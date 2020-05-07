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Рада должна была принять заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако большинству "какая разница", - Ирина Геращенко

Рада должна была принять заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако большинству

Монобильшинство подыгрывает российской информационной гибридной войне, отказываясь принимать заявление парламента к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко с трибуны парламента во время внеочередного заседания, инициированного фракцией для принятия законов в защиту врачей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Европейская Солидарность" благодарит каждого украинца, который 75 лет назад боролся с двумя тоталитарными страшными режимами. На самом деле, мы гордимся тем, что предыдущий парламент так же чествовал память и героев УПА, которые, так же как и бойцы Красной армии, боролись за Украину", - сказала депутат.

"Сегодня в этом зале есть две идеологии - те, кому "какая разница" и те, кому болит Украина", - подчеркнула она.

Ирина Геращенко отметила, что сегодня на внеочередном заседании парламент должен был принять историческое заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Она подчеркнула, что заявление украинского парламента имеет особое значение, учитывая гибридную информационную агрессию России, которая пытается в том числе переписать исторические события по-своему.

"Москва пытается переписать украинскую историю, называя наши украинские Донецк и Луганск - Сталино и Ворошиловград. Но большинству тех, кто здесь собрались, "какая разница". И этому, к сожалению, подыгрывает монобольшинство", - констатировала Ирина Геращенко.

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Автор: 

Вторая мировая война (428) Геращенко Ирина (1630) День Победы (1231) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+20
Рада должна была принять заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако большинству "какая разница", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7461
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07.05.2020 18:06 Ответить
+18
В ******** все стабільно

