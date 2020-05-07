Двое украинских воинов ранены в результате артиллерийского обстрела и сброса боеприпаса с беспилотника, - пресс-центр ОС

Сегодня, 7 мая, в результате обстрелов вооруженными формированиями РФ позиций подразделений Объединенных сил два украинских воина были ранены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, против защитников населенного пункта Старогнатовка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение.

Также, по позициям Объединенных сил возле Новотошковского противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела был ранен один военнослужащий.

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Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.