Российские фашисты VS украинский флаг. Как наших подростков учат издеваться над национальными символами. ВИДЕО
В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, почему сепаратизм не имеет возраста и пола на примере Запорожья и Горловки образца 2014-го.
На днях соцсети всколыхнуло видео, как проукраинские активисты заставляют молодую жительницу Запорожья просить прощения за надругательство над украинским флагом. Соцсети стихли, но медведчуковские каналы не устают пугать своих зрителей злыми националистами. Все в лучших традициях российской пропаганды. Что делать, когда поркой и добрым словом легче объяснить, что не так, чем просто добрым словом?
Тот факт, что нельзя издеваться над флагом, за который погибли тысячи солдат, сомнению не подлежит. А чтобы понять, почему активисты в Запорожье особо ревностно оберегают украинский флаг, вспомним, как Запорожье стало единственным городом юго-востока Украины, где в 2014-м так и не поднялся российский триколор? Кто весной 2014-го отдал на растерзание палачам Гиркина и Безлера защитника украинского флага из Горловки Владимира Рыбака? (Да-да, пенсионерки-хранительницы "русского мира"). И наконец, если враг понимает только силу, то так ли страшна зеленка - в качестве средства профилактики от посягательств на национальные символы и суверенитет?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот до чего доводят такие дебилы. Людям стыдно называть себя националистами.
https://censor.net/comments/locate/3194083/019214f4-b2f7-72e2-a2e3-04a01e027121
в любой нормальной стране, за подобные действия с государственным флагом, в лучшем случае лишили бы гражданства. но только не в Украине, где мусорам и сбу похер, а судьи и прокуроры сами глумляться над флагом страны. поэтому и живем 30 лет в дерьме, а в это время польша, чехия уже лет 25 нас обогнали.
Отсюда и формируется негативное отношение людей и к украинской власти и к так называемым ценностям, благодаря которым творится жуткий беспредел и геноцид, в том числе и к украинской символике.
Рыба гниет с головы, а это последствия.
Дедушко ленин хоть и был мудилой , но иногда говорил очень правильные вещи ,, как например - всякая революция тогда хоть чего нибудь стоит , если она умеет защищаться .!!
..
Для чого це робиться, може правий Богдан, розпочалась передвиборча пропаганда і агітація, і потрібні вливання від .аРаші, може дійсно "караул пристав", гарант хоче "віддати ключи від України", як було продумано усе наперед. Домовлялись на строк 2 роки, ну не терпиться реваншу.
Напевно через це розпочалось цькування активістів, волонтерів, стосовно тих хто їм співчуває........ Ставлення на відповідальні посади прибічників ОВОЧА., навіть всупереч закону про люстрацію.
Це промах Пороха що такий закон не був прийнятий, а той що прийнятий дуже толерантний і м який до сепарських злочинців.