"Никаких "темников" от Офиса президента не существует", - и.о. директора ГБР Соколов

Офис президента не дает никаких указаний Госбюро расследований относительно открытия тех или иных дел, а также преследования определенных людей.

Об этом и.о. главы ГБР Александр Соколов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"По поводу "темников". Никаких "темников" от Офиса президента не существует. Существует одна большая задача. Люди, которые наносят ущерб государству, совершают преступления, должны нести за это предусмотренную законом ответственность", - сказал он, комментируя так называемые "записи Трубы" (экс-директора ГБР Романа Трубы. - Ред.).

Соколов уточнил, что каких-либо указаний по активизации дел также нет.

"Если вы проводите сравнение с тем, что звучит на "пленках Трубы", такого вообще нет", - добавил и.о. директора ГБР.

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