидал... Дебилы, - они такие бестолковые...
показать весь комментарий
07.05.2020 15:29 Ответить
таких не треба вішати ні на липі, ні на груші, ні на смереці
береза - саме те, що треба
показать весь комментарий
07.05.2020 15:31 Ответить
Ты что ли вешать будешь гундяй путлеровский?
показать весь комментарий
07.05.2020 15:35 Ответить
шо, прийло гівенця клюнути, гебняве?
показать весь комментарий
07.05.2020 15:37 Ответить
Тебя вешать не будем, тебя "россияне" кавказцы посадят на "палю". Но ты видать и не против
показать весь комментарий
07.05.2020 17:48 Ответить
Ни за левых, ни за правых. Он был за сейф. Точнее, за содержимое сейфа.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:30 Ответить
кстати да, наличка там была однозначно так что версия интересная
показать весь комментарий
07.05.2020 17:00 Ответить
Жодному слову цього Соколова не можна вірити, бо є інші політичні переслідування.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:30 Ответить
Так. ДБР цим прославилась.
Можна вже перелік складати - жодного рига та сепара, самі атовці та майданівці.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:39 Ответить
Портновский ДБР стал филиалом ФСБ, выполняет все указания Кремля
показать весь комментарий
07.05.2020 21:17 Ответить
Сцыт в глаза. При зелени вата оборзела вкрай.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:32 Ответить
Соколов о деле против Чорновол: Не ожидал, что поднимется такая волна и все решат, что ГБР будет расследовать всех майдановцев - Цензор.НЕТ 8283
показать весь комментарий
07.05.2020 15:32 Ответить
Щоразу, коли обурюєшся діями Блазня, знаходиться той, хто нагадує, ЧОМУ ОБРАЛИ БЛАЗНЯ.
Бо задовбав Барига!
показать весь комментарий
07.05.2020 20:16 Ответить
Соколов о деле против Чорновол: Не ожидал, что поднимется такая волна и все решат, что ГБР будет расследовать всех майдановцев - Цензор.НЕТ 5554
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:32 Ответить
Злякався, що його повісять на стовбі ?
Він сам читав обвинувачення видвинуті Чорновол ?
Нехай ще раз перечитає і скаже, що не бачить там політичного підтексту.
Брехло.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:33 Ответить
Соколов о деле против Чорновол: Не ожидал, что поднимется такая волна и все решат, что ГБР будет расследовать всех майдановцев - Цензор.НЕТ 2841
показать весь комментарий
07.05.2020 15:37 Ответить
Целится как дебил, надо было и второй глаз закрыть
показать весь комментарий
07.05.2020 17:50 Ответить
Соколов про справу проти Чорновол: Не очікував, що підніметься така хвиля і всі вирішать, що ДБР розслідуватиме всіх майданівців - Цензор.НЕТ 6927
показать весь комментарий
07.05.2020 20:00 Ответить
Что ты сказал , что не собираетесь преследовать Всех участников , - Вы что будите вытягивать по Одному???.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:33 Ответить
Чтой-то слишком много внимания на Цезоре сегодня этому Соколову... Он там случайно не помер?
показать весь комментарий
07.05.2020 15:33 Ответить
Пока нет, увы, но очень напрашивается эта прокацапская псина на соответствующие выводы....
показать весь комментарий
07.05.2020 15:36 Ответить
да нет, такие разве помирают - такие просто подыхают.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:32 Ответить
Если бы не было подпала, не погиб бы человек. Как по мне, кто подпалил, тот должен и ответить по закону, конечно , если в нашей стране закон - один для всех.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:39 Ответить
Согласен. Один вопрос, путю лично вы в страну доставите?
показать весь комментарий
07.05.2020 17:51 Ответить
Коли зеля на аркані царьова приведе в Київ?
