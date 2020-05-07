Если местные выборы в ОРДЛО не получится провести, будем просить менять минский формат, - "слуга народа" Третьякова

Народный депутат от "Слуги народа" и представитель Украины в подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Галина Третьякова считает, что минский процесс необходимо пересмотреть в случае непроведения осенью местных выборов в ОРДЛО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

"Нам бы хотелось, чтобы местные выборы осенью проходили одновременно на всей территории - на подконтрольной и неподконтрольной. Если нам это не удастся, мы будем просить главу нашей делегации Леонида Кучму, Андрея Ермака, Алексея Резникова переводить минский формат в какой-то другой формат", - отметила она.

Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Андрей Ермак надеется, что на оккупированной Россией территории удастся провести местные выборы.

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