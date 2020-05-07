На Черниговщине при продаже боеприпасов задержан бывший начальник артсклада воинской части, - СБУ. ФОТО

На Черниговщине бывший начальник склада артиллерийского вооружения одной из воинских частей пытался наладить продажу боеприпасов, нелегально вывезенных из района проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Покупателей фигурант подыскивал через личные связи. В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали реализацию бывшим военным партии патронов калибра 7,62 мм. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории воинской части при попытке сбыта более 300 патронов к автоматическому огнестрельному оружию.

Читайте: СБУ совместно с Нацполицией блокировали на Днепропетровщине незаконный сбыт оружия из района проведения ООС. ВИДЕО+ФОТО

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия. Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности других военнослужащих.

Также смотрите: Во время сбыта боеприпасов в Десне задержан инструктор школы подготовки снайперов, - военная прокуратура. ФОТО