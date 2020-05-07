Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая
Кабинет министров опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая.
Правительственное постановление от 4 мая обнародовано на "Урядовом портале" в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно ему, с 11 мая будет разрешена работа заведений общественного питания на летних площадках под открытым небом при условии обеспечении дистанции не менее полутора метров между столиками и размещения не более двух клиентов за одним столом без учета детей до 14 лет.
Как указано в документе, смягчение карантинных ограничений касается посещения детских и спортивных площадок.
Помимо этого, ограничения снимаются с работы стоматологических клиник, музеев, в том числе под открытым небом, а также историко-культурных заповедников в соответствии с представлением руководителя и по решению собственника. Также разрешается работа предприятий и учреждений, которые обеспечивают научно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных.
Разрешена также деятельность психологов, адвокатов, нотариусов, аудиторов.
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тільки транспорт не працює
Сьогодні о 18:32•Криминал.TV
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що "немає впевненості", що коронавірус з'явився в одній з китайських лабораторій.Про це пише The New York Post.Помпео зазначив, що американська розвідка продовжує з'ясувати, як саме виник небезпечний вірус.Він закликав китайську владу надати зразки вірусу і доступ до них, щоб Штати мали змогу дізнатися чи COVID-19 зроблений в лабораторії , чи все ж таки виник природним шляхом.Держсекретар США додав, що лише влада КНР володіє інформацією про походження вірусу та "нульового пацієнта".Варто зауважити, що нещодавно Помпео заявляв, що вони мають "значну кількість доказів" того, що коронавірус з'явився в лабораторії міста Ухань, де зафіксували перший спалах небезпечної інфекції.vgolos.com.ua
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Helgi Sharp
Карантин продолжен до 22 мая. Визуализация.
- Как ты думаешь, кто правит миром? Любовь?
- Трампы, Ротшильды, Рокфеллеры, коронавирус и китайцы.
- А как же любовь?
- Не усложняй...
http://video.foxnews.com/v/6154963727001 Законодательное собрание штата Мичиган подало в суд на губернатора Уитмера за продление срока действия чрезвычайного положения