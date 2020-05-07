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Новости Коронавирус и карантин
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Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая. ИНФОГРАФИКА

Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая. ИНФОГРАФИКА

Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая, но ввел определенные послабления в ограничительных мерах.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в постановлении Кабмина №343, которое официально опубликовано 6 мая.

Так, правительство постановило разрешить функционирование таких объектов инфраструктуры:

посещение парков и скверов, зон отдыха, лесопарков и прибрежных зон;

индивидуальные спортивные занятия на улице и учебно-тренировочные сборы спортсменов в средствах защиты и с соблюдением санитарных требований;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая

работу предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов;

работу в магазине в ТРЦ, при этом работа самих ТРЦ запрещена до 22 мая;

обслуживание посетителей на летних площадках заведений общественного питания с соблюдением дистанции в минимум 1,5 м и при размещении не более 2 посетителей за одним столом, не считая детей до 14 лет;

деятельность общепитов с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решения о снятии карантина нужно принимать по каждому региону отдельно, - Аваков

деятельность музеев и историко-культурных заповедников без непосредственного приема посетителей при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты;

работу предприятий, которые работают в области средств массовой информации, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий;

осуществление журналистами и другими работниками СМИ телевизионной съемки, производства телевизионного продукта, другой журналистской деятельности на улице и в помещениях;

осуществление кино - и видеосъемки на открытом воздухе, в транспортных средствах, жилых зданиях, сооружениях, помещениях;

проведение в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах репетиций, тренировок и других мероприятий;

деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.

Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая 01

Автор: 

Кабмин (14041) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая - Цензор.НЕТ 61
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07.05.2020 20:38 Ответить
+22
Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая - Цензор.НЕТ 460
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07.05.2020 20:43 Ответить
+19
Что меня больше всего удивляет, так это сколько много людей до сих пор не считает всю эту вирусобесную мерзость идиотизмом.
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07.05.2020 20:42 Ответить
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Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая - Цензор.НЕТ 61
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07.05.2020 20:38 Ответить
ни парикмахеров, ни стоматологов... мелкие шулеры. вы же говорили что с 12 мая будут открыты небольшие непродовольственные магазины

