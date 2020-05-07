РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4851 посетитель онлайн
Новости
4 594 20

МВФ изменил подходы к финансированию из-за эпидемии, поэтому Киеву предлагают короткую программу кредитования, - Минфин

МВФ изменил подходы к финансированию из-за эпидемии, поэтому Киеву предлагают короткую программу кредитования, - Минфин

Объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ) не изменится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины в Фейсбуке.

Как сообщается, переговорные процессы с Международным валютным продолжаются, а вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется.

"В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-by", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сумма программы на соответствующий период остается неизменной.

"Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года. Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может рассчитывать на оговоренную ранее сумму финансирования от МВФ несмотря на смену программы, - депутат СН Гетманцев

Автор: 

МВФ (3335) Минфин (1556)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Странно, а МВФ говорит несколько не то ). И верю я, почему-то, МВФу, а не зеленой мрази.
показать весь комментарий
07.05.2020 20:54 Ответить
+9
Как же надоело это сопливое зеленое враньё, расчитаное на имбицилов…
показать весь комментарий
07.05.2020 20:59 Ответить
+5
С таким правительством и неудивительно. Шмыгаля, Ольгу Буславец ахметовские прихвостени выкинуть на помойку. С клоунами, не компетентными людьми дела не делаются.

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzE5MjUxNTgwNDEwMjA5NF8zMTkyNTkwNzgwNzYxMjYz&av=100012658053983
показать весь комментарий
07.05.2020 21:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Странно, а МВФ говорит несколько не то ). И верю я, почему-то, МВФу, а не зеленой мрази.
показать весь комментарий
07.05.2020 20:54 Ответить
Неверю. Особенно зеленым мразям
показать весь комментарий
07.05.2020 20:55 Ответить
Как же надоело это сопливое зеленое враньё, расчитаное на имбицилов…
показать весь комментарий
07.05.2020 20:59 Ответить
Зробити хорошу міну при поганій грі - це все, що лишається робити цим "прахфесіаналам"! Ню-ню...
А от шо ви будете робити з тими, хто новини не по "Г+Г" дивиться, а й на європейських чи американських сайтах читає? І програму "партії і правітєльства" не з усіх сезонів Голобородька бере, а пам'ятає той самий стадіон у квітні минулого року?
Не всі в країні гупії чи медузи...
показать весь комментарий
07.05.2020 21:03 Ответить
Зеленые олигофрены и здесь не смогли не облажаться.
показать весь комментарий
07.05.2020 21:03 Ответить
я не могу понять что больше. На борьбу с коронавирусом потратили 1,8 млрд. И премия Коболева около 50 млн. долларов. Декларации нету, прячется. Так не ужели жизни тысячи людей и сотни врачей дешевле чем премия Коболева. Ведь за эти деньги бы купили костюмы, лекарства.... и они бы не умерли
показать весь комментарий
07.05.2020 21:11 Ответить
чет я не пойму.? им денег не дадут?
показать весь комментарий
07.05.2020 21:21 Ответить
Нет такого дела, за которое взялись бы зелёные и при этом жидко не обгадилась бы.
показать весь комментарий
07.05.2020 21:24 Ответить
Все логично - не зря толкуют о выборах осенью этого года. Кто даст денег президенту, чей рейтинг тает как мороженое на сковородке
показать весь комментарий
07.05.2020 21:25 Ответить
Я одного такого идиота знаю - х*йло из нарасии. Правда дал всего 3 миллиарда, еще 12 остался должен...
показать весь комментарий
07.05.2020 22:01 Ответить
Через епідемію чи через долбо#обів з ОП???
показать весь комментарий
07.05.2020 21:35 Ответить
"Быстро-займ" от МВФ ? ))
показать весь комментарий
07.05.2020 21:44 Ответить
С таким правительством и неудивительно. Шмыгаля, Ольгу Буславец ахметовские прихвостени выкинуть на помойку. С клоунами, не компетентными людьми дела не делаются.

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzE5MjUxNTgwNDEwMjA5NF8zMTkyNTkwNzgwNzYxMjYz&av=100012658053983
показать весь комментарий
07.05.2020 21:45 Ответить
МВФ змінив підходи до фінансування через епідемію, тому Києву пропонують коротку програму кредитування, - Мінфін - Цензор.НЕТ 6297
показать весь комментарий
07.05.2020 21:49 Ответить
МВФ змінив підходи до фінансування через епідемію, тому Києву пропонують коротку програму кредитування, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7063
показать весь комментарий
07.05.2020 21:59 Ответить
бубочка решил что отдавать надо будет уже не ему, но нет...
показать весь комментарий
07.05.2020 22:42 Ответить
Раз про финансы,то выскажу здесь. Конституционный Суд Молдовы,после более чем 10 часов обсуждения,объявил НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ Соглашение о русском Кредите,а также Решение правительство Молдовы о Кредите,Одобрение Кредита в Парламенте,а также Закон о Ратификации Соглашения о Кредите между правительством Молдовы и правительством РФ.Решение является окончательным и не может быть атаковано ни в одной инстанции! Что и следовало ожидать! МОЛОДЦЫ судьи Конституционного Суда Молдовы! РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
07.05.2020 22:46 Ответить
Треба щоб і наш Конституційний суд визнав всі борги України неконституційними.
показать весь комментарий
08.05.2020 00:38 Ответить
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
показать весь комментарий
08.05.2020 00:37 Ответить
Минфин врет, "закрывая глаза" росой зеэлекторату. Умный человек почитает экспертов, переосмыслит, подумает и поймет, как зевластьь уничтожает Украину во всех сферах жизни.
Но таким долбодятлам, как Олександр Петренко с номерком,присылают методички где они за бутылочку бояры напишут то что выгодно Зевласти.
показать весь комментарий
08.05.2020 15:45 Ответить
 
 