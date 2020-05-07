Полиция просит граждан 9 мая соблюдать карантин и не использовать запрещенную символику

Правоохранители в Киеве 9 мая усилят контроль за правопорядком, поскольку, по их данным, в парке Славы запланировано проведение акций.

Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.

Отмечается, что в столице также будет работать ситуационный центр, с помощью которого полицейские будут отслеживать ситуацию в режиме онлайн. По словам Крищенко, перед началом акции взрывотехники и кинологи проверят место, где состоится мероприятие, чтобы не допустить провокаций.

На специально установленных пропускных пунктах полицейские будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Начальник столичной полиции напомнил о запрете использования символики тоталитарных режимов: "Чтобы не создавать конфликтных ситуаций с полицией и не провоцировать других граждан, призываем участников акции не использовать запрещенную символику".

Также Крищенко попросил соблюдать требования карантина.

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