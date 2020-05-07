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Новости Коронавирус и карантин
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Полиция просит граждан 9 мая соблюдать карантин и не использовать запрещенную символику

Полиция просит граждан 9 мая соблюдать карантин и не использовать запрещенную символику

Правоохранители в Киеве 9 мая усилят контроль за правопорядком, поскольку, по их данным, в парке Славы запланировано проведение акций.

Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.

Отмечается, что в столице также будет работать ситуационный центр, с помощью которого полицейские будут отслеживать ситуацию в режиме онлайн. По словам Крищенко, перед началом акции взрывотехники и кинологи проверят место, где состоится мероприятие, чтобы не допустить провокаций.

На специально установленных пропускных пунктах полицейские будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Начальник столичной полиции напомнил о запрете использования символики тоталитарных режимов: "Чтобы не создавать конфликтных ситуаций с полицией и не провоцировать других граждан, призываем участников акции не использовать запрещенную символику".

Также Крищенко попросил соблюдать требования карантина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минветеранов призывает воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий 8 и 9 мая из-за угрозы коронавируса: "Берегите ветеранов!"

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День Победы (1231) карантин (16729) МВД (9331) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Колорады активизировались в последнее время
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07.05.2020 18:04 Ответить
+6
Полиция просит граждан 9 мая соблюдать карантин и не использовать запрещенную символику - Цензор.НЕТ 9931
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07.05.2020 18:05 Ответить
+6
Способ ношения дидов на палках. Деда надо выбирать побольше, а палку- подлиннее.
Поліція просить громадян 9 травня дотримуватися карантину і не використовувати заборонену символіку - Цензор.НЕТ 322
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07.05.2020 18:44 Ответить
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Колорады активизировались в последнее время
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07.05.2020 18:04 Ответить
Весняне загострення. Що тут дивного.
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07.05.2020 19:34 Ответить
Полиция просит граждан 9 мая соблюдать карантин и не использовать запрещенную символику - Цензор.НЕТ 9931
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07.05.2020 18:05 Ответить
Поліція просить громадян 9 травня дотримуватися карантину і не використовувати заборонену символіку - Цензор.НЕТ 1463
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07.05.2020 20:37 Ответить
Полиция просит граждан 9 мая соблюдать карантин и не использовать запрещенную символику - Цензор.НЕТ 3950
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07.05.2020 18:29 Ответить
показали дидам дно

https://twitter.com/i/status/1258374343173734402 Орловские водолазы прошлись с портретами героев войны по дну Оки
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07.05.2020 18:33 Ответить
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07.05.2020 19:12 Ответить
Знаем-знаем. Нефиг шастать
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07.05.2020 18:41 Ответить
Способ ношения дидов на палках. Деда надо выбирать побольше, а палку- подлиннее.
Поліція просить громадян 9 травня дотримуватися карантину і не використовувати заборонену символіку - Цензор.НЕТ 322
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07.05.2020 18:44 Ответить
Если не найдётся подходящая палка, можно использовать такой шланг:
Поліція просить громадян 9 травня дотримуватися карантину і не використовувати заборонену символіку - Цензор.НЕТ 9488
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07.05.2020 18:49 Ответить
На девятое мая вдвоём с женой устроим акцию , - поджаривание ( руской ) свинины на шампурах . )) .
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07.05.2020 18:44 Ответить
А то що? Те ж, що і московськими попами. Тобто, нічого
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07.05.2020 18:56 Ответить
Поліція просить громадян 9 травня дотримуватися карантину і не використовувати заборонену символіку - Цензор.НЕТ 9874
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07.05.2020 19:01 Ответить
Рабиновича после смерти спросили, куда он хочет попасть: в рай или в ад?
- Покажите, а я выберу, - попросил он.
Ему показали.
В раю праведники сидели за партами, а ангелы читали им передовицы из газет.
В аду выпивали, играли в карты, сновали голые девочки.
Рабинович выбрал ад, и тогда его поволокли на раскаленную сковороду.
- Как?! - заорал Рабинович.
- Вы же мне показывали совсем другое!
- Это наш агитпункт...
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07.05.2020 19:23 Ответить
Я думаю, что Рабинович уговорил взять его помощником оператора котла ...
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07.05.2020 20:46 Ответить
Та хай би обмінялась вата заразою. Шкода чи що?
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07.05.2020 19:31 Ответить
Так оно потом по супермаркетам, нормальных заражать.
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07.05.2020 19:36 Ответить
А засоби захисту нам для чого?
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07.05.2020 21:34 Ответить
При встрече на улице, каждому победобесу, палку в жопу вместе с дидом на конце!
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07.05.2020 19:35 Ответить
Выдержки из книги Макса Гастингса "Армагеддон: битва за Германию, 1944-1945" ("Armaged-don: The Battle For Germany 1944-1945")

Первое вторжение русских в восточные районы Германии произошло в октябре 1944 г., когда части Красной Армии захватили несколько приграничных деревень. Через пять дней они были выбиты оттуда, и перед глазами гитлеровских солдат предстала неописуемая картина.

