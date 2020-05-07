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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Двое причастных к убийству майдановца Вербицкого 6 лет жили в Киеве, и их не находили. Сейчас они арестованы, - и.о. директора ГБР Соколов

Двое причастных к убийству майдановца Вербицкого 6 лет жили в Киеве, и их не находили. Сейчас они арестованы, - и.о. директора ГБР Соколов

В Киеве 6 лет после убийства участника Революции Достоинства Вячеслава Веремия продолжали спокойно жить двое причастных к этому преступлению.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ и.о. главы ГБР Александр Соколов.

"Два человека, которые были причастны к убийству, все эти 6 лет жили в Киеве. Только один купил себе паспорт на другое имя и вклеил туда свою реальную фотографию. Второй даже этого не сделал. Почему-то 6 лет этих двоих людей никто не находил. Хотя они были в розыске. Сейчас они арестованы по этому делу", - сообщил он.

Соколов подчеркнул, что считает это "результатом работы наших (ГБР. - Ред.) следователей и прокуроров ОГП".

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Напомним, подозреваемый в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана Сергей Мыслывый был задержан 10 марта 2020 года. 12 марта суд арестовал его на 2 месяца.

12 марта стало известно, что ГБР задержало еще одного подозреваемого в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Вербицкий (77) Веремий Вячеслав (39) Соколов Александр (33)


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Топ комментарии
+4
ДБР теж не одразу знайшло цих вбивць, тому не кивайте на папєрєдніков.
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07.05.2020 15:53 Ответить
+4
Новое лицо Аваков быстро исправит ошибки своего предшественника - Авакова.
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07.05.2020 16:17 Ответить
+3
Я тут начал было писать, что при зе всё осталось как и при попэрэдныке, а бывают и исключения. Посмотрим чем закончится.
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07.05.2020 15:54 Ответить
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ДБР теж не одразу знайшло цих вбивць, тому не кивайте на папєрєдніков.
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07.05.2020 15:53 Ответить
Что за юридический термин « причастных»???? Кто их причастил. Попы из Лавры?
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07.05.2020 16:45 Ответить
Я тут начал было писать, что при зе всё осталось как и при попэрэдныке, а бывают и исключения. Посмотрим чем закончится.
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07.05.2020 15:54 Ответить
договорняк?
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07.05.2020 15:59 Ответить
Не, просто патужными риформами занимались, не до мелочей!
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07.05.2020 16:05 Ответить
ну, награды посмертно Веремию выписывать не забывали.
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07.05.2020 16:07 Ответить
и одновременно не замечали его убийц.
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07.05.2020 16:08 Ответить
Нє, ну вони ж не із "Торнадо".
Це соціально-близькі для правопохоронців.
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07.05.2020 16:01 Ответить
Скорее всего такая же "липа", как и с делом Шеремета.
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07.05.2020 16:02 Ответить
Мабуть ні. Бо Веремій був за кацапію. Просто потрапив під гарячу руку бандитів, яким під час Майдану роздали зброю. Веремій=ведмедчук.
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07.05.2020 16:10 Ответить
Им пофиг за кого он. Им надо раскрываемость повысить любым способом.
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07.05.2020 16:12 Ответить
А чого ж не =путін одразу? Ви знали Веремія особисто, що так впевнено говорите про його погляди?
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07.05.2020 17:54 Ответить
Нехай буде веремій=путін. Працювати в помийній антиукраїнській "вЄсті" міг лише покидьок.
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07.05.2020 19:18 Ответить
Очікувано. Не знав, але вже ярликв навішав. Бумеранг вас знайде.
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07.05.2020 19:43 Ответить
Кидальнице бумерангів, а що з фактів я написав неправильно? Те, що "веремій" працював на прокацапські "вЄсті"? Що він обсирав Майдан? Що я вигадав? Тому: до дупи. Разом зі своїми кацапськими "бумерангами" та прислужниками кацапів, вереміями.
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07.05.2020 19:48 Ответить
Ага, не находили, а почему, да по тому, что их никто и не искал, вот и весь сказ!
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07.05.2020 16:09 Ответить
Новое лицо Аваков быстро исправит ошибки своего предшественника - Авакова.
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07.05.2020 16:17 Ответить
А что менты преступников ищут ? Вот это новость , я думал только в кино такое бывает. Я знаю одного ,он 12 лет в розыске и все это знают , но папа у него мусор и поэтому он и не скрывается.
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07.05.2020 16:32 Ответить
в смысле жили вместе? они ******* к тому же?
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07.05.2020 16:41 Ответить
из текста не следует, что они жили вместе. они может и пиарки, но нужно читать внимательно
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07.05.2020 17:14 Ответить
Дак тогда можно было кого хочешь убивать
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07.05.2020 16:45 Ответить
лишь бы найденные ДБР двое, не оказались атовцами или волонтёрами; а то этот ДБР - орган с душком
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07.05.2020 17:11 Ответить
Це не цеглина, а гранітна плита в город Рюкзакова. Вас пане запитує людина із "труби", чому 6 років?
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07.05.2020 17:17 Ответить
Петьке не до этого было.
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07.05.2020 18:04 Ответить
Шось пороховати не видно. Мабуть засмущалась)))
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07.05.2020 18:19 Ответить
на обмен
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07.05.2020 20:07 Ответить
тільки Веремій ніякий не учасник революції, а ватний журналіст
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08.05.2020 01:06 Ответить
 
 