Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая. ИНФОГРАФИКА
Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая, но ввел определенные послабления в ограничительных мерах.
Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в постановлении Кабмина №343, которое официально опубликовано 6 мая.
Так, правительство постановило разрешить функционирование таких объектов инфраструктуры:
посещение парков и скверов, зон отдыха, лесопарков и прибрежных зон;
индивидуальные спортивные занятия на улице и учебно-тренировочные сборы спортсменов в средствах защиты и с соблюдением санитарных требований;
работу предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов;
работу в магазине в ТРЦ, при этом работа самих ТРЦ запрещена до 22 мая;
обслуживание посетителей на летних площадках заведений общественного питания с соблюдением дистанции в минимум 1,5 м и при размещении не более 2 посетителей за одним столом, не считая детей до 14 лет;
деятельность общепитов с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
деятельность музеев и историко-культурных заповедников без непосредственного приема посетителей при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты;
работу предприятий, которые работают в области средств массовой информации, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий;
осуществление журналистами и другими работниками СМИ телевизионной съемки, производства телевизионного продукта, другой журналистской деятельности на улице и в помещениях;
осуществление кино - и видеосъемки на открытом воздухе, в транспортных средствах, жилых зданиях, сооружениях, помещениях;
проведение в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах репетиций, тренировок и других мероприятий;
деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.
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а как будут с 11 мая работать магазины в ТРЦ если сами ТРЦ будут закрыты до 22 мая? идиоты!
https://www.youtube.com/watch?v=LTCprZaURzA
в абзаці першому слова "торговельного і побутового обслуговування населення," виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"торговельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;";
в абзаці третьому слова "(зокрема захист обличчя та очей)" замінити словами "(зокрема захист обличчя, очей, рук)";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках просто неба за......