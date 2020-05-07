Этим шагом Украина демонстрирует глубокие намерения выполнить минские договоренности, - Ермак о повышении уровня украинской делегации в ТКГ в Минске
В Офисе Президента объяснили повышение представительства уровня украинской делегации в Минске желанием получения конкретного результата в мирном процессе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал в четверг на встрече с журналистами.
"Было принято решение по поводу поднятия уровня представительства украинской стороны. Этим шагом Украина демонстрирует глубокие намерения выполнить минские договоренности. Во-вторых, мы демонстрируем, что хотим двигаться и не терять времени. Как несколько раз говорил президент, мы не собираемся годами вести безрезультативные переговоры. То есть мы показываем всему миру, и в первую очередь Росси, что Украина делает все возможное в своих интересах для того, чтобы завершить войну", - отметил он.
Напомним, 5 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о новом составе ТКГ в Минске. Украинскую делегацию вновь возглавит второй президент Украины Леонид Кучма. Также она была усилена заместителями министров и главами парламентских комитетов.
В ее состав вошли:
вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),
председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации),
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),
председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),
заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),
председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).
"Я думаю, что после такого утяжеления представительства Украины утихнут любые разговоры, что Украина якобы не хочет выполнять соглашения. Потому что такого представительства, такой открытости и такого сотрудничества между разными ветками власти, не было никогда с 2014 года", - добавил Ермак.
По его словам, если Россия не предпримет аналогичные решения по своей делегации, Украина все равно сохранит в своей делегации представителей парламента и правительства.
При этом Ермак подчеркнул, что за столом переговоров в Минске сидят три стороны: Украина, Россия и ОБСЕ, остальные - это приглашенные представители, которые не являются сторонами переговоров.
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Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1258139089498497027 17 ч
Зеленський відповів, що не може звільнити Єрмака, оскільки зробити це має право тільки Президент. Ггг)
Росія може включити до складу групи таких одіозних особистостей, як Леонід Слуцький, Леонід Калашников, Ярослав Нілов або Дмитро Булгаков.
"Ми отримаємо Леоніда Слуцького, який вживає слово нацизм завжди, коли згадує Україну, і погрожував України війною, якщо буде обговорюватися питання баз на території України.
Ми отримаємо Ярослава Нілова, одного з керівників партії ЛДПР, яка вустами свого лідера, «вимагала превентивно знищити Україну». Ми отримаємо заступника міністра оборони Булгакова, який віджимав наші кораблі в Криму.
Я пропоную, щоби не було ніяких ілюзій, віддати належне мудрості президента та перейменувати ТКГ у Товариство колективного геморою", - заявив Рахманін.
https://espreso.tv/news/2020/05/07/quottovarystvo_kolektyvnogo_gemoroyuquot_rakhmanin_rozkrytykuvav_vvedennya_do_tkg_nardepiv_i_uryadovciv
Просто сдаётся мне, что это сивоха, ахметов, и иже с ними
А вот Президент Украины - официальное лицо - прикинулся дураком и делегировал функции президента агенту вражеской страны.
Вопрос - кто реальный и опасный враг Украины?
Скасувати уроки історії у п'ятому класі запропонував нардеп із фракції «Слуга народу» Євген Брагар. Про це він повідомив в.о. міністра освіти і науки Любомиру Мандзій.
У депутатському зверненні, копія якого певний час була у нього на Фейсбук, нардеп від СН Брагар пояснив, що йому відомо про «суспільний резонанс», який виник під час
трансляції телеуроків з історії України для п'ятикласників.
«Слуга» оцінив навчальний курс як неінформативний та поверхневий, а під час викладання фактів з історії України вчителі начебто користуються власними оціночними судженнями.
Пропоную скасувати цей курс у 2020−2021 навчальному році, - вимагає Брагар і посилається пр цьому на скарги батьків.
Крім того, нардеп вважає, що викладання історії в 5 класі переобтяжує навчальну програму учнів.
Через певний час документ і відповідний пост Брагара з Фейсбуку зникли, хоч і залишилися в кеші.
Это шаг навстречу оккупанту и агрессору России", - написал бывший министр.
Он уверен, что Москва использует ситуацию для насыщения ТКГ большим числом представителей "Л/ДНР" и начала прямого диалога Киева с коллаборантами.
https://www.dialog.ua/ukraine/206795_1588781235