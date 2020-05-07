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Российские фашисты VS украинский флаг. Как наших подростков учат издеваться над национальными символами. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, почему сепаратизм не имеет возраста и пола на примере Запорожья и Горловки образца 2014-го.

На днях соцсети всколыхнуло видео, как проукраинские активисты заставляют молодую жительницу Запорожья просить прощения за надругательство над украинским флагом. Соцсети стихли, но медведчуковские каналы не устают пугать своих зрителей злыми националистами. Все в лучших традициях российской пропаганды. Что делать, когда поркой и добрым словом легче объяснить, что не так, чем просто добрым словом?

Тот факт, что нельзя издеваться над флагом, за который погибли тысячи солдат, сомнению не подлежит. А чтобы понять, почему активисты в Запорожье особо ревностно оберегают украинский флаг, вспомним, как Запорожье стало единственным городом юго-востока Украины, где в 2014-м так и не поднялся российский триколор? Кто весной 2014-го отдал на растерзание палачам Гиркина и Безлера защитника украинского флага из Горловки Владимира Рыбака? (Да-да, пенсионерки-хранительницы "русского мира"). И наконец, если враг понимает только силу, то так ли страшна зеленка - в качестве средства профилактики от посягательств на национальные символы и суверенитет?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

россия (96413) флаг (939) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+65
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 674
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07.05.2020 16:57 Ответить
+40
« Фашисты будущего будут называть себя антфашистами» У. Черчилль
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07.05.2020 16:56 Ответить
+33
Рашисты (новые российские фашисты, нацисты) всё делают под лозунгом "Фашизм не пройдёт" и " С нами Бог", прекрасно понимая , что во все времена НАЦИОНАЛИЗМ -был орудием защиты своей территории, нацизм же - оружием захвата чужой, поэтому их основная цель - уничтожить в Украине национализм, особенно его молодые ростки !!!
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07.05.2020 16:54 Ответить
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Рашисты (новые российские фашисты, нацисты) всё делают под лозунгом "Фашизм не пройдёт" и " С нами Бог", прекрасно понимая , что во все времена НАЦИОНАЛИЗМ -был орудием защиты своей территории, нацизм же - оружием захвата чужой, поэтому их основная цель - уничтожить в Украине национализм, особенно его молодые ростки !!!
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07.05.2020 16:54 Ответить
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 674
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07.05.2020 16:57 Ответить
Когда россияне говорят "Фашизм не пройдёт", они просто хотят пошире открыть двери)
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07.05.2020 18:25 Ответить
« Фашисты будущего будут называть себя антфашистами» У. Черчилль
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07.05.2020 16:56 Ответить
Горловки образца 2014-го./ здесь картинки пропагандиста, на которых путинские художники "ржачно" издевались над украинским флагом,собирали немало лайков.
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07.05.2020 17:05 Ответить
Націоналіствами лякати не потрібно. Якщо на моєму шляху попадеться така мразина, повідомляти не буду, зеленьку використовувати не буду - тому, що я вихована людина - скручу голову. І до речі, я не націоналіст, а простий громадянин України із східного міста.
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07.05.2020 17:12 Ответить
"я не націоналіст"

