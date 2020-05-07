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Зеленский обсудил с операторами покрытие Украины интернетом: Почти в 6 тысячах городов нет связи. Это нужно как можно скорее менять

Зеленский обсудил с операторами покрытие Украины интернетом: Почти в 6 тысячах городов нет связи. Это нужно как можно скорее менять

Ускорение покрытия качественным интернетом и связью всех точек Украины обсудил Президент Владимир Зеленский с представителями крупнейших операторов связи.

В частности, речь шла об обеспечении связью маленьких городков, о ее установке в пассажирских поездах "Укрзализныци" и на дорогах, которые строят в рамках программы "Большое строительство", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Сейчас в Украине 5 тысяч 800 маленьких городков, где нет связи. Я сам вижу это, когда езжу в эти городки. И не секрет, что на отдельных дорогах у людей по полчаса нет вообще никакой связи. Нужно менять это, и менять как можно скорее", – сказал Владимир Зеленский.

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Президент напомнил, что в июле 2019 года он подписал Указ № 497 "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету". Для его реализации осенью мобильные операторы подписали в Мариуполе меморандум с правительством, цель которого – обеспечение максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи четвертого и пятого поколений, предоставление широкополосного доступа к мобильному Интернету. Президент подчеркнул, что хотел бы поскорее увидеть исполнение этого указа в полном объеме.

"Очень радует статистика за апрель – впервые мобильный широкополосный доступ к Интернету появился в 870 населенных пунктах, в которых проживает 390 тысяч человек, а дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах. Это возможно! Давайте двигаться быстрыми темпами и в дальнейшем", – отметил Глава государства.

На встрече обсудили необходимые законодательные инициативы для ускорения покрытия мобильной связью, потребность в сотрудничестве с местными властями, а также возможность разработки государственно-частных проектов в этом направлении.

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"Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн: мы многое – и лекарства, и продукты питания – заказываем по Интернету. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции и такие вызовы – они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной", – подытожил Президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) интернет (1710) мобильная связь (437) диджитализация (222)


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Топ комментарии
+23
Зеленский обсудил с операторами покрытие Украины интернетом: Почти в 6 тысячах городов нет связи. Это нужно как можно скорее менять - Цензор.НЕТ 4233
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07.05.2020 16:06 Ответить
+17
Зеленській зазначив, що звільнення Єрмака можливе лише після відповідного указу Єрмака.

Зеленский обсудил с операторами покрытие Украины интернетом: Почти в 6 тысячах городов нет связи. Это нужно как можно скорее менять - Цензор.НЕТ 7977
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07.05.2020 16:11 Ответить
+15
та оно свиноезычное...имело ввиду места,а не города
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07.05.2020 16:10 Ответить
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https://oilpoint.com.ua/czena-na-***************-v-ukraine-zavyshena-v-razy-arcelormittal/ Цена на электроэнергию в Украине завышена в разы - ArcelorMittal

Металлургические заводы крупнейшей мировой сталелитейной компании ArcelorMittal в Европе платят за электроэнергию в два-три раза дешевле, чем предприятие компании в Украине - Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог».
Об этом сообщается в пресс-релизе компании в четверг, 7 мая.
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07.05.2020 16:43 Ответить
В Украине по состоянию на 1 января 2017 года, число городов в пределах заявленной территории страны составляет 460, а без 17 городов на контролируемой Россией территории Крыма в стране насчитывается 443 города. По итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года статус города имел 461 населённый пункт.
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08.05.2020 02:34 Ответить
Мэр Черкасс Бондаренко - наш новый президент!
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07.05.2020 16:44 Ответить
Уже целый ГОД прошел! Почему не сделано?
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07.05.2020 16:45 Ответить
Кто-то опять явно брешет, в погоне за красивыми цифрами. В Украине 5800 маленьких городков не наберется
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07.05.2020 16:45 Ответить
І близько такої цифри нема. Маячня!
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07.05.2020 20:54 Ответить
Системно так работает...Шо вижу то и пою.
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07.05.2020 16:48 Ответить
ага, брал бы кабель и тянул в эти шесть тысяч городов
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07.05.2020 17:16 Ответить
Нужно не указы подписывать, а вникнуть в суть проблемы - чем выше частота - тем хуже распространяются волны. В ЕС, например, связь 3G и 4G на той же частоте, что и 2G - 900 МГц. А в Украине - 1800 и 2100, 2600. Потому в ЕС покрытие в разы лучше.
Дайте, а это гос-во дает лицензию, право работать на частоте 900 МГц и будет вам (и нам) счастье.
У меня и в квартире в городе 3G - полное гуано, а что говорить уже за городом.
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07.05.2020 16:49 Ответить
Раніше на тих частотах військові працювали, і невеличкі полоски були віддані під 3G. Потім була чехарда з тим, що в кожного оператора були ліцензії на маленькі проміжки цього діапазону, і прийшлось їх посадити за стіл перемовин, аби вони обмінялись тими клаптиками так, щоби в результаті вони змогли консолідувати і розподілити між собою вже широкі полоси частот.
Зараз це все вже пройдено, за ліцензії сплачено (окрім Інтертелекомом), і вже розпочалось встановлення обладнання для того, щоби вводити 4G на низьких частотах.
А так звісно - на частоті 2600 дальність зв'язку приблизно на 4-5 км від базової станції, а на 900 - приблизно на 20 км, але при набагато меньшій кількості абонентів. Для сільської мівсцевості саме це і потрібно!
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08.05.2020 00:22 Ответить
4-5 км від базової станції - это на открытой местности, а в городе - хорошо, если 1-2 км!
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08.05.2020 00:37 Ответить
На отдельных дорогах по полчаса нет связи, безобразие! Но все остальное врем-то она есть!)))
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07.05.2020 16:55 Ответить
Какой, какой город???
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07.05.2020 17:12 Ответить
ермак в ухо нашептал, что в 6 тысячах городов люди не смотрят его видосики
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07.05.2020 17:15 Ответить
Хай живе діджиталізація ! Кожному пенсіонеру - безкоштовний смартфон !
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07.05.2020 17:17 Ответить
Почитую смердючі коментарі і відчуваю задоволення, що більшість нацшоколадних му*аків сконцентрувалося навколо цензора.
До них не дійде, тому розповім, як "держава у смартфоні" діє в Польщі, діє для кожного, хто тут працює чи перебуває з інших причин, чи отримує пенсію тощо.
Все почалося з того, що їх місцевий Зеленський оголосив, що держава повинна бути "у смартфоні". Це означало, що 99% державних послуг а також більшість комерційних можна вирішити через Інтернет, через смартфон.
Це вигідно всім, хто тут перебуває тимчасово чи живе. Жодних черг, не треба їздити в державні установи, не потрібна готівка, не потрібні сотні тисяч чиновників, не потрібні десятки тисяч інкасаторів, не потрібні десятки тисяч тон паперу, не потрібні величезні паперові архіви, не потрібні мільйони принтерів і тонери до них, не потрібні паперові підручники...
Не потрібний державний автотранспорт, приміщення та їх утримання, не потрібні держпенсії і виплати чиновникам, не потрібно стільки поліції. Не перевантажується транспорт.

