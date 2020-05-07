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Нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. Произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. Произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ, -

Нелегальные игорные заведения возобновляют работу, а чтобы их не закрывали, платят правоохранителям за "крышу".

Об этом член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Бинго! Несколько месяцев назад Украина радостно закрыла нелегальный игорный бизнес. Должны были принять законопроект, который бы легализовал этот вид деятельности. Тогда деньги пошли бы в казну. И все работали бы законно, - написала нардеп. - Но почему-то дело заглохло, и законопроект, кажется, почил в бозе.

Зато нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. За закрытые глаза правоохранителей на местах, им платят по 60 тысяч гривен в месяц. Для районов это большие средства. Если раньше, говорят, крышеванием игорок занимались полицейские, то сейчас в теме и в доле сбушники. 

Господин Баканов, вашему вниманию! То есть произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ. Все", - написала нардеп.

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Нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. Произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ, - слуга народа Василевская-Смаглюк 01

Также смотрите: "Слуги народа" могут отдать руководство игорным бизнесом "человеку от ОП" Бауму, связанному с РФ, Коломойским и Пинчуком, - "Наші гроші". ВИДЕО

Автор: 

игорный бизнес (408) СБУ (20116) Василевская-Смаглюк Ольга (63)


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Топ комментарии
+21
Аваков всегда договорится с Аваковом. Другого не дано.
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07.05.2020 19:07 Ответить
+11
Отдельные (второстепенные) рыльца тут уже не при делах, но в целом какая разница?
Нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. Произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5854
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07.05.2020 19:12 Ответить
+10
Не надо мешать мух с котлетами.Эта "слуга" конечно такая же зелень как и все слуги и ее законопроект 3316 - сатанинский, но тут она выдала правду и зеленые действительно перераспределяют, как я уже писала, криминальный бизнес, крышуют его, это их такая "борьба" с преступностью. А кто ожидал что-то другое от этих наперсточников- клоунов?
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07.05.2020 19:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
сначала засунь себе в одно место свой законопроект 3316, а потом других обсуждай
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07.05.2020 19:05 Ответить
Нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. Произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8456
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07.05.2020 19:12 Ответить
Будущий президент России.
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07.05.2020 20:57 Ответить
а звідки вона це знає?сама грає?
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07.05.2020 19:06 Ответить
Не надо мешать мух с котлетами.Эта "слуга" конечно такая же зелень как и все слуги и ее законопроект 3316 - сатанинский, но тут она выдала правду и зеленые действительно перераспределяют, как я уже писала, криминальный бизнес, крышуют его, это их такая "борьба" с преступностью. А кто ожидал что-то другое от этих наперсточников- клоунов?
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07.05.2020 19:20 Ответить
Аваков всегда договорится с Аваковом. Другого не дано.
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07.05.2020 19:07 Ответить
ХАЧ, что с армяшей делать?
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07.05.2020 19:11 Ответить
Кто бы сомневался...
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07.05.2020 19:08 Ответить
Отдельные (второстепенные) рыльца тут уже не при делах, но в целом какая разница?
Нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. Произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5854
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07.05.2020 19:12 Ответить
всех порасстреливать нахер на улице как собак
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07.05.2020 21:05 Ответить
Оля, тобі, ..., порядні люди вже не вірять
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07.05.2020 19:09 Ответить
Наверное с Беней не поделились, раз холуйка Коломойского рот открыла
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07.05.2020 21:25 Ответить
РЮКЗАК АВАКОВ СНОВА В ТЕМЕ?
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07.05.2020 19:10 Ответить
Кто бы говорил)))
Собака Аваков контролирует весь бизнес игорный в Украине..
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07.05.2020 19:10 Ответить
Говорящая 314да бени говорит что бабло ушло от черта. Ай яй яй бедный черт😷
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07.05.2020 19:10 Ответить
та то зрозуміло
не зрозуміло тільки - прийдешній гніздець, він товстий, чи повний?
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07.05.2020 19:12 Ответить
Два в одному, щоб вже напевне.
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07.05.2020 20:55 Ответить
З'їхала "криша"? Тепер не МВС, а СБУ кришуватиме? Та "какая ранзніца"! Є ще досить відомі московитськи 3 букви, але, за звичай, на них посилають... Тож ідіть на них і найвеличнішого з його "новьімі ліцамі" захопіть з собою
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07.05.2020 19:12 Ответить
Пара-другая конкретных фактов и адресов, были-бы кстати. А так - вброс на авось.
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07.05.2020 19:14 Ответить
У нас в городе мелкий бизнес весь закрыт. Не говоря о всяких там космолотах. Так что подожду пока верить данной статье.
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07.05.2020 19:25 Ответить
какое в жопу сбу - филиал фсб
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07.05.2020 19:20 Ответить
Че то уже нихрена не смешно, а как вам?
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07.05.2020 19:24 Ответить
Пока никак. Пока это все только голословное заявление. Пока в своем городе не увижу повторного открытия тех же космолотов (ну или под другим названием игорных салонов) верить этому заявлению погожу.
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07.05.2020 19:27 Ответить
И янтарь не копают, а леса не пилят?
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07.05.2020 19:28 Ответить
В новости что-то про янтарь и леса было? Я что-то пропустил?
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07.05.2020 19:30 Ответить
Так и я про то, раз ты не видишь, значит не копают, не пилят и не играют.
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07.05.2020 19:35 Ответить
Я говорю о том что могу проверить. А верить стараюсь в то что вижу сам или мне доступны какие либо факты. Ну или по крайней мере в то что соответствует логике. Поэтому и сказал, что относительно данного заявления покуда погожу верить. Проверить так это или нет смогу чуток позжее в своем городе лично.
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07.05.2020 19:42 Ответить
Айя-яй.... Баканов сам себя за жопу поймал.......
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07.05.2020 19:30 Ответить
Украина радостно закрыла? Мне вообще на это было пох...)
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07.05.2020 19:35 Ответить
кто бы сомневался...
Зеленский ведь честный и вообще он Баканова не знал никогда))
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07.05.2020 19:58 Ответить
що ви говорите, ігарьвалєріч не має і сухого краєчка хліба в гральному бізнесі. От біда так біда
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07.05.2020 19:58 Ответить
Зе-комнада зе-ублюдков уже и Prozorro закрывать собирается - мешает воровать.
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07.05.2020 20:12 Ответить
Непонятно .Це,типу,мєнти в казіно приходять,а їх в СБУ посилають ?
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07.05.2020 20:15 Ответить
Это просто какой-то позор
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07.05.2020 20:20 Ответить
Оооо коломойский юнит Василевская борется с игоркой нелегальной
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07.05.2020 20:27 Ответить
арсен борисович, срочно звоните арсенчику, пусть все опять закрывает, там опять открылось
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07.05.2020 20:45 Ответить
немає довіри до всього,що каже ця коломойська хвойда.це вона хотіла підняти ціни на автогаз,це вона банить антиколомойський закон і т.д.таким не місце у владі.
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07.05.2020 21:00 Ответить
зеленый ********* закрыли бордель 21 го уже работает..вешать вас надо на дереве на улице..шткп всяких..заинек..весь квартал
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07.05.2020 21:03 Ответить
Смаглюк поправлюк переживає що любимий Коломойша не при ділах все чорти собі забрали
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07.05.2020 21:29 Ответить
Кто бы сомневался)))
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07.05.2020 22:10 Ответить
і хто в цьому винний? Порошенко, звичайно.
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07.05.2020 22:47 Ответить
 
 