Рада должна была принять заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако большинству "какая разница", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4033
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07.05.2020 18:07 Ответить
+13
«Слугам народа» уже стыдно за логотип ЗЕ: это и есть итог года президентства Зеленского Май 7, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%8b%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf.html#respond Комментарии: 0
Рада должна была принять заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако большинству "какая разница", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2997Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.
Что я вам скажу. Случился у меня очень показательный эпизод.
О нем https://www.facebook.com/ukrdav рассказал в Фейсбуке известный публицист, бизнесмен и политик Алексей Давиденко.
Подъехав к супермаркету за продуктами, я заметил при входе депутата ВР от Слуги Народа.
Он вышел из машины и замешкался при входе, надевая на лицо маску. Проходя мимо него я заметил, что на чёрной маске красуется яркий зелёно-желтый логотип ЗЕ!Команда.
Через время.
Уже будучи в магазине, я снова увидел его около витрины с сырами.
Он был в той самой чёрной маске, которую надевал при входе - только логотипа ЗЕ на ней не было.
Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.
Вы спрашивали, какие итоги первого года?!
Это и есть главный итог.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B7%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF.html Зе!Годовщина. Как президент за год все про@@ал в фотожабах
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82.html Зеленский за год довел Украину до почти полной деградации, спасать ее некому - эксперт
Когда депутату твоей родной фракции стыдно зайти в продуктовый магазин с лого ЗЕ на лице.
Ещё только год, а уже стыдно.
Говорят, люди их поддерживают и рейтинг у них не падает.
Пусть в следующую субботу эти ребята выйдут в таких масках с логотипом ЗЕ на базар, в парикмахерскую или в киоск за кофе.
Я посмотрю на их высокую социологи, их популярность и их рейтинг.
Боюсь.
Могут и ноги не унести.
***
Добавлю, что ранее Петру Алексеевичу (и его «слугам») тоже стало стыдно за свой логотип БПП - и он его переименовал, чтобы в аббревиатуре не было позорной фамилии.
Так появился на свет ПЕС (партия «Европейская солидарность»)…
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07.05.2020 18:07 Ответить
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Рада должна была принять заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако большинству "какая разница", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7461
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07.05.2020 18:06 Ответить
ИРКА РЕШИЛА НАПОМНИТЬ О СЕБЕ Рада должна была принять заявление к 75-й годовщине а если не примет? мир станет с ног на голову? кацапы уже напопринимали к деньБАБЕДЫ тошнит
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07.05.2020 18:34 Ответить
Кому напомнить, тебе? Так ты явно о ней и не забывал.
Так, по твоему, должна Рада высказаться по поводу 75-летия окончания войны, убившей миллионы украинцев, или нет?
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07.05.2020 18:44 Ответить
высказаться о чем? о том, что война закончилась 75 лет назад? и что из этого? или победобесие, как кацапам, не дает покоя?
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07.05.2020 19:42 Ответить
Она напомнила, что паРаша воюет против Украины с помощью "дедов" и православного Усика, а то, что Украина должна спрашивать разрешения у паРаши на проход из одного украинского порта в другой, они и так знают.
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07.05.2020 20:00 Ответить
ты ховно вникни. потом воняй
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07.05.2020 19:43 Ответить
https://censor.net/user/111462 ты ховно вникни. потом воняй
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07.05.2020 19:44 Ответить
Ти, дебілушка, ще розкажи, що за війна? Вигадана комуняками ВВВ? Друга світова ще не закінчилась - зачекай.
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07.05.2020 20:58 Ответить
Які ж вони були зачмирені оті "освободители" в 1939році. Тато розповідав, що принесли з собою самогонні апарати і "великие кацапские матюки". А потім пішли арешти і депортації. І ще: мій дядько, якому було 16 років, сховав два "гивера" які кинули польські солдати-дезертири. Але бабуся це побачила і переховала люфи на дно річки Чорногузки. Було це під Луцьком
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07.05.2020 20:08 Ответить
«Слугам народа» уже стыдно за логотип ЗЕ: это и есть итог года президентства Зеленского Май 7, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%8b%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf.html#respond Комментарии: 0
Рада должна была принять заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако большинству "какая разница", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2997Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.
Что я вам скажу. Случился у меня очень показательный эпизод.
О нем https://www.facebook.com/ukrdav рассказал в Фейсбуке известный публицист, бизнесмен и политик Алексей Давиденко.
Подъехав к супермаркету за продуктами, я заметил при входе депутата ВР от Слуги Народа.
Он вышел из машины и замешкался при входе, надевая на лицо маску. Проходя мимо него я заметил, что на чёрной маске красуется яркий зелёно-желтый логотип ЗЕ!Команда.
Через время.
Уже будучи в магазине, я снова увидел его около витрины с сырами.
Он был в той самой чёрной маске, которую надевал при входе - только логотипа ЗЕ на ней не было.
Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.
Вы спрашивали, какие итоги первого года?!
Это и есть главный итог.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B7%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF.html Зе!Годовщина. Как президент за год все про@@ал в фотожабах
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82.html Зеленский за год довел Украину до почти полной деградации, спасать ее некому - эксперт
Когда депутату твоей родной фракции стыдно зайти в продуктовый магазин с лого ЗЕ на лице.
Ещё только год, а уже стыдно.
Говорят, люди их поддерживают и рейтинг у них не падает.
Пусть в следующую субботу эти ребята выйдут в таких масках с логотипом ЗЕ на базар, в парикмахерскую или в киоск за кофе.
Я посмотрю на их высокую социологи, их популярность и их рейтинг.
Боюсь.
Могут и ноги не унести.
***
Добавлю, что ранее Петру Алексеевичу (и его «слугам») тоже стало стыдно за свой логотип БПП - и он его переименовал, чтобы в аббревиатуре не было позорной фамилии.
Так появился на свет ПЕС (партия «Европейская солидарность»)…
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07.05.2020 18:07 Ответить
Понятное дело, как же какашку в Порошенко не кинуть, "добавив" что-то к тому, что объективно, чтобы и какашка выглядела объективно.
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07.05.2020 20:05 Ответить
В ******** все стабільно

