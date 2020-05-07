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Решение суда о выплате Приватбанком $250 млн Суркисам невозможно добровольно или принудительно выполнить, - министр Малюська

Решение суда о выплате Приватбанком $250 млн Суркисам невозможно добровольно или принудительно выполнить, - министр Малюська

Решение Печерского райсуда от 9 февраля 2017 года о выплате государственным ПриватБанком (Киев) более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов невозможно добровольно или принудительно выполнить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Мы не взимаем и не требуем взыскать 7 млрд грн (или $250 млн) с Приватбанка. Мы выполняем решение суда, которое требует от Приватбанка обслуживания депозитов (и черт знает как это сделать). Если бы мы действительно должны были взыскать 7 ярдов в пользу компаний Суркиса, мы бы давно это сделали без особых проблем", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ПриватБанк" получил 4 постановления об открытии исполнительного производства по делу о вкладах Суркисов

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка, банк 5 мая получил от госисполнителя Печерского отдела государственной исполнительной службы (ГИС) Министерства юстиции четыре новых иска о принудительном исполнении решения Печерского райсуда от 2017 года.

Как пояснил Малюська, 28 апреля сразу шесть британских компаний-взыскателей по-отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По мнению министра юстиции, разворачивание этого дела будет таким же, как и ранее – ГИС уведомит ПриватБанк о необходимости выполнения постановления суда и, вероятно, оштрафует банк за невыполнение, а также направит материалы в правоохранительные органы, поскольку такой алгоритм прописан в законе. Он добавил, что "никто никаких денег никому не перечислит".

"Развязка наступит точно не раньше рассмотрения Большой палатой ВСУ дела о законности (или незаконности) конвертации депозитов в акции (так называемый bail-in) в июне этого года", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в "Приватбанке" 15 июня

Как сообщалось, 15 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу госисполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк выплатить более $250 млн в пользу компаний братьев Суркисов.

Автор: 

