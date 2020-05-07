РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4753 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 770 9

На Черниговщине при продаже боеприпасов задержан бывший начальник артсклада воинской части, - СБУ. ФОТО

На Черниговщине бывший начальник склада артиллерийского вооружения одной из воинских частей пытался наладить продажу боеприпасов, нелегально вывезенных из района проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Черниговщине при продаже боеприпасов задержан бывший начальник артсклада воинской части, - СБУ 01

Покупателей фигурант подыскивал через личные связи. В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали реализацию бывшим военным партии патронов калибра 7,62 мм. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории воинской части при попытке сбыта более 300 патронов к автоматическому огнестрельному оружию.

На Черниговщине при продаже боеприпасов задержан бывший начальник артсклада воинской части, - СБУ 02

Читайте: СБУ совместно с Нацполицией блокировали на Днепропетровщине незаконный сбыт оружия из района проведения ООС. ВИДЕО+ФОТО

На Черниговщине при продаже боеприпасов задержан бывший начальник артсклада воинской части, - СБУ 03

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия. Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности других военнослужащих.

Также смотрите: Во время сбыта боеприпасов в Десне задержан инструктор школы подготовки снайперов, - военная прокуратура. ФОТО

Автор: 

боеприпасы (2374) правоохранительные органы (2971) СБУ (20116) силовики (2799) Черниговщина (1486)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
йухня продажна
показать весь комментарий
07.05.2020 16:38 Ответить
Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин а не гость.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:38 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2020 16:41 Ответить
башню у дятла оторвало, даже в голову ему не приходило, что его будут пасти!!
показать весь комментарий
07.05.2020 16:42 Ответить
Коли я служив, то прапора на складі чоботи кирзові і тушонку продавали
показать весь комментарий
07.05.2020 16:43 Ответить
Мабуть прапор в третьому поколінні.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:45 Ответить
казнить .уку!
показать весь комментарий
07.05.2020 16:55 Ответить
крали (несли) всі у всі часи

"несли при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском тоже несли. При военном коммунизме, правда, несли другие. Но зато как я нес при нэпе! Как я нес при нэпе! А как несли при иосифе "Освободителе", при Никите "Миротворце", но зато несли при Льоне "Бровастом"... как несли при Льоне! Это были лучшие дни жизни каждого несуна! Несли при Льоне Втором "Самостийном", при Льоне Третьем "Олигархе", при Викторе "Пасечнике" и при Викторе "Кровавом". И при Петре тоже несли"...

Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
показать весь комментарий
07.05.2020 17:02 Ответить
Пэцины кадры, свое дело туго знают.
показать весь комментарий
07.05.2020 21:38 Ответить
 
 