Экс-глава налоговой службы Верланов подал в суд на Кабмин, требует вернуть ему прежнюю должность

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины и Государственной налоговой службе Украины, истцом в котором указан Сергей Верланов.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ

Среди требований иска - признать противоправным и отменить Распоряжение Правительства от 24 апреля 2020 №452-р, которым Сергей Верланов был уволен с должности Председателя Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности.

По мнению истца, оспариваемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушающим его трудовые права и законные интересы.

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Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.