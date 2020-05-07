Экс-глава налоговой службы Верланов подал в суд на Кабмин, требует вернуть ему прежнюю должность
В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины и Государственной налоговой службе Украины, истцом в котором указан Сергей Верланов.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ
Среди требований иска - признать противоправным и отменить Распоряжение Правительства от 24 апреля 2020 №452-р, которым Сергей Верланов был уволен с должности Председателя Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности.
По мнению истца, оспариваемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушающим его трудовые права и законные интересы.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
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+5 Евгений #396372
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+4 я гражданин Украины
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+4 Mola Adebisi
показать весь комментарий07.05.2020 16:26 Ответить Ссылка
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