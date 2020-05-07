Я высоко оцениваю успехи Зеленского в вопросе реформ, - еврокомиссар по расширению ЕС Варгеи

Еврокомиссар по расширению ЕС и европейской политики соседства Оливер Варгеи "высоко оценил" усилия президента Украины Владимира Зеленского в вопросе

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Я высоко оценил усилия, которые Зеленский прилагает, когда речь идет о реформах. Одна очень важная реформа уже была принята - закон о земле. И сейчас мы ждем банковскую реформу, что не менее важно. И я надеюсь, что это также будет достигнуто. Мы видели правительство, предыдущее правительство, которое выполняло все свои обещания, и теперь новое правительство, которое должно закрепить все предыдущие усилия", - отметил Варгеи.

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Он подчеркнул, что есть все возможности для прогресса.

"Зеленский определенно участвует в сохранении территориальной целостности страны. И я думаю, что он очень честно и откровенно участвует в нормандском формате. И это что-то, что заслуживает похвалы", - добавил еврокомиссар.

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