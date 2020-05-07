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Заявления Рябошапки об отсутствии оснований для открытия дела против Порошенко носят медийный характер, - и.о. директора ГБР Соколов

Заявления Рябошапки об отсутствии оснований для открытия дела против Порошенко носят медийный характер, - и.о. директора ГБР Соколов

Заявление экс-генпрокурора Руслана Рябошапки о том, что открытие дела против пятого президента Петра Порошенко бесперспективно, не имеет под собой реальных оснований и носит скорее медийный характер.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ и.о. главы ГБР Александр Соколов.

"Относительно сказанного Рябошапкой. Рябошапка, занимая должность генпрокурора, имел все процессуальные полномочия истребовать эти дела, изучить их и поручить провести дополнительные следственные действия для принятия решения об их прекращении в связи с отсутствием состава либо события преступления. Но он эти уголовные производства не истребовал, не изучал, поэтому я считаю, что такие заявления скорее более медийные, чем относящиеся к уголовному процессу", - сказал он.

Напомним, что после открытия ГБР "дела моряков" в отношении пятого президента Петра Порошенко, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о том, что оно не имеет правовой перспективы и подрывает международные позиции Украины.

Читайте также: Некоторым хотелось поквитаться с оппонентами, но такие заявления являются признанием в политических мотивах преследования Порошенко, - Рябошапка

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте по ссылке.

Порошенко Петр (19628) Рябошапка Руслан (409) ГБР (3073) Соколов Александр (33)


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Топ комментарии
+21
чего этого вечно оправдывающегося так пиарят? ему с его литсом никто денех не даст
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07.05.2020 18:09 Ответить
+20
Ну то відкривай! Портнов в Панамі вже відкрив і ти не тушуйся!
А стосовно медійності... Ви на свого найвеличнішого гляньте! Тіко відосики та ляпання язиком стосовно тих сфер діяльності держави, до яких він не має ніякого відношення! Зате свої обов'язки він не виконує на всі 100%. За нього це роблять Єрмаки та інша промосковська наволоч
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07.05.2020 18:13 Ответить
+18
Все дела, открытые ГБР против Порошенко - в интересах России. На словах Соколов - патриот Украины, Харьков, блин, в 2014 отстоял, на колчаковских фронтах был ранен, а на деле - дешевая промосковская шавка.
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07.05.2020 18:27 Ответить
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чего этого вечно оправдывающегося так пиарят? ему с его литсом никто денех не даст
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07.05.2020 18:09 Ответить
тупые зебилы думают, что цивилизованный мир проглотит уголовку против Пороха!!! ))))

почему тупые зебилы не могут понять одну простую истину - Порох сразу получит полит.убежище, а его адвокаты вывернут миллионы из карманов тупых налогоплательщиков, оплачивающих этот цирк с "уголовными делами"
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07.05.2020 19:16 Ответить
Заяви Рябошапки про відсутність підстав для порушення справи проти Порошенка мають медійний характер, - в.о. директора ДБР Соколов - Цензор.НЕТ 3757
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07.05.2020 19:26 Ответить
слишком мало серий... одна только "втеча до Польщи" обязана состоять из отдельной мыльной оперы с 50 сезонами и не меньше чем 100 сериями в каждом сезоне, потом пару отдельных полнометражек, обязательно предистория и, конечно же, отдельно, набор программ из серии "Тайны, интриги, расследования"
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07.05.2020 19:28 Ответить
Сколько работы для Шефиров...
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07.05.2020 19:29 Ответить
Ну дорвался , - Сегодня день Соколова, - Щадят , дают дозировано. Что сказал , как сказал как повернулся и и фас и в Прфиль .Может назначат , а то ИО.
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07.05.2020 18:11 Ответить
Морда отвратительная у этого Соколова, как у какого-то провинциального гопника.
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07.05.2020 18:12 Ответить
ты реально "гопников " не видел - вот , как пример .... Валуев как типаж ...

