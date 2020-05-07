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Новости
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О делах ГБР против Портнова и Трубы с подачи Чорновол мне ничего не известно, - Соколов

О делах ГБР против Портнова и Трубы с подачи Чорновол мне ничего не известно, - Соколов

И.о. директора Госбюро расследований Александру Соколову ничего не известно об открытии против чиновника эпохи Януковича Андрея Портнова и экс-главы ГБР Романа Трубы уголовных дел, на которых настаивала экс-нардеп Татьяна Чорновол.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мне о существовании этих дел здесь неизвестно. Спросите у Татьяны Чорновол, был ли ей ответ, что по ее заявлениям открыты уголовные производства. Она ж подавала как гражданин Украины. Каждому гражданину Украины, заявителю, должен быть предоставлен ответ: по вашим материалам внесено производство номер такой-то с квалификацией такой-то. Если такого ответа нет, то вероятность открытия такого производства сомнительна. Либо ей должны были ответить, что в поданных вами материалах следователем не усматривается достаточно оснований для внесения информации в ЕРДР. Не все публичные заявления политиков автоматически становятся основанием для открытия уголовных производств", - сообщил Соколов.

Напомним, ранее экс-нардеп Татьяна Чорновол заявляла, что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Андрея Портнова.

Кроме того она публично под камеры передала заявление с требованием открыть производство в отношении Трубы ему же самому.

Читайте также: Соколов о деле против Чорновол: Не ожидал, что поднимется такая волна и все решат, что ГБР будет расследовать всех майдановцев

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте по ссылке.

Портнов Андрей (663) Чорновол Татьяна (654) Труба Роман (297) Соколов Александр (33)


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Топ комментарии
+17
О делах ГБР против Портнова и Трубы с подачи Чорновол мне ничего не известно, - Соколов - Цензор.НЕТ 8660
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07.05.2020 17:42 Ответить
+14
У цього чмошника сьогодні що,бенефіс?
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07.05.2020 17:40 Ответить
+9
Брехливе чмо і зрадник.
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07.05.2020 17:41 Ответить
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У цього чмошника сьогодні що,бенефіс?
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07.05.2020 17:40 Ответить
словесный понос у него.... "кокую-то инфекцию сейчас я проглотил".....
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07.05.2020 17:45 Ответить
Брехливе чмо і зрадник.
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07.05.2020 17:41 Ответить
О делах ГБР против Портнова и Трубы с подачи Чорновол мне ничего не известно, - Соколов - Цензор.НЕТ 8660
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07.05.2020 17:42 Ответить
ну конечно! кто бы сомневался..... и это говорит (почти) директор ГБР! ))
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07.05.2020 17:43 Ответить
САША ТЕБЯ ЖДУТ ДРУЗЬЯ
О делах ГБР против Портнова и Трубы с подачи Чорновол мне ничего не известно, - Соколов - Цензор.НЕТ 9673
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07.05.2020 17:43 Ответить
Футболисты
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07.05.2020 17:43 Ответить
Розрешили поговорить . Портнов Услышал и даст Знать , что Доволен, а Труба колега , ну как то не прилично преследовать.
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07.05.2020 17:44 Ответить
Who da f are you?
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07.05.2020 17:58 Ответить
Махмуд, бегом тарелки мыть, опосля унитазами займись
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07.05.2020 18:22 Ответить
Ще один рюзьге свиня під проксі) Рюзьге свайн, перестаньте використовувати державну символіку моєї країни!!!!
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07.05.2020 18:45 Ответить
Who's will you be...😂 ***** і не паряться ж!
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07.05.2020 18:46 Ответить
Конечно против них дело не откроют они же были по другую сторону барикад. Сдавали страну оккупантам так сказать.
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07.05.2020 17:49 Ответить
Ну, как можно открывать дела от ПСИХОПАТКИ? Отношусь с уважением к солидным людям, Герасимов, Ирка, .......... , но на х........ эту бл........ выставляют. Пан бывший президент, выставляй весомых людей, Пашинского, Парубий и .............................. Нашли полуумную и шо?

ун
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07.05.2020 18:07 Ответить
Психопатки? Значит это уровень ваших зебилов, даже с подачи Портнова, зебилята не могут шить дела
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07.05.2020 18:26 Ответить
щось не зрозуміло
Заява була, канцелярія її прийняла і зареєструвала, скерувала на вирішення!!!!!!!!!!!
Так ЗАЯВА зареєстрована чи її у смітник викинули???????????
Хто виносив рішення по ЗАЯВІ і яке???????
Він що усіх за дурнів тримає , чи він сам помпка від ровера.
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07.05.2020 18:24 Ответить
да оправьте уже танюшку в больницу, по профилю ее заболевания
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07.05.2020 18:30 Ответить
но об "уголовных2 на Петра он в курсе ...
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07.05.2020 18:53 Ответить
Про справи ДБР проти Портнова і Труби з подачі Чорновол мені нічого не відомо, - Соколов - Цензор.НЕТ 8420

ПО НЬОМУ ТЮРМА ВЖЕ ДАВНО ПЛАЧЕ.
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07.05.2020 19:06 Ответить
О делах ГБР против Портнова и Трубы с подачи Чорновол мне ничего не известно...

Письмо в котором вы выслали нам $100, мы не получали.
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07.05.2020 20:12 Ответить
Вата дурку включило
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07.05.2020 21:52 Ответить
Шавка кацапська
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08.05.2020 00:10 Ответить
 
 