Принято решение уволить руководителя Житомирского лабораторного центра, который проводит тесты на коронавирус, - Ляшко

Житомирская лаборатория не закрывается на прием образцов для ПЦР-исследований, все лаборатории страны, которые проводят исследования на коронавирус, продолжают работу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина., об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Да, есть большое количество образцов в определенных областях, в частности, в Житомирской. Сегодня часть образцов Житомирского областного лабораторного цента была отправлена в другие лаборатории, которые менее загружены", - отметил он.

Ляшко подтвердил, что на минувшей неделе получил несколько сигналов о том, что в Житомирской области есть проблемы с проведением ПЦР-исследований и задержкой результатов тестирований.

В субботу 2 мая в Житомир была отправлена комиссия Министерства здравоохранения Украины, которая по итогам проверки дала соответствующие рекомендации. И.о. руководителя Житомирского лабораторного центра пообещал взять эти рекомендации в работу и исправить ошибки.

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"Вчера мне сообщили, что ничего не изменилось и и.о. руководителя лабораторного центра было направлено письмо, что в течение 3 дней лаборатория не будет принимать образцы на исследование коронавирусной болезни. После звонка сразу поехал в Житомирский областной лабораторный центр. Поговорил с человеком, который выполняет обязанности руководителя, встретился с коллективом лабораторного центра и председателем Житомирской облгосадминистрации", - сообщил Ляшко.

Главной проблемой, отметил он, является отсутствие коммуникации между и.о. руководителя лабораторного центра и остальными стейхолдерами (медицинскими учреждениями, ОГА и городским советом). Это приводит к накоплению нерешенных проблем.

"Медицинские работники лаборатории молодцы и работают сверхурочно уже несколько месяцев. Вопрос стоит только в самой организации процесса", - подчеркнул Ляшко.

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На текущий момент было принято решение уволить и.о. Житомирского областного лабораторного центра.

"В течение ближайших нескольких дней определимся с кандидатурой, на которую возложим временное исполнение обязанностей руководителя лабораторного центра и главного государственного санитарного врача Житомирской области, а после завершения эпидемии COVID-19 объявим конкурс", - добавил Ляшко.