Заявления Рябошапки об отсутствии оснований для открытия дела против Порошенко носят медийный характер, - и.о. директора ГБР Соколов - Цензор.НЕТ 833
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07.05.2020 18:19 Ответить
Так они похожи, только Соколов - мини-версия. Гопники-неандертальцы.
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07.05.2020 18:29 Ответить
как по-мне, то "соколов" больше похож на таких которых бабушки-мамы до 8-го класса в школы водили - встречали...., сейчас их "ботанами" величают...
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07.05.2020 18:37 Ответить
Кстати, эта харя в 90-х с мурманским (мончегорскими) в Питере тусила. Вечно валялся на диване и жрал сникерсы. Его брали только когда нужно было людей пугать. Видос уж очень ....
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07.05.2020 18:51 Ответить
была и такая инфа - факт
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07.05.2020 18:58 Ответить
Я этот факт своими глазами видел.))))
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07.05.2020 19:10 Ответить
ватник чего с него возьмешь
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07.05.2020 21:51 Ответить
Зебіли як собаки. Все хочуть себе за хвоста впіймати,але не можуть.
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07.05.2020 18:12 Ответить
проте як до справи -корупціонер на корупціонері - у всх гілках влади - максимум до цюцюрки дотягти своєї можуть а не до якогось там хвоста...
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07.05.2020 18:26 Ответить
Ну так и флаг в руки ! В чём проблема и где проблема ? ))
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07.05.2020 18:12 Ответить
@ер тебе в зубы. А не медиа.
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07.05.2020 18:13 Ответить
Ну то відкривай! Портнов в Панамі вже відкрив і ти не тушуйся!
А стосовно медійності... Ви на свого найвеличнішого гляньте! Тіко відосики та ляпання язиком стосовно тих сфер діяльності держави, до яких він не має ніякого відношення! Зате свої обов'язки він не виконує на всі 100%. За нього це роблять Єрмаки та інша промосковська наволоч
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07.05.2020 18:13 Ответить
слышь - сОколик ....- четыре года пролетят быстро - спроси пОртнова как по-заграницам хорошо, а в Украину хочется....
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07.05.2020 18:14 Ответить
А кто этого Сокола танцует?
Портнов или там уже новый партнёр?
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07.05.2020 18:15 Ответить
вЕнедихтова - танго ....
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07.05.2020 18:22 Ответить
хлопчик вирішив продемонструвати готовність виконувати кремлівський заказ
гадає, що це хороша заявка на крісло
і він таки має рацію: зюзі таке лайно згодиться!
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07.05.2020 18:16 Ответить
в винницкой кибуце опять переполох.
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07.05.2020 18:19 Ответить
а в кріворож'є ліца ровниє?
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07.05.2020 18:27 Ответить
ша ... - "винницкие" все порешали..., и не здесь а в ЕС и госдЭпом ...
скоро будем видеть что эту зЭшЭлупень криворгскую, и их мусорную команду будет ждать...- время летит быстро
а пока они могут только по - рОялю своими писюнами гЭмбать...
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07.05.2020 18:30 Ответить
А чому ж він не підписав ті підозри і не направив в суд ?
Не схотів ганьбитись ?
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07.05.2020 18:19 Ответить
Сидеть не захотел. Венедиктова даже свои же цедулки подписывать не захотела. Все пыталась на Рябошапку это свалить.
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07.05.2020 20:21 Ответить
Как это знакомо - чмырыть тех, кого сняли по различным предлогам, оставим за скобками законными или нет. Глянешь на фото - довольная, уверенная в своём могуществе физия. И что с такими происходит, как только грянет гром? А всё совсем иначе - и грустно ему, и неуверенность в завтрашнем дне, и совершенная неспособность влиять на то, что вчера решалось по мановению ветра. Так и хочется сказать таким гусям - не плюй в колодец, глядишь напиться придется! Тщательнее думать нужно, тщательнее! Ну, это только при наличии серого вещества. Заметь те, не белого, а серого!!!
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07.05.2020 18:20 Ответить
Они уже ответили. В турборежиме.😠"Райс подчеркнул, что новая программа позволит украинским властям «эффективно ответить» "МВФ свернул долгосрочную программу сотрудничества с Украиной"

Об этом, 7 мая, в Вашингттоне сообщил представитель МВФ Джерри Райс.По его словам, новая программа кредитования планируется сроком на полтора года и поэтому переговоры с Украиной «переключились» именно на «stand-by программу» вместо продления существующей.Переориентирование на краткосрочные программы представитель МВФ пояснил нестабильной экономической ситуацией в мире, вызванной пандемией коронавируса.Райс подчеркнул, что новая программа позволит украинским властям «эффективно ответить» на последствия пандемии коронавирусной инфекции.
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07.05.2020 18:23 Ответить
Що я і говорив. Грошей не буде, але нехай зебуїни тримаються.
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07.05.2020 18:27 Ответить
А заяви Соколова який мають характер. Коли вже почнуть доказувати ділом а не язиком по вухам.
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07.05.2020 18:25 Ответить
Хто такий цей Соколов, що він постійно робить політичні заяви? Здається, що лакеї одного олігарха перетворюють Україну на країну самостійних зебуїнів!
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07.05.2020 18:26 Ответить
Все дела, открытые ГБР против Порошенко - в интересах России. На словах Соколов - патриот Украины, Харьков, блин, в 2014 отстоял, на колчаковских фронтах был ранен, а на деле - дешевая промосковская шавка.
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07.05.2020 18:27 Ответить
"Контролируемое Коломойским "Центрэнерго" не вернуло госшахтам 470 млн грн, - нардеп"

