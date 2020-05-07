Полиция просит граждан 9 мая соблюдать карантин и не использовать запрещенную символику
Правоохранители в Киеве 9 мая усилят контроль за правопорядком, поскольку, по их данным, в парке Славы запланировано проведение акций.
Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.
Отмечается, что в столице также будет работать ситуационный центр, с помощью которого полицейские будут отслеживать ситуацию в режиме онлайн. По словам Крищенко, перед началом акции взрывотехники и кинологи проверят место, где состоится мероприятие, чтобы не допустить провокаций.
На специально установленных пропускных пунктах полицейские будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Начальник столичной полиции напомнил о запрете использования символики тоталитарных режимов: "Чтобы не создавать конфликтных ситуаций с полицией и не провоцировать других граждан, призываем участников акции не использовать запрещенную символику".
Также Крищенко попросил соблюдать требования карантина.
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https://twitter.com/i/status/1258374343173734402 Орловские водолазы прошлись с портретами героев войны по дну Оки
- Покажите, а я выберу, - попросил он.
Ему показали.
В раю праведники сидели за партами, а ангелы читали им передовицы из газет.
В аду выпивали, играли в карты, сновали голые девочки.
Рабинович выбрал ад, и тогда его поволокли на раскаленную сковороду.
- Как?! - заорал Рабинович.
- Вы же мне показывали совсем другое!
- Это наш агитпункт...
Первое вторжение русских в восточные районы Германии произошло в октябре 1944 г., когда части Красной Армии захватили несколько приграничных деревень. Через пять дней они были выбиты оттуда, и перед глазами гитлеровских солдат предстала неописуемая картина.
Едва ли хоть один гражданский избежал смерти от рук русских солдат. Женщин распинали на дверях сараев и перевернутых телегах, или, изнасиловав, давили гусеницами танков. Их детей тоже зверски убили. Сорок французских военнопленных, работавших на окрестных хуторах, предполагаемые освободители расстреляли. Та же судьба постигла и признанных немецких коммунистов. Действия красноармейцев не были проявлением бессмысленной жестокости - это был методичный садизм.
"Во дворе фермы стояла телега, к которой, в позе распятых, были прибиты гвоздями за руки еще несколько голых женщин, - докладывал немецкий фольксштурмовец Карл Потрек (Karl Potrek). - Возле большого постоялого двора находится сарай; к каждой из двух его дверей была в позе распятой прибита гвоздями голая женщина. В жилых домах мы обнаружили в общей сложности 72 женщин и девочек, а также одного мужчину 74 лет - все они были убиты зверским образом; лишь у нескольких в голове обнаружены пулевые отверстия. Некоторым младенцам размозжили головы".
Даже у самих русских эти зверства впоследствии вызывали неловкость. Авторы подготовленной Москвой официальной истории так называемой "Великой Отечественной войны", обычно весьма сдержанные в подобных вопросах, признают: "Не все советские солдаты правильно понимали, как им следует вести себя в Германии. В первые дни боев в Восточной Пруссии имели место отдельные нарушения норм правильного поведения".
А 8 мая - День Памяти и скорби .пожайлуста .
А с "акционерами" по сралински, в теплушки и на родену! Надо же как то осчастливить 73%, паспарта ***** выдаст...
PS: Янелох перед выборами, обещал договорится с *****м, на любых условиях!