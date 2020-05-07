Приговор полковнику Безъязыкову, осужденному за госизмену на 13 лет, обжалован в апелляционном суде, - адвокат
Решение Шевченковского районного суда Киева, которым полковника Ивана Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену, обжаловано в апелляционном суде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сообщил его адвокат Олег Веремиенко.
По словам адвоката, апелляционную жалобу он подал сегодня. Защита требует отменить решение первой инстанции и назначить новое рассмотрение.
Напомним, Шевченковский суд признал Безъязыкова виновным по ч.1 ст.111 и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением военного звания.
Напомним, Иван Безъязыков - кадровый офицер ВСУ, в августе 2014 года попал в плен наемников РФ, где находился 23 месяца. Однако, по версии следствия, там он сотрудничал с наемниками РФ.
Ивана Безъязыкова задержали в декабре 2016 года по подозрению в сотрудничестве с "ДНР". Позже СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене.
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