Депутаты на внеочередном заседании Рады 13 мая планируют рассмотреть 26 вопросов, - "слуга народа" Кравчук. СПИСОК

Народные депутаты предлагают на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады 13 мая рассмотреть 26 вопросов.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Готовимся к следующему внеочередному заседанию Верховной Рады. Оно должно состояться в среду, 13 мая. Сбор подписей уже начат и сегодня уверена, что будет 150 подписей. Заседание будет достаточно насыщенным. В повестке дня 26 вопросов - от различных комитетов", - рассказала Кравчук.

По ее словам, депутаты планируют рассмотреть "многострадальный "банковский" законопроект.

Кравчук отметила, что законопроект усовершенствует ликвидационную процедуру банков, механизм возмещения убытков и защитит людей, их интересы и деньги, которые были вложены в банки.

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Депутат напомнила, что после того, как Рада одобрила рассмотрение данного законопроекта по особой процедуре, депутаты должны подать правки, на которых настаивают.

"В эту пятницу профильный комитет сформирует финальную таблицу, которая будет в десятки раз меньше, чем оригинальная", - подчеркнула Кравчук.

"Также мы рассмотрим законопроект, который предусматривает освобождение от налогообложения врачей, работающих с больными коронавирусом. Это означает, что вознаграждение, которое на руки получают медики, задействованные в борьбе с инфекцией, дополнительно возрастет за счет того, что государство не будет облагать налогом их зарплаты и премии. Фактически это еще один этап повышения их доходов", - добавила нардеп.

"Законопроект № 2166. Не буду цитировать длинное название. Суть в том, что мы освобождаем ФЛП пенсионного возраста от уплаты ЕСВ. А также тех предпринимателей, которые работают в сфере науки, литературы, культуры, медицины. Это люди, которые действительно нуждаются в государственной поддержке.

Законопроект об оборонных закупках. Его цель - повысить конкуренцию в сфере оборонных закупок, от которой выигрывает как государственный бюджет, так и воин на передовой, который получит лучшее вооружение, технику, средства защиты.

Следующий документ касается особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении. Это обещанные изменения в так называемый закон "о поправочном спаме". Например, он ограничивает срок действия этого закона, увеличивает нижнюю границу применения особой процедуры с 500 до 1000 поправок.

Еще один важный и очень практичный закон - об оптимизации сети и функционирования ЦНАП. Он содержит сразу несколько революционных положений. Например, люди смогут получать некоторые документы из ЦНАП по почте. То есть не нужно будет приходить туда несколько раз, чтобы получить справку. Также будет создан Единый государственный веб-портал электронных услуг, которым можно будет пользоваться даже через смартфон.

Законопроект №3297 запрещает банкам взимать неустойку, штрафы, пеню за просрочку платежей по кредитам в период действия карантина и в 30-дневный период после окончания карантина.

Еще один документ, который помогает бороться с последствиями карантина. Законопроектом №3322 предлагается на период действия карантина ввести механизм, который позволит уберечь от банкротства предприятия, которые по объективным причинам не могут сейчас выполнять свои обязательства перед кредиторами.

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Есть в повестке дня и законопроект о поддержке креативной индустрии, соавтором которого я также являюсь. Документ, например, предлагает, что учреждение культуры может уменьшить плату за аренду имущества, если оно не имело возможности использовать его из-за карантина. Или предусматривает компенсации за частичную безработицу работников культурной сферы.

Также на повестке дня доклад председателя Национального банка и Час вопросов к правительству. Будем ставить вопрос премьер-министру, министрам о том, каким образом Украина будет преодолевать экономический кризис и перезагружать медицинскую реформу.

В перечне вопросов, которые должны быть рассмотрены на внеочередной сессии, есть постановление о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады. С 18 мая парламент должен вернуться к полноценной работе с нормальным режимом пленарных заседаний", - рассказала Кравчук.