Вот до чего доводят такие дебилы. Людям стыдно называть себя националистами.
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07.05.2020 17:16 Ответить
сейчас можно много и долго рассуждать, что нельзя быть праворадикалами, но в 14-м, если б не они - мы бы просто потеряли половину Украины... на войне, как на войне..имхо это зеленку ей куда угодно можно было налить....
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07.05.2020 17:13 Ответить
Ну это уже педофилия.
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07.05.2020 17:20 Ответить
Заблудилось?😂🌷
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07.05.2020 17:22 Ответить
В США за такие слова в интернете по отношению к ребенку он бы ответил перед законом.
https://censor.net/comments/locate/3194083/019214f4-b2f7-72e2-a2e3-04a01e027121
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07.05.2020 17:24 Ответить
Ты из США?😂🌷
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07.05.2020 17:29 Ответить
Оно никогда не будет в США.Оно нигде не будет вообще.. Его место там, где никого нет.
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07.05.2020 17:32 Ответить
А потроллить козью морду?😂
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07.05.2020 17:34 Ответить
А тебе коцапы друзья или враги?😂🌷
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07.05.2020 17:45 Ответить
Рыжков, а ты чем от "таркова" отличаешься? Вы же "поёте с одного голоса"... Или ты сегодня решил "закосить пад хахла"?...
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07.05.2020 19:09 Ответить
А ребенка ставить на колени это по-вашему нормально? Если бы я был ее родителем, я бы обязательно нашел этих подонков.
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07.05.2020 17:29 Ответить
и что ты сделал эти "подонкам"? ну разве, что отсосал бы всем по очереди?!
в любой нормальной стране, за подобные действия с государственным флагом, в лучшем случае лишили бы гражданства. но только не в Украине, где мусорам и сбу похер, а судьи и прокуроры сами глумляться над флагом страны. поэтому и живем 30 лет в дерьме, а в это время польша, чехия уже лет 25 нас обогнали.
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07.05.2020 17:35 Ответить
Поэтому и живем 30 лет в дерьме потому что дикари. Где еще в мире такое можно увидеть?
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07.05.2020 17:38 Ответить
т.е. согласен на отсос, так и запишем
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07.05.2020 20:27 Ответить
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 164
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07.05.2020 17:38 Ответить
суд США оправдал осужденного за сжигание флага, т.к. это являлось выражением его мнения
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07.05.2020 17:46 Ответить
И это есть ГУД..С такой же формулировкой украинский суд должен вынести решение о сожжении сепарни в Одессе..ха-ха-ха-ха-ха
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07.05.2020 20:58 Ответить
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 4713
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07.05.2020 17:46 Ответить
На чекистов похожи.
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07.05.2020 17:55 Ответить
це і є випердиші чекістських скотів
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07.05.2020 21:13 Ответить
На обсосів повних схожі ці сепари, запорожці тоді файно спрацювали
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07.05.2020 21:50 Ответить
Они называли ее "животное" и явно получали удовольствие от процесса. При желании прокуроры могут пустить дело педофильской статье.
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07.05.2020 17:47 Ответить
Против её совершенно летних друзей которые флаг срывали? 100% её в двоём шпилят.
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07.05.2020 17:56 Ответить
Она и есть животное.
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07.05.2020 18:24 Ответить
Расскажите почему этот ребенок "животное".
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07.05.2020 18:29 Ответить
Только животные не уважают погибших.
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07.05.2020 19:10 Ответить
до животного эта малолетняя триперная шалава недоэволюционировала еще, так опарыш
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07.05.2020 20:29 Ответить
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 1413
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07.05.2020 17:55 Ответить
Та ну нах! Карфаген!
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08.05.2020 07:55 Ответить
Нехай ця с...ка карасьов піде і розкаже свою думку усім ветеранам, які наприклад воювали у другій світовій війні.
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07.05.2020 17:55 Ответить
Штраф в 900 тисяч гривень і не треба ніякої зеленки . Щоб старіки , **** , хату продали і ще й в кредит влізли . То вони би самі цю соску поливали . Кіпящою смолою .
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07.05.2020 17:57 Ответить
Всё же лучше штраф 900 тыс и зелёнка .. А ещё лучше отрезать палец , или ухо . Шоб на всю свою сраную жиснь оно тварь - запомнило , и своим внукам потом расcказало , как это глумитьcя над символами страны , за независимость которoй погибли тысячи людей .!!
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07.05.2020 18:38 Ответить
на лбу выжечь : "Я - прокацапская ТП"
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07.05.2020 20:30 Ответить
Что бы тут не говорили, а люди все видят, как годами лес вывозят за границу, как предприятия разворовывают и уничтожают, как хотят лишить украинцев дешевой электроэнергии и т.д. и т.п.

