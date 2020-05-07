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В Челябинске фото Гитлера без усов опубликовали в конкурсе к 9 мая: "Не досмотрели, не допроверили". ФОТО

Организаторы конкурса "Имена героев" в Челябинске не узнали Гитлера без усов - и опубликовали его фото в конкурсе к 9 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Челябинский торговый центр "Космос" к 9 мая запустил патриотический конкурс "Имена героев". Участникам предложили прислать фото и краткую биографию их родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Позже эти истории публиковали в паблике "Космоса" в соцести "ВКонтакте" с подписью "Пусть город знает своих героев".

"Одним из таких героев оказался Сумин Владимир Владимирович, его снимок тоже выложили в ВК. В 1942-м он отправился на фронт, участвовал в боях под Курском и Москвой, а спустя три года погиб во время Висло-Одерской операции. История, безусловно, героическая. Вот только не было никакого Сумина Владимира Владимировича. Администраторы паблика не сумели распознать троллинг и опубликовали изображение молодого Адольфа Гитлера без усов", - говорится в сообщении.

Подписчики мгновенно узнали фото Гитлера. Пост удалили, но к тому моменту многие уже успели сделать скриншоты.

Организаторы конкурса опубликовали пост с извинениями: "Признаемся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить, и что кто-то пришлет нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы недосмотрели, не допроверили - поверили людям. Признаем свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло".

"Фотография, которую нам прислали, довольно редкая и нам даже пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображен". Пост заканчивался обещаниями "не дать опорочить священный праздник".

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В Челябинске фото Гитлера без усов опубликовали в конкурсе к 9 мая: Не досмотрели, не допроверили 01
В Челябинске фото Гитлера без усов опубликовали в конкурсе к 9 мая: Не досмотрели, не допроверили 02

Автор: 

Гитлер Адольф (165) россия (96413)


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В Челябинске фото Гитлера без усов опубликовали в конкурсе к 9 мая: "Не досмотрели, не допроверили" - Цензор.НЕТ 1179
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07.05.2020 16:57 Ответить
+68
Не зручна правда для пропагандистів московії про ідею і не тільки. Їх було сотні і вони стріляли у спини.

http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perechni_voisk/Perechen_33_13.html ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

В Челябинске фото Гитлера без усов опубликовали в конкурсе к 9 мая: "Не досмотрели, не допроверили" - Цензор.НЕТ 2566
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07.05.2020 17:02 Ответить
+67
У Челябінську фото Гітлера без вусів опублікували в конкурсі до 9 травня: "Не догледіли, не доперевірили" - Цензор.НЕТ 3188
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07.05.2020 17:44 Ответить
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Лицо на Надю Савченко похоже
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08.05.2020 14:44 Ответить
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