5-летний ребенок упал на нож, он находится в тяжелом состоянии в реанимации на Харьковщине, - Нацполиция

Пятилетний мальчик поранился ножом. Состояние его здоровья тяжелое. Он находится в реанимационном отделении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

5 мая в Богодуховский отдел полиции поступило сообщение о том, что в Харьковский областной детской клинической больницы № 1 был доставлен малолетний ребенок с резаной раной щеки.

Сотрудники полиции установили, что по месту жительства 5-летний мальчик залез на стул и взял со стола нож. Затем оступился и упал на нож.

Работники полиции с матерью мальчика провели профилактическую беседу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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