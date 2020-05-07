Выборы на оккупированных территориях возможны только после установления контроля над границей, - Ермак

Выборы в ОРДЛО пройдут в этом году только в случае установления Украиной контроля за своей границей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал в четверг на встрече с журналистами.

"Мы хотели бы провести выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вместе с местными выборами по всей Украине. Но это возможно только после установления украинского контроля над границей и выполнения всех требований безопасности", - отметил он.

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Глава ОП уточнил, что позиция Украины базируется на нормах Копенгагенской конвенции, которая лежит в основе законодательства о выборах многих стран:

"В ней четко прописано, что выборы не могут проходить, если государственная граница не находится под контролем государства, где проходят выборы... Для нас это один из очень важных вопросов. Я думаю, что это будет в процессе переговоров (решаться").



Ермак напомнил, что по украинскому законодательству, подготовка к выборам должна начаться за 60 дней - до этого срока должно быть понятно, что начались какие-то процессы, которые дадут возможность ОБСЕ зафиксировать, что эта территория может проводить открытые демократические выборы.

Присутствующий на встрече вице-премер-министр - министр по вопосам реинтеграции оккупированніх территорий Алексей Резников предполоил, что в случае невозможности проведения выборов на нынче оккупированной территории одновременно со всей Украиной, то их возможно отдельно провести позже, после установлени Украиной контроля за своей восточной границей.