а как будут с 11 мая работать магазины в ТРЦ если сами ТРЦ будут закрыты до 22 мая? идиоты!
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07.05.2020 20:38 Ответить
Зеленый карантин. Разбор полетов. ( Для тех, кто хочет понять, что происходит).
https://www.youtube.com/watch?v=LTCprZaURzA
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07.05.2020 21:58 Ответить
Главное не запускать транспорт.
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07.05.2020 20:40 Ответить
А где обещанные открытия непрод. магазинов? Эпицентр еще мало заработал?
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07.05.2020 20:41 Ответить
Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая - Цензор.НЕТ 460
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07.05.2020 20:43 Ответить
Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая - Цензор.НЕТ 8355
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07.05.2020 20:42 Ответить
Что меня больше всего удивляет, так это сколько много людей до сих пор не считает всю эту вирусобесную мерзость идиотизмом.
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07.05.2020 20:42 Ответить
- зебилы, сэр...
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07.05.2020 20:57 Ответить
Более того, возмущаются, что люди осмелились выйти из дома и пытаются жить нормальной жизнью.
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07.05.2020 22:52 Ответить
А организация и посещение массовых мероприятий 8 и 9 мая, будут также разрешены 11 мая?
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07.05.2020 20:45 Ответить
МРЭО ?!
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07.05.2020 20:48 Ответить
Небольшие непродовольственные магазины забыли открыть идиоты ? Как быть с промтоварами , одеждой на рынке ? Или это политика по окончательному уничтожению мелкого бизнеса ? Владельцы ТРЦ теряют прибыть от оттока клиентов порешали все с "зеленью" параллельно придерживая конкурентов в виде мелких магазинов ?
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07.05.2020 20:56 Ответить
А как, протерлись джинсы - неси в ломбард.
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07.05.2020 21:03 Ответить
Відвідування парків, спорт- і дитячих майданчиків, робота терас ресторанів, музеїв, діяльність адвокатів і нотаріусів, - що офіційно дозволив Кабмін з 11 травня - Цензор.НЕТ 9969
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07.05.2020 21:06 Ответить
так,виходить заборона продовжує діяти на речові ринки,продаж будматеріалів і.т.д...але діяльність шапіто та концерти дозволено.
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07.05.2020 21:04 Ответить
Получается так . Эти мрази обратно наврали и полиция может выписать протокол и 17 тыс штрафа любому работнику вещевого , пром рынка и магазинов пром . группы , одежды , парикмахерской .
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07.05.2020 21:17 Ответить
у підпункті 8:
в абзаці першому слова "торговельного і побутового обслуговування населення," виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"торговельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;";
в абзаці третьому слова "(зокрема захист обличчя та очей)" замінити словами "(зокрема захист обличчя, очей, рук)";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках просто неба за......
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07.05.2020 21:24 Ответить
"торговельного (виключно в магазинах " - получается торговля на рынке промтоварами , одеждой запрещена ?
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07.05.2020 21:33 Ответить
Получается, да...рынки только продуктовые...
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07.05.2020 21:35 Ответить
Так ведь в списке " Что остается запрещенным " не продуктовых рынков нет . А у на что не запрещено то разрешено .
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08.05.2020 08:00 Ответить
https://www.facebook.com/100001502086164/videos/3093335244059848/ Щоб вилікуватися від коронавірусу, треба дихати горілкою
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07.05.2020 20:57 Ответить
На пороховой завод пироксилиновых порохов его...в цех провялки...дышать спиртоэфирным растворителем 8 часов из них 1 час на обед...
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07.05.2020 21:24 Ответить
Досажу огород и в ближайшие выходные велосипедом в Гидропарк! ))
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07.05.2020 20:59 Ответить
Послабление карантина - это хорошо, расширение списка объектов, разрешенных к посещению - прекрасно, вот только неувязочка, как туда добраться?
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07.05.2020 21:01 Ответить
еге ж ,хитра постанова)
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07.05.2020 21:10 Ответить
Відвідування парків, спорт- і дитячих майданчиків, робота терас ресторанів, музеїв, діяльність адвокатів і нотаріусів, - що офіційно дозволив Кабмін з 11 травня - Цензор.НЕТ 4447
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07.05.2020 21:14 Ответить
ну все жизнь наладилась буду в музеи ходить
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07.05.2020 21:19 Ответить
Суки гребаные,-поезда где ?Как жене до Львова доехать ?
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07.05.2020 21:34 Ответить
Таксисты Зеле бакшиш занесли. У них сейчас жара, как в Эпицентрах.
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07.05.2020 21:38 Ответить
Епифаний храмы уже открыл или до сих пор в онлайне сидит ?
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07.05.2020 21:37 Ответить
Ура! Теперь все на шашлыки.
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07.05.2020 21:39 Ответить
Куплю с утреца газетку,зайду в ближайшее заповедную зону,насеру по полной,подотрусь прессой,вдрОООчну в оздоровкомплексе,забегу с мтюками,в маске,придержусь дистанцию,пошлю там всех на вынос найух...у нотариуса напишу завещание...в долг...чихну...
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07.05.2020 21:41 Ответить
???
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07.05.2020 21:43 Ответить
*общепит типа)
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07.05.2020 21:44 Ответить
А оптики? Когда я уже получу заказанные в феврале очки?
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07.05.2020 21:44 Ответить
забей на фокус,держим дистанцию на ощупь)
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07.05.2020 21:51 Ответить
Не надо печалиться,вся жесть впереди.
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07.05.2020 21:55 Ответить
Надейся,не жди)
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07.05.2020 22:05 Ответить
 
 