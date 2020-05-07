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В Польше сейчас находится 1 млн украинцев, 180 тыс. выехали из-за коронавируса, - посол Цихоцкий

В Польше сейчас находится 1 млн украинцев, 180 тыс. выехали из-за коронавируса, - посол Цихоцкий

В Польше сейчас находится около миллиона граждан Украины, еще 180 тыс. украинцев вернулись домой из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинское радио.

"У нас в Польше сейчас около миллиона граждан Украины, которые не вернулись и работают или учатся там. Около 10-15%, то есть 180 тыс. - вернулись", - сказал Цихоцкий.

По его словам, сейчас многие украинцы обращается в консульства и посольства Польши с вопросами, когда они смогут попасть в эту страну. Поэтому Польша решила в ограниченном виде открыть визовые процедуры.

"С понедельника работают визовые центры, где остались тысячи паспортов с визами до карантина. Сейчас паспорта выдаются по почте. Также через e-konsulat можно зарегистрироваться на прием в консульстве по поводу трудовых ви ", - сказал посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня Польша начинает выдавать рабочие визы украинцам

Дипломат отметил, что польские работодатели очень заинтересованы в украинских работниках. Поэтому если они договорятся с перевозчиками, то украинских работников могут привлечь к сезонным работам. С этим вопросом к правительству уже обратились авиаоператоры.

"Но, поскольку мы соседние страны, я думаю, мы скорее договоримся о железнодорожном и автобусном сообщении. Но подчеркну, что для нас приоритетом является здоровье, как украинцев, так и поляков, и законодательство Украины ", - добавил посол.

Читайте также: Экономический рост Польши без украинцев был бы ниже, - премьер Моравецкий

Автор: 

Польша (8538) украинцы (3879) заробитчане (587) Цихоцкий Бартош (41)


