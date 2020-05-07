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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая

Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая

Кабинет министров опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая.

Правительственное постановление от 4 мая обнародовано на "Урядовом портале" в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Согласно ему, с 11 мая будет разрешена работа заведений общественного питания на летних площадках под открытым небом при условии обеспечении дистанции не менее полутора метров между столиками и размещения не более двух клиентов за одним столом без учета детей до 14 лет.

Как указано в документе, смягчение карантинных ограничений касается посещения детских и спортивных площадок.

Помимо этого, ограничения снимаются с работы стоматологических клиник, музеев, в том числе под открытым небом, а также историко-культурных заповедников в соответствии с представлением руководителя и по решению собственника. Также разрешается работа предприятий и учреждений, которые обеспечивают научно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных.

Разрешена также деятельность психологов, адвокатов, нотариусов, аудиторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решения о снятии карантина нужно принимать по каждому региону отдельно, - Аваков

Автор: 

Кабмин (14041) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая - Цензор.НЕТ 6331
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07.05.2020 19:35 Ответить
+5
Епіцентр тепер нічого не порушує?
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07.05.2020 19:37 Ответить
+5
Кабмин выше Конституции Украины А самоизоляция это ваще новая Мировая политика и что интересно за ваш счет.Джугашвили такое не могло присниться даже в его ГУЛАГе
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07.05.2020 19:48 Ответить
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ТРИНДЕЦійні відеоzвернення ВОВОСОСІКА
-це підтримка беzміzкового стада у гальмівному стані...
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07.05.2020 19:29 Ответить
а кто такие триндейцы?
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07.05.2020 20:23 Ответить
Киздуны типа Зели.
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07.05.2020 20:26 Ответить
Поддержание собственного здоровья прогулкой в одиночестве по парку (лесопарку) по-прежнему нарушение карантина... Чувствую, этой власти осталось недолго... 73%-ам мой персональный привет.
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07.05.2020 19:33 Ответить
Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая - Цензор.НЕТ 6331
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07.05.2020 19:35 Ответить
у Дніпрі його вже, по суті, немає
тільки транспорт не працює
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07.05.2020 19:36 Ответить
Епіцентр тепер нічого не порушує?
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07.05.2020 19:37 Ответить
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07.05.2020 19:38 Ответить
У США зробили неочікувану заяву про походження коронавірусу (відео)
Сьогодні о 18:32•Криминал.TV
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що "немає впевненості", що коронавірус з'явився в одній з китайських лабораторій.Про це пише The New York Post.Помпео зазначив, що американська розвідка продовжує з'ясувати, як саме виник небезпечний вірус.Він закликав китайську владу надати зразки вірусу і доступ до них, щоб Штати мали змогу дізнатися чи COVID-19 зроблений в лабораторії , чи все ж таки виник природним шляхом.Держсекретар США додав, що лише влада КНР володіє інформацією про походження вірусу та "нульового пацієнта".Варто зауважити, що нещодавно Помпео заявляв, що вони мають "значну кількість доказів" того, що коронавірус з'явився в лабораторії міста Ухань, де зафіксували перший спалах небезпечної інфекції.vgolos.com.ua
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07.05.2020 19:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A

https://www.youtube.com/watch?v=w0DCgbBKdAw

43:42 / 1:22:29

Илларионов: Модификацию коронавируса в Ухане США прекратили финансировать 24 апреля 2020 года
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07.05.2020 20:02 Ответить
Могут- ли работать мастерские по ремонту обуви , ремонту одежды , ремонту часов , ремонту ювелирных изделий , химчистки и т . д . - как обычно - не ясно . Будем ждать разъяснений (( .
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07.05.2020 19:40 Ответить
Небольшие магазины откроют ? Так и не понял .
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07.05.2020 19:40 Ответить
Смягчение продления о постановлении...
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07.05.2020 19:41 Ответить
Это как в анекдоте - " Можем смягчить и удлинить но стоять не будет . "
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07.05.2020 19:43 Ответить
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07.05.2020 19:47 Ответить
Кабмин выше Конституции Украины А самоизоляция это ваще новая Мировая политика и что интересно за ваш счет.Джугашвили такое не могло присниться даже в его ГУЛАГе
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07.05.2020 19:48 Ответить
"А в тюрьме сейчас ужин, макароны" (с)
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07.05.2020 20:03 Ответить
Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня - Цензор.НЕТ 8514
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07.05.2020 20:03 Ответить
А самоизоляция это ваще новая Мировая политика и что интересно за ваш счет.Джугашвили такое не могло присниться даже в его ГУЛАГе Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня - Цензор.НЕТ 2266

Следующий єтап- самоликвидация...
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07.05.2020 20:36 Ответить
Не знающим куда именно мы целимся и стремимся, не дано судить о верности нашего прицела.Это целая наука скомунмзлить весь народ в стойло,с масками.Скоро придмают Паранджу,ибо заявляют КоровиRUS очень мутирует....
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07.05.2020 19:54 Ответить
Ок. а небольшие магазина? а строительные магазины? а парикмахерские?
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07.05.2020 19:55 Ответить
Зеля и 73 % прыгая выше головы,могут снести и Плинус.... на полу
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07.05.2020 19:58 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=*****************************************-BRkNg1yozkmWIymn9VrU9QYNcOpLwjRNEjK_SUjErb-Bq1X0DOAbY1UQ4HpO7S0-5T_L_bSWUJStxmhkd8Rs5ahNs&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp
Карантин продолжен до 22 мая. Визуализация.
- Как ты думаешь, кто правит миром? Любовь?
- Трампы, Ротшильды, Рокфеллеры, коронавирус и китайцы.
- А как же любовь?
- Не усложняй...Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня - Цензор.НЕТ 1155
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07.05.2020 20:20 Ответить
=Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая= Ну і де це Цензор вичитав? На сайті ВР немає! На сайті КМУ немає! Останні зміни до ПКУМ № 211 датовані 04 травня і стосуються планових операцій.
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07.05.2020 20:22 Ответить
+++
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07.05.2020 20:32 Ответить
Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня - Цензор.НЕТ 3710
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07.05.2020 20:25 Ответить
главное что бы музеи работали
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07.05.2020 20:51 Ответить
Парикмахер из Мичигана, который вновь открыл свой салон в понедельник вопреки продлению Lockdown в штате, говорит, что, несмотря на то, что ему грозит тюремное заключение и штрафы, он будет продолжать работать, пока полиция не арестует его или Иисус не сойдет на землю.

http://video.foxnews.com/v/6154963727001 Законодательное собрание штата Мичиган подало в суд на губернатора Уитмера за продление срока действия чрезвычайного положения

Кабмін опублікував постанову про пом'якшення карантину з 11 травня і його продовження до 22 травня - Цензор.НЕТ 9912
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07.05.2020 22:20 Ответить
Каббаламін продовжив карантин.
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08.05.2020 06:48 Ответить
 
 