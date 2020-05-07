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Я высоко оцениваю успехи Зеленского в вопросе реформ, - еврокомиссар по расширению ЕС Варгеи

Я высоко оцениваю успехи Зеленского в вопросе реформ, - еврокомиссар по расширению ЕС Варгеи

Еврокомиссар по расширению ЕС и европейской политики соседства Оливер Варгеи "высоко оценил" усилия президента Украины Владимира Зеленского в вопросе

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Я высоко оценил усилия, которые Зеленский прилагает, когда речь идет о реформах. Одна очень важная реформа уже была принята - закон о земле. И сейчас мы ждем банковскую реформу, что не менее важно. И я надеюсь, что это также будет достигнуто. Мы видели правительство, предыдущее правительство, которое выполняло все свои обещания, и теперь новое правительство, которое должно закрепить все предыдущие усилия", - отметил Варгеи.

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Он подчеркнул, что есть все возможности для прогресса.

"Зеленский определенно участвует в сохранении территориальной целостности страны. И я думаю, что он очень честно и откровенно участвует в нормандском формате. И это что-то, что заслуживает похвалы", - добавил еврокомиссар.

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Автор: 

Еврокомиссия (1474) Зеленский Владимир (21057) реформы (3956) Варгеи Оливер (24)


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Топ комментарии
+38
Я высоко оцениваю успехи Зеленского в вопросе реформ, - еврокомиссар по расширению ЕС Варгеи - Цензор.НЕТ 2497
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07.05.2020 21:39 Ответить
+31
Это такой тонкий стеб Зебила
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07.05.2020 21:38 Ответить
+21
Ещё один болтун-демагог.
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07.05.2020 21:38 Ответить
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Ещё один болтун-демагог.
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07.05.2020 21:38 Ответить
Я високо оцінюю успіхи Зеленського в питанні реформ, - єврокомісар із розширення ЄС Варга - Цензор.НЕТ 9755
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07.05.2020 21:59 Ответить
Публікація на Ютубі - середина 2013 року. Ти, якщо звездиш, то звезди те, що неможливо перевірити.
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08.05.2020 14:12 Ответить
Ідіот, на 2014-й рікЯ високо оцінюю успіхи Зеленського в питанні реформ, - єврокомісар із розширення ЄС Варгеї - Цензор.НЕТ 1930
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08.05.2020 19:48 Ответить
Я зрозумів, що ти ідіот, а сказати що хотів? Що відбулись заплановані зїомки, а агресія була не такою вже і явною? Та це і так зрозуміло. Може тільки порохоботикам зради недостає...
А з першою картинкою ти обісрався. Ріденько...
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08.05.2020 20:09 Ответить
Это такой тонкий стеб Зебила
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07.05.2020 21:38 Ответить
А как иначе это
"...Мы видели правительство, предыдущее правительство, которое выполняло все свои обещания, и теперь новое правительство, которое должно закрепить все предыдущие усилия
Источник: https://censor.net/n3194148
https://censor.net/n3194148..."
назвать?
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07.05.2020 21:42 Ответить
Громадяни, не розповсюджуйте наклепницьку інформацію про президента...
Що ніби -то він проводить глибоку чистку ЛІВОохоронного блоку, активізує економіку та добробут населення, поборює корупцію і організовує нещадну боротьбу проти агресії Орди, захищає інтереси України перед олігархами та гарантує дотримання положень Конституції.. . Бо то - "чистої води" наклепи!
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07.05.2020 22:07 Ответить
Я высоко оцениваю успехи Зеленского в вопросе реформ, - еврокомиссар по расширению ЕС Варгеи - Цензор.НЕТ 2497
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07.05.2020 21:39 Ответить
И не поспоришь........😁
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07.05.2020 21:42 Ответить
Оливер Варгеи - ?

