Зеленский обсудил с операторами покрытие Украины интернетом: Почти в 6 тысячах городов нет связи. Это нужно как можно скорее менять
Ускорение покрытия качественным интернетом и связью всех точек Украины обсудил Президент Владимир Зеленский с представителями крупнейших операторов связи.
В частности, речь шла об обеспечении связью маленьких городков, о ее установке в пассажирских поездах "Укрзализныци" и на дорогах, которые строят в рамках программы "Большое строительство", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Сейчас в Украине 5 тысяч 800 маленьких городков, где нет связи. Я сам вижу это, когда езжу в эти городки. И не секрет, что на отдельных дорогах у людей по полчаса нет вообще никакой связи. Нужно менять это, и менять как можно скорее", – сказал Владимир Зеленский.
Президент напомнил, что в июле 2019 года он подписал Указ № 497 "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету". Для его реализации осенью мобильные операторы подписали в Мариуполе меморандум с правительством, цель которого – обеспечение максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи четвертого и пятого поколений, предоставление широкополосного доступа к мобильному Интернету. Президент подчеркнул, что хотел бы поскорее увидеть исполнение этого указа в полном объеме.
"Очень радует статистика за апрель – впервые мобильный широкополосный доступ к Интернету появился в 870 населенных пунктах, в которых проживает 390 тысяч человек, а дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах. Это возможно! Давайте двигаться быстрыми темпами и в дальнейшем", – отметил Глава государства.
На встрече обсудили необходимые законодательные инициативы для ускорения покрытия мобильной связью, потребность в сотрудничестве с местными властями, а также возможность разработки государственно-частных проектов в этом направлении.
"Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн: мы многое – и лекарства, и продукты питания – заказываем по Интернету. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции и такие вызовы – они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной", – подытожил Президент.
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Металлургические заводы крупнейшей мировой сталелитейной компании ArcelorMittal в Европе платят за электроэнергию в два-три раза дешевле, чем предприятие компании в Украине - Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог».
Об этом сообщается в пресс-релизе компании в четверг, 7 мая.
Дайте, а это гос-во дает лицензию, право работать на частоте 900 МГц и будет вам (и нам) счастье.
У меня и в квартире в городе 3G - полное гуано, а что говорить уже за городом.
Зараз це все вже пройдено, за ліцензії сплачено (окрім Інтертелекомом), і вже розпочалось встановлення обладнання для того, щоби вводити 4G на низьких частотах.
А так звісно - на частоті 2600 дальність зв'язку приблизно на 4-5 км від базової станції, а на 900 - приблизно на 20 км, але при набагато меньшій кількості абонентів. Для сільської мівсцевості саме це і потрібно!
До них не дійде, тому розповім, як "держава у смартфоні" діє в Польщі, діє для кожного, хто тут працює чи перебуває з інших причин, чи отримує пенсію тощо.
Все почалося з того, що їх місцевий Зеленський оголосив, що держава повинна бути "у смартфоні". Це означало, що 99% державних послуг а також більшість комерційних можна вирішити через Інтернет, через смартфон.
Це вигідно всім, хто тут перебуває тимчасово чи живе. Жодних черг, не треба їздити в державні установи, не потрібна готівка, не потрібні сотні тисяч чиновників, не потрібні десятки тисяч інкасаторів, не потрібні десятки тисяч тон паперу, не потрібні величезні паперові архіви, не потрібні мільйони принтерів і тонери до них, не потрібні паперові підручники...
Не потрібний державний автотранспорт, приміщення та їх утримання, не потрібні держпенсії і виплати чиновникам, не потрібно стільки поліції. Не перевантажується транспорт.
Дуже вигідно людям.
Дуже вигідно державі.
Дуже вигідно операторам зв'язку.
Економію в Польщі тільки на цих інноваціях в грошовому вираженні можна порівняти з національним доходом всієї України.
Коли їхній польський Зеленський розповів про це, розпочалася робота.
