МВФ изменил подходы к финансированию из-за эпидемии, поэтому Киеву предлагают короткую программу кредитования, - Минфин
Объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ) не изменится.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины в Фейсбуке.
Как сообщается, переговорные процессы с Международным валютным продолжаются, а вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется.
"В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-by", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что сумма программы на соответствующий период остается неизменной.
"Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года. Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе", - говорится в сообщении.
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А от шо ви будете робити з тими, хто новини не по "Г+Г" дивиться, а й на європейських чи американських сайтах читає? І програму "партії і правітєльства" не з усіх сезонів Голобородька бере, а пам'ятає той самий стадіон у квітні минулого року?
Не всі в країні гупії чи медузи...
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Но таким долбодятлам, как Олександр Петренко с номерком,присылают методички где они за бутылочку бояры напишут то что выгодно Зевласти.