не удивительно, что этому угорцу Зеля нравится.....
приятно иметь дело с человеком легко сдающим интересы своей страны...
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07.05.2020 21:42 Ответить
А избиратели, выбравшие Зелемойского, не сдали интересы своей страны?
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07.05.2020 21:43 Ответить
Когда ты перестанешь говорить, что Зелемойский - предатель, подспудно сравнивая его действия с действиями Порошенко, и поливать Порошенко.
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07.05.2020 21:50 Ответить
Это там, где не говорят, что Зелемойский сдаёт страну, выбрав его для сдачи.
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07.05.2020 22:05 Ответить
ЄС вже в грудні 2019 року вітали "епохальний обмін" типу "полоненими"...
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07.05.2020 21:42 Ответить
Хорошо бы услышать, каких именно реформ и, что они дали Украине.

Бо пока на всех фронтах у ЗЕ просеры. Ну разве что успел средства защиты из госрезерва продать ловко.
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07.05.2020 21:42 Ответить
Оливер Варгеи венгр....
дальше стоит объяснять...?
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07.05.2020 21:44 Ответить
Тепер буде кому звітувати за цей "фронт реформ"...
Я высоко оцениваю успехи Зеленского в вопросе реформ, - еврокомиссар по расширению ЕС Варгеи - Цензор.НЕТ 1011
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07.05.2020 21:45 Ответить
Оценил "усилия", а не успехи.
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07.05.2020 21:43 Ответить
О!!! Это вот я упустил.
Мальчик ЗЕ очень старается, морщит лоб и грызет ногти, а это самое главное.
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07.05.2020 21:45 Ответить
А во сколько оценили еврокомиссара?
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07.05.2020 21:43 Ответить
Оговорочка , для тех , кто Читает. Вверху написано Оцениваю УСПЕХИ Зеленского , а в рубрике Высоко оценил УСИЛИЯ. Но Успех свершившийся Факт , а Усилия это только потуги, а результата нет.
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07.05.2020 21:43 Ответить
И этот коксу нюхнул... Реформы мерещатся...
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07.05.2020 21:44 Ответить
може й курнул травку, марихуана в законі у Польщі,Німеччині,Чехії,Нідерландах....
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07.05.2020 21:55 Ответить
В Польше не, низя.
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07.05.2020 22:32 Ответить
ерунда какая, откуда реформы?
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07.05.2020 21:45 Ответить
От большого усердия можно .уй сломать
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07.05.2020 21:47 Ответить
Я высоко оцениваю успехи Зеленского в вопросе реформ, - еврокомиссар по расширению ЕС Варгеи - Цензор.НЕТ 2605
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07.05.2020 21:47 Ответить
Я високо оцінюю успіхи Зеленського в питанні реформ, - єврокомісар із розширення ЄС Варга - Цензор.НЕТ 6507
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07.05.2020 21:53 Ответить
Он самого Пуйла сблизи видел.
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07.05.2020 21:54 Ответить
Это ж ещё Сракашвиль небыл реформатаром назначен! Вот теперь реформы попрут - Оливер обалдеет!
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07.05.2020 21:50 Ответить
реформатором
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07.05.2020 21:52 Ответить
Нафуй, нафуй, нафуй!!! РеформатАром так реформатАром. А я все підходяще слово шукав..
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08.05.2020 07:50 Ответить
трали вали как все **** хорошо, все делается
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07.05.2020 21:51 Ответить
Шо-то вас,зайчики,не должна совсем интересовать та земельная реформа.Там же только до 10000га и без иностранцев,и только паи которые и так хорошо по разным схемам "продавались" на черном рынке,государственная ж не...Или мы что-то не знаем,есть ещё какие то договоренности.
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07.05.2020 21:51 Ответить
Приймала закон про землю ВР, а Зе щось там домовлявся. І точно, що цей закон не є реформою!
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07.05.2020 21:51 Ответить
Если хохлы решили закопать свою страну, Европа им в этом поможет. И скажет спасибо, поскольку вместе с ней будут закопаны много юридических и моральных дилемм для самой Европы. А торговля с Россией поможет им(России тоже) восстановиться после пандемии. За это Зеленского просто грех не похвалить. Только вот чего хохлам перепадет от всего этого?
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07.05.2020 21:55 Ответить
Участвовать, не значит делать что-то полезное для страны.
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07.05.2020 21:59 Ответить
Какие такие реформы Зеленского ?Еврокомисар бредит или что то положил в потайной карман ?
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07.05.2020 22:00 Ответить
А всему этому цена -- дерьмо!
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07.05.2020 22:17 Ответить
Успехи в ликвидации Украины оценили?
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07.05.2020 22:01 Ответить
Новохатский: Пребывание сегодняшних политиков у власти закончится тем, чем и должно закончиться
07.05.2020, 18:44 • 961 • https://uainfo.org/blognews/1588853348-novohatskiy-prebyvanie-segodnyashnih-politikov-u-vlasti.html#mc-container 1

