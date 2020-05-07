На Черниговщине при продаже боеприпасов задержан бывший начальник артсклада воинской части, - СБУ. ФОТО
На Черниговщине бывший начальник склада артиллерийского вооружения одной из воинских частей пытался наладить продажу боеприпасов, нелегально вывезенных из района проведения ООС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Покупателей фигурант подыскивал через личные связи. В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали реализацию бывшим военным партии патронов калибра 7,62 мм. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории воинской части при попытке сбыта более 300 патронов к автоматическому огнестрельному оружию.
Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия. Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности других военнослужащих.
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"несли при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском тоже несли. При военном коммунизме, правда, несли другие. Но зато как я нес при нэпе! Как я нес при нэпе! А как несли при иосифе "Освободителе", при Никите "Миротворце", но зато несли при Льоне "Бровастом"... как несли при Льоне! Это были лучшие дни жизни каждого несуна! Несли при Льоне Втором "Самостийном", при Льоне Третьем "Олигархе", при Викторе "Пасечнике" и при Викторе "Кровавом". И при Петре тоже несли"...
Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"