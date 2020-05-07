В Польше сейчас находится 1 млн украинцев, 180 тыс. выехали из-за коронавируса, - посол Цихоцкий
В Польше сейчас находится около миллиона граждан Украины, еще 180 тыс. украинцев вернулись домой из-за пандемии коронавируса.
Об этом заявил посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинское радио.
"У нас в Польше сейчас около миллиона граждан Украины, которые не вернулись и работают или учатся там. Около 10-15%, то есть 180 тыс. - вернулись", - сказал Цихоцкий.
По его словам, сейчас многие украинцы обращается в консульства и посольства Польши с вопросами, когда они смогут попасть в эту страну. Поэтому Польша решила в ограниченном виде открыть визовые процедуры.
"С понедельника работают визовые центры, где остались тысячи паспортов с визами до карантина. Сейчас паспорта выдаются по почте. Также через e-konsulat можно зарегистрироваться на прием в консульстве по поводу трудовых ви ", - сказал посол.
Дипломат отметил, что польские работодатели очень заинтересованы в украинских работниках. Поэтому если они договорятся с перевозчиками, то украинских работников могут привлечь к сезонным работам. С этим вопросом к правительству уже обратились авиаоператоры.
"Но, поскольку мы соседние страны, я думаю, мы скорее договоримся о железнодорожном и автобусном сообщении. Но подчеркну, что для нас приоритетом является здоровье, как украинцев, так и поляков, и законодательство Украины ", - добавил посол.
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некоторые уехали по причине закрытия производств , кого я знаю те наоборот от пшеков не уезжали , понимали че за бугром будет получше нашего
"Нахтіґаль" як військовий підрозділ так само не брав участі ані в організації, ані у здійсненні погрому. Один з вояків батальйону пізніше згадував про наказ командира Романа Шухевича не брати участі у розправі над цивільним населенням. Крім того, причетність "Нахтіґалю" до єврейського погрому не знайшла підтвердження під час слухання у післявоєнний час західнонімецьким судом справи Теодора Оберлендера. Більш того нещодавно розсекречені документи КДБ засвідчили, що звинувачення вояків цього батальйону було елементом спецоперації радянських спецслужб 1959-1960 років.
Не секрет, що євреї сповна використали голокост задля свого впливу. В умовах конкуренції, вони не хочуть визнавати геноцидом Голодомор, плюс, серед організаторів всливе багато єврейських прізвищ.
А, взагалі, кого цікавить, що ви там в своїй методичці відітє.
Твої байки надто заяложені і купи не тримаються. Видно, перед тим як поїхати з тундри на науку в партійну школу, ти пропустив багато уроків в початковій школі.
А твої екзотичні оповідання з архіву Атдєла пропаганди і агітації прі ЦК КПСС, то ми багато разів чули і стільки само разів забули.
І hide my ass з українським прапорцем, жєлєзно.
Организаторы челябинского проекта "Имена героев"
хоча х.з., але сиділи тихо і за день до капітуляції прокинулись - "воїни" чо
диды сначала умирали от голода, пахая на Сралина, затем миллионами заваливали немцев мясом, затем опять умирали от голода, клепая для психа ракеты..... ты знаешь, тут просто плюнуть хочется. а кстати да - ты унтерменша, ибо в Рашке тебя могут на бутылку посадить просто потому что мусору захотелось поразвлечься. противно, иди
А Україна тридцять років після розвалу совєтскої імперії продовжує відновлювати істарічєскую справєдлівасть і ніяк васстанавіть не може.