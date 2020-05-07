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Новости Коронавирус и карантин
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Принято решение уволить руководителя Житомирского лабораторного центра, который проводит тесты на коронавирус, - Ляшко

Принято решение уволить руководителя Житомирского лабораторного центра, который проводит тесты на коронавирус, - Ляшко

Житомирская лаборатория не закрывается на прием образцов для ПЦР-исследований, все лаборатории страны, которые проводят исследования на коронавирус, продолжают работу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина., об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Да, есть большое количество образцов в определенных областях, в частности, в Житомирской. Сегодня часть образцов Житомирского областного лабораторного цента была отправлена в другие лаборатории, которые менее загружены", - отметил он.

Ляшко подтвердил, что на минувшей неделе получил несколько сигналов о том, что в Житомирской области есть проблемы с проведением ПЦР-исследований и задержкой результатов тестирований.

В субботу 2 мая в Житомир была отправлена комиссия Министерства здравоохранения Украины, которая по итогам проверки дала соответствующие рекомендации. И.о. руководителя Житомирского лабораторного центра пообещал взять эти рекомендации в работу и исправить ошибки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестирование под угрозой - лаборатории не справляются с объемами проверок на COVID-19

"Вчера мне сообщили, что ничего не изменилось и и.о. руководителя лабораторного центра было направлено письмо, что в течение 3 дней лаборатория не будет принимать образцы на исследование коронавирусной болезни. После звонка сразу поехал в Житомирский областной лабораторный центр. Поговорил с человеком, который выполняет обязанности руководителя, встретился с коллективом лабораторного центра и председателем Житомирской облгосадминистрации", - сообщил Ляшко.

Главной проблемой, отметил он, является отсутствие коммуникации между и.о. руководителя лабораторного центра и остальными стейхолдерами (медицинскими учреждениями, ОГА и городским советом). Это приводит к накоплению нерешенных проблем.

"Медицинские работники лаборатории молодцы и работают сверхурочно уже несколько месяцев. Вопрос стоит только в самой организации процесса", - подчеркнул Ляшко.

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На текущий момент было принято решение уволить и.о. Житомирского областного лабораторного центра.

"В течение ближайших нескольких дней определимся с кандидатурой, на которую возложим временное исполнение обязанностей руководителя лабораторного центра и главного государственного санитарного врача Житомирской области, а после завершения эпидемии COVID-19 объявим конкурс", - добавил Ляшко.

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Ляшко Виктор (1366) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1417)


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Топ комментарии
+5
не хочуть лаборанти в нічну зміну за копійки працювати?
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07.05.2020 15:38 Ответить
+3
так он чого так поширився коронавірус на Житомирщині!
знайшли таки стрілочника!
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07.05.2020 15:39 Ответить
+3
https://www.zhitomir.info/news_191965.html Житомир.info | Головний санітарний лікар України розпорядився звільнити керівника Житомирського обласного лабораторного центру Парамонова ..

Той *деда * (колишній керівник облздраввідділу ) вже так *нажерся * .

ПС )))Хто його тільки в Києві пропихнув недавно на цю посаду !? ..
.
...Принято решение уволить руководителя Житомирского лабораторного центра, который проводит тесты на коронавирус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1616....
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07.05.2020 15:52 Ответить
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не хочуть лаборанти в нічну зміну за копійки працювати?
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07.05.2020 15:38 Ответить
Не хочуть малювати владі так необхідну їй для збереження карантину завищену кількість хворих
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07.05.2020 17:05 Ответить
так он чого так поширився коронавірус на Житомирщині!
знайшли таки стрілочника!
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07.05.2020 15:39 Ответить
как...уволить???ему ж зе уже лимон бакинских приготовил...
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07.05.2020 15:40 Ответить
26 бакинських лімонофф
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07.05.2020 15:42 Ответить
приспособленец Ляшко нашёл крайнего
Сам скотина Ляшко, виноват в этой вакханлии с ПЦР тестами, потому, что боится признаться власти, что нет достаточных реагентов ПЦР, нет нужного количества самих лабораторий ПЦР, а уже два месяца прошло со времени карантина.
А ещё пару недель назад Ляшко громогласно заявил, что они готовы делать до 30 тестов ПЦР в день.
Пока такие брехуны как этот Ляшко существует ничего путного в стране не будет.
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07.05.2020 15:42 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_191965.html Житомир.info | Головний санітарний лікар України розпорядився звільнити керівника Житомирського обласного лабораторного центру Парамонова ..

Той *деда * (колишній керівник облздраввідділу ) вже так *нажерся * .

ПС )))Хто його тільки в Києві пропихнув недавно на цю посаду !? ..
.
...Принято решение уволить руководителя Житомирского лабораторного центра, который проводит тесты на коронавирус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1616....
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07.05.2020 15:52 Ответить
Знайшли цапа відбувайла
Комунікація винна Ой, лишенько, лишенько ...
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07.05.2020 16:13 Ответить
Так і сказав 'стейхолдерами'? Оце голова
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07.05.2020 16:45 Ответить
І де він таких словів понабирався ..? Чи словов ?
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07.05.2020 17:20 Ответить
у зеленых уе банов уже нет денег платить зарплаты медикам, а Порошенко гад такой, предлагает врачам по 200 000 грн страховки, если врач заболел. А собственно почему гад? а потому что Порошенко, и потому что за Украину
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07.05.2020 17:08 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1258395110787690499 55 мин

Уволен руководитель Житомирского лабораторного центра. Виновен в том, что сказал правду. Правду о том что у него нет ни инструментальных ни человеческих возможностей проводить тесты в нужный период в связи с превышением нормативов загрузки. Это Зеленский ваши "300% надбавки" ?
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07.05.2020 17:51 Ответить
 
 