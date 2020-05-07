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Новости Коронавирус и карантин
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В госпитале Кагарлыка умерла пациентка с СOVID-19, у которой было онкологическое заболевание

В госпитале Кагарлыка умерла пациентка с СOVID-19, у которой было онкологическое заболевание

Сегодня в госпитале Кагарлыка (Киевская область) умерла пациентка с COVID-19 которая ранее перенесла операцию в столице в областном онкоцентре.

Как она попала из Киева в Кгалыцкий госпиталь, на своей странице в Facebook рассказала ее подруга Елена Подгорная, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет Елена, ее подруга Людмила после удачной операции внезапно почувствовала себя плохо, поднялась температура, женщина дважды приезжала к своему врачу, но в онкоцентре не нашлось для нее палаты. Когда третий раз привезли без сознания, её наконец-то положили в стационар. Там сделали посев на вирус – он оказался положительным.

"Что мешало сразу положить человека в больницу и дать ей помощь? Это - загадка. Тем более, что Люда привыкла платить за всё. И деньги у неё есть. Она работала всю жизнь, как лошадь", - возмущается Елена Подгорная.

По ее словам, кто-то рассказал, что больная с коронавирусом находится в онкоцентре, и поднялся шум:

"Показали сюжет на ТВ, отреагировал министр. И Люду, с открывшимся внутренним кровотечением, которую нельзя двигать и на метр, погрузили в машину и отвезли...Нет, не в Александровскую. Там достойны лежать только депутаты и попы из Лавр. В том числе какого-то х#я и из Почаева. Нет. Не в опорную Боярскую. Хотя Люда живёт то в Киеве, то в Забирье.

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Люду отвезли в разваленный госпиталь Кагарлыка. Где просто напросто нет специалистов, которые могут оказать ей квалифицированную помощь. Пока её довезли, состояние стало таким, что Люду пришлось ввести в кому и подключить к ИВЛ".

Кто отправлял человека с температурой в таком состоянии домой? Кто решил просто избавиться от проблемной больной, отправив её как можно дальше, рассчитывая вероятно, что она просто не доедет в таком состоянии до Кагарлыка по нашим дорогам в нашей скорой помощи? Чьи инструкции? Неужели в онкоцентре нет стерильных и закрытых боксов для онкобольных с вирусом? На эти вопросы должны ответить должностные лица и, в первую очередь, министр здравоохранения Максим Степанов, полагает блоггер.

В заключение она отмечает, что "история Люды очень показательна. Такая история может случиться с каждым из нас. Когда не так страшен вирус, как наша медицина".

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Сегодня Елена Подгорная написала, что ее подруга умерла.

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4237) онкология (148) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Смерть из-за онкологии, а списали на корону. Понятно.
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07.05.2020 18:43 Ответить
+4
эти зелёные клоуны добьют страну
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07.05.2020 18:57 Ответить
+3
Трудно сказать, даже на фоне этого бардака и безответственности, что лучше, умереть долго мучаясь от жуткой боли онкологии или по-быстрому от осложнений короновируса! У меня мама умирала от онкологии, врагу не пожелаешь!
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07.05.2020 18:40 Ответить
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Трудно сказать, даже на фоне этого бардака и безответственности, что лучше, умереть долго мучаясь от жуткой боли онкологии или по-быстрому от осложнений короновируса! У меня мама умирала от онкологии, врагу не пожелаешь!
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07.05.2020 18:40 Ответить
Смерть из-за онкологии, а списали на корону. Понятно.
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07.05.2020 18:43 Ответить
Нет именно от коронавируса, который ее и убил в следствии слабого иммунитета на фоне онкологии
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07.05.2020 18:53 Ответить
когда кто-то важно рассуждает, что именно убило: пуля или ствол, я делаю вывод, что этот "кто-то".... не знает, что предлог "вследтсвиЕ" пишется так
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07.05.2020 19:00 Ответить
https://censor.net/user/445055 вы главный вирусолог страны? Это вы вскрытие делали этой больной?
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07.05.2020 19:15 Ответить
эти зелёные клоуны добьют страну
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07.05.2020 18:57 Ответить
Царство Небесне.
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07.05.2020 19:11 Ответить
Бачив на сторінці у Олени. Згинула ні за цапову душу. Жахливо.
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07.05.2020 19:23 Ответить
людина помирала від онкології .але мраззі втикнули коронавірус. Доки люди будуть вестися на цю маячню...
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07.05.2020 19:54 Ответить
От і мені цікаво, чому в мій Кагарлик в якому ще не було хворих на коронавірус , звозили хворих з усієї області! І , до речі, у нас не убита лікарня, ну трошки пошарпана, особливо хірургія,ну, і звичайно, що спеціалістів у районній лікарні яку мали знищувати, для такої хворої нема.
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07.05.2020 20:03 Ответить
действительно, как из Киева можно догадаться везти в Кагарлык, это в голове не умещается!! под суд отдать тех, кто принял такое решение.
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07.05.2020 20:05 Ответить
Оставьте людей в покое, ..ляди, со своим вирусом, гореть вам в аду.
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07.05.2020 20:23 Ответить
как вы зае.пали своим сраным засиранием мозгов, срань ...
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07.05.2020 20:55 Ответить
 
 