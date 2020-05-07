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Приговор полковнику Безъязыкову, осужденному за госизмену на 13 лет, обжалован в апелляционном суде, - адвокат

Приговор полковнику Безъязыкову, осужденному за госизмену на 13 лет, обжалован в апелляционном суде, - адвокат

Решение Шевченковского районного суда Киева, которым полковника Ивана Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену, обжаловано в апелляционном суде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сообщил его адвокат Олег Веремиенко.

По словам адвоката, апелляционную жалобу он подал сегодня. Защита требует отменить решение первой инстанции и назначить новое рассмотрение.

Напомним, Шевченковский суд признал Безъязыкова виновным по ч.1 ст.111 и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением военного звания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Безъязыкова: свидетель рассказал, что видел подозреваемого в форме наемников РФ в "ДНР"

Напомним, Иван Безъязыков - кадровый офицер ВСУ, в августе 2014 года попал в плен наемников РФ, где находился 23 месяца. Однако, по версии следствия, там он сотрудничал с наемниками РФ.

Ивана Безъязыкова задержали в декабре 2016 года по подозрению в сотрудничестве с "ДНР". Позже СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене.

Автор: 

приговор (1246) государственная измена (1582) Безъязыков Иван (56)


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Топ комментарии
+10
Він сам визнав, що носив форму російського зразка (хоча полоненим видавали звичайний цивільний одяг). І він визнав, що у нього в "полоні" була зброя. Ще він визнав, що приймав участь у схилянні до співпраці з окупантами зе одного офіцера ЗСУ.
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07.05.2020 20:25 Ответить
+7
Обжалував? Дайте йому ще 7 років зверху
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07.05.2020 20:09 Ответить
+7
Раньше за такие вещи расстреливали... без апелляций. гнида хотела ху...ловской диктатуры, теперь пользуется европейской демократией...
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07.05.2020 20:18 Ответить
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Обжалував? Дайте йому ще 7 років зверху
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07.05.2020 20:09 Ответить
Краще не обговорювати цю справу, бо ми не знаємо достовірно про все, що у полоні відбувалося із Безязиковим.
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07.05.2020 20:12 Ответить
Звичайно, що не знаю. Ви теж не знаєте, але натякаєте. Тому не сприймаю вашу тупу критику. І я з вами на ти не переходив! Спам.
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07.05.2020 20:24 Ответить
Він сам визнав, що носив форму російського зразка (хоча полоненим видавали звичайний цивільний одяг). І він визнав, що у нього в "полоні" була зброя. Ще він визнав, що приймав участь у схилянні до співпраці з окупантами зе одного офіцера ЗСУ.
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07.05.2020 20:25 Ответить
Невідомо як його там перекручували кадрові офіцери ФСБ, бо звичайно їм треба було його забруднити співпрацею. Та і саме "схиляння" до співпраці іншого офіцера ВСУ мабуть добре контролювалося фсбешниками. Тому я кажу, що без точних відомостей що і як було обговорювати не варто. Будуть відомі деталі та після цього для себе ми з'ясуємо що і як було.
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07.05.2020 20:31 Ответить
Для мене достатньо подивитися лише список інших клієнтів цього адвоката....
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07.05.2020 20:49 Ответить
Це звичайно характеристика, але не говорить про конкретні дії цього Безязикова.
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07.05.2020 20:52 Ответить
А вот його обміняли, якщо він дійсно служив росії?
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07.05.2020 20:55 Ответить
Чого обміняли?
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07.05.2020 20:57 Ответить
Щоб далі служив росії але вже на підконтрольній Україні рерриторії.
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07.05.2020 21:02 Ответить
Ця версія не проходить, бо зрозуміло, що його не допустять далі до служби. Набагато легше знаходити продажних військових, як в Криму. Тут є щось інше.
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07.05.2020 21:05 Ответить
Він не такий вже й важливий агент на підготовку якого вони потратили багато часу та ресурсів. Тому у данному випадку ризик себе виправдував...
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07.05.2020 21:18 Ответить
Він взагалі не тягне на агента. Скоріше тут провокація по дискредитації наших і без того продажних судів! У всіх випадках з його справою треба дуже детально розбиратися, бо простої задачи тут нема.
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07.05.2020 21:23 Ответить
Його не обміняли. Він був вивезений з окупованих територій у результаті операції СБУ.
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07.05.2020 22:47 Ответить
Вже не пам'ятаю але була раніше інфа, що він десь там засвітився серед терористів явно не в якості полоненого та й колишні полонені це підтверджували...
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07.05.2020 20:47 Ответить
Тоді треба більш точні відомості що і як було. Поки у всіх статтях я нічого не знайшов.
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07.05.2020 20:49 Ответить
Раньше за такие вещи расстреливали... без апелляций. гнида хотела ху...ловской диктатуры, теперь пользуется европейской демократией...
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07.05.2020 20:18 Ответить
Вас тут раніше не було, а тепер твердження, що він хотів "х... диктатури". Підтверджуйте ваші слова.
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07.05.2020 20:26 Ответить
Это по законам военного времени. Могли расстрелять. А могли дать возможность искупить вину в штрафбате. Зависело от тяжести преступления. У нас сейчас не поенное положение. Плохо это, хорошо ли, но как есть...
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07.05.2020 20:29 Ответить
Цим су.....ПРодажним ніякого прощення .!
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07.05.2020 20:30 Ответить
Такая фамилия-уже приговор.
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07.05.2020 20:34 Ответить
Служил оккупантам, потом его же оккупанты и сдали вместе с теми, кто его видел. Очень похоже на сознательный "слив". С какой целью? Возможно за "шумом" хотят спрятать настоящего агента.
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07.05.2020 21:16 Ответить
Щось тут є, а не те, що нам впарюють. Так було і з Савченко, яка нібито героїня😏 Тут так само все багато разів перекручено.
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07.05.2020 21:20 Ответить
А оно еще полковник? 13 лет срока и звания не лишили?
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07.05.2020 21:21 Ответить
Лишили. Все чин-чинарём. Эта гнида продажная еще и упирается. Есть переписка его с женой, он зовет ее в донбасяцкий рай- квартира, деньги, машина, в перспективе гражданство РФ и прочие ништяки... Она к нему на побывку ездила.. Не дай Бог его оправдают нынешние "какаяразницы"!
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07.05.2020 21:38 Ответить
Він знав, що його арештують після обміну, але погодився. Чому він погодився на такий обмін?
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07.05.2020 21:41 Ответить
Думал, что пронесет под шумок... Но на него пальцами стали тыкать другие военнопленные (тогда же не таксистов и урок обменивали)...Ходил в рос.форме, имел в распоряжении машину, жил в городе.. и т.д. Проводил беседы (допросы?) с пленными.. Ну чистый страдалец!
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08.05.2020 07:34 Ответить
при должности, получал денежное довольствие - пленный? - расстрелять су ку и забыть...
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08.05.2020 10:17 Ответить
 
 