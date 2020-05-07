Нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. Произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Нелегальные игорные заведения возобновляют работу, а чтобы их не закрывали, платят правоохранителям за "крышу".

Об этом член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Бинго! Несколько месяцев назад Украина радостно закрыла нелегальный игорный бизнес. Должны были принять законопроект, который бы легализовал этот вид деятельности. Тогда деньги пошли бы в казну. И все работали бы законно, - написала нардеп. - Но почему-то дело заглохло, и законопроект, кажется, почил в бозе.

Зато нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. За закрытые глаза правоохранителей на местах, им платят по 60 тысяч гривен в месяц. Для районов это большие средства. Если раньше, говорят, крышеванием игорок занимались полицейские, то сейчас в теме и в доле сбушники.

Господин Баканов, вашему вниманию! То есть произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ. Все", - написала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ обнаружили картельный сговор в законе про игорный бизнес

Также смотрите: "Слуги народа" могут отдать руководство игорным бизнесом "человеку от ОП" Бауму, связанному с РФ, Коломойским и Пинчуком, - "Наші гроші". ВИДЕО