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Экс-глава налоговой службы Верланов подал в суд на Кабмин, требует вернуть ему прежнюю должность

Экс-глава налоговой службы Верланов подал в суд на Кабмин, требует вернуть ему прежнюю должность

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины и Государственной налоговой службе Украины, истцом в котором указан Сергей Верланов.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ

Среди требований иска - признать противоправным и отменить Распоряжение Правительства от 24 апреля 2020 №452-р, которым Сергей Верланов был уволен с должности Председателя Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности.

По мнению истца, оспариваемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушающим его трудовые права и законные интересы.

Также читайте: Обыски у Верланова проводятся в рамках производства о легализации средств и финансировании терроризма, - СБУ

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Автор: 

Кабмин (14041) налоговая (932) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+5
О, коломойский бот вылез. Если в стране что то отжимают - первое, что делает владелец 0 пытается идти в честный суд. А честный суд у нас только на западе. Когда коломойский как огня боится суда в лондоне, а якобы отжатое хочет возвращать только через украинский суд - то ясно. что он просто ворюга и ничего у него не отжимали.
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07.05.2020 16:34 Ответить
+4
"корито" - яке це солодке слово....
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07.05.2020 16:26 Ответить
+4
Ще одне порося від корита відігнали )))
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07.05.2020 16:26 Ответить
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"корито" - яке це солодке слово....
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07.05.2020 16:26 Ответить
Ще одне порося від корита відігнали )))
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07.05.2020 16:26 Ответить
Думаю , на то , что бы вернуть должность у Него денег хватит , если так уверенно говорит.
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07.05.2020 16:27 Ответить
Все нормально, в стране, в которой депутат просто бросает работу и валит с семьей на полтора месяца в отпуск, в стране в которой Президент с подельницей валят 120 банков и отжимают самый крупный, может быть всё. Какая власть, такие и чиновники.
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07.05.2020 16:30 Ответить
О, коломойский бот вылез. Если в стране что то отжимают - первое, что делает владелец 0 пытается идти в честный суд. А честный суд у нас только на западе. Когда коломойский как огня боится суда в лондоне, а якобы отжатое хочет возвращать только через украинский суд - то ясно. что он просто ворюга и ничего у него не отжимали.
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07.05.2020 16:34 Ответить
Свідки Секти Петрової Роси зараз вам все швиденько розкажуть )))
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07.05.2020 16:46 Ответить
Такое уже не первый раз, суд будет идти пару лет и присудит вернуть кресло с выплатой зарплаты за все время, схема отработанная.
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07.05.2020 16:31 Ответить
Пустите назад к корыту! Где я харчеваться буду?!
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07.05.2020 16:32 Ответить
Сталкивался косвенно!
Редкая карьерно-коррупционная гнида!
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07.05.2020 16:38 Ответить
Хіба там інакші бувають?
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07.05.2020 16:45 Ответить
 
 