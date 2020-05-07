Антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору "Львовского бронетанкового завода" в деле декларирования недостоверной информации

В четверг, 7 мая 2020, Высший антикоррупционный суд огласил приговор по делу об обвинении бывшего директора государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" государственного концерна "Укроборонпром", обвиняемого в представлении недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства за 2017-2018 годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается: "В ходе досудебного расследования установлено, что бывший чиновник умышленно не отразил в ежегодных декларациях право пользования квартирой в городе Вена (Австрия) стоимостью 381 тыс. евро, которая принадлежит его жене.

Также, он "забыл" указать в декларациях сведения о своей компании, зарегистрированной на территории Белиза с уставным капиталом 50 тыс. долларов США.

Приговором Антикоррупционного суда утверждено соглашение о признании вины между прокурором САП и обвиняемым.

Бывший директор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. По согласованию сторон ему назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. гривен с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением государственными предприятиями на срок 3 года".

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