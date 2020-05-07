5-летний ребенок упал на нож, он находится в тяжелом состоянии в реанимации на Харьковщине, - Нацполиция
Пятилетний мальчик поранился ножом. Состояние его здоровья тяжелое. Он находится в реанимационном отделении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
5 мая в Богодуховский отдел полиции поступило сообщение о том, что в Харьковский областной детской клинической больницы № 1 был доставлен малолетний ребенок с резаной раной щеки.
Сотрудники полиции установили, что по месту жительства 5-летний мальчик залез на стул и взял со стола нож. Затем оступился и упал на нож.
Работники полиции с матерью мальчика провели профилактическую беседу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Топ комментарии
+2 Ksenia VB
показать весь комментарий07.05.2020 16:23 Ответить Ссылка
+2 Александр Пушкин #84240
показать весь комментарий07.05.2020 16:44 Ответить Ссылка
+2 Tesoro Malu
показать весь комментарий07.05.2020 16:50 Ответить Ссылка
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Шкода дитинку. Одужання.
это как? в щеке же нет артерий