показать весь комментарий
07.05.2020 21:19 Ответить
для тебе буде багато неочикуваного, коли ти потрапиш до рук патріотів
показать весь комментарий
07.05.2020 15:40 Ответить
Этот Соколов обижается на то что его ватой называют и аргументирует свою лояльность к Украине работой в СБУ с 2014 года. Надо ли напоминать что процент сбушников Крыма перешедших на сторону врага превысил процент таких же военных и даже попуистов ментов.Люди, которым доверили самые сокровенные державные секреты оказались на 98 процентов гнидами. Так что работа в СБУ это сомнительная отмазка.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:53 Ответить
То він тако, дурненьке "Я не ажидал"!?
показать весь комментарий
07.05.2020 15:55 Ответить
Треба ще у поросяти запитати, навіщо відпустив беркутівців і спецпризначенців, які вбивали Майданівців. Бо зараз вже всіх собак на нинішню владу вішають. Всі забули, як патріотів порося садив, а зрадників відпустив і дав змогу виїхати з країни до парашки.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:57 Ответить
Список посаджених патріотів у студію
показать весь комментарий
07.05.2020 16:07 Ответить
Ти й сам знайдеш, гугл в поміч. Плюс вбитий Сашко Білий.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:13 Ответить
Согласен, свинья картавая не только цемаха отрустила, но и беркутят
показать весь комментарий
07.05.2020 17:56 Ответить
А вона тоді хіба в рябій шапці не була, та свиня?
показать весь комментарий
07.05.2020 21:23 Ответить
Коли вбили Музичка?
Навіщо мені шукати - ти ж збирався щось доказувати. Чи може ти вважаєш, що Голуб, Пугачов та Гуменюк отримали сроки за те що були в АТО? Приведи приклади посаджених патріотів.
показать весь комментарий
07.05.2020 19:55 Ответить
Переслідування Виногродського - то було що?
показать весь комментарий
07.05.2020 20:29 Ответить
А хіба Гала посадили? Помню що він у СІЗО просидів днів 10, але що його осудили - чую вперше.
показать весь комментарий
07.05.2020 21:15 Ответить
Це ти про тих "ув'язнених Порохом тринадцять тисяч патріотів"?Надіюся, Зеленський їх вже відпустив на волю,як і беркутят і сепарів,відмущених ним до Лугандону,під прикриттям так званих "обмінів"?
показать весь комментарий
07.05.2020 16:09 Ответить
Это вы,зелёные кретины,думаете что так ловко и хитро маскируетесь что бы остальные украинцы не поняли что вы ,сранная сепарня-малороссы ,преследуете майдановцев и патриотов?
показать весь комментарий
07.05.2020 15:59 Ответить
Лицемірство. Нічого нового.
Знаємо: друзям все, ворогам закон. Каудільйо Франко рулить
показать весь комментарий
07.05.2020 16:03 Ответить
Шурік же не Сокол, а Соко лов.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:05 Ответить
Яке ж воно тупе... І таких зараз при владі більшість.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:06 Ответить
Коментувати все,що меле цей дебіл,без використання ненормативної лексики неможливо.Просто цікаво,у зе-дебілів що,десь інкубатор по вирощуванню собі подібних існує?
показать весь комментарий
07.05.2020 16:06 Ответить
Потрібно негайно очистити Україну від зелено-ватної аниукраїнської нечисті.
показать весь комментарий
07.05.2020 17:51 Ответить
Пора вже для нього забронювати окрему гіляку.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:09 Ответить
уберите лапы от Татьяны, потому, что волна поднимется еще и не такая..... нахлебаетесь досыта......
показать весь комментарий
07.05.2020 16:16 Ответить
Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої гроші.Джерело:https://censor.net/ua/n3194052 - Чому "свої гроші"???
показать весь комментарий
07.05.2020 16:26 Ответить
Оставь Таньку в покое,дурак.Танька сегодня - это Вовка Парасюк времен майдана.Будете лететь,перд.ть и печалиться.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:36 Ответить
Малахольний ... Т. Чорновол геть непомітна особа в українському політикуму.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:47 Ответить
ЕСЛИ человек не виноват, ТО не чего ему тогда боятся. А вообще нужно прекращать прикрываться майданом, получается так КАК будто Татьяна на баррикадах своей жизнью рисковала, почему одним позволено делать всё, а другим нет - А НУ попробуйте сфотографироваться с боевым оружием и выложить это в интернет - НА вас завтра заведут уголовное дело.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:58 Ответить
НА вас завтра заведут уголовное дело. Интересно а какая есть статья уголовного кодекса за снимок с официально личным наградным оружием?
