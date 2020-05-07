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Новости Записи Трубы
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"Никаких "темников" от Офиса президента не существует", - и.о. директора ГБР Соколов

Офис президента не дает никаких указаний Госбюро расследований относительно открытия тех или иных дел, а также преследования определенных людей.

Об этом и.о. главы ГБР Александр Соколов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"По поводу "темников". Никаких "темников" от Офиса президента не существует. Существует одна большая задача. Люди, которые наносят ущерб государству, совершают преступления, должны нести за это предусмотренную законом ответственность", - сказал он, комментируя так называемые "записи Трубы" (экс-директора ГБР Романа Трубы. - Ред.).

Соколов уточнил, что каких-либо указаний по активизации дел также нет.

"Если вы проводите сравнение с тем, что звучит на "пленках Трубы", такого вообще нет", - добавил и.о. директора ГБР.

Читайте также: Соколов о деле против Чорновол: Не ожидал, что поднимется такая волна и все решат, что ГБР будет расследовать всех майдановцев

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте по ссылке.

Офис Президента (1803) Соколов Александр (33)


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Топ комментарии
+5
Яке ж воно гидке!
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07.05.2020 16:55 Ответить
+4
А если закрыть глаза и уши, то весь вообще исчезает...
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07.05.2020 16:56 Ответить
+3
А пленки?
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07.05.2020 16:54 Ответить
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А пленки?
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07.05.2020 16:54 Ответить
Яке ж воно гидке!
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07.05.2020 16:55 Ответить
А если закрыть глаза и уши, то весь вообще исчезает...
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07.05.2020 16:56 Ответить
Іронія долі...
На жаль, шостий президент виявився просто "шісткою", а не "тузом" ...
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07.05.2020 17:00 Ответить
Он оказался криворожской шпаной из 90х. И компашка его такая-же.
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07.05.2020 17:08 Ответить
Где же вас и находят, таких хитрожо.ых уродов?
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07.05.2020 17:02 Ответить
А вот это проверить религия не позволяет? Или снова привет 90е?

https://twitter.com/i/status/1258301664882315264
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07.05.2020 17:06 Ответить
Я повірив.
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07.05.2020 17:08 Ответить
Це зрадник, кацап.
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07.05.2020 17:13 Ответить
Хроники Хунты:
Поставив собі на будильник голос Зеленського. Тепер встаю на 5 хвилин раніше, щоб його не чути.
Ibigdan:
Детям, чтобы не переедали, пельменей насыпают по количеству годиков. Может, у Вавы с машинами в кортеже такая же история?
Volodymyr Beglov:
Зазвичай Майдан в Україні влаштовують взимку. Але сніг у Львові вже випав.
Баба і кіт:
З метою фінансової допомоги Кабмін оприлюднив наказ, щоб ми пошукали ще в літніх шортах.
Офіс Президента анонсував азіатське турне Зеленського після зняття карантину.
Вікторія Мірошніченко:
Д&рне їде в турне. Мало біди в світі... Хана Азії...
Харитонов Фёдор:
Уже целый год как-то не по себе оттого, что все сообщения о деятельности нашей власти - словно сплошной фейк, а оказывается - суровая правда.
Вахтанг Кипиани:
Чим довше й абсурдніше карантин - тим більше зелені вир@дки здадуть у Мінську, тим більше заробить дружина Степанова, тим зговірливішими стануть вчорашні самозайняті люди, а тепер кандидати на біржу праці і на будівництво доріг ім. Шмигаля. Чим далі - тим більше моє ставлення до зеленських міняється зі "зневажаю" до "ненавиджу". І тих, хто насмілюється в кожному їхньому лайні знайти малесеньке здорове зернятко.
Борислав Береза:
- Президенту мешают. Он потому и не показывает результат.
- Кто ему мешает? Кто?
- Те, кто не дают ему возможности.
- Ок. Он президента. У него свои глава ВР и монобольшинство. Главу Кабмина и всех министров он отбирает лично и ВР за них голосует. Глава СБУ и ГПУ его люди. Даже хозяин "Велюра" - это его человек. Всех советников он себе сам подобрал. Кто ему мешает? Кто?
- Не знаю. Но кто-то же мешает.
- Почему ты так думаешь?
- Потому что, если бы не мешали, то он бы все сделал.
- А может ему просто мешают яйца, как плохому танцору?
- Может.
- Считаешь, что без них ему будет лучше?
- Нет! Я этого не говорил. Но точно кто-то хитросделанный мешает.
- А может он просто не способен? Может он не на своем месте? Подумай об этом.https://www.facebook.com/OstanniyCapitalist/photos/a.2188655634716688/2573605369555044/?type=3&theater Останній Капіталіст

А хочете взнати, де Зеленський візьме 10 мільярдів гривен, щоб оплатити цей грандіозний аукціон безумної щедрості?

Реальних варіантів було два - «надрукувати» або «позичити». Сьогодні отримав відповідь на своє питання. Як кажуть в народі «якщо стоїте - краще присядьте» "Жодних "темників" від Офісу Президента не існує", - в.о. директора ДБР Соколов - Цензор.НЕТ 6597

Офіційно: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/28/659930/ Мінфін провів аукціон із розміщень облігацій внутрішньої державної позики.

(ага, це ті самі славнозвісні ОВДП "Жодних "темників" від Офісу Президента не існує", - в.о. директора ДБР Соколов - Цензор.НЕТ 6597)

За підсумками аукціону МінФіе залучив до державного бюджету 9,832млрд грн. (за курсом НБУ). З яких:

- 5,37 млрд грн на 3 місяці під 11,3%;
- 164 млн дол США загалом (під 3,3-3,5% на 169-252 дні).

Як бачите, ця сума дивним чином співпала із сумою, яка була необхідна Зеленському аби пропіаритись перед пенсіонерами "Жодних "темників" від Офісу Президента не існує", - в.о. директора ДБР Соколов - Цензор.НЕТ 6597

Тільки тепер за цей піар через 9 місяців ми заплатимо з державного бюджету. Але заплатимо 9,8 млрд + відсотки.

Тобто (!!!) кожний українець заплатить орієнтовно по 300 гривен. Повторюю, заплатить кожний, включаючи дітей, осіб з особливими потребами, та пенсіонерів, які отримують сьогодні по 1000 грн.

Ось така цікава математика, яка черговий раз показала, що за популізм влади платять громадяни зі своєї кишені
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07.05.2020 17:14 Ответить
Правило №1: Если ловят - не попадайся.
Правило №2: Если поймали - не признавайся.
Правило №3: Чтобы забить на первых два правила - заноси вовремя.

"Майдан Смысла" -
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmaidanfire.blogspot.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGIloJ7rgUI_wxmeXs7dpgUYZ8QQ https://maidanfire.blogspot.com
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07.05.2020 17:15 Ответить
Да да, но преследуют только критиков бубочки
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07.05.2020 17:17 Ответить
Так мы и поверили. ОП врёт во всём, даже там где можно было и не врать.
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07.05.2020 18:00 Ответить
Невже хтось чекає, що він визнає, що темники є? Не розумію значення таких інтерв'ю. Бутусов піарить зелену владу?
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07.05.2020 18:54 Ответить
А, если 220 к его ватным яйцам подключить вместо прослушки?
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07.05.2020 20:29 Ответить
 
 