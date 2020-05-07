Я высоко оцениваю успехи Зеленского в вопросе реформ, - еврокомиссар по расширению ЕС Варгеи
Еврокомиссар по расширению ЕС и европейской политики соседства Оливер Варгеи "высоко оценил" усилия президента Украины Владимира Зеленского в вопросе
Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Я высоко оценил усилия, которые Зеленский прилагает, когда речь идет о реформах. Одна очень важная реформа уже была принята - закон о земле. И сейчас мы ждем банковскую реформу, что не менее важно. И я надеюсь, что это также будет достигнуто. Мы видели правительство, предыдущее правительство, которое выполняло все свои обещания, и теперь новое правительство, которое должно закрепить все предыдущие усилия", - отметил Варгеи.
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Он подчеркнул, что есть все возможности для прогресса.
"Зеленский определенно участвует в сохранении территориальной целостности страны. И я думаю, что он очень честно и откровенно участвует в нормандском формате. И это что-то, что заслуживает похвалы", - добавил еврокомиссар.
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А з першою картинкою ти обісрався. Ріденько...
"...Мы видели правительство, предыдущее правительство, которое выполняло все свои обещания, и теперь новое правительство, которое должно закрепить все предыдущие усилия
Источник: https://censor.net/n3194148
https://censor.net/n3194148..."
назвать?
Що ніби -то він проводить глибоку чистку ЛІВОохоронного блоку, активізує економіку та добробут населення, поборює корупцію і організовує нещадну боротьбу проти агресії Орди, захищає інтереси України перед олігархами та гарантує дотримання положень Конституції.. . Бо то - "чистої води" наклепи!
не удивительно, что этому угорцу Зеля нравится.....
приятно иметь дело с человеком легко сдающим интересы своей страны...
Бо пока на всех фронтах у ЗЕ просеры. Ну разве что успел средства защиты из госрезерва продать ловко.
дальше стоит объяснять...?
Мальчик ЗЕ очень старается, морщит лоб и грызет ногти, а это самое главное.
07.05.2020, 18:44 • 961 • https://uainfo.org/blognews/1588853348-novohatskiy-prebyvanie-segodnyashnih-politikov-u-vlasti.html#mc-container 1
Тектонический разрыв
Знаем мы это или нет, но все мы участники некого социального договора, когда живём в пределах государственного пространства. Получая документы от государственных органов, мы фиксируем своё согласие находиться в системе отношений. Такие отношения между человеком и социальной структурой, государством, принято называть социальным договором. Он проявляется в признании человеком правил жизни в большой социальной структуре. Внутреннее согласие с законами и правилами, поддерживает государственную формацию и даёт возможность "всем миром" что-либо делать.
И пока человек принимает эти правила, он есть часть системы. Как только внутреннее ощущения принятия норм жизни, даёт чувство неправильности и отрицания порядка, договор считается разорванным.
По сути, такой человек выходит из отношений с государственной формацией. И чем меньше людей поддерживает порядок, тем меньше у такого порядка шансов на существование.
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Это некий паритетный договор между правящими и всеми остальными. Поначалу у нас он проявлялся в народном тезисе - "вы там, власть, себе можете использовать бюджет для обогащения, но о народе заботьтесь по Конституции". И если по началу это было правило и для "верхов", и для "низов". Деньги брались из бюджета для различных бизнес-операций, но обязательно возвращались обратно. Однако, начиная с 2005 - 2008 годов, ставленники олигархов решили, что в бюджетные деньги можно лазить без возвратов. Более того, с каждым следующим правительством масштабы присваивания и разворовывания приобретали всё больший масштаб. Хуже того, образовалась традиция воровать.
Состоянием на сегодня, в Украине не существует внятного социального договора между людьми-функционерами государства и людьми, живущими на территории государства. Договор-консенсус, описанный Конституцией 1996 года, потерял свою легитимность - признание и теми, и другими.
Люди, занимающиеся выполнением государственных функций (чиновники), узурпировали, приватизировали, присвоили, систему государственного механизма и стали использовать её исключительно для своего обогащения. Все остальные, не имеющие отношения к так называемой "Власти", не учитываются в действиях и желаниях чиновников и являются средой для выживания и обирания. Социальная среда, именуемая "Народ", стала единственным источником благополучия и богатства для "Власти".
События зимы 2013-14 годов стали проявлением разрыва социального договора между Народом и Властью. После бегства президента Януковича, его приемники поста-функции Гаранта Конституции не восстановили порядок жизни по договору, по правилам, описанным Основным Законом социального образования "Украина".
Сегодня перед всеми нами стоят задачи формирования нового пространства отношений. Уже нет смысла восстанавливать порядок жизни по тексту Конституции 1996 года. Да, и не получится, уже. Мы изменились. Мир изменился. Нам придётся сделать свой мир наново.
Пребывание сегодняшних политиков у власти закончится тем, чем и должно закончиться. Мы уже живём на разных берегах, разошедшихся в разные стороны социальных платформ. Мы практически на разных континентах, практически разных планетах. Нам не сойтись уже в одном пространстве отношений.
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Разрыв в головах, в сердцах, в мышлении, в мировосприятии. Его не увидеть "невооружённым глазом". Сейчас его можно ощутить через исследования настроений. После, он проявится в активных действиях и поступках людей.
Через все перипетии происходящих с нами событий, мы идём к проявлению своей истинной украинской сути - проявлению Украинской Цивилизации Духа. Цель которой проявить и сделать реальным пространство отношений, в котором есть место для реализации лучших человеческих качеств.
У нас нет иного пути. Наши берега разошлись.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=553759122199243&set=a.177564963151996&type=3&theater Александр НОВОХАТСКИЙ
Ми ще побачимо, хто наживеться на землі.
Скорее "с высока", так как это дно, а не реформы.
И это на сегодня все "реформаторские" достижения Зеленского. Зато он уже похерил: реформу децентрализации (ОТГ лишены собственных денег), реформу ВСУ (всё возвращается к совковым порядкам), медицинскую реформу, реформу прокуратуры, судебную реформу, антикоррупционные органы превращены в антиукраинскую клоунаду, на подходе реформа образования (украинский язык - только для тупых кинокомедий), реформа госсзакупок (Prozzoro собираются прикрывать - мешает красть) и список можно продолжить.
Зебилы, вас спрашиваю. Жду ответа.
- Нет.
- И я нет. А они есть.