Суркис (338) Приватбанк (833) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+24
Решение суда о выплате Приватбанком $250 млн Суркисам невозможно добровольно или принудительно выполнить, - министр Малюська - Цензор.НЕТ 2458
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07.05.2020 18:38 Ответить
+6
Зелохи, почему Суркисы еще не сидят за мутки с электроэнергией?
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07.05.2020 18:37 Ответить
+6
Лише карантин допомагає Зеленському приховувати те, що в Україні немає ні бюджету, ні коштів на виплати медикам, військовим, правоохоронцям, не кажу вже про пенсіонерів, вчителів.
Все списано нібито винен карантин, а насправді в бюджеті така діра, що курс 40-50 грн. за доллар скоро всім украінцям буде казатися дуже низьким. Бо немає з чого платити - лише брукарський станок залишився і толпа зелених бовдурів.
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07.05.2020 19:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
рішення є!
нехай сортирні брати отримають судове рішення, а гроші залиште у банку!
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07.05.2020 18:34 Ответить
Зелохи, почему Суркисы еще не сидят за мутки с электроэнергией?
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07.05.2020 18:37 Ответить
Решение суда о выплате Приватбанком $250 млн Суркисам невозможно добровольно или принудительно выполнить, - министр Малюська - Цензор.НЕТ 2458
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07.05.2020 18:38 Ответить
Хто в тебе питать буде ? Соплі підітри ! В Ігарявалєрьєвіча таких малюсьок-повна торба,а бізнес-партнера,співвласника 1+1 він не зобидить.
Решение суда о выплате Приватбанком $250 млн Суркисам невозможно добровольно или принудительно выполнить, - министр Малюська - Цензор.НЕТ 4985
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07.05.2020 18:43 Ответить
Нельзя принудительно выполнить решение суда? Так можно? А причины? Есть апелляция, кассация. Какие еще есть инстанции, которые временно приостанавливают решение суда?
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07.05.2020 18:45 Ответить
а з якого це переляку ми, народ, повинні платити свої гроші/податки/вклади цим посібникам бєні, що обікрав "Приват", як липку??? Який проходить по кримінальних справах в 5 країнах світу...І тільки не треба про наші продажні суди...я "вас умоляю"....Які виносять рішення іменем хабарників України...Нехай Суркіси в бєні і вимагають "повернення" своїх коштів, які той вкрав з банку... Ми яким хріном до їхніх "розборок/тьорок"???
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07.05.2020 18:51 Ответить
Где получил такое мощное юридическое образование?
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07.05.2020 19:12 Ответить
Там где у тебя, падаль бабломойская, отобрали ум и совесть, в том же месте.)))
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08.05.2020 01:04 Ответить
Дебил? Не понимаешь, что неподача аппеляции подразумевает согласие с решением суда?
Какие же вы зебараны тупорылые.
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08.05.2020 09:41 Ответить
Хто?
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08.05.2020 13:56 Ответить
Избрав Зеленского, народу придется оплатить свою дурость. И сполна. Но тут вопрос в другом. Министр вслух говорит о возможности не выполнять решение суда. "черт знает как это сделать" - достойная формулировка для министра. Я был уверен, что так нельзя. По крайней мере официально. Оказывается, так можно? Вот в чем суть вопроса.
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07.05.2020 20:08 Ответить
Негры на омериканскай киче бысра астановят храштанинав сруленда.
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07.05.2020 23:51 Ответить
Так що тепер всім так можна робити?
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07.05.2020 18:51 Ответить
Посадили Решала , надели Мантию и 1 человек управляет бюджетом Украины. Может присудить , - Дать , а может присудить и Отнять.К чему пришли . А это не правовое Государство , а это Бардак.А кому жить легче при Бардаке , кто им заправляет.
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07.05.2020 18:53 Ответить
Не прикидывайтесь идиотом.
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07.05.2020 20:07 Ответить
Лише карантин допомагає Зеленському приховувати те, що в Україні немає ні бюджету, ні коштів на виплати медикам, військовим, правоохоронцям, не кажу вже про пенсіонерів, вчителів.
Все списано нібито винен карантин, а насправді в бюджеті така діра, що курс 40-50 грн. за доллар скоро всім украінцям буде казатися дуже низьким. Бо немає з чого платити - лише брукарський станок залишився і толпа зелених бовдурів.
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07.05.2020 19:07 Ответить
8 за бакс . В сказки веришь . ? Халяву любишь .??
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07.05.2020 19:42 Ответить
зелендонці хай з миру по нитці понаканючать.
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07.05.2020 20:12 Ответить
Упрощенно обьясню .как это было .Суркисы взяли в банке -250 млн долл ,потом переложили туда же . Теперь вот требуют отдайте мол кровные .там в схеме еще товарищ.
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07.05.2020 20:17 Ответить
от хай суд і виконує своє рішення
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07.05.2020 21:05 Ответить
если решение суда не выполняется, изымается имущество на сумму задолженности по исполнительному листу. ну и Минюст дает жару!
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07.05.2020 21:15 Ответить
Ты решениё чытав прахвессор справа.
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07.05.2020 23:54 Ответить
По ходу закончится тем, что государство будет возвращать по решению международных судов + издержки и компенсации...
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07.05.2020 21:22 Ответить
Еси цуркиссы до живут на киче до конца срока.
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07.05.2020 23:55 Ответить
Порошенку Украина будет выхаркивать десятилетиями
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07.05.2020 21:47 Ответить
Ну надо просто принять закон о том, что руководство Привата не обязано выполнять решения судов и дело с концом.
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08.05.2020 07:05 Ответить
а хто прийме такий закон? Ті слуги, що на підсосі в бородатої бабці? Кому в конвертах "доплачують" з коштів, що в нас же і вкрадені? Їм так сподобалося отримувати срібники за одне натискання кнопки, що коштує стільки, скільки інші і за рік сумлінної праці не отримують...Сплачуючи податки та збори, що цім самим уродам в конвертах і роздають...
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08.05.2020 14:00 Ответить
 
 