Тектонический разрыв
Знаем мы это или нет, но все мы участники некого социального договора, когда живём в пределах государственного пространства. Получая документы от государственных органов, мы фиксируем своё согласие находиться в системе отношений. Такие отношения между человеком и социальной структурой, государством, принято называть социальным договором. Он проявляется в признании человеком правил жизни в большой социальной структуре. Внутреннее согласие с законами и правилами, поддерживает государственную формацию и даёт возможность "всем миром" что-либо делать.
Я високо оцінюю успіхи Зеленського в питанні реформ, - єврокомісар із розширення ЄС Варга - Цензор.НЕТ 6305

И пока человек принимает эти правила, он есть часть системы. Как только внутреннее ощущения принятия норм жизни, даёт чувство неправильности и отрицания порядка, договор считается разорванным.
По сути, такой человек выходит из отношений с государственной формацией. И чем меньше людей поддерживает порядок, тем меньше у такого порядка шансов на существование.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1570556894-neobhidnist-maydanu-chudova-risa-ukrayintsiv-vihovuvati.html Необхідність Майдану: чудова риса українців - виховувати владу протестами
Это некий паритетный договор между правящими и всеми остальными. Поначалу у нас он проявлялся в народном тезисе - "вы там, власть, себе можете использовать бюджет для обогащения, но о народе заботьтесь по Конституции". И если по началу это было правило и для "верхов", и для "низов". Деньги брались из бюджета для различных бизнес-операций, но обязательно возвращались обратно. Однако, начиная с 2005 - 2008 годов, ставленники олигархов решили, что в бюджетные деньги можно лазить без возвратов. Более того, с каждым следующим правительством масштабы присваивания и разворовывания приобретали всё больший масштаб. Хуже того, образовалась традиция воровать.
Состоянием на сегодня, в Украине не существует внятного социального договора между людьми-функционерами государства и людьми, живущими на территории государства. Договор-консенсус, описанный Конституцией 1996 года, потерял свою легитимность - признание и теми, и другими.
Люди, занимающиеся выполнением государственных функций (чиновники), узурпировали, приватизировали, присвоили, систему государственного механизма и стали использовать её исключительно для своего обогащения. Все остальные, не имеющие отношения к так называемой "Власти", не учитываются в действиях и желаниях чиновников и являются средой для выживания и обирания. Социальная среда, именуемая "Народ", стала единственным источником благополучия и богатства для "Власти".
События зимы 2013-14 годов стали проявлением разрыва социального договора между Народом и Властью. После бегства президента Януковича, его приемники поста-функции Гаранта Конституции не восстановили порядок жизни по договору, по правилам, описанным Основным Законом социального образования "Украина".
Сегодня перед всеми нами стоят задачи формирования нового пространства отношений. Уже нет смысла восстанавливать порядок жизни по тексту Конституции 1996 года. Да, и не получится, уже. Мы изменились. Мир изменился. Нам придётся сделать свой мир наново.
Пребывание сегодняшних политиков у власти закончится тем, чем и должно закончиться. Мы уже живём на разных берегах, разошедшихся в разные стороны социальных платформ. Мы практически на разных континентах, практически разных планетах. Нам не сойтись уже в одном пространстве отношений.
Читайте также:https://uainfo.org/blognews/1570558614-*********-dlya-zdobuttya-absolyutnoyi-vladi-zelenskogo-y-ko.html Бліцкриг для здобуття абсолютної влади Зеленського й Ко починає пригальмовувати
Разрыв в головах, в сердцах, в мышлении, в мировосприятии. Его не увидеть "невооружённым глазом". Сейчас его можно ощутить через исследования настроений. После, он проявится в активных действиях и поступках людей.
Через все перипетии происходящих с нами событий, мы идём к проявлению своей истинной украинской сути - проявлению Украинской Цивилизации Духа. Цель которой проявить и сделать реальным пространство отношений, в котором есть место для реализации лучших человеческих качеств.
У нас нет иного пути. Наши берега разошлись.

