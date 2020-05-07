Рада должна была принять заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако большинству "какая разница", - Ирина Геращенко

Монобильшинство подыгрывает российской информационной гибридной войне, отказываясь принимать заявление парламента к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко с трибуны парламента во время внеочередного заседания, инициированного фракцией для принятия законов в защиту врачей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Европейская Солидарность" благодарит каждого украинца, который 75 лет назад боролся с двумя тоталитарными страшными режимами. На самом деле, мы гордимся тем, что предыдущий парламент так же чествовал память и героев УПА, которые, так же как и бойцы Красной армии, боролись за Украину", - сказала депутат.

"Сегодня в этом зале есть две идеологии - те, кому "какая разница" и те, кому болит Украина", - подчеркнула она.

Ирина Геращенко отметила, что сегодня на внеочередном заседании парламент должен был принять историческое заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Она подчеркнула, что заявление украинского парламента имеет особое значение, учитывая гибридную информационную агрессию России, которая пытается в том числе переписать исторические события по-своему.

"Москва пытается переписать украинскую историю, называя наши украинские Донецк и Луганск - Сталино и Ворошиловград. Но большинству тех, кто здесь собрались, "какая разница". И этому, к сожалению, подыгрывает монобольшинство", - констатировала Ирина Геращенко.

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