Отсюда и формируется негативное отношение людей и к украинской власти и к так называемым ценностям, благодаря которым творится жуткий беспредел и геноцид, в том числе и к украинской символике.
Рыба гниет с головы, а это последствия.
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07.05.2020 18:15 Ответить
Ага, а сєпари хорощіє, правильно ?
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07.05.2020 21:52 Ответить
Надо все делать по закону, цивилизованно, а не вести себя как на зоне. Все это унижение человеческого достоинства, на колени, зеленка, называть человека "животным". Это наоборот дискредитирует идею патриотизма.
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07.05.2020 18:16 Ответить
Да действительно , называть животными , этих ублюдков нельзя . Животные над национальными флагами собственной страны не глумятся . Эти молокососы из Запорожья просто - дерьмо . . Самое натуральное , зловонное - дерьмище .
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07.05.2020 18:30 Ответить
Эмоции всегда были слабым местом патриотов. Вы никогда не думаете даже на полшага вперед. Поэтому вас всегда используют.
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07.05.2020 18:33 Ответить
Ты мне на совесть не дави .. Похер на всё . Каждое тварыдло , посягнувшее на национальные символы , будет ( словами Кузьмы Скрябина ) - стриллянэ и пижженэ .. Рано или поздно но - будет . . ОДНОЗНАЧНО .!!
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07.05.2020 18:47 Ответить
Рузькомирский скот понимает только силу .. А если так то , её применение абсолютно оправдано . .
Дедушко ленин хоть и был мудилой , но иногда говорил очень правильные вещи ,, как например - всякая революция тогда хоть чего нибудь стоит , если она умеет защищаться .!!

Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 7998 ..
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07.05.2020 18:23 Ответить
100500
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07.05.2020 20:31 Ответить
ПІДЕРАС КАРАСЬОВ і всі продажні шлюхи з ЗІК , 112, НЮС ван ,інтер .На ваших руках кров тисяч вбитих на сході України.Чому ви вважаєте що вбивство Рибака єто недорозуменіє а зельонка на обличі дурепи єто фашізм
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07.05.2020 18:26 Ответить
І Медведчук і Портнов і іже з ними ригівські недобитки намагаються роздмухати картинки громадянського протистояння для ВПХлолалалала.
Для чого це робиться, може правий Богдан, розпочалась передвиборча пропаганда і агітація, і потрібні вливання від .аРаші, може дійсно "караул пристав", гарант хоче "віддати ключи від України", як було продумано усе наперед. Домовлялись на строк 2 роки, ну не терпиться реваншу.
Напевно через це розпочалось цькування активістів, волонтерів, стосовно тих хто їм співчуває........ Ставлення на відповідальні посади прибічників ОВОЧА., навіть всупереч закону про люстрацію.
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07.05.2020 19:09 Ответить
Кремлевский Рашизм.= фашизм.

Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 316
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07.05.2020 19:21 Ответить
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 755
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07.05.2020 19:22 Ответить
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 6290
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07.05.2020 19:45 Ответить
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 1904
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07.05.2020 19:51 Ответить
В России тоже частенько глумятся над флагом. Но народ относится к этому с юмором, и уж точно никому не придет в голову кого-то за это бить.)
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07.05.2020 19:59 Ответить
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 5350
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07.05.2020 20:06 Ответить
Вот вот.
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07.05.2020 20:08 Ответить
да нам как то пох, что вы там кацапы делаете, хоть в попу бутылку засовывайте. Хотя, стоп - выже там и так на нее каждый день присаживаетесь
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07.05.2020 20:33 Ответить
Да ладно врать, вы тут каждый день только Россию и обсуждаете.
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07.05.2020 20:37 Ответить
При владі в Україні вже давно жидо-кацапські фашисти сидять .
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07.05.2020 20:48 Ответить
Думаю вже давно треба в законі Україні прописати що неповага до символів України - стяга, мови, історії, пам ятників, могил патріотів України карались би суворо, а в разі наруги над стягом - суворе КАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ від 3 років тюрми, або штраф не 850 гр, а від 30 000 до 150 000 гр , а осквернення могил патріотів, пам ятників прирівнювалось би до НАВМИСНОГО вбивства людини або групи осіб

Це промах Пороха що такий закон не був прийнятий, а той що прийнятий дуже толерантний і м який до сепарських злочинців.
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07.05.2020 22:05 Ответить
Російські фашисти VS український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися з національних символів - Цензор.НЕТ 399
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07.05.2020 22:44 Ответить
 
 