Дуже вигідно людям.
Дуже вигідно державі.
Дуже вигідно операторам зв'язку.

Економію в Польщі тільки на цих інноваціях в грошовому вираженні можна порівняти з національним доходом всієї України.

Коли їхній польський Зеленський розповів про це, розпочалася робота.
Оператори інвестували в мережі, щоб Інтернет дістався кожного помешкання на кожному хуторі.
Держава створила державний портал, де представлено всі послуги.
Було розроблено електронний підпис. Щоб отримати його, достатньо зареєструватися через Інтернет, а потім підтвердити реєстрацію з документами в державній установі, банку чи на пошті. І все, більш нічого.
Права на автомобіль, прописка, продаж-купівля рухомого чи нерухомого майна, реєстрація бізнесу, оформлення лікарняного, пенсій, податки, штрафи - абсолютно все через Інтернет, миттєво і автоматично. Подати скаргу? Автоматично, миттєво. Вона буде розглянута, хід справи відслідковується.
Школи і дитсадки. Лікарні і держмайно. Кредити та депозити. Робота та навчання, перенавчання, допомога інвалідам, безробітним тощо - ВСЕ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ.
Курси комп'ютерної грамотності для літніх та інвалідів - дофінансовуються державою. Облік і аудит автоматизовано. Жодна людина, жодний підприємець, жодна фірма не приховає крупну несплату податків.
Легко контролювати всі державні справи, витрати та діловодство, рух коштів та незаконні посягання на державні інтереси. Влади всіх рівнів змушені дотримуватися закону, як і всі інші.
Звичайно, завжди є люди, яким це ніколи не стане зрозуміло. Для них є центри суспільних послуг, де їм все розтлумачать. Проте таких людей с кожним роком все менше, менше і менше.
А держава стрімко багатіє. І люди теж, бо "держава в смартфоні" - для них.
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07.05.2020 17:43 Ответить
Я відкрию Вам секрет. У нас всі ці електронні принади теж вже існують роками. Наприклад, єдиний державний реєстр судових рішень (з відкритим доступом через інтернет) - ще з 2006. Податкові звіти здавалися онлайн ще при міністрі Клименко, якого призначав Янукович. Системи електронного навчання студентів (типу Moodle або подібні) теж вже роками. І так далі за списком. Дедалі більше стає таких функцій. Карантин дуже активізував.
Просто не всі вміють користуватися

Так що Україна (о, жах !!!) була в смартфоні і до Зеленського. І залазила б дедалі більше в смартфон і без нього.

