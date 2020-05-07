Этим шагом Украина демонстрирует глубокие намерения выполнить минские договоренности, - Ермак о повышении уровня украинской делегации в ТКГ в Минске

В Офисе Президента объяснили повышение представительства уровня украинской делегации в Минске желанием получения конкретного результата в мирном процессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал в четверг на встрече с журналистами.

"Было принято решение по поводу поднятия уровня представительства украинской стороны. Этим шагом Украина демонстрирует глубокие намерения выполнить минские договоренности. Во-вторых, мы демонстрируем, что хотим двигаться и не терять времени. Как несколько раз говорил президент, мы не собираемся годами вести безрезультативные переговоры. То есть мы показываем всему миру, и в первую очередь Росси, что Украина делает все возможное в своих интересах для того, чтобы завершить войну", - отметил он.

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Напомним, 5 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о новом составе ТКГ в Минске. Украинскую делегацию вновь возглавит второй президент Украины Леонид Кучма. Также она была усилена заместителями министров и главами парламентских комитетов.



В ее состав вошли:



вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),

председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации),

заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),

председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),

заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),

председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

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"Я думаю, что после такого утяжеления представительства Украины утихнут любые разговоры, что Украина якобы не хочет выполнять соглашения. Потому что такого представительства, такой открытости и такого сотрудничества между разными ветками власти, не было никогда с 2014 года", - добавил Ермак.

По его словам, если Россия не предпримет аналогичные решения по своей делегации, Украина все равно сохранит в своей делегации представителей парламента и правительства.

При этом Ермак подчеркнул, что за столом переговоров в Минске сидят три стороны: Украина, Россия и ОБСЕ, остальные - это приглашенные представители, которые не являются сторонами переговоров.