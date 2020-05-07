В госпитале Кагарлыка умерла пациентка с СOVID-19, у которой было онкологическое заболевание

Сегодня в госпитале Кагарлыка (Киевская область) умерла пациентка с COVID-19 которая ранее перенесла операцию в столице в областном онкоцентре.

Как она попала из Киева в Кгалыцкий госпиталь, на своей странице в Facebook рассказала ее подруга Елена Подгорная, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет Елена, ее подруга Людмила после удачной операции внезапно почувствовала себя плохо, поднялась температура, женщина дважды приезжала к своему врачу, но в онкоцентре не нашлось для нее палаты. Когда третий раз привезли без сознания, её наконец-то положили в стационар. Там сделали посев на вирус – он оказался положительным.

"Что мешало сразу положить человека в больницу и дать ей помощь? Это - загадка. Тем более, что Люда привыкла платить за всё. И деньги у неё есть. Она работала всю жизнь, как лошадь", - возмущается Елена Подгорная.

По ее словам, кто-то рассказал, что больная с коронавирусом находится в онкоцентре, и поднялся шум:

"Показали сюжет на ТВ, отреагировал министр. И Люду, с открывшимся внутренним кровотечением, которую нельзя двигать и на метр, погрузили в машину и отвезли...Нет, не в Александровскую. Там достойны лежать только депутаты и попы из Лавр. В том числе какого-то х#я и из Почаева. Нет. Не в опорную Боярскую. Хотя Люда живёт то в Киеве, то в Забирье.

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Люду отвезли в разваленный госпиталь Кагарлыка. Где просто напросто нет специалистов, которые могут оказать ей квалифицированную помощь. Пока её довезли, состояние стало таким, что Люду пришлось ввести в кому и подключить к ИВЛ".

Кто отправлял человека с температурой в таком состоянии домой? Кто решил просто избавиться от проблемной больной, отправив её как можно дальше, рассчитывая вероятно, что она просто не доедет в таком состоянии до Кагарлыка по нашим дорогам в нашей скорой помощи? Чьи инструкции? Неужели в онкоцентре нет стерильных и закрытых боксов для онкобольных с вирусом? На эти вопросы должны ответить должностные лица и, в первую очередь, министр здравоохранения Максим Степанов, полагает блоггер.

В заключение она отмечает, что "история Люды очень показательна. Такая история может случиться с каждым из нас. Когда не так страшен вирус, как наша медицина".

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Сегодня Елена Подгорная написала, что ее подруга умерла.