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Этим шагом Украина демонстрирует глубокие намерения выполнить минские договоренности, - Ермак о повышении уровня украинской делегации в ТКГ в Минске

Этим шагом Украина демонстрирует глубокие намерения выполнить минские договоренности, - Ермак о повышении уровня украинской делегации в ТКГ в Минске

В Офисе Президента объяснили повышение представительства уровня украинской делегации в Минске желанием получения конкретного результата в мирном процессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал в четверг на встрече с журналистами.

"Было принято решение по поводу поднятия уровня представительства украинской стороны. Этим шагом Украина демонстрирует глубокие намерения выполнить минские договоренности. Во-вторых, мы демонстрируем, что хотим двигаться и не терять времени. Как несколько раз говорил президент, мы не собираемся годами вести безрезультативные переговоры. То есть мы показываем всему миру, и в первую очередь Росси, что Украина делает все возможное в своих интересах для того, чтобы завершить войну", - отметил он.

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Напомним, 5 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о новом составе ТКГ в Минске. Украинскую делегацию вновь возглавит второй президент Украины Леонид Кучма. Также она была усилена заместителями министров и главами парламентских комитетов.

В ее состав вошли:

вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),

председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации),

заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),

председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),

заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),

председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Читайте также: Если местные выборы в ОРДЛО не получится провести, будем просить менять минский формат, - "слуга народа" Третьякова

"Я думаю, что после такого утяжеления представительства Украины утихнут любые разговоры, что Украина якобы не хочет выполнять соглашения. Потому что такого представительства, такой открытости и такого сотрудничества между разными ветками власти, не было никогда с 2014 года", - добавил Ермак.

По его словам, если Россия не предпримет аналогичные решения по своей делегации, Украина все равно сохранит в своей делегации представителей парламента и правительства.

При этом Ермак подчеркнул, что за столом переговоров в Минске сидят три стороны: Украина, Россия и ОБСЕ, остальные - это приглашенные представители, которые не являются сторонами переговоров.

минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1277) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+24
Вау! -московський агент і просто корупціонер керує державою! Треш!
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07.05.2020 17:12 Ответить
+23
Дермак - враг Украины.
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07.05.2020 17:14 Ответить
+16
Проблема в том, шо Кацапия 5 лет не выполнила НИЧЕГО
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07.05.2020 17:12 Ответить
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Вау! -московський агент і просто корупціонер керує державою! Треш!
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07.05.2020 17:12 Ответить
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Этим шагом Украина демонстрирует глубокие намерения выполнить минские договоренности, - Ермак о повышении уровня украинской делегации в ТКГ в Минске - Цензор.НЕТ 3096 Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1258139089498497027 17 ч

Зеленський відповів, що не може звільнити Єрмака, оскільки зробити це має право тільки Президент. Ггг)
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07.05.2020 17:16 Ответить
Хуже. Это момент полупаспада, half-life.
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07.05.2020 17:18 Ответить
"Товариство колективного геморою": Рахманін розкритикував введення до ТКГ нардепів і урядовців

Росія може включити до складу групи таких одіозних особистостей, як Леонід Слуцький, Леонід Калашников, Ярослав Нілов або Дмитро Булгаков.
"Ми отримаємо Леоніда Слуцького, який вживає слово нацизм завжди, коли згадує Україну, і погрожував України війною, якщо буде обговорюватися питання баз на території України.
Ми отримаємо Ярослава Нілова, одного з керівників партії ЛДПР, яка вустами свого лідера, «вимагала превентивно знищити Україну». Ми отримаємо заступника міністра оборони Булгакова, який віджимав наші кораблі в Криму.
Я пропоную, щоби не було ніяких ілюзій, віддати належне мудрості президента та перейменувати ТКГ у Товариство колективного геморою", - заявив Рахманін.
https://espreso.tv/news/2020/05/07/quottovarystvo_kolektyvnogo_gemoroyuquot_rakhmanin_rozkrytykuvav_vvedennya_do_tkg_nardepiv_i_uryadovciv
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07.05.2020 18:20 Ответить
Проблема в том, шо Кацапия 5 лет не выполнила НИЧЕГО
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07.05.2020 17:12 Ответить
Пусть лучше расскажет какие именно переселенцы будут участвовать в работе переговорщиков.
Просто сдаётся мне, что это сивоха, ахметов, и иже с ними
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07.05.2020 17:13 Ответить
_Что "лучше"? Наврёт тебе очередные три короба в оправдание предания Украины в лапы рашистских зазватчиков.
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07.05.2020 17:21 Ответить
Глубоко внедренная кремлевская консерва о глубине намерений угодить *****!
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07.05.2020 17:14 Ответить
Зрадник!
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07.05.2020 17:14 Ответить
Дермак - враг Украины.
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07.05.2020 17:14 Ответить
Хто такой Дермак? Какое то гавно.
А вот Президент Украины - официальное лицо - прикинулся дураком и делегировал функции президента агенту вражеской страны.

