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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток 7 мая ранено шесть украинских воинов. Враг 13 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 122 мм, - штаб ООС

С начала суток 7 мая ранено шесть украинских воинов. Враг 13 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 122 мм, - штаб ООС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от продолжения своих агрессивных намерений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а затем обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

По защитника Широкино враг дважды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

У населенного пункта Авдеевка российские оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Подразделения Объединенных сил решительно применяли дежурные огневые средства. На свои наглые действия захватчики получали жесткий ответ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов ранены в результате артиллерийского обстрела и сброса боеприпаса с беспилотника, - пресс-центр ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка городского типа Новотошковское враг трижды открывал огонь из запрещенных минского соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и четыре мины 120-го калибра.

По окрестностям Орехово враг из минометов калибра 82 мм выпустил 18 мин, а также применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Защитников Крымского враг обстреливал из минометов 120-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, один украинский воин был ранен, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

Автор: 

обстрел (28195) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+35
Ну и когда мы вернем ребят на старые позиции как и обещал "величайший" в случае провокаций?
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07.05.2020 18:47 Ответить
+32
С начала суток 7 мая ранено шесть украинских воинов. Враг 13 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 122 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6143
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07.05.2020 19:03 Ответить
+19
Так вроде 122 мм отвели . Бубочка, неужели ты соврал ?
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07.05.2020 18:53 Ответить
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Ну и когда мы вернем ребят на старые позиции как и обещал "величайший" в случае провокаций?
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07.05.2020 18:47 Ответить
Какие еще провокации? Война- это мир! Ложь- это правда! Молчать иначе уханька всех порешит и шатун проснется!
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07.05.2020 19:05 Ответить
этого пи тора туда как его там, это говно новое примьерское
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07.05.2020 19:15 Ответить
Гнида недоношенная зельцман ,тебя к стенке за измену ! Ты предлагаешь выборы с террористами -убийцами кровавыми?
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07.05.2020 20:26 Ответить
може вони і відводять на старі позиції по-троху.
на ті що були до початку ООС
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07.05.2020 19:19 Ответить
Від початку доби 7 травня поранено шістьох українських воїнів. Ворог 13 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8166
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07.05.2020 19:40 Ответить
Від початку доби 7 травня поранено шістьох українських воїнів. Ворог 13 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6865
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07.05.2020 19:41 Ответить
Якби в ЗЕ були мізки, то він ними міг би скористатися, Наприклад, для того, шоб:
- Багатомільярдне фінансування будівництва доріг "перекинути" на фінансування початку серійного випуску "Вільхи" та "Нептуну" вже зараз, у 2020 році, У нас же ж війна не на носі, а наяву. Та й у випадку наступу ординських військ погані дороги суттєво загальмувало б їх пересування.. Чи він готовиться приймати "парад з Орди" при повному шику-блиску?
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07.05.2020 20:37 Ответить
Так нема вже старих позицій.
зе-зрадники їх знищили, повністю демонтували.
А будували їх скільки ... до того, як "мудрий нарІТ" привів до влади кагал.
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07.05.2020 20:47 Ответить
Так вроде 122 мм отвели . Бубочка, неужели ты соврал ?
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07.05.2020 18:53 Ответить
Действительно не понятно, ещё при пэтиных минских отвели, шото не понятно вообще
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07.05.2020 19:02 Ответить
А куда отвели вы уточняли?
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07.05.2020 19:06 Ответить
Да, но "просто прекратил стрелять", отвёл войска, построил мост, создал совместную комиссию, нанял сепаров на работу, посадил патриотов... Иииии.. Бинго! Мудак Оубочка Оманский . Поздравляю, вы топили за куйла, вы получили его протеже. Впрочем, вы этого и добивались, вы это и не скрывали, так что, если вас начнут вешать, я до тебя,****, постараюсь добраться первым. Очень надеюсь что мы тебя вычислим, ты ведь много где засветился, и ЖЖшке, и на цензоре. Злой я, и память хорошая, и терять нечего, ****.
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07.05.2020 19:36 Ответить
Від початку доби 7 травня поранено шістьох українських воїнів. Ворог 13 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6175
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07.05.2020 20:12 Ответить
Ну и нахрена ты этим ********* объясняешь? Извини, я выпил, но до этих дебилов доходит только когда их пистят
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07.05.2020 20:47 Ответить
Оказывается, артиллерийский и минометный обстрел, это всего лишь провокация...
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07.05.2020 18:58 Ответить
Так "постреливают"...((
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07.05.2020 20:32 Ответить
Надо просто прекратить стрелять. И ЗУГРЕСОВСКОГО в генштаб. Вот и конец войне! Правда????
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07.05.2020 18:58 Ответить
Зеле хоть про потери на фронте рассказывают или не хотят травмировать его миролюбивую психику?? Хотя какая разница!
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07.05.2020 18:59 Ответить
Все він прекрасно знає. Керує капітуляцією. Та для лохтората він повинен залишатися незаплямованим. Негатив на себе беруть його спільники, єрмак, арахамія та інше. "Царь- хороший. Бояре- плохие"
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07.05.2020 19:08 Ответить
Суки!!! Уйо#ки!!! Говнокомандувач в тим ліку !!!
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07.05.2020 18:58 Ответить
Не має слів........6(!!!) поранених......
Одужання хлопцям........
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07.05.2020 18:59 Ответить
Принуждение Зели и Ермака пуйлом к более активным действиям по впихиванию Оркостана в Украину, т.е. скорейшему развалу Украины?
Раненным - выжить и здоровья!
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07.05.2020 19:01 Ответить
Интересно, если кацапы применят против ВСУ тактическое ядерное оружие (мелочь в 0,5 килотонн), это тоже будет простым нарушением перемирия?
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07.05.2020 19:02 Ответить
нет.. это уже будет "возмутительное".. постреливание...(но перемирие как бы не нарушалось)
***! ***! ***!!! (пардон!)
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07.05.2020 19:19 Ответить
С начала суток 7 мая ранено шесть украинских воинов. Враг 13 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 122 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6143
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07.05.2020 19:03 Ответить
Він же не лох, воно йому треба.
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07.05.2020 19:18 Ответить
зезвездент выше этого.
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07.05.2020 20:40 Ответить
Оно вместо этого поддержит усика с ломаченко.
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07.05.2020 19:21 Ответить
і я не здивований...
а до поранених військових... в лікарню...так ваще...ні чичирк...як чорт ладану шарахається
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07.05.2020 19:22 Ответить
А як не шарахаться, "погроз" Федини і Звіробій мабуть до кінця життя хвататиме, а тут ще до військових нехай і поранених йти. можна і костилем або протезом получити.
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07.05.2020 21:11 Ответить
і судном (уткой))))
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07.05.2020 21:17 Ответить
Йому гнівно писали про це на його фб-чику вчора.
Звичайно, що українці, а не зе-манкурти.
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07.05.2020 20:45 Ответить
Та шо там День Піхоти, це ж не ювілей Іри Білик
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07.05.2020 21:24 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZU3BdG-0jWA4hco2b7qA92q78crftiPI3f5frlYHzUCrv6GiQw0vdRI_qSuaKjFCfriUpscgMPDzPVjm7iHmWgchTCnlPwHdpIyYfv1MBKAU6YOGMuehtipijCk0m0_YZc&__tn__=-]C%2CP-R
Ермак сдает страну и уничтожает все украинское и керуе а Зе статист а не президент

