Приговор полковнику Безъязыкову, осужденному за госизмену на 13 лет, обжалован в апелляционном суде, - адвокат

Решение Шевченковского районного суда Киева, которым полковника Ивана Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену, обжаловано в апелляционном суде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сообщил его адвокат Олег Веремиенко.

По словам адвоката, апелляционную жалобу он подал сегодня. Защита требует отменить решение первой инстанции и назначить новое рассмотрение.

Напомним, Шевченковский суд признал Безъязыкова виновным по ч.1 ст.111 и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением военного звания.

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Напомним, Иван Безъязыков - кадровый офицер ВСУ, в августе 2014 года попал в плен наемников РФ, где находился 23 месяца. Однако, по версии следствия, там он сотрудничал с наемниками РФ.

Ивана Безъязыкова задержали в декабре 2016 года по подозрению в сотрудничестве с "ДНР". Позже СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене.