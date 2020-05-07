Заявления Рябошапки об отсутствии оснований для открытия дела против Порошенко носят медийный характер, - и.о. директора ГБР Соколов

Заявление экс-генпрокурора Руслана Рябошапки о том, что открытие дела против пятого президента Петра Порошенко бесперспективно, не имеет под собой реальных оснований и носит скорее медийный характер.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ и.о. главы ГБР Александр Соколов.

"Относительно сказанного Рябошапкой. Рябошапка, занимая должность генпрокурора, имел все процессуальные полномочия истребовать эти дела, изучить их и поручить провести дополнительные следственные действия для принятия решения об их прекращении в связи с отсутствием состава либо события преступления. Но он эти уголовные производства не истребовал, не изучал, поэтому я считаю, что такие заявления скорее более медийные, чем относящиеся к уголовному процессу", - сказал он.

Напомним, что после открытия ГБР "дела моряков" в отношении пятого президента Петра Порошенко, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о том, что оно не имеет правовой перспективы и подрывает международные позиции Украины.

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