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Топ комментарии
+7
Для упоротых ватников объясняю. Сталин не присоединял Польшу, а вместе с фашистской Германией её оккупировал, и 2 мировую войну начал вместе с Германией. И парады с ними проводил в 1939 и в мае 1941 годов. И братьями называл.СССР и фашистская Германия-братья. Про Бандеру тогда ещё слышно не было. Вот так то, курица.
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07.05.2020 17:52 Ответить
+5
Будут благодарить родителей, что вывезли нормальную жизнь видеть. А не "дидывоевали" и про СССР всю жизнь талдычить. В Польше, США тоже "дидывоевали" с фашизмом. Но они не сидят и не медитируют над этим. А строят будущее для своих потомков.
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07.05.2020 17:48 Ответить
+5
Чомусь повій звуть Наташами а не Наталками.
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07.05.2020 17:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
выбор места жительства и места работы - неотьемлемое право любого человека. за 6k грн. в месяц, пусть на укладке тротуарной плитки ермак с брателлом своим освежаются.
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07.05.2020 17:28 Ответить
На жаль усi тiкають з нашоi неньки.
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07.05.2020 17:31 Ответить
не все, а крысы, которым деньги не пахнут, пожалуйста за всех не говори
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07.05.2020 17:35 Ответить
ну да, мазохисты остаются - лучше же патриотично умереть от какой-то ерунды или беспредела чем свалить и жить как человек
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07.05.2020 18:12 Ответить
Что за глупости Вы говорите. Люди едут за достойным уровнем оплаты и жизни. Кто виноват, что в своей стране заработать этот достойный уровень невозможно.
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07.05.2020 18:29 Ответить
Ну-ну, урапатриот. Ты готов всю жизнь работать за 6-7 тыс грн?
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07.05.2020 23:44 Ответить
Ну почти тридцать лет наши власть имущие этого добивались. Закономерный финал. Дальше будет только хуже. Основное то, что молодежь большая часть уже назад не вернется. А их дети будут украинцами только этнически.
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07.05.2020 18:26 Ответить
Скоро в обратном направлении стадо рванёт. Как два месяца назад драпали из Польши. Снова на переходах будет бардак.
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07.05.2020 17:32 Ответить
с польши драпали единицы , остальные % поверили пропаганде ( в том числе нашей )
некоторые уехали по причине закрытия производств , кого я знаю те наоборот от пшеков не уезжали , понимали че за бугром будет получше нашего
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07.05.2020 18:11 Ответить
Согласен. Мои дети работали на заводе БМВ. Там производство остановилось. Нашли другую работу. И сейчас там работают. Назад даже не пытались возвращаться.
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07.05.2020 18:28 Ответить
У нас большую часть производства не останавливали на срок более 3х недель. Уже запускают, а где еще карантин - то 80% оплаты. Но и уволеных хватает, но не массово и сами работадатели говорят. что через месяц-потора возьмут обратно. Нижнеселезское воеводство.
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07.05.2020 23:48 Ответить
Керівництво ОУН(б) ще у квітні 1941 року у постановах ІІ Великого збору вказало, що головною метою Організації є здобуття Української держави, а організація єврейських погромів є спробою зовнішніх сил відволікти увагу «українських мас» від цієї мети, користуючись їх антиєврейськими настроями.
"Нахтіґаль" як військовий підрозділ так само не брав участі ані в організації, ані у здійсненні погрому. Один з вояків батальйону пізніше згадував про наказ командира Романа Шухевича не брати участі у розправі над цивільним населенням. Крім того, причетність "Нахтіґалю" до єврейського погрому не знайшла підтвердження під час слухання у післявоєнний час західнонімецьким судом справи Теодора Оберлендера. Більш того нещодавно розсекречені документи КДБ засвідчили, що звинувачення вояків цього батальйону було елементом спецоперації радянських спецслужб 1959-1960 років.
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07.05.2020 18:05 Ответить
Не можна вважати жодну націю розумніше за іншу, евреї мають свою історію, українці свою і тільки москалі не знають чию історію на себе причепити.
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07.05.2020 18:20 Ответить
Я жив в Лондоні і бачив поляків, які були там гірше негрів на роботі. І що? Нас не цікавить думка ляхів та юдеїв, це - ваші друзі, а не наші.
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07.05.2020 18:25 Ответить
А я жил в Украине и видел украинцев, которые там были хуже негров. И что? Ты такой патриот, что вернулся поднимать село в Украине?
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07.05.2020 23:50 Ответить