https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZU3BdG-0jWA4hco2b7qA92q78crftiPI3f5frlYHzUCrv6GiQw0vdRI_qSuaKjFCfriUpscgMPDzPVjm7iHmWgchTCnlPwHdpIyYfv1MBKAU6YOGMuehtipijCk0m0_YZc&__tn__=-]C%2CP-R Alex N Alex Noyt

Зеленский послал на...ер украинцев с их требованием уволить Ермака и привлечь его к ответственности за сдачу интересов страны в пользу оккупантов. А кто-то ждал чего-то другого?

https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

6 Мая 22:35 2

1
Зеленський не збирається звільняти Єрмака та притягувати його до відповідальності за зраду (Документ)

Зеленський послав подалі українців з їх вимогою звільнити Єрмака та притягнути його до відповідальності за здачу інтересів країни на користь окупантів. А хтось чекав чогось іншого? Звичайно це зроблено у стилі коміка - багато бла-бла-бла і ніяких дії далі. Адже навіщо звільняти такий цінний кадр, майстра на всі руки - і побарижити посадами може та росіянам без сумніву все підіграти.
https://petition.president.gov.ua/petition/91322 Повний текст відповіді Зеленського:Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/091322-еп "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака", розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 01.04.2020 громадянином О.Я.Івановим

