В Польше сейчас находится 1 млн украинцев, 180 тыс. выехали из-за коронавируса, - посол Цихоцкий

В Польше сейчас находится около миллиона граждан Украины, еще 180 тыс. украинцев вернулись домой из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинское радио.

"У нас в Польше сейчас около миллиона граждан Украины, которые не вернулись и работают или учатся там. Около 10-15%, то есть 180 тыс. - вернулись", - сказал Цихоцкий.

По его словам, сейчас многие украинцы обращается в консульства и посольства Польши с вопросами, когда они смогут попасть в эту страну. Поэтому Польша решила в ограниченном виде открыть визовые процедуры.

"С понедельника работают визовые центры, где остались тысячи паспортов с визами до карантина. Сейчас паспорта выдаются по почте. Также через e-konsulat можно зарегистрироваться на прием в консульстве по поводу трудовых ви ", - сказал посол.

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Дипломат отметил, что польские работодатели очень заинтересованы в украинских работниках. Поэтому если они договорятся с перевозчиками, то украинских работников могут привлечь к сезонным работам. С этим вопросом к правительству уже обратились авиаоператоры.

"Но, поскольку мы соседние страны, я думаю, мы скорее договоримся о железнодорожном и автобусном сообщении. Но подчеркну, что для нас приоритетом является здоровье, как украинцев, так и поляков, и законодательство Украины ", - добавил посол.

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