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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=553759122199243&set=a.177564963151996&type=3&theater Александр НОВОХАТСКИЙ
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07.05.2020 22:07 Ответить
Щось реформи йдуть зі скрипом.
Ми ще побачимо, хто наживеться на землі.
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07.05.2020 22:07 Ответить
Вот и верьте после этого людям!
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07.05.2020 22:15 Ответить
Великой эпохе нужны великие люди. Но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них. Но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского.
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07.05.2020 22:13 Ответить
Суди і прокуратури реформувати потрібно!!!
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07.05.2020 22:19 Ответить
Таварисч прикололся или зеленой лапши нахавался?
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07.05.2020 22:25 Ответить
"Я высоко оцениваю успехи Зеленского в вопросе реформ"

Скорее "с высока", так как это дно, а не реформы.
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07.05.2020 22:26 Ответить
Неужели и там идиоты ?
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07.05.2020 22:31 Ответить
Я ещё при попэрэдныке заметил, что европейские чиновники повадились хвалить украинское руководство за взятки. Это ж каким необразованным нужно быть, чтобы хвалить за такие реформы в Украине? Каким дубом нужно родится? Но по их рожам вроде не скажешь, шо они дыбилы, а значит хвалить они могут только за гарную взятку - типа очередной состав делового кругляка в ЕС по цене дров и какие ж в Украине реформы распрекрасные! Мы там в Европе смотрим аж закачались! Это называется у них политика - взятка пораждает взятку. Ограбил страну - надо давать взятку, чтоб похвалили. И на хрена Западу победа над коррупцией в Украине? Кроме нас самих это никому и не надо
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07.05.2020 22:46 Ответить
Зеленський продовжує ігнорувати корупцію свого найближчого оточення.
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07.05.2020 22:49 Ответить
Клоун как Ющ, эти руки ничего не крали. Всё идёт через его слуг.
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07.05.2020 22:54 Ответить
Принятый закон о земле - это ещё не реформа, главное, как он будет реализовываться.
И это на сегодня все "реформаторские" достижения Зеленского. Зато он уже похерил: реформу децентрализации (ОТГ лишены собственных денег), реформу ВСУ (всё возвращается к совковым порядкам), медицинскую реформу, реформу прокуратуры, судебную реформу, антикоррупционные органы превращены в антиукраинскую клоунаду, на подходе реформа образования (украинский язык - только для тупых кинокомедий), реформа госсзакупок (Prozzoro собираются прикрывать - мешает красть) и список можно продолжить.
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07.05.2020 22:51 Ответить
Что то пыжится, пыжится Зеленский в своих видосиках, а народ улучшений не видет, только хуже с каждым днём. Все в чем упрекал на стадионе клоун пороха, теперь повторяет осел Оманский. Ни одного обещания не выполнил пока.
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07.05.2020 22:52 Ответить
заробитчан вернул. теперь продаёт назад.
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08.05.2020 07:31 Ответить
та нам хоч скажіть, які тут "успєхі". Бо ми шось не бачимо.
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07.05.2020 22:57 Ответить
може єврокомісар зеленського з голобородько переплутав?? Йому напевно серіал замість звітів показують. Тоді все стає на свої місця)))
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07.05.2020 22:59 Ответить
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07.05.2020 23:12 Ответить
Огласите весь список реформ Зеленского.
Зебилы, вас спрашиваю. Жду ответа.
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07.05.2020 23:03 Ответить
Списки из сотен реформ не имеют никакого значения, если нет ни одной успешной!
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07.05.2020 23:37 Ответить
"Я высоко оцениваю успехи Зеленского в вопросе реформ, - еврокомиссар по расширению ЕС Варгеи" - о каких реформах он говорит? Реформы делаются для ого чтобы стало лучше, а лучше не стало нигде.
