Двое украинских воинов ранены в результате артиллерийского обстрела и сброса боеприпаса с беспилотника, - пресс-центр ОС
Сегодня, 7 мая, в результате обстрелов вооруженными формированиями РФ позиций подразделений Объединенных сил два украинских воина были ранены.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Так, против защитников населенного пункта Старогнатовка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение.
Также, по позициям Объединенных сил возле Новотошковского противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела был ранен один военнослужащий.
Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.
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Плісняві, як там, вдалосья вмовити кацапів припинити стріляти
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а куйлу за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..
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Хай здохне раша !!