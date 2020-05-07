Решение суда о выплате Приватбанком $250 млн Суркисам невозможно добровольно или принудительно выполнить, - министр Малюська
Решение Печерского райсуда от 9 февраля 2017 года о выплате государственным ПриватБанком (Киев) более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов невозможно добровольно или принудительно выполнить.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр юстиции Денис Малюська.
"Мы не взимаем и не требуем взыскать 7 млрд грн (или $250 млн) с Приватбанка. Мы выполняем решение суда, которое требует от Приватбанка обслуживания депозитов (и черт знает как это сделать). Если бы мы действительно должны были взыскать 7 ярдов в пользу компаний Суркиса, мы бы давно это сделали без особых проблем", – написал он.
Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка, банк 5 мая получил от госисполнителя Печерского отдела государственной исполнительной службы (ГИС) Министерства юстиции четыре новых иска о принудительном исполнении решения Печерского райсуда от 2017 года.
Как пояснил Малюська, 28 апреля сразу шесть британских компаний-взыскателей по-отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.
По мнению министра юстиции, разворачивание этого дела будет таким же, как и ранее – ГИС уведомит ПриватБанк о необходимости выполнения постановления суда и, вероятно, оштрафует банк за невыполнение, а также направит материалы в правоохранительные органы, поскольку такой алгоритм прописан в законе. Он добавил, что "никто никаких денег никому не перечислит".
"Развязка наступит точно не раньше рассмотрения Большой палатой ВСУ дела о законности (или незаконности) конвертации депозитов в акции (так называемый bail-in) в июне этого года", – написал он.
Как сообщалось, 15 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу госисполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк выплатить более $250 млн в пользу компаний братьев Суркисов.
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нехай сортирні брати отримають судове рішення, а гроші залиште у банку!
Какие же вы зебараны тупорылые.
Все списано нібито винен карантин, а насправді в бюджеті така діра, що курс 40-50 грн. за доллар скоро всім украінцям буде казатися дуже низьким. Бо немає з чого платити - лише брукарський станок залишився і толпа зелених бовдурів.