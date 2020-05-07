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Глава Украинской ассоциации футбола Павелко лишился должности в Дисциплинарном комитете ФИФА, - СМИ

Глава Украинской ассоциации футбола Павелко лишился должности в Дисциплинарном комитете ФИФА, - СМИ

Швейцарское издание L’illustré утверждает, что Андрей Павелко был фигурантом внутреннего расследования ФИФА и покинул пост в Дисциплинарном комитете в обмен на то, чтобы информация о расследовании в отношении него не стала публичной.

Перевод статьи швейцарского L’illustré опубликовало издание "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.

L’illustré утверждает, что Павелко занимался финансовыми махинациями и вывел 4 млн евро займа, предоставленного УЕФА в 2016 году, в офшор.

По данным издания, в августе 2019 года ФИФА начала внутреннее расследование против Павелко. В декабре 2019 года адвокаты Павелко заключили с представителями ФИФА соглашение, и в феврале он подал в отставку с поста члена дисциплинарного комитета ФИФА, который занимал 2,5 года.

Глава Украинской ассоциации футбола Павелко лишился должности в Дисциплинарном комитете ФИФА, - СМИ 01

Иллюстрация L’illustré

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Журнал утверждает, что текст соглашения был следующим: "После отставки с г-на Павелко будет взыскан штраф в размере 10 000 швейцарских франков в обмен на то, что ФИФА: 1. Не предложит запрет на осуществление им каких-либо видов деятельности, связанных с футболом. 2. Откажется от вынесения предупреждения или выговора. 3. Не потребует никаких извинений со стороны г-на Павелко. 4. Гарантирует, что в пресс-релизе ФИФА ни в каком виде не будет упоминать отставку и уменьшение суммы штрафа. 5. Предусмотрит временной интервал между отставкой и решением о наложении административного взыскания. 6. По этому делу не будет никаких пресс-релизов".

Глава Украинской ассоциации футбола Павелко лишился должности в Дисциплинарном комитете ФИФА, - СМИ 02

Иллюстрация L’illustré

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ФИФА обосновывает административное взыскание в отношении Павелко тем, что он официально осуществлял политическую деятельность, используя для этого футбол как платформу, и противился исполнению некоторых решений, принятых дисциплинарным комитетом ФИФА, в нарушение своих обязанностей по соблюдению нейтралитета и лояльности.

Глава Украинской ассоциации футбола Павелко лишился должности в Дисциплинарном комитете ФИФА, - СМИ 03
На сайте Дисциплинарного комитета ФИФА больше не указана фамилия Павелко

Автор: 

ФИФА (237) футбол (3589) Андрей Павелко (46)


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Топ комментарии
+11
ТАМ В ФИФА УЕфА все по уши погрязли в корупции махинациях...
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07.05.2020 21:18 Ответить
+11
Нарик на работу заберет!)))
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07.05.2020 21:20 Ответить
+7
Хоть где-нибудь этого дегенерата швыранули!
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07.05.2020 21:19 Ответить
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ТАМ В ФИФА УЕфА все по уши погрязли в корупции махинациях...
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07.05.2020 21:18 Ответить
Украина футбольная?
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07.05.2020 21:20 Ответить
Хоть где-нибудь этого дегенерата швыранули!
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07.05.2020 21:19 Ответить
Нарик на работу заберет!)))
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07.05.2020 21:20 Ответить
Нам пофиг ваши игры!
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07.05.2020 21:26 Ответить
Прощай ****...ол.
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07.05.2020 21:30 Ответить
Не прижился, мал золотой запас. Учись у Гриши.
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07.05.2020 21:34 Ответить
А. это ж сват Нарика. Как его избрали вообще?
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07.05.2020 21:51 Ответить
Там мутная история
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07.05.2020 21:52 Ответить
да уж
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07.05.2020 21:56 Ответить
Коррупционеры расследовали дело о коррупции в отношении коррупционера.
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07.05.2020 23:55 Ответить
Вывел 4 миллиона евро, а оштрафовали на 10 тысяч и не против, чтобы он занимался махинациями в другой футбольной структуре (возглавлял федерацию в Украине)
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08.05.2020 00:47 Ответить
На сайте Дисциплинарного комитета ФИФА больше не указана фамилия ПавелкоИсточник: https://censor.net/n3194146

Ничего страшного. На сайте Дисциплинарного комитета ФИФА остались фамилии уважаемых представителей Каймановых Островов и Островов Кука. А значит, мировой футбол будет жить!
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08.05.2020 02:34 Ответить
 
 