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07.05.2020 23:25 Ответить
Назло Бутусову напишу знову. Не успіхи, а зусилля. Це - зовсім не одне і те ж. І не трба банити, коли вас критикують, пане Бутусов. Зеленієте на очах.
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08.05.2020 00:02 Ответить
Да, он любитель "цензорить" адекватные посты на "цензор-нет", а так же на его Ютюб-канале, что говорит о многом относительно его внутреннего "Я". Этому сайту больше подходит название "Цензор-Я", или "Я-цензор".
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08.05.2020 01:33 Ответить
Ты ещё не видел, что такое "Я - цензор"... Я, когда-то, имел неосторожность зарегистрироваться на "Крымском бандеровце". Ну, понемногу стал почитывать, вставлять комментарии... Смотрю, одного в "бан", другого... И люди, вроде никакой "крамолы" не пишут, а их банят. И банят не на три дня, не на неделю, а "окончательно и бесповоротно"... Присмотрелся, вижу - да тут "инакомыслие" не поощряется!.... Как говорится, "Нет бога, кроме Бога, и "КБ" - пророк его...". Ну, задал вопрос, немного покритиковав КБ, и сказав, что такой подход разгонит даже многих сторонников... Был "забанен". Теперь, временами, заглядываю туда.... Чтобы "изобразить активность" и "показать популярность", КБ начал напихивать ленту активности кучей изображений крымских пейзажей... А читать, обсуждать новости - некому...Потому что остались лишь "серости", соглашающиеся с мнением КБ... Сначала "грызли" "инакомыслящих", а потом, когда те поуходили, стали грызться между собой...
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08.05.2020 03:44 Ответить
Я сам столкнулся с двойными стандартами и с тенденциозным отношением,на Цензоре,и мне стал понятным заявление "Цензор.нет это ресурс жанр эмоциональных новостей" Остался вопрос,кто,почему и зачем создал этот ресурс? Я,например,после появления на Цензоре заимел практически только одни неприятности,-я попал под жесточайшим прессингом спецслужб рфии,В окружении одной дочки (за границей) появились,как минимум несколько русских помощниц и благожелательниц (и естественно появились большие финансовые проблемы),а у другой дочки вообще появился вздыхатель родившийся в пмр,у которого в пмр родители,бывшая жена и ребенок,то есть он стопроцентно шантажабельный! У меня сейчас повышенные анализы АЛАТ и АСАТ,несмотря на двухлетнюю диету и занятия спортом.Кроме этого,меня на Цензоре,вдруг начали третировать разные твари,в том числе явно прокремлевские,и которые остаются НЕ наказанными на Цензоре.Вот все,что я получил от своего появления на Цензоре! И вот почему у меня в последнее время очень большие вопросы к Цензору.
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08.05.2020 06:29 Ответить
Все может быть, конечно, но я тебе скажу такую вещь. Однажды, где-то в 2014 - 2015 году я зашел на этот сайт и вижу статью (была в начале новостной ленты), где черным по белому написано о "бандеровских карателях", которые будут уничтожены. Читаю и не могу понять, что это такое. В конце статьи подпись "Киберберкут". Стало понятно, что Цензор.нет хакнули. А если так, то вся инфа о его пользователях слита.
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08.05.2020 10:59 Ответить
Может быть. Но в последнее время у меня все чаще появляется мысль о лакмусовой бумажке,по определению чего-то.
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08.05.2020 21:26 Ответить
Отже ЄС стоїть на боці тих хто хоче вкрасти українську землю. Іноземні колонізатори вже роззявили пащу на нашу землю. Але нічого в них не вийде. Ми свою землю не віддамо.
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08.05.2020 00:29 Ответить
Я вірю в Шрека і його болото!
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08.05.2020 06:42 Ответить
- Реформы видишь?
- Нет.
- И я нет. А они есть.
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08.05.2020 07:30 Ответить
Таварісч Олівер, 1-ше квітня вже минуло.
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08.05.2020 08:50 Ответить
Усилия и успехи - это разные вещи!!! Зачем автор статьи делает подмену понятий???
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08.05.2020 11:28 Ответить
 
 