Рада должна была принять заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако большинству "какая разница", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4033
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07.05.2020 18:07 Ответить
Кто сказал водолазы? Асенизаторы
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07.05.2020 18:12 Ответить
космонавтам космос, водолазам воду
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07.05.2020 18:31 Ответить
Из этой линии выбивется - цапам дерьмо. Штош-
Рада мала б ухвалити заяву до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, однак більшості "какая разница", – Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2
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07.05.2020 18:43 Ответить
Дидыутонули.
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07.05.2020 18:31 Ответить
Рада мала б ухвалити заяву до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, однак більшості "какая разница", – Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1461
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07.05.2020 19:47 Ответить
А какие варианты резолюции предлагаются к принятию?
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07.05.2020 18:07 Ответить
Одобрямс або осуждамс, але обидві якісь дебільні.
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07.05.2020 21:02 Ответить
Какая исконно амерская фамилия . Как унитазы в гетто Чикаго?
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07.05.2020 18:15 Ответить
дивна річ...чому ви, тролі, не шифруєтесь ?
вигадуєте такі барвисті ніки, одразу бачиш лаптєноса, без варіантів
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07.05.2020 18:22 Ответить
По скрепным казломордам? Да, защитил. А что?
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07.05.2020 18:28 Ответить
23.08.1939
Пакт между Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный парад двух
союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных событий менее
месяца…… ДедыВоевали….

но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
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07.05.2020 18:08 Ответить
Яка "перемога"?
Закінчилась велика бійня, організована двома людиноненависницькими імперіями.
Може йтися про припинення війни в Європі, а не про "пабьєду".
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07.05.2020 18:13 Ответить
Пам'ятаю 9 травня 1975 року в поліському селі, де не повернувся з війни ніхто.
Батько, мама, мамина сестра, мамин брат двоюрідний.
Налили по чарці, тихо згадали своїх батьків, які загинули на фронті.
Слова "пабєда" чи "перемога" я не чув. Тільки плакали вони.
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07.05.2020 18:20 Ответить
Чомусь у головах радянських людей німецький нацизм був гіршим за сталінський комунізм. Не хочуть себе комуністи вважати себе тими, ким вони були насправді, тобто окупантами та безжальними вбивцями. Тепер ми маємо нових зелених людей, яким "какая разніца".
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07.05.2020 18:13 Ответить
Почав непогано, але докотився до якоїсь маячні. Коли ти вже навчишся відокремлювати мух від котлет?
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07.05.2020 21:06 Ответить
Шо значит опыт, нос держит по ветру, только запахло и она уже там. Вот слово старое - МАЛОФЕЙКА, ни как не переведу.
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07.05.2020 18:13 Ответить
Неправда. Им не "какая разница". Они именно принципиальные ватники.
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07.05.2020 18:15 Ответить
Для зелених УПА ідейні вороги.
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07.05.2020 18:16 Ответить
Донецк - это Донецк , Луганск - это Луганск .. , - от Крыма Украина не отказалась , . В чём проблема Ирины Геращенко ?? .
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07.05.2020 18:19 Ответить
А у тебя-без проблем, все устраивает?
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07.05.2020 18:50 Ответить
А вы шо мне погрожуете ? )) Если так , то зря тратитесь на нервы и всё остальное . )) .
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07.05.2020 20:15 Ответить
Про половцев и печенегов забыли заявление сделать.
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07.05.2020 18:27 Ответить
Те кому болит Украина? Кому болит что недокрали и теперь все растаскивают паяцы?
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07.05.2020 18:28 Ответить
"победа над нацизмом" - это шо такое? Одно говно победило другое, какой нахрен меморандум? Меморандум должен быть только один - послать нахрен "пабедителей" и убрать все краснозадые памятники и названия типа "площадь хероев сралинграда".
И заявить Маскве официальную позицию Украины, что они были оккупанты в той войне.
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07.05.2020 18:33 Ответить
Мне одному кажется, что в параше носятся с дидами на палках, совсем забыв о прадедах?
Рада должна была принять заявление к 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако большинству "какая разница", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4906
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07.05.2020 18:35 Ответить
А мужик классно тогда в фильме Чапая протролил фразой "Ты за большевиков или за коммунистов?"
Прямо перефразируя.."Ты за сталина или за гитлера?"
..Обоє рябое.
https://youtu.be/WqDDfs7C-BE
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07.05.2020 19:45 Ответить
Так она сама себе противоречит. Говорит, что чествует каждого украинца, сражавшегося против двух режимов, и тут же говорит, что красноармейцы сражалась за Украину.

