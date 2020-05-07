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Новости Е-декларации госслужащих
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Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации

Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору

В четверг, 7 мая 2020, Высший антикоррупционный суд огласил приговор по делу об обвинении бывшего директора государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" государственного концерна "Укроборонпром", обвиняемого в представлении недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства за 2017-2018 годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП. 

В сообщении отмечается: "В ходе досудебного расследования установлено, что бывший чиновник умышленно не отразил в ежегодных декларациях право пользования квартирой в городе Вена (Австрия) стоимостью 381 тыс. евро, которая принадлежит его жене.

Также, он "забыл" указать в декларациях сведения о своей компании, зарегистрированной на территории Белиза с уставным капиталом 50 тыс. долларов США.

Приговором Антикоррупционного суда утверждено соглашение о признании вины между прокурором САП и обвиняемым.

Бывший директор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. По согласованию сторон ему назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. гривен с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением государственными предприятиями на срок 3 года".

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о недостоверном декларировании доходов экс-главой "Укроборонпрома" Букиным будет рассмотрено по сути 15 мая, - САП

Автор: 

декларация (1366) САП (2081) электронное декларирование (1025) Антикоррупционный суд (1228)


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Топ комментарии
+11
Иногда даже Яхве, или Сралин делали что-то правильное.
Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации - Цензор.НЕТ 6114
\\\\\\\\\По согласованию сторон ему назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. гривен с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением государственными предприятиями на срок 3 года". Источник: https://censor.net/n3194130\\\\\\\\

Через три года купит новую должность и "заработает" еще и на "дачу" в Швейцарии
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07.05.2020 20:00 Ответить
+7
Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации - Цензор.НЕТ 9466
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07.05.2020 20:01 Ответить
+6
дибилизм.
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07.05.2020 20:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А чё не просто сказть ата-та.
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07.05.2020 19:56 Ответить
Иногда даже Яхве, или Сралин делали что-то правильное.
Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации - Цензор.НЕТ 6114
\\\\\\\\\По согласованию сторон ему назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. гривен с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением государственными предприятиями на срок 3 года". Источник: https://censor.net/n3194130\\\\\\\\

Через три года купит новую должность и "заработает" еще и на "дачу" в Швейцарии
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07.05.2020 20:00 Ответить
дибилизм.
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07.05.2020 20:09 Ответить
що за маячня про джугашвілі?
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07.05.2020 20:18 Ответить
Депутати вирішили скасувати Історію України
Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации - Цензор.НЕТ 8604
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07.05.2020 20:00 Ответить
Ну так це ж брагар, той що собаками пропонував за комуналку платити і написав заяву по злочин на дівчину- волонтера, що в марштрутці з похорону свого нареченого їхала і просила вимкнути кацапський серіал. Що з нього взяти - зелена шобла ватоподібна.
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07.05.2020 20:03 Ответить
ну таке... Перший рік історію дійсно вивчають обзором. Може він тут і має якийсь сенс. А на рахунок високих нагрузок - це маячня.
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07.05.2020 20:16 Ответить
От с...ка ...
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07.05.2020 23:47 Ответить
И даже без конфискации?
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07.05.2020 20:00 Ответить
Для цього директора без прізвища ці 51000 грн є дріб'язком, як для нас 10 грн!
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07.05.2020 20:00 Ответить
Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации - Цензор.НЕТ 9466
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07.05.2020 20:01 Ответить
ля-бемоль - черная клавиша, он до нее не дотянется
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07.05.2020 20:36 Ответить
Он и до До первой октавы не дотянется.
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07.05.2020 20:42 Ответить
Ну, это если бы бандюку за кражу Мерседеса назначили штраф в размере 17 грн......
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07.05.2020 20:04 Ответить
В переводе на действительность - Антикоррупционный суд «ЗАБЫЛ» огласить приговор. Позорный результат расследования.
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07.05.2020 20:06 Ответить
НАБУ плавно і головне дуже швидко перетворилось в *****, така ж історія з САП і нарешті нагадав про себе, так званий, антикорупційний суд, який виявивсь дешевим продовженням нікчемної і ганебної судової системи країни. Чоколатний Педро зробив усе щоб ці інституції по боротьбі з корупцією стали жалюгідними канторками з окуєнним бюджетом(який же Петруха далекоглядний, ще й за наші з вами гроші). Наразі вже всім очевидно, що Зеленопука ця ситуація повністю задовільняє. Тобто топкорупція може і надалі не відволікатися, і головне накраденим ділитися не треба, "за все уплочено". Дибілізм, маразм, реальність.
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07.05.2020 20:22 Ответить
"...утверждено соглашение о признании вины между прокурором САП и обвиняемым...

.....назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. гривен....". Правосудие по украински.
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07.05.2020 20:35 Ответить
Вам не кажется что САП слишком дорого нам обходится и при этом толку от нее НОЛЬ?
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07.05.2020 20:50 Ответить
Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации - Цензор.НЕТ 4968
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07.05.2020 20:56 Ответить
Жестко!!!
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07.05.2020 21:02 Ответить
Жестоко, я в шоке
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07.05.2020 21:04 Ответить
круто однако - эт полный писец. таки-да, у нас действительно есть антикоррупционный суд: воруйте дальше, воруйте больше и вам ничего не будет.
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07.05.2020 21:12 Ответить
Украл миллионы- штраф 51000грн. Это уже не смешно. Садить их в тюрьмы ни кто не собирается.
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07.05.2020 21:58 Ответить
А что он украл?
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07.05.2020 22:07 Ответить
Мозги твои.
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07.05.2020 23:33 Ответить
Їм же спеціально дали багатомільйонні премії і зарплати, щоб позамітати сліди їхнього злодійства.
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07.05.2020 23:31 Ответить
Квартира в Австрії...
Рахунки у Белізі ...
Ляпота ...
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07.05.2020 23:49 Ответить
 
 