показать весь комментарий
07.05.2020 17:08 Ответить
Соколов про справу проти Чорновол: Не очікував, що підніметься така хвиля і всі вирішать, що ДБР розслідуватиме всіх майданівців - Цензор.НЕТ 3385МЫ С МОИМ СТРОГИМ ШЕФОМ, СО СТАРШИМ КОЛЛЕГОЙ )(УЙЛОМ НА 100% ОБЕЩАЕМ ВАМ, ОЧЕНЬ СКОРУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ УКРАИНЫ НА МИЛОСТЬ (ЕЁ ЛЮТОГО КРОВАВОГО ВРАГА ОККУПАНТА КРЫМА И ДОНБАССА, ПРОКЛЯТОЙ ВРАЖЕСКОЙ) ПА РАШИ. И КРОВАВУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ОБЩИХ ВРАГОВ НАШИХ НАРОДОВ ВСЕХ ПРО УКРАИНСКИХ ГРАЖДАН.
показать весь комментарий
07.05.2020 17:15 Ответить
А де був Соколов, коли Чорновіл обороняла Україну, починаючи з Майдану і закінчила на Донбасі? Там, на війні, втратила свого чоловіка, щоб такі малороси такі питання їй задавали?
показать весь комментарий
07.05.2020 17:19 Ответить
Багато мільйонів українців розстріляли криваві кремлівські окупанти ката Сталіна ... Шкода одне що всі ці мільйони громадян закатованих кремлівськими катами були виключно про українськими, патріотами, націоналістами людьми: сильними, освіченими, гордими, вільними ... Виживали тільки прокляті : стукачі, боягузливі продажні хохли, зрадники, комуно фашисти і звичайно ті хто розстрілював влаштовував репресії і геноцид своєму ж народу. Ось через що у нас зараз таке неоднорідне суспільство, з безліччю проклятих шкурних зрадників. Треба щоб пройшло кілька поколінь щоб український народ став весь як один любити свою суверенну Українську державу. Ось тільки тоді продажних яничарів зрадників навіть знайти буде важко. А поки що маємо те що маємо. А поки що всі як один українські патріоти гуртуємося і до останнього Украинку захищаємо
показать весь комментарий
07.05.2020 17:47 Ответить
Здобули, позорники квартальные?
показать весь комментарий
07.05.2020 18:04 Ответить
((ука Соколов
показать весь комментарий
07.05.2020 18:37 Ответить
И я не фанат Татьяны
показать весь комментарий
07.05.2020 18:37 Ответить
как фанат ***** может быть фанатом чего-то или кого-то украинского?
показать весь комментарий
08.05.2020 07:43 Ответить
Верёвка и фонарный столб - лучшая люстрация.
показать весь комментарий
07.05.2020 19:03 Ответить
Орел - Соколов..... тільки не літає.
Чому він не говорить про те, що за результатами смерті цієї особи проводилдось розслідування і було зроблено за результатами слідства висновок.
А помінялась влада прийшли до влади люстровані і комусь висновок не сподобався. постанову скасували.
І тут виникає багато питань хто, на яких підставах "поламав" постанову,,,,,,,, Чи мав повноваження на це.....
Вочевидь свою безграмотність вони хочуть прикрити політичним забарвленням. А прокуратура, правдивіше секретаріат(офіс), не спроможний наглядати за одностайним виконанням законів усіма органами, судами, та громадянами. Дітище Портнова в силі.
Розбалансованість правоохоронної системи дається в знаки.
показать весь комментарий
07.05.2020 20:28 Ответить
гандоняра, не ожидал он. падла
показать весь комментарий
07.05.2020 20:51 Ответить
 
 