Компания "Центрэнерго" не вернула госпредприятию "Держвуглепостач" 469,9 млн грн за полученное в 2019 году угля. Об этом написал народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook, сообщает Экспро. "В августе 2019 года "Центрэнерго "прекратило закупку угля у государственного предприятия" Держвуглепостач ", чтобы запустить схемы поставок угля из частных посредников прямо из России. Тогда "Держвуглепостач" подал на "Центрэнерго"в суд за невыполнение договоров. 469,9 млн грн - за не просто отгруженный, а сожжено "Центрэнерго" угля остались мертвым долгом", - написал Волынец. По его словам, "Держвуглепостач" подал иск на "Центрэнерго" в суд, но генерирующая компания апеллировала к тому, что уголь была не надлежащего качества, однако это не соответствует действительности. "Претензии к качеству надуманные, свидетельствуют подписанные на сумму 469,9 млн грн акты приема-передачи, в которых отмечена качество, в которых учтены браковки. Уголь поставлен, сожжен, средства многократно обернулись, в том числе, "Центрэнерго" покупало за них российский уголь", - отметил депутат. Волынец отметил, что "Центрэнерго" оттягивает время уплаты задолженности за предыдущий период и продолжает накапливать долги перед государственными предприятиями. Напомним, ранее СМИ сообщали, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт / ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт / ч. Кроме того, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявлял, что государственная компания "Центрэнерго" является эпицентром коррупции, на котором зарабатывает Игорь Коломойский. А политолог Петр Олещук предлагал народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг "Центрэнерго".
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07.05.2020 18:29 Ответить
Зебіли кажуть що для того щоб моряки не потрапили в полон достатньо було просто попросити у кацапів дозволу пройти міжнародними територіальними водами.
От саме за те що Порошенко не визнав Крим російським вони і збираються його судити.
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07.05.2020 18:39 Ответить
Ці засудять кого хочеш. Бо команду отримали.
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07.05.2020 18:41 Ответить
Чем дольше будет продолжаться этот пророссийский шабаш тем охотнее Штаты согласятся на прогрессивную военную хунту в Украине - типа как в Египте
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07.05.2020 18:47 Ответить
Соколов уже наговорил себе на персональное уголовное дело.
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07.05.2020 18:50 Ответить
"Относительно https://censor.net/video_news/3192929/gbr_vozbudilo_dela_protiv_poroshenko_bez_sostava_prestupleniya_i_bez_dokazatelstv_ryaboshapka_video. Рябошапка, занимая должность генпрокурора, имел все процессуальные полномочия истребовать эти дела, изучить их и поручить провести дополнительные следственные действия для принятия решения об их прекращении в связи с отсутствием состава либо события преступления. Но он эти уголовные производства не истребовал, не изучал, поэтому я считаю, что такие заявления скорее более медийные, чем относящиеся к уголовному процессу", - сказал он.ух Ты плять деятель.уже изучил все дела и решил заявить сие-"Но он эти уголовные производства не истребовал, не изучал, поэтому я считаю, "- уже за это заявление пора на пинках выносить с занимаемой должности...как можно квалифицировать,что это дело уголовное без приговора суда?
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07.05.2020 18:51 Ответить
Прямо герой дня.
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07.05.2020 18:56 Ответить
Заявления Соколова про то, что заявления Рябошапки « об отсутствии оснований для открытия дела против Порошенко носят медийный характер» - носят медийный характер😁
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07.05.2020 19:13 Ответить
Обьясни нам suck_all_оff а почему бенядиктова еще не подписала свою же бумажку на новом посту? Без тебя никак 😷
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07.05.2020 19:14 Ответить
73/43%-тні зебіли, це ваш кадр! Прийміть і втішайтеся!
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07.05.2020 19:15 Ответить
Соколов, тобі залишається тільки повірити в те, що ти розказуєш, і тоді всі решта тобі повірять. Поки що, ти надзвичайно обережний і простору для маневру в тебе нема. Це означає, що в зграї молодих вовків продовжується процес обнюхування по закінченню якого вони можуть втратити інтерес один до одного і займуться старим знайомим ремеслом.
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07.05.2020 19:19 Ответить
Панове, у нас у владі є хоч одна людина на "-енко"? Чи знову лише -ов, -єв, -скій ?
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07.05.2020 19:20 Ответить
Могут только поменять на либерманов.кто их выбрал?
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07.05.2020 19:27 Ответить
Запитання риторичне.
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07.05.2020 19:49 Ответить
Є на -ко. Коган ...
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07.05.2020 19:39 Ответить
++
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07.05.2020 20:41 Ответить
Рябокепка ж не хатинку у Франіцї відробляє?)))
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07.05.2020 19:42 Ответить
а ты, как всегда, по мелочи - на 100 боярки?
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07.05.2020 19:46 Ответить
Переход с одного украинского порта в другой украинский порт - это безусловно преступление против человечества, измена родине, посягатетельство на суверенитет страны, узурпация власти и изнасиловвание в тупой собачий рот (с) зебилов
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07.05.2020 19:45 Ответить
щось це рогате чмо сьогодні верещить немов на бійню ведуть!!!!
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07.05.2020 19:55 Ответить
а я уже молюсь что бы пороха арестовали, это даст старт смены власти в стране, зебилы ссыкливые, думаю до майдана не дойдет а зеля со своей сворой сам уйдет
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07.05.2020 19:58 Ответить
Не переживай, ніхто за котловодца на Майдан не піде
Сам він туди бігом побіжить, але бульдозер - це агрегат з високим рівнем небезпеки і все може сумно закінчитися.
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07.05.2020 20:06 Ответить
ох ты и тупорылый
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07.05.2020 20:12 Ответить
Я піду. І нас багато.
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07.05.2020 23:02 Ответить
Заяви Рябошапки про відсутність підстав для порушення справи проти Порошенка мають медійний характер, - в.о. директора ДБР Соколов - Цензор.НЕТ 3392
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07.05.2020 20:07 Ответить
Заяви Рябошапки про відсутність підстав для порушення справи проти Порошенка мають медійний характер, - в.о. директора ДБР Соколов - Цензор.НЕТ 5811-Не вечно будут при власти убивать Украину продажные ЗЕбилы капитулянты. Которые внедрили во все структуры управления государством в том числе в :Кабмин, ГБР. ГПУ, СБУ...лютых врагов Украины сепаратистов .. капитулянтов ..Все твари Иуды строго ответят за свои преступления перед Украиной и украинским народом.
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07.05.2020 20:12 Ответить
Заяви Рябошапки про відсутність підстав для порушення справи проти Порошенка мають медійний характер, - в.о. директора ДБР Соколов - Цензор.НЕТ 5399
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07.05.2020 23:01 Ответить
 
 