"Европейская Солидарность" благодарит каждого украинца, который 75 лет назад боролся с двумя тоталитарными страшными режимами. На самом деле, мы гордимся тем, что предыдущий парламент так же чествовал память и героев УПА, которые, так же как и бойцы Красной армии, боролись за Украину"
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07.05.2020 18:54 Ответить
Должны объявить траур и поблагодарить европейские страны за победу над фашизмом.
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07.05.2020 19:02 Ответить
О, снова жаба вылезла 😷
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07.05.2020 19:16 Ответить
Знову шторм у білявій голові...
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07.05.2020 19:23 Ответить
Дайте Ирке парабеллум..
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07.05.2020 19:27 Ответить
Яким чином бійці Червоної армії боролися за Україну, повертаючи сюди кацапську комуно-фашистську окупацію ? На стороні України була тільки УПА. Але ж для шістки Гниломордого, Вальцмана и Мертвечука піар завжди був на першому місці
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07.05.2020 19:28 Ответить
Госдеп США обвинил медведчука в распространении фейков о короновирусе и "американских лабораториях".
Эти фейки показали "Г+Г", ZIK и 112 каналы.

Что делают бенины шавки, оккупировавшие Наблюдательный совет, который ОБЯЗАН наказывать каналы за участие в информационной войне против Украины и ее союзников?
Главная сейчас в Набсовете, наша очень унылая Ольга Герасимьюк сообщила, что напишет им письма.
Любовные?
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07.05.2020 19:43 Ответить
Сергій Костинський
@kostynskyi

Телеканалам 1+1, ZIK та 112 Україна, які поширили фейк про «секретні американські біологічні лабораторії на території України», Національна рада, за словами Ольги Герасим'юк, напише листи.
Певно, з проханням більше так не робити)))
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07.05.2020 19:44 Ответить
На первомайской демонстрации колонна глубоких
стариков несётплакат: "спасибо
товарищу сталину за наше счастливое
детство!"к ним подбегает некто
в штатском:- вы что,издеваетесь? Когда вы были детьми, товарищ сталинеще не родился!- ну вот за это ему и спасибо!
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07.05.2020 19:54 Ответить
Цікаво, як би не було Німеччини, хто був би першим секретарем Лісабонського обкому партії?
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07.05.2020 19:59 Ответить
Объясните наконец этой тупой курице, что Вторая Мировая война закончилась 1 сентября 1945г.
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07.05.2020 20:30 Ответить
Зебіл тупий , вона каже геть про інше а не про 1 вересня. І да, 2 світова завершилася 2 вересня.
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07.05.2020 21:00 Ответить
Рабіновіч, ви хоча б заголовок прочитали, якщо текст не можете. Чи ви тупая куріца ат расії?
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07.05.2020 21:10 Ответить
Ай, простите дорогие. Оказывется победа во 2-й мировой и победа над нацизмом у порохботов и парашинцев -2 большие разницы. Совпадение? Не думаю.
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07.05.2020 21:28 Ответить
треба жити майбутнім,а не минулим,як росія.навіщо вподоблятись їхньому побєдобєсію і приймати якісь заяви?краще приймайте важливі для країни закони.
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07.05.2020 21:14 Ответить
Победобесие головного мозга заразно?
А если что-то болит - лечить надо!
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07.05.2020 21:23 Ответить
Вернитесь уже наконец с войны! Хватит пиариться на трупах! В настоящем проблем хватает...
Задолбали уже!
На всю страну человек 10 ветеранов осталось и те уже не помнят за кого воевали. Оставьте мертвых в покое!
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07.05.2020 21:30 Ответить
 
 