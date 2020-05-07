Российские фашисты VS украинский флаг. Как наших подростков учат издеваться над национальными символами. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, почему сепаратизм не имеет возраста и пола на примере Запорожья и Горловки образца 2014-го.

На днях соцсети всколыхнуло видео, как проукраинские активисты заставляют молодую жительницу Запорожья просить прощения за надругательство над украинским флагом. Соцсети стихли, но медведчуковские каналы не устают пугать своих зрителей злыми националистами. Все в лучших традициях российской пропаганды. Что делать, когда поркой и добрым словом легче объяснить, что не так, чем просто добрым словом?

Тот факт, что нельзя издеваться над флагом, за который погибли тысячи солдат, сомнению не подлежит. А чтобы понять, почему активисты в Запорожье особо ревностно оберегают украинский флаг, вспомним, как Запорожье стало единственным городом юго-востока Украины, где в 2014-м так и не поднялся российский триколор? Кто весной 2014-го отдал на растерзание палачам Гиркина и Безлера защитника украинского флага из Горловки Владимира Рыбака? (Да-да, пенсионерки-хранительницы "русского мира"). И наконец, если враг понимает только силу, то так ли страшна зеленка - в качестве средства профилактики от посягательств на национальные символы и суверенитет?

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