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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Выборы на оккупированных территориях возможны только после установления контроля над границей, - Ермак

Выборы на оккупированных территориях возможны только после установления контроля над границей, - Ермак

Выборы в ОРДЛО пройдут в этом году только в случае установления Украиной контроля за своей границей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал в четверг на встрече с журналистами.

"Мы хотели бы провести выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вместе с местными выборами по всей Украине. Но это возможно только после установления украинского контроля над границей и выполнения всех требований безопасности", - отметил он.

Читайте также: Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников

Глава ОП уточнил, что позиция Украины базируется на нормах Копенгагенской конвенции, которая лежит в основе законодательства о выборах многих стран:

"В ней четко прописано, что выборы не могут проходить, если государственная граница не находится под контролем государства, где проходят выборы... Для нас это один из очень важных вопросов. Я думаю, что это будет в процессе переговоров (решаться").

Ермак напомнил, что по украинскому законодательству, подготовка к выборам должна начаться за 60 дней - до этого срока должно быть понятно, что начались какие-то процессы, которые дадут возможность ОБСЕ зафиксировать, что эта территория может проводить открытые демократические выборы.

Присутствующий на встрече вице-премер-министр - министр по вопосам реинтеграции оккупированніх территорий  Алексей Резников предполоил, что в случае невозможности проведения выборов на нынче оккупированной территории одновременно со всей Украиной, то их возможно отдельно провести позже, после установлени Украиной контроля за своей восточной границей.

выборы (24763) Донецкая область (10111) Резников Алексей (1170) Ермак Андрей (1277) Луганская область (6516)


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Топ комментарии
+13
Эк его плющит после заявы Госдепа. А собирался просто осенью выборы устроить. Я вообще охереваю, независимость Украины защищают США а наши пытаются ее сдать по тихому, бл...и зеленые.
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07.05.2020 17:43 Ответить
+8
Если эти территории и нужны Украине то только как территории без ватного люмпена. Одного контроля над границей не достаточно. Надо организовать скорейший выезд любителей русскага мира, которые получили паспорта с двуглавой курицей и даже тех которые еще не получили, на историческую, так горячо любимую родину.
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07.05.2020 17:46 Ответить
+7
https://censor.net/news/3193906/********************************************************************************************************
https://censor.net/news/3193906/********************************************************************************************************
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07.05.2020 17:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ТЫ СДАШЬ УКРАИНУ ДО УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ - - контороль над границей , как успокаивающая мантра на фоне разговорчиков о выборах в БАНДЮКОВИЧЕВСКОЙ зоне
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07.05.2020 17:41 Ответить
обратилась конечно к Дерьмаку ))
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07.05.2020 17:45 Ответить
https://censor.net/news/3193906/********************************************************************************************************
https://censor.net/news/3193906/********************************************************************************************************
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07.05.2020 17:39 Ответить
Эк его плющит после заявы Госдепа. А собирался просто осенью выборы устроить. Я вообще охереваю, независимость Украины защищают США а наши пытаются ее сдать по тихому, бл...и зеленые.
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07.05.2020 17:43 Ответить
Вчера их говорящая херню АРАХАМообезьянка говорила об общих выборах в ДЫРАХ осенью , а сегодня Это мантры успокаивающие подбрасывает в костерок
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07.05.2020 17:47 Ответить
Вибори на окупованих територіях можливі лише після встановлення контролю над кордоном, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2804
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07.05.2020 17:50 Ответить
Если эти территории и нужны Украине то только как территории без ватного люмпена. Одного контроля над границей не достаточно. Надо организовать скорейший выезд любителей русскага мира, которые получили паспорта с двуглавой курицей и даже тех которые еще не получили, на историческую, так горячо любимую родину.
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07.05.2020 17:46 Ответить
Уже Госдеп сказал , что после вывода и Граница наша.А Ермак сомневался и как то невнятно всегда говорил.
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07.05.2020 17:47 Ответить
Так штаты выступили именно после заяв этого ушлепка и кого то там еще, из чумного квартала, об осенних выборах. Даже не намекнули а рожей ткнули, видимо намеков эти бараны не понимают.
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07.05.2020 17:56 Ответить
Будуть вибори, на гіляку, чи на палю.
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07.05.2020 17:57 Ответить
Да ничего не нужно делать и кого то выганять с паспортами курицы . Заедут переселенцы и повыщипывают перья и сами уедут.
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07.05.2020 17:49 Ответить
https://grippua.com.ua/ru/v-n-iu-yorke-sredy-zabolevshykh-koronavyrusom-bol-she-vseho-tekh-kto-ostavalsia-doma/ В Нью-Йорке среди заболевших коронавирусом больше всего тех, кто оставался дома ,так зачем лугадонцев вытягивать со воих домивок? Украинцы не убийцы
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07.05.2020 17:50 Ответить
рабы русского мира могут себе "выбрать" только боярина!
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07.05.2020 17:55 Ответить
Так а какой смысл от минских переговоров если вы контроль не можете установить?
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07.05.2020 17:58 Ответить
Щаз. Тільки ось відведемо свої війська подалв в глуб держави і одразу проведемо вибори .... в малороському окрузі рф.
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07.05.2020 18:02 Ответить
60 днів і вибори?... От дурні американці з англічанами, що дозволили проводити вибори в повоєнній німеччині тільки через 6 років...
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07.05.2020 18:07 Ответить
как сівоха
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07.05.2020 18:35 Ответить
Все прекрасно знают, что по минским сперва выборы, затем граница, а не наоборот. Но для тупого быдла по телеку можно любую лапшу на уши вешать, пипл хавает.
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07.05.2020 19:26 Ответить
Все там знають і мають бажання виконувати мінські, як вони є. А під червоною лінією "по-перше контроль кордонів" розуміють делегування на кілька окупованих прикордонних постів нечисельної групи наших прикордонників. І все, лінії "не перетнуті"!
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07.05.2020 20:00 Ответить
интересно как они это реализуют
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07.05.2020 20:35 Ответить
Ну як? Спільна присутність на кордоні рф+обсє+трохи України буде видаватися за встановлення українського контролю. На думку Єрмака цього достатньо для проведення виборів.
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07.05.2020 23:51 Ответить
если бы это действительно было возможно, я так гляди и в мир поверю. но я не думаю, что так будет.
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07.05.2020 23:58 Ответить
во как запело животное)) спасибо украинскому обществу
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07.05.2020 20:02 Ответить
спасибо Госдепу. Общество Ермаку побоку
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07.05.2020 21:27 Ответить
Козак - Ермаку , Ермак - нам ! Спасибо жирный . но не надо .
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07.05.2020 20:38 Ответить
Йди до сраки, єрмак, йди до сраки, шмигаль, йдіть до сраки весь уряд і клоуна з собою заберуть!
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07.05.2020 23:31 Ответить
 
 