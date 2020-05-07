О делах ГБР против Портнова и Трубы с подачи Чорновол мне ничего не известно, - Соколов
И.о. директора Госбюро расследований Александру Соколову ничего не известно об открытии против чиновника эпохи Януковича Андрея Портнова и экс-главы ГБР Романа Трубы уголовных дел, на которых настаивала экс-нардеп Татьяна Чорновол.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Мне о существовании этих дел здесь неизвестно. Спросите у Татьяны Чорновол, был ли ей ответ, что по ее заявлениям открыты уголовные производства. Она ж подавала как гражданин Украины. Каждому гражданину Украины, заявителю, должен быть предоставлен ответ: по вашим материалам внесено производство номер такой-то с квалификацией такой-то. Если такого ответа нет, то вероятность открытия такого производства сомнительна. Либо ей должны были ответить, что в поданных вами материалах следователем не усматривается достаточно оснований для внесения информации в ЕРДР. Не все публичные заявления политиков автоматически становятся основанием для открытия уголовных производств", - сообщил Соколов.
Напомним, ранее экс-нардеп Татьяна Чорновол заявляла, что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Андрея Портнова.
Кроме того она публично под камеры передала заявление с требованием открыть производство в отношении Трубы ему же самому.
Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте по ссылке.
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ун
Заява була, канцелярія її прийняла і зареєструвала, скерувала на вирішення!!!!!!!!!!!
Так ЗАЯВА зареєстрована чи її у смітник викинули???????????
Хто виносив рішення по ЗАЯВІ і яке???????
Він що усіх за дурнів тримає , чи він сам помпка від ровера.
ПО НЬОМУ ТЮРМА ВЖЕ ДАВНО ПЛАЧЕ.
Письмо в котором вы выслали нам $100, мы не получали.