От до чого ще не дійшли руки у ІТшників і політиків - це до оцифровки медкарт українців і до електронного голосування з ЕЦП. Але з часом дійдуть і до цього. Питання в грошах.
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07.05.2020 17:51 Ответить
Ви не розумієте, про що йдеться.
В Польщі, Чехії, Естонії та інших країнах Балтії, по всьому ЄС та інших країнах розвинутого світу створеноєі Єдині Державні Системи, а не вінегрет з кубиків, написаних абияк фірмочками синків корумпованих чиновників за бюджетні гроші. І ці нікчемні кубики здебільшого не "клеються", не працюють, за них НІХТО не відповідає, і тому щороку вони змінюються на інші програми, теж нікчемні, на які викидаються чергові грубі державні гроші...
На перший погляд прекрасна, взірцева система була створена в Приватбанку Дубілетом. Проте вона не запобігла зловживанням. Бо створювалася за приватні гроші і служила приватним, а не суспільним інтересам. А суспільство = держава+бізнес+люди.
Такого в Україні немає. Бо в Україні держава=бізнес мінус люди.
І все, що будується в державному ІТ-просторі, буде похєрєно наступними владами. Бо на цьому так зручно відмивати бабло...
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07.05.2020 18:03 Ответить
Спасибо Вам, сильно насмешили. Вы Зеленского с кем сравнили ? С Валенсой, Квасневским, Качинским, Дудой ?
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07.05.2020 18:00 Ответить
З Порошенком, який ДВАДЦЯТЬ РОКІВ у найвищих владах, обплутав мацаками Україну, загріб дев'ятизначні статки, а країна в центрі Європи завдяки цьому вбога на рівні африканських.
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07.05.2020 18:12 Ответить
Не брешіть ! Ви пишите:"...їх місцевий Зеленський". Я тільки ЗА "державу у смартфоні", але якщо Вам доводилося хоч раз реалізовувати великий державний проект, то Ви повинні знати, що він не починається з піару і пустих балачок. Зеленский не здатний проектно мислити тому, що у нього не має ні досвіду, ні освіти. Радники - такі самі.
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07.05.2020 19:00 Ответить
Будь-який крупний проект починається з піару і обговорення зацікавленими сторонами. В даному випадку - вибраний народом Президент країни як глава держави, щ однієї сторони - і оператори зв'язку, як зацікавлені в підвищенні попиту на Інтернет, з іншої сторони. Так і має бути.
А фоном до цього - верески збитих пончиків. Які за 5 років не зробили нічого, проте крали і верещали про патріотизм, Майдан та АТО, і прикривались цим.
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07.05.2020 23:25 Ответить
Будь-який крупний проект починається з експертного ТЕО. Потім разробляється ТУ, визначається замовник, генпідрядник, строки реалізації, джерела фінансування, відповідальні особи. Що проектно побудовано, чи почато будуватися у нас в країні за цей рік ? Все, на що здатен Зеленський - "давайте сделаем".
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08.05.2020 06:18 Ответить
Із паРаші брешеш!, міклуха!!!???
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07.05.2020 19:28 Ответить
Скільки людей читає тебе на Цензорі?
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07.05.2020 23:20 Ответить
Ничего, что в Украине по данным на 01.01.2017 всего 460 городов ? Из них вроде 17 на оккупированной части страны.

Бутусов, хоть проверяйте, что пишете. Может хотели сказать "населённых пунктов" ?
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07.05.2020 17:43 Ответить
Ты сам внимательней читай - Цензор (Бутусов) просто цитирует бубочку.
Может бубочка просто не знает, что села это не "маленькие городки", а именно села или термин "населенный пункт" слишком сложный для него.
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07.05.2020 19:48 Ответить
Это уже просто кондовый совок времен застоя товарищи. Если женщина красива и в постели горяча, это личная заслуга Леонида Ильича!
Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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07.05.2020 17:51 Ответить
Станом на 1 січня 2014 року в Україні налічувалося 460 міст. Ще одне нове місто з'явилося протягом 2014-2017 років.

Статус «малого міста» мають населені пункти, чисельність населення яких не перевищує 50 тис. осіб. Таких міст в Україні, відповідно до статистичних даних станом на 1 січня 2011 року, налічується 369
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07.05.2020 17:53 Ответить
Клоунской мозг врядли способен на что-то большее...
Какой то тупой хайп с мобильной связью и интернетом, больше заняться нечем?
В отдаленные сегменты проводить любую связь всегда будет дорого, потому что полученные доходы не окупят расходов, это и ежу должно быть понятно.
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07.05.2020 18:01 Ответить
где этот идиот столько маленьких городов нашел?
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07.05.2020 18:08 Ответить
очередное выступление телепузика мрак вот у него какая проблема покрыть все и всех очередными обещаниями и не выполнить их это у него в крови
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07.05.2020 18:20 Ответить
-"Я сам вижу это, когда езжу в эти городки."
Чьи это слова? Президента или... Когда раньше ездил?...
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07.05.2020 19:26 Ответить
Правильной дорогой идете товарищи!!!!
Переведіть всю країну в смартфон, щоб абонплата була не за місяць, а за 14 днів!
І щоб якщо невистачає коштів на рахунку, то Київстар здирав оплату за день по 25 грн.
Падлюки мережі і дурачйо їх збагачує, і я в тому числі.
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07.05.2020 19:35 Ответить
Клоун з смартфона виліз.
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07.05.2020 20:50 Ответить
Зеленський обговорив з операторами покриття України інтернетом: Майже в 6 тисячах міст немає зв'язку. Це потрібно якомога швидше змінювати - Цензор.НЕТ 8742
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12.05.2020 11:43 Ответить
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