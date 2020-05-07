С начала суток 7 мая ранено шесть украинских воинов. Враг 13 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 122 мм, - штаб ООС
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от продолжения своих агрессивных намерений.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а затем обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.
По защитника Широкино враг дважды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.
У населенного пункта Авдеевка российские оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.
Подразделения Объединенных сил решительно применяли дежурные огневые средства. На свои наглые действия захватчики получали жесткий ответ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка городского типа Новотошковское враг трижды открывал огонь из запрещенных минского соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и четыре мины 120-го калибра.
По окрестностям Орехово враг из минометов калибра 82 мм выпустил 18 мин, а также применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Защитников Крымского враг обстреливал из минометов 120-го калибра.
Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов. Потери противника уточняются".
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на ті що були до початку ООС
- Багатомільярдне фінансування будівництва доріг "перекинути" на фінансування початку серійного випуску "Вільхи" та "Нептуну" вже зараз, у 2020 році, У нас же ж війна не на носі, а наяву. Та й у випадку наступу ординських військ погані дороги суттєво загальмувало б їх пересування.. Чи він готовиться приймати "парад з Орди" при повному шику-блиску?
зе-зрадники їх знищили, повністю демонтували.
А будували їх скільки ... до того, як "мудрий нарІТ" привів до влади кагал.
Одужання хлопцям........
Раненным - выжить и здоровья!
***! ***! ***!!! (пардон!)
а до поранених військових... в лікарню...так ваще...ні чичирк...як чорт ладану шарахається
Звичайно, що українці, а не зе-манкурти.
Ермак сдает страну и уничтожает все украинское и керуе а Зе статист а не президент
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZU3BdG-0jWA4hco2b7qA92q78crftiPI3f5frlYHzUCrv6GiQw0vdRI_qSuaKjFCfriUpscgMPDzPVjm7iHmWgchTCnlPwHdpIyYfv1MBKAU6YOGMuehtipijCk0m0_YZc&__tn__=-]C%2CP-R Alex N Alex Noyt
Зеленский послал на...ер украинцев с их требованием уволить Ермака и привлечь его к ответственности за сдачу интересов страны в пользу оккупантов. А кто-то ждал чего-то другого?
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
6 Мая 22:35 2
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Зеленський не збирається звільняти Єрмака та притягувати його до відповідальності за зраду (Документ)
Зеленський послав подалі українців з їх вимогою звільнити Єрмака та притягнути його до відповідальності за здачу інтересів країни на користь окупантів. А хтось чекав чогось іншого? Звичайно це зроблено у стилі коміка - багато бла-бла-бла і ніяких дії далі. Адже навіщо звільняти такий цінний кадр, майстра на всі руки - і побарижити посадами може та росіянам без сумніву все підіграти.
https://petition.president.gov.ua/petition/91322 Повний текст відповіді Зеленського:Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/091322-еп "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака", розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 01.04.2020 громадянином О.Я.Івановим
Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" Президентом України розглянуто електронну петицію № 22/091322-еп "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака", розміщену 1 квітня 2020 року на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України О.Івановим, яка набрала 25 000 підписів громадян, необхідних для початку її розгляду Главою держави.
Дякую за висловлену громадянську позицію.
Згідно із Конституцією України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19). Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (частина перша статті 68).
Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права (стаття 18).
Підписання 11 березня 2020 року у Мінську Протоколу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) є частиною поточної роботи з реалізації Комплексу заходів, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську в 2014 - 2015 роках домовленостей.
За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року було підписано робочий документ, який носить декларативний характер, не легітимізує суб'єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження на підписання робочого документа засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством.
11 березня 2020 року Керівник Офісу Президента України А.Єрмак був присутній на консультаціях ТКГ у Мінську з метою оцінки стану виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі" (9 грудня 2019 року, м. Париж) за його участю як представника України на переговорах політичних радників глав держав та урядів країн - учасниць цього формату (Україна, Німеччина, Франція та Росія).
Склад ТКГ чітко визначений у преамбулах Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П.Порошенка та ініціатив Президента Росії В.Путіна від 5 вересня 2014 року, та Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П.Порошенка та ініціатив Президента Росії В.Путіна від 19 вересня 2014 року. Запрошені особи з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України можуть бути залучені до дискусій на майданчику ТКГ та в її робочих підгрупах, у тому числі до будь-яких консультативних механізмів, виключно у разі досягнення згоди у тристоронньому форматі - між Україною, Росією та ОБСЄ.
Окремо слід зазначити, що під час зустрічі 11 березня 2020 року було досягнуто домовленостей і стосовно інших важливих питань - обміну утримуваними особами, розведення сил і засобів, одночасного відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду у населених пунктах Золоте і Щастя.
Вказані заходи спрямовані на забезпечення національних інтересів і безпеки України, захист прав і свобод українських громадян.
Також зауважу, що згідно з Положенням про Офіс Президента України, затвердженим Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436, Керівник Офісу Президента України призначається на посаду на строк повноважень Президента України і звільняється з посади Президентом України (пункт 9).
Стосовно висловлювань щодо А.Єрмака та інших осіб необхідно зазначити, що Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України здійснюється досудове розслідування з метою перевірки наявних у ЗМІ фактів. Про результати досудового розслідування буде проінформовано суспільство через засоби масової інформації.
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..
Сценарий московский, исполнители - 95 квартал и примкнувшие СН.
Всім не можна.
Але є виключення
(а прошел только год па-прикольный... а как будто на 6 лет назад отбросило в 2014 год...)
В України не має "оперативно-тактической группировки "Восток"", "оперативно-тактической группировки "Север" ", Марьинки, Авдеевки, ... і так далі. Є "Південь", "Північ" , "Марїнка" , "Авдіївка", "Новотошківське"... і тд ! Якщо автор -dе6іл, і не знає, що власні назви не перекладаються, то гріш ціна цьому виданню !!!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.
Одужання Захисникам України від зовішнього та внутрішнього ворога.
Які ще портфелі ділять ? Рашики пішли на нас війною. Нехай хмирь чухає до своїх братів-парашистів. Чистіше повітря стане.