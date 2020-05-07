Двое причастных к убийству майдановца Вербицкого 6 лет жили в Киеве, и их не находили. Сейчас они арестованы, - и.о. директора ГБР Соколов

В Киеве 6 лет после убийства участника Революции Достоинства Вячеслава Веремия продолжали спокойно жить двое причастных к этому преступлению.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ и.о. главы ГБР Александр Соколов.

"Два человека, которые были причастны к убийству, все эти 6 лет жили в Киеве. Только один купил себе паспорт на другое имя и вклеил туда свою реальную фотографию. Второй даже этого не сделал. Почему-то 6 лет этих двоих людей никто не находил. Хотя они были в розыске. Сейчас они арестованы по этому делу", - сообщил он.

Соколов подчеркнул, что считает это "результатом работы наших (ГБР. - Ред.) следователей и прокуроров ОГП".

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Напомним, подозреваемый в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана Сергей Мыслывый был задержан 10 марта 2020 года. 12 марта суд арестовал его на 2 месяца.

12 марта стало известно, что ГБР задержало еще одного подозреваемого в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.