МВФ изменил подходы к финансированию из-за эпидемии, поэтому Киеву предлагают короткую программу кредитования, - Минфин

Объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ) не изменится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины в Фейсбуке.

Как сообщается, переговорные процессы с Международным валютным продолжаются, а вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется.

"В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-by", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сумма программы на соответствующий период остается неизменной.

"Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года. Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может рассчитывать на оговоренную ранее сумму финансирования от МВФ несмотря на смену программы, - депутат СН Гетманцев