Оператори інвестували в мережі, щоб Інтернет дістався кожного помешкання на кожному хуторі.
Держава створила державний портал, де представлено всі послуги.
Було розроблено електронний підпис. Щоб отримати його, достатньо зареєструватися через Інтернет, а потім підтвердити реєстрацію з документами в державній установі, банку чи на пошті. І все, більш нічого.
Права на автомобіль, прописка, продаж-купівля рухомого чи нерухомого майна, реєстрація бізнесу, оформлення лікарняного, пенсій, податки, штрафи - абсолютно все через Інтернет, миттєво і автоматично. Подати скаргу? Автоматично, миттєво. Вона буде розглянута, хід справи відслідковується.
Школи і дитсадки. Лікарні і держмайно. Кредити та депозити. Робота та навчання, перенавчання, допомога інвалідам, безробітним тощо - ВСЕ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ.
Курси комп'ютерної грамотності для літніх та інвалідів - дофінансовуються державою. Облік і аудит автоматизовано. Жодна людина, жодний підприємець, жодна фірма не приховає крупну несплату податків.
Легко контролювати всі державні справи, витрати та діловодство, рух коштів та незаконні посягання на державні інтереси. Влади всіх рівнів змушені дотримуватися закону, як і всі інші.
Звичайно, завжди є люди, яким це ніколи не стане зрозуміло. Для них є центри суспільних послуг, де їм все розтлумачать. Проте таких людей с кожним роком все менше, менше і менше.
А держава стрімко багатіє. І люди теж, бо "держава в смартфоні" - для них.
Просто не всі вміють користуватися
Так що Україна (о, жах !!!) була в смартфоні і до Зеленського. І залазила б дедалі більше в смартфон і без нього.
От до чого ще не дійшли руки у ІТшників і політиків - це до оцифровки медкарт українців і до електронного голосування з ЕЦП. Але з часом дійдуть і до цього. Питання в грошах.
В Польщі, Чехії, Естонії та інших країнах Балтії, по всьому ЄС та інших країнах розвинутого світу створеноєі Єдині Державні Системи, а не вінегрет з кубиків, написаних абияк фірмочками синків корумпованих чиновників за бюджетні гроші. І ці нікчемні кубики здебільшого не "клеються", не працюють, за них НІХТО не відповідає, і тому щороку вони змінюються на інші програми, теж нікчемні, на які викидаються чергові грубі державні гроші...
На перший погляд прекрасна, взірцева система була створена в Приватбанку Дубілетом. Проте вона не запобігла зловживанням. Бо створювалася за приватні гроші і служила приватним, а не суспільним інтересам. А суспільство = держава+бізнес+люди.
Такого в Україні немає. Бо в Україні держава=бізнес мінус люди.
І все, що будується в державному ІТ-просторі, буде похєрєно наступними владами. Бо на цьому так зручно відмивати бабло...
А фоном до цього - верески збитих пончиків. Які за 5 років не зробили нічого, проте крали і верещали про патріотизм, Майдан та АТО, і прикривались цим.
Бутусов, хоть проверяйте, что пишете. Может хотели сказать "населённых пунктов" ?
Может бубочка просто не знает, что села это не "маленькие городки", а именно села или термин "населенный пункт" слишком сложный для него.
Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
Статус «малого міста» мають населені пункти, чисельність населення яких не перевищує 50 тис. осіб. Таких міст в Україні, відповідно до статистичних даних станом на 1 січня 2011 року, налічується 369
Какой то тупой хайп с мобильной связью и интернетом, больше заняться нечем?
В отдаленные сегменты проводить любую связь всегда будет дорого, потому что полученные доходы не окупят расходов, это и ежу должно быть понятно.
Чьи это слова? Президента или... Когда раньше ездил?...
Переведіть всю країну в смартфон, щоб абонплата була не за місяць, а за 14 днів!
І щоб якщо невистачає коштів на рахунку, то Київстар здирав оплату за день по 25 грн.
Падлюки мережі і дурачйо їх збагачує, і я в тому числі.