А чого це ми маємо вірити євреям, які самі вихваляються своїми маніпулятивними здібностями, мовляв, єврей хитріший за усіх.
Не секрет, що євреї сповна використали голокост задля свого впливу. В умовах конкуренції, вони не хочуть визнавати геноцидом Голодомор, плюс, серед організаторів всливе багато єврейських прізвищ.
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07.05.2020 18:30 Ответить
Евреи не говорят, что они самые хитрые. Это информация из серии украинцы - без сала не могут жить, а англичане - поголовно джентельмены.
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07.05.2020 23:52 Ответить
Насправді, все інакше і набагато складніше ніж в твоїй методичці написано. Те, що Шухевич був німецьким офіцером, відомо давно і без секретів від СБУ. Ну, не кадровим же офіцером НКВД він мав бути. І сім'я його, природно, не з обкомівського розподільника продукти додому носила. Це тільки сім'ї вертухаїв вирощуванням гороху на грядках перебивалися, а німці про сім'ї своїх офіцерів дбали. Очевидно, вони не підозрювали, що це злочин проти прагрєсівного чєлавєчєства.
А, взагалі, кого цікавить, що ви там в своїй методичці відітє.
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07.05.2020 18:08 Ответить
Так це всі визнають, станом на 1941 рік Совєти бачились набагато гіршим окупантом ніж німці.
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07.05.2020 18:23 Ответить
А після 1945 совєти стали набагато більшим горем і окупантом.. в сенсі, кацапи.
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07.05.2020 18:27 Ответить
Ми дуже цінуємо, чувак, твої поради, але вони більше пригодились би народам сєвєра.
Твої байки надто заяложені і купи не тримаються. Видно, перед тим як поїхати з тундри на науку в партійну школу, ти пропустив багато уроків в початковій школі.
А твої екзотичні оповідання з архіву Атдєла пропаганди і агітації прі ЦК КПСС, то ми багато разів чули і стільки само разів забули.
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07.05.2020 18:47 Ответить
Будут благодарить родителей, что вывезли нормальную жизнь видеть. А не "дидывоевали" и про СССР всю жизнь талдычить. В Польше, США тоже "дидывоевали" с фашизмом. Но они не сидят и не медитируют над этим. А строят будущее для своих потомков.
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07.05.2020 17:48 Ответить
От части правда.. победобесие в РФ 75 лет спустя это крайность другая.
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07.05.2020 17:53 Ответить
"Отчасти" староболгарською пишеться разом.
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07.05.2020 17:57 Ответить
ок. спасибо.
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07.05.2020 18:00 Ответить
На "лахту" шібко грамотних нє бєрут, но клікухамі снабжают хрестоматійно хохляцькими.
І hide my ass з українським прапорцем, жєлєзно.
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07.05.2020 18:13 Ответить
Раніше були грамотні боти, з деякими навіть цікаво було подискутувати, ті хоч точно знали в складі якої країни був Львів а не тупо пхали його до Польщі. Десь щезли, не кожний може стільки лайна лити кожень день.
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07.05.2020 18:17 Ответить
На кацапии со свои победобесием до такого допрыгались, что даже умудрились фото Адика Аллоизовияа разместить на плакате.
Организаторы челябинского проекта "Имена героев"
У Польщі нині перебуває 1 млн українців, 180 тис. виїхали через коронавірус, - посол Цихоцький - Цензор.НЕТ 3103
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07.05.2020 20:17 Ответить
совок, фашизм в Италии был. "грамотей" нашелся. воевало пол мира в т.ч. с фашизмом, даже вонючая Мексика объявила войну мертвому ААГ 7-го чтоли числа. до тех пор срала что высадят батальон солдат и захватят страну черножопых кабальеро
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07.05.2020 18:18 Ответить
До речі німці робили спробу напакостити Мексиці, щось там у Веракрусі висаджували, але втрутились американці.
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07.05.2020 18:22 Ответить
може там була база рузвельтівців, або щось типу того - кому потрібна дика купа метисів?
хоча х.з., але сиділи тихо і за день до капітуляції прокинулись - "воїни" чо
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07.05.2020 18:44 Ответить
Чомусь повій звуть Наташами а не Наталками.
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07.05.2020 17:54 Ответить
Почитав і що ми бачимо - Украина наряду с Молдовой, Россией, Албанией и Нигерией вошла в лидеры по поставке в Европу секс-работниц, те що москалі повії не дивина, от і наші кацапки туди ж.
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07.05.2020 18:02 Ответить
Я вам открою секрет.. украинки торгуют своим телом не только в Европе но и в самой РФ https://lviv.znaj.ua/ru/247594-pojizd-lviv-moskva-zaroblyaye-milyoni-viyna-z-putinim-ne-pereshkoda
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07.05.2020 18:08 Ответить
То їх справа, ваша робота на цьому сайті як на мене, нічим не відрізняється від їхньої, правда тіло можна відмити, а душу ні.