Едва ли хоть один гражданский избежал смерти от рук русских солдат. Женщин распинали на дверях сараев и перевернутых телегах, или, изнасиловав, давили гусеницами танков. Их детей тоже зверски убили. Сорок французских военнопленных, работавших на окрестных хуторах, предполагаемые освободители расстреляли. Та же судьба постигла и признанных немецких коммунистов. Действия красноармейцев не были проявлением бессмысленной жестокости - это был методичный садизм.

"Во дворе фермы стояла телега, к которой, в позе распятых, были прибиты гвоздями за руки еще несколько голых женщин, - докладывал немецкий фольксштурмовец Карл Потрек (Karl Potrek). - Возле большого постоялого двора находится сарай; к каждой из двух его дверей была в позе распятой прибита гвоздями голая женщина. В жилых домах мы обнаружили в общей сложности 72 женщин и девочек, а также одного мужчину 74 лет - все они были убиты зверским образом; лишь у нескольких в голове обнаружены пулевые отверстия. Некоторым младенцам размозжили головы".

Даже у самих русских эти зверства впоследствии вызывали неловкость. Авторы подготовленной Москвой официальной истории так называемой "Великой Отечественной войны", обычно весьма сдержанные в подобных вопросах, признают: "Не все советские солдаты правильно понимали, как им следует вести себя в Германии. В первые дни боев в Восточной Пруссии имели место отдельные нарушения норм правильного поведения".
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07.05.2020 19:46 Ответить
Если вам интересно почитайте - Война все спишет - Л Рабичев .
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07.05.2020 20:00 Ответить
Увидите недоумка с комуняцкой символикой вспомните Голодомор и Гулаг. Бейте в морду пока не посинеет.
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07.05.2020 19:48 Ответить
Если я буду с молотом, это запрещённый перформанс?
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07.05.2020 19:57 Ответить
Кто меня поздравит с 9 мая. с победами и прочей лабудой , то я пошлю НАХ . так уже делаю 20 лет , но все равно шлют открыточки и ост говно . Или пишу Хенде Хох - Бандере Слава в ответ .
А 8 мая - День Памяти и скорби .пожайлуста .
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07.05.2020 19:58 Ответить
https://censor.net/user/84992 А за що тебе вітати?Ти що воював у 1945?
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07.05.2020 20:40 Ответить
Саме так . воював у головного атамана в1йска та флоту Петлюри , пот1м у Задн1провськ1й д1в1з11 Нестора Махна , пот1м вже у 2 св1тову у танков1й д1в1з11 в 1мя педоф1ла Кутузова -Суворова . Тому э за що 1 треба в1тати . А я буду посилати НАХ 1 казати Хенде Хох .
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07.05.2020 20:53 Ответить
Надо людей просить не только 9 мая не выходить на улицу, а и в День Победы, над Гитлеровской Германией, тоже! Когда уже гитлеровцев, на параше добьём? Они суки, повторяют!
А с "акционерами" по сралински, в теплушки и на родену! Надо же как то осчастливить 73%, паспарта ***** выдаст...
PS: Янелох перед выборами, обещал договорится с *****м, на любых условиях!
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07.05.2020 20:01 Ответить
ото всіх дівітімайскіх і колорацкіх в утіль. Капітуляція підписана 7 мая, а 8 Мая об'явлено днем перемоги. Сталіну закортіло торжественно перепідписати акт капітуляції германії, шо і було вчинено в Берліні 8 Мая
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07.05.2020 20:14 Ответить
Поліцаїв завжди вішали за співробітництво з фашистами.Пам'ятайте люди.
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07.05.2020 20:38 Ответить
А вітюха Мертвий чук со свАєй шмарой АксАной МУрчєнкА пАнєсьот свАєВо Атца вофку -хвашіскАво шуцмана на осіновой палкєє ілі нєт Габіновіч поговарівал что у нєво шабат і он будєт свАєй СаГє цвєти даГіть
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07.05.2020 22:03 Ответить
 
 