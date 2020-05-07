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Новости
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5-летний ребенок упал на нож, он находится в тяжелом состоянии в реанимации на Харьковщине, - Нацполиция

5-летний ребенок упал на нож, он находится в тяжелом состоянии в реанимации на Харьковщине, - Нацполиция

Пятилетний мальчик поранился ножом. Состояние его здоровья тяжелое. Он находится в реанимационном отделении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

5 мая в Богодуховский отдел полиции поступило сообщение о том, что в Харьковский областной детской клинической больницы № 1 был доставлен малолетний ребенок с резаной раной щеки.

Сотрудники полиции установили, что по месту жительства 5-летний мальчик залез на стул и взял со стола нож. Затем оступился и упал на нож.

Работники полиции с матерью мальчика провели профилактическую беседу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Автор: 

дети (6605) травма (570) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+2
Сумнівно, що сам впав на ніж.
Шкода дитинку. Одужання.
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07.05.2020 16:23 Ответить
+2
это село, в селе дети чаще ближе к коту и собаке, чем к родителям, те вечно чем то заняты, по делу и без!!
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07.05.2020 16:44 Ответить
+2
Не повери, у меня шрам на щеке, я возрасте 10 месяцев упала на нож , который лежал на полу ( вот реально чистая случайность и было это в далеком 1969 году), щеку распанахала жутко, зашивали , с возрастом шрам почти не виден. Бабушка чистила картошку, кто то ее позвал, все бросила и пошла а тут и я из- за угла. Все может быть и не обязательно специально ( возраст такой что все возможно).
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07.05.2020 16:50 Ответить
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Блин, ну как анекдот.
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07.05.2020 16:22 Ответить
Сумнівно, що сам впав на ніж.
Шкода дитинку. Одужання.
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07.05.2020 16:23 Ответить
Думаеш мама "пырнула заточкой"?🤒
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07.05.2020 16:28 Ответить
Не повери, у меня шрам на щеке, я возрасте 10 месяцев упала на нож , который лежал на полу ( вот реально чистая случайность и было это в далеком 1969 году), щеку распанахала жутко, зашивали , с возрастом шрам почти не виден. Бабушка чистила картошку, кто то ее позвал, все бросила и пошла а тут и я из- за угла. Все может быть и не обязательно специально ( возраст такой что все возможно).
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07.05.2020 16:50 Ответить
Опять Харьков? Типично кацапский инцидент. Уверен папа с мамой в этот момент наполняли рюмки.
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07.05.2020 16:29 Ответить
Знаю випадок як дорослий чоловік тримав ніж над столом ,за чимось нахилявся і тоже собі в горло прорізав
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07.05.2020 16:32 Ответить
А где была мама когда ребенок ножом игрался, даже если это так все и было .
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07.05.2020 16:35 Ответить
это село, в селе дети чаще ближе к коту и собаке, чем к родителям, те вечно чем то заняты, по делу и без!!
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07.05.2020 16:44 Ответить
Точно. Помню в детстве гостил у дальних родственников в селе, так я собаку из своей кружки молоком поил. Когда взрослые об этом узнали, у нас с ней были неприятности. Меня ругали за то что поил, её за то что угощалась ☹️.
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07.05.2020 16:53 Ответить
это ещё на самый страшный случай и не самый горький исход для обоих
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07.05.2020 17:06 Ответить
резаная рана щеки - состояние здоровья тяжелое?
это как? в щеке же нет артерий
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07.05.2020 20:02 Ответить
 
 