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Новости Агрессия России против Украины
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Двое украинских воинов ранены в результате артиллерийского обстрела и сброса боеприпаса с беспилотника, - пресс-центр ОС

Двое украинских воинов ранены в результате артиллерийского обстрела и сброса боеприпаса с беспилотника, - пресс-центр ОС

Сегодня, 7 мая, в результате обстрелов вооруженными формированиями РФ позиций подразделений Объединенных сил два украинских воина были ранены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, против защитников населенного пункта Старогнатовка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение.

Также, по позициям Объединенных сил возле Новотошковского противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела был ранен один военнослужащий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен возле Гнутово в результате сброса боеприпаса вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС

Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Автор: 

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Двох українських воїнів поранено внаслідок артилерійського обстрілу і скидання боєприпасу з безпілотника, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7613
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07.05.2020 16:51 Ответить
Одужання нашим героям.
Плісняві, як там, вдалосья вмовити кацапів припинити стріляти
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07.05.2020 17:08 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.

Двох українських воїнів поранено внаслідок артилерійського обстрілу і скидання боєприпасу з безпілотника, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7805
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07.05.2020 18:38 Ответить
ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а куйлу за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..
Двох українських воїнів поранено внаслідок артилерійського обстрілу і скидання боєприпасу з безпілотника, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 179
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07.05.2020 19:42 Ответить
Швидкого одужання хлопцям!!
..
Хай здохне раша !!
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07.05.2020 19:42 Ответить
 
 