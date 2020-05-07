Рада должна была принять заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако большинству "какая разница", - Ирина Геращенко
Монобильшинство подыгрывает российской информационной гибридной войне, отказываясь принимать заявление парламента к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Об этом сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко с трибуны парламента во время внеочередного заседания, инициированного фракцией для принятия законов в защиту врачей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Европейская Солидарность" благодарит каждого украинца, который 75 лет назад боролся с двумя тоталитарными страшными режимами. На самом деле, мы гордимся тем, что предыдущий парламент так же чествовал память и героев УПА, которые, так же как и бойцы Красной армии, боролись за Украину", - сказала депутат.
"Сегодня в этом зале есть две идеологии - те, кому "какая разница" и те, кому болит Украина", - подчеркнула она.
Ирина Геращенко отметила, что сегодня на внеочередном заседании парламент должен был принять историческое заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Она подчеркнула, что заявление украинского парламента имеет особое значение, учитывая гибридную информационную агрессию России, которая пытается в том числе переписать исторические события по-своему.
"Москва пытается переписать украинскую историю, называя наши украинские Донецк и Луганск - Сталино и Ворошиловград. Но большинству тех, кто здесь собрались, "какая разница". И этому, к сожалению, подыгрывает монобольшинство", - констатировала Ирина Геращенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так, по твоему, должна Рада высказаться по поводу 75-летия окончания войны, убившей миллионы украинцев, или нет?
Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.
Что я вам скажу. Случился у меня очень показательный эпизод.
О нем https://www.facebook.com/ukrdav рассказал в Фейсбуке известный публицист, бизнесмен и политик Алексей Давиденко.
Подъехав к супермаркету за продуктами, я заметил при входе депутата ВР от Слуги Народа.
Он вышел из машины и замешкался при входе, надевая на лицо маску. Проходя мимо него я заметил, что на чёрной маске красуется яркий зелёно-желтый логотип ЗЕ!Команда.
Через время.
Уже будучи в магазине, я снова увидел его около витрины с сырами.
Он был в той самой чёрной маске, которую надевал при входе - только логотипа ЗЕ на ней не было.
Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.
Вы спрашивали, какие итоги первого года?!
Это и есть главный итог.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B7%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF.html Зе!Годовщина. Как президент за год все про@@ал в фотожабах
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82.html Зеленский за год довел Украину до почти полной деградации, спасать ее некому - эксперт
Когда депутату твоей родной фракции стыдно зайти в продуктовый магазин с лого ЗЕ на лице.
Ещё только год, а уже стыдно.
Говорят, люди их поддерживают и рейтинг у них не падает.
Пусть в следующую субботу эти ребята выйдут в таких масках с логотипом ЗЕ на базар, в парикмахерскую или в киоск за кофе.
Я посмотрю на их высокую социологи, их популярность и их рейтинг.
Боюсь.
Могут и ноги не унести.
***
Добавлю, что ранее Петру Алексеевичу (и его «слугам») тоже стало стыдно за свой логотип БПП - и он его переименовал, чтобы в аббревиатуре не было позорной фамилии.
Так появился на свет ПЕС (партия «Европейская солидарность»)…
вигадуєте такі барвисті ніки, одразу бачиш лаптєноса, без варіантів
Пакт между Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный парад двух
союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных событий менее
месяца…… ДедыВоевали….
но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
Закінчилась велика бійня, організована двома людиноненависницькими імперіями.
Може йтися про припинення війни в Європі, а не про "пабьєду".
Батько, мама, мамина сестра, мамин брат двоюрідний.
Налили по чарці, тихо згадали своїх батьків, які загинули на фронті.
Слова "пабєда" чи "перемога" я не чув. Тільки плакали вони.
И заявить Маскве официальную позицию Украины, что они были оккупанты в той войне.
Прямо перефразируя.."Ты за сталина или за гитлера?"
..Обоє рябое.
https://youtu.be/WqDDfs7C-BE
"Европейская Солидарность" благодарит каждого украинца, который 75 лет назад боролся с двумя тоталитарными страшными режимами. На самом деле, мы гордимся тем, что предыдущий парламент так же чествовал память и героев УПА, которые, так же как и бойцы Красной армии, боролись за Украину"
Эти фейки показали "Г+Г", ZIK и 112 каналы.
Что делают бенины шавки, оккупировавшие Наблюдательный совет, который ОБЯЗАН наказывать каналы за участие в информационной войне против Украины и ее союзников?
Главная сейчас в Набсовете, наша очень унылая Ольга Герасимьюк сообщила, что напишет им письма.
Любовные?
@kostynskyi
Телеканалам 1+1, ZIK та 112 Україна, які поширили фейк про «секретні американські біологічні лабораторії на території України», Національна рада, за словами Ольги Герасим'юк, напише листи.
Певно, з проханням більше так не робити)))
стариков несётплакат: "спасибо
товарищу сталину за наше счастливое
детство!"к ним подбегает некто
в штатском:- вы что,издеваетесь? Когда вы были детьми, товарищ сталинеще не родился!- ну вот за это ему и спасибо!
А если что-то болит - лечить надо!
Задолбали уже!
На всю страну человек 10 ветеранов осталось и те уже не помнят за кого воевали. Оставьте мертвых в покое!