Принято решение уволить руководителя Житомирского лабораторного центра, который проводит тесты на коронавирус, - Ляшко
Житомирская лаборатория не закрывается на прием образцов для ПЦР-исследований, все лаборатории страны, которые проводят исследования на коронавирус, продолжают работу.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина., об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Да, есть большое количество образцов в определенных областях, в частности, в Житомирской. Сегодня часть образцов Житомирского областного лабораторного цента была отправлена в другие лаборатории, которые менее загружены", - отметил он.
Ляшко подтвердил, что на минувшей неделе получил несколько сигналов о том, что в Житомирской области есть проблемы с проведением ПЦР-исследований и задержкой результатов тестирований.
В субботу 2 мая в Житомир была отправлена комиссия Министерства здравоохранения Украины, которая по итогам проверки дала соответствующие рекомендации. И.о. руководителя Житомирского лабораторного центра пообещал взять эти рекомендации в работу и исправить ошибки.
"Вчера мне сообщили, что ничего не изменилось и и.о. руководителя лабораторного центра было направлено письмо, что в течение 3 дней лаборатория не будет принимать образцы на исследование коронавирусной болезни. После звонка сразу поехал в Житомирский областной лабораторный центр. Поговорил с человеком, который выполняет обязанности руководителя, встретился с коллективом лабораторного центра и председателем Житомирской облгосадминистрации", - сообщил Ляшко.
Главной проблемой, отметил он, является отсутствие коммуникации между и.о. руководителя лабораторного центра и остальными стейхолдерами (медицинскими учреждениями, ОГА и городским советом). Это приводит к накоплению нерешенных проблем.
"Медицинские работники лаборатории молодцы и работают сверхурочно уже несколько месяцев. Вопрос стоит только в самой организации процесса", - подчеркнул Ляшко.
На текущий момент было принято решение уволить и.о. Житомирского областного лабораторного центра.
"В течение ближайших нескольких дней определимся с кандидатурой, на которую возложим временное исполнение обязанностей руководителя лабораторного центра и главного государственного санитарного врача Житомирской области, а после завершения эпидемии COVID-19 объявим конкурс", - добавил Ляшко.
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знайшли таки стрілочника!
Сам скотина Ляшко, виноват в этой вакханлии с ПЦР тестами, потому, что боится признаться власти, что нет достаточных реагентов ПЦР, нет нужного количества самих лабораторий ПЦР, а уже два месяца прошло со времени карантина.
А ещё пару недель назад Ляшко громогласно заявил, что они готовы делать до 30 тестов ПЦР в день.
Пока такие брехуны как этот Ляшко существует ничего путного в стране не будет.
Той *деда * (колишній керівник облздраввідділу ) вже так *нажерся * .
ПС )))Хто його тільки в Києві пропихнув недавно на цю посаду !? ..
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Комунікація винна Ой, лишенько, лишенько ...
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Уволен руководитель Житомирского лабораторного центра. Виновен в том, что сказал правду. Правду о том что у него нет ни инструментальных ни человеческих возможностей проводить тесты в нужный период в связи с превышением нормативов загрузки. Это Зеленский ваши "300% надбавки" ?