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07.05.2020 18:13 Ответить
Я вам відкрию секрет... кацапок по національності, але з українськими паспортами ви і вам подібні вперто називаєте "укрАинками")))))
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07.05.2020 18:29 Ответить
вата, пнх.
диды сначала умирали от голода, пахая на Сралина, затем миллионами заваливали немцев мясом, затем опять умирали от голода, клепая для психа ракеты..... ты знаешь, тут просто плюнуть хочется. а кстати да - ты унтерменша, ибо в Рашке тебя могут на бутылку посадить просто потому что мусору захотелось поразвлечься. противно, иди
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07.05.2020 18:15 Ответить
Чего выехали? Хай бы там и сидели
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07.05.2020 17:33 Ответить
Для упоротых ватников объясняю. Сталин не присоединял Польшу, а вместе с фашистской Германией её оккупировал, и 2 мировую войну начал вместе с Германией. И парады с ними проводил в 1939 и в мае 1941 годов. И братьями называл.СССР и фашистская Германия-братья. Про Бандеру тогда ещё слышно не было. Вот так то, курица.
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07.05.2020 17:52 Ответить
Но если Сталин оккупировал Польшу а не вернул часть украинской территории ранее оккупированной поляками назад в состав Украины (УССР) то это тогда получается Львов польский город? да вы батенька сепаратист
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07.05.2020 17:56 Ответить
Дивно у вас виходить, Польща з Варшавою була в складі Російської імперії, а от Львів не був, але це вас не бентежить, бо не знаєте історії.
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07.05.2020 17:59 Ответить
Як можна повернути полякам те що належало Австро-Угорщині, адже до Леніна це була Австро-Угорщина.
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07.05.2020 18:15 Ответить
Та вона навіть не знає, що 127 років не було такої держави, як Польща. Воно тупо пише з кацапської методички. Воно не знає про ЗУНР, про злуку, про державу Данила Галицького і. т. п. Воно не знає, що сьогоднішня польща займає 37% німецьких земель, але поляки ніколи за це не дякують ні сталіну, ні Черчілю. Тупе створіння, нах ви підтримуєте розмову з кацапським пропагандоном?
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07.05.2020 18:33 Ответить
Істарічєскую справєдлівость по всьому світу вастанавілі і без твого сталіна, Деколонізація Африки завершилася 1974 року.
А Україна тридцять років після розвалу совєтскої імперії продовжує відновлювати істарічєскую справєдлівасть і ніяк васстанавіть не може.
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07.05.2020 18:21 Ответить
тьху, совок, а ничего что "фошискойгермании" не существовало? это только в рабском мозге рабов - как высрала партия, так и визжат эти ссущества.
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07.05.2020 18:19 Ответить
Твой куриный мозг присоединить к твоей дупе.Может там больше извилин.
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07.05.2020 17:49 Ответить
Люди евроинтегрируются в индивидуальном порядке. Поработают, вид на жительство получат и окей.
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07.05.2020 17:40 Ответить
Так такий податок всюди є, в Україні також, ЄСВ зветься.
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07.05.2020 18:00 Ответить
Так раби в Україні , вони за миску зупи ішачать . В Польщі не раби , а працівники , бо тут плотять гроши за роботу . Чесно і без затримки .
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07.05.2020 18:36 Ответить
У Польщі нині перебуває 1 млн українців, 180 тис. виїхали через коронавірус, - посол Цихоцький - Цензор.НЕТ 1282
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07.05.2020 18:17 Ответить
То ж тільки бо буханці хліба кожен купить в Польщі , то вже буде 1млн $ . А де ще овочі , фрукти , м'ясо , сигарети , чай , кава , цукор , крупи . Це жесть просто . Не розумію , чому не платити тому хлопові чесну європейську зарплату і не дурити його , щоб він не їздив по світах . Тож губиться набагато більше . Не зря кажуть :чого бідний - бо дурний , чого дурний - бо бідний .
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07.05.2020 18:32 Ответить
агметову на ннний палац не вистачає.
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07.05.2020 18:34 Ответить
Україна не зможе стати незалежною. Європа висмокче з цієї території всі інтелектуальні, людські і природні ресурси і вона залишиться буферною зоною між Заходом і Сходом зі специфічним, національно не ідентифікованим, населенням. Молоде покоління не змогло знайти себе в цьому світі на своїй Батьківщині і це стане вироком Україні.
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07.05.2020 18:34 Ответить
100% . Як кажуть : скупий платить двічі . А дуже скупий - розраховується собою і майбутнім своїм . Не ******* чесно платити , тому всі й втікають .
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07.05.2020 18:40 Ответить
 
 