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" Президентом України розглянуто електронну петицію № 22/091322-еп "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака", розміщену 1 квітня 2020 року на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України О.Івановим, яка набрала 25 000 підписів громадян, необхідних для початку її розгляду Главою держави.
Дякую за висловлену громадянську позицію.
Згідно із Конституцією України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19). Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (частина перша статті 68).
Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права (стаття 18).
Підписання 11 березня 2020 року у Мінську Протоколу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) є частиною поточної роботи з реалізації Комплексу заходів, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську в 2014 - 2015 роках домовленостей.
За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року було підписано робочий документ, який носить декларативний характер, не легітимізує суб'єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження на підписання робочого документа засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством.
11 березня 2020 року Керівник Офісу Президента України А.Єрмак був присутній на консультаціях ТКГ у Мінську з метою оцінки стану виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі" (9 грудня 2019 року, м. Париж) за його участю як представника України на переговорах політичних радників глав держав та урядів країн - учасниць цього формату (Україна, Німеччина, Франція та Росія).
Склад ТКГ чітко визначений у преамбулах Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П.Порошенка та ініціатив Президента Росії В.Путіна від 5 вересня 2014 року, та Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П.Порошенка та ініціатив Президента Росії В.Путіна від 19 вересня 2014 року. Запрошені особи з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України можуть бути залучені до дискусій на майданчику ТКГ та в її робочих підгрупах, у тому числі до будь-яких консультативних механізмів, виключно у разі досягнення згоди у тристоронньому форматі - між Україною, Росією та ОБСЄ.
Окремо слід зазначити, що під час зустрічі 11 березня 2020 року було досягнуто домовленостей і стосовно інших важливих питань - обміну утримуваними особами, розведення сил і засобів, одночасного відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду у населених пунктах Золоте і Щастя.
Вказані заходи спрямовані на забезпечення національних інтересів і безпеки України, захист прав і свобод українських громадян.
Також зауважу, що згідно з Положенням про Офіс Президента України, затвердженим Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436, Керівник Офісу Президента України призначається на посаду на строк повноважень Президента України і звільняється з посади Президентом України (пункт 9).
Стосовно висловлювань щодо А.Єрмака та інших осіб необхідно зазначити, що Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України здійснюється досудове розслідування з метою перевірки наявних у ЗМІ фактів. Про результати досудового розслідування буде проінформовано суспільство через засоби масової інформації.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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07.05.2020 19:04 Ответить
С начала суток 7 мая ранено шесть украинских воинов. Враг 13 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 122 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1792
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07.05.2020 19:07 Ответить
Єрмак, а шо ти там підписав?
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07.05.2020 19:07 Ответить
Так ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..С начала суток 7 мая ранено шесть украинских воинов. Враг 13 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 122 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1217
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07.05.2020 19:08 Ответить
Одужання нашим захисникам
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07.05.2020 19:09 Ответить
Подготовка к выборам идёт полным ходом.
Сценарий московский, исполнители - 95 квартал и примкнувшие СН.
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07.05.2020 19:12 Ответить
Це як з легалізацією зброї.
Всім не можна.
Але є виключення
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07.05.2020 19:21 Ответить
а если выборы у сепаров сорвуться...так ваще в колени упадет и будет в глазок х.ла смотреть и просить поменять позу минскую на...на как захочет мац-ква...????
(а прошел только год па-прикольный... а как будто на 6 лет назад отбросило в 2014 год...)
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07.05.2020 19:28 Ответить
Від початку доби 7 травня поранено шістьох українських воїнів. Ворог 13 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2335
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07.05.2020 19:31 Ответить
Позорный конченный наркоман на подтанцовке гебнявых убийц
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07.05.2020 20:33 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!!! сдохне клята расія зі своїма гнідами!!
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07.05.2020 19:59 Ответить
.Не может никак наш главнокомандующий угодить врагу - путину. Уже всё перепробовал - и стрелять в ответ запрещал, и войска отводил, и наши укрепления разрушал, и мост для путинских войск строил, и патриотов сажал, и Сивуху назначал...Много чего натворил главный "слуга" под руководством Ермака....
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07.05.2020 20:09 Ответить
Щоб він здох зі своїми нащадками проклятий ворог України. Жиди злигались з москалями, падлюки і нищать наших захисників. і народ.
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08.05.2020 05:43 Ответить
Мені цікаво, хто автор цієї статті, та їй подібних !?
В України не має "оперативно-тактической группировки "Восток"", "оперативно-тактической группировки "Север" ", Марьинки, Авдеевки, ... і так далі. Є "Південь", "Північ" , "Марїнка" , "Авдіївка", "Новотошківське"... і тд ! Якщо автор -dе6іл, і не знає, що власні назви не перекладаються, то гріш ціна цьому виданню !!!
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07.05.2020 20:35 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.
Від початку доби 7 травня поранено шістьох українських воїнів. Ворог 13 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2709
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07.05.2020 20:38 Ответить
=повтанці= і паралельно =братья= зе-влади посилено готуються до місцевих виборів і таким чином "вітають" українських воїнів. Сволота.

Одужання Захисникам України від зовішнього та внутрішнього ворога.
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07.05.2020 20:42 Ответить
Від початку доби 7 травня поранено шістьох українських воїнів. Ворог 13 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1579
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07.05.2020 21:27 Ответить
Воно ідійот ?
Які ще портфелі ділять ? Рашики пішли на нас війною. Нехай хмирь чухає до своїх братів-парашистів. Чистіше повітря стане.
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07.05.2020 22:05 Ответить
Нехай міняє прапор і не смердить в Україні цей дебіл з відбитою головою.
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08.05.2020 05:48 Ответить
6 воїнів поранено! І яка реакція "найвеличнішого" - зелена сволота ще активніше готується закінчити війну (?!) та провести вибори на всій територрії восени. Вони вважають любов бидла до бубочки настільки безмірною, що дозволить здати країну пуйлу?
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07.05.2020 21:33 Ответить
Від початку доби 7 травня поранено шістьох українських воїнів. Ворог 13 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7021
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08.05.2020 00:01 Ответить
Чим кращі російські окупанти від німецьких? Вони ще підліші і нахабніші. Мочити їх в сортирі, словами їхнього ідіота.
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08.05.2020 05:52 Ответить
 
 