Вопрос - кто реальный и опасный враг Украины?
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07.05.2020 17:26 Ответить
точнее не "Президент Украины",а лицо, которое обязано выполнять функции Президента Украины...
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07.05.2020 17:27 Ответить
Все по 111 пойдут
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07.05.2020 18:06 Ответить
Зависит все не о Количестве состава , а Желания самой россии закончить войну , которою он розвязала . А если у нее желания нет , то при помощи сообщества помочь в этом. По другому ни как.Ермак и говорил о Планах от А до Я то это мечты.
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07.05.2020 17:16 Ответить
Этим шагом Ермак демонстрирует глубокие намерения подставив свой зад оккупанту.
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07.05.2020 17:18 Ответить
Не свой: он сам на одной стороне с оккупантами.
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07.05.2020 17:22 Ответить
Кодлан Коломойского рассказами о своей геройской но мирной победе над Путиным разводит украинцев как кроликов/26.02.20 Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине
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07.05.2020 17:18 Ответить
На вашу ботоферму новые методички завезли? "Как утопить зелоха, не забыв при этом топить Пороха"? Радует только одно, что у вас, кацерылых, от Пороха до сих пор подгорает.
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07.05.2020 17:30 Ответить
Ну смотри, все очень просто. по Свинарчукам дело заканчивается пшиком, потому как пшиком было изначально. Панама возбудила уголовное дело против Портнова, обвинив его во лжи, относительно офшоров Порошенка, или ты о офшорах зелоха? При Ротердам + цены на электроэнергию были стабильны, а вот сейчас их собираются повысить на 50% для населения, хотя во всем мире дешевеет. По Иловайску и Дебале лучше молчи, пойди посчитай своих одвухсоченных, засекреченных ****** братьев. Так что складно киздишь тут только ты.
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07.05.2020 17:45 Ответить
Молодец, получи рошенку. Как дерьмо не украшай, вонь остается. У Порошенко было пять лет, которые он просрал. То, что он до сих пор не за решеткой, это не его заслуга, а Зеленского.
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07.05.2020 19:02 Ответить
Думаешь оно так по глупости действует? Так ты сам дурак.
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07.05.2020 17:24 Ответить
Ермак - Deep Throat
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07.05.2020 17:23 Ответить
Всего один вопрос - нахиба их выполнять??? Чтобы с расиюшки санкции снять?
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07.05.2020 17:27 Ответить
Чтоб мацква снова распоряжалась Украйной.
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07.05.2020 17:30 Ответить
Это самый интересный вопрос!
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07.05.2020 17:31 Ответить
Если честно Украина ничего не должна выполнять. Украина жертва, Расия напала и оккупировала часть Донбасса, и Крыма. Рашка должна убраться с нашей территории и забрать свою военную технику и весь свой сброд наемников и военных.
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07.05.2020 19:35 Ответить
https://ukraine-live-lj.livejournal.com/353370.html https://ukraine-live-lj.livejournal.com/353370.html Три сценария российско-украинской войны
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07.05.2020 17:29 Ответить
«Слуга» Брагар запропонував скасувати уроки історії України в п'ятому класі (ДОКУМЕНТ)

Скасувати уроки історії у п'ятому класі запропонував нардеп із фракції «Слуга народу» Євген Брагар. Про це він повідомив в.о. міністра освіти і науки Любомиру Мандзій.

У депутатському зверненні, копія якого певний час була у нього на Фейсбук, нардеп від СН Брагар пояснив, що йому відомо про «суспільний резонанс», який виник під час

трансляції телеуроків з історії України для п'ятикласників.

«Слуга» оцінив навчальний курс як неінформативний та поверхневий, а під час викладання фактів з історії України вчителі начебто користуються власними оціночними судженнями.

Пропоную скасувати цей курс у 2020−2021 навчальному році, - вимагає Брагар і посилається пр цьому на скарги батьків.

Крім того, нардеп вважає, що викладання історії в 5 класі переобтяжує навчальну програму учнів.

Через певний час документ і відповідний пост Брагара з Фейсбуку зникли, хоч і залишилися в кеші.
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07.05.2020 17:34 Ответить
Нагадаємо, що раніше Євгеній Брагар пропонував пенсіонерці продати собачку, аби заплатити за комунальні послуги: "Якщо у дворі є собака елітної породи, її можна продати і заплатити за комунальні послуги" - сказав нардеп.
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07.05.2020 17:37 Ответить
оказывается у нас дерьмак всем рулит !
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07.05.2020 17:49 Ответить
Павел Климкин раскритиковал новую идею Офиса президента о "повышении уровня представительности" Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Это шаг навстречу оккупанту и агрессору России", - написал бывший министр.
Он уверен, что Москва использует ситуацию для насыщения ТКГ большим числом представителей "Л/ДНР" и начала прямого диалога Киева с коллаборантами.

https://www.dialog.ua/ukraine/206795_1588781235
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07.05.2020 18:50 Ответить
Это правильный шаг. к возвращению исконных территорий Укрраины и к окончанию войны.
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07.05.2020 18:56 Ответить
Для чого ця балаканина? Та хоч і марсіанами наповнюйте цю ТКГ. вона як була гемороєм так і буде, поки рашка не виведе своїх військових з Донбасу.
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07.05.2020 19:14 Ответить
.Не может никак наш главнокомандующий угодить врагу - путину. Уже всё перепробовал - и стрелять в ответ запрещал, и войска отводил, и наши укрепления разрушал, и мост для путинских войск строил, и патриотов сажал, и Сивуху назначал...Много чего натворил главный "слуга" под руководством Ермака....
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07.05.2020 20:52 Ответить
очень хочется революции... чтобы зеленского с ермаком таки судил народ...
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08.05.2020 06:57 Ответить
"Недоістота від Слуг чужих народів, до речі, аспірант з напряму "історія", пропонує скасувати https://uroky.com.ua/5-klas/istoriya5/ Історію України для 5 класу .... Люди! Хто народжує і виховує таке падло? Воно вже якось відзначилося песячою темою, пригадуєте? Бідні песики. Тепер свої кліщі пхає у святая святих - долю народу.", - ображено заявила Ірина Фаріон.
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08.05.2020 09:36 Ответить
 
 