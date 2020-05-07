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Новости Коронавирус и карантин
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В пенитенциарных учреждениях Украины 3 случая COVID-19 у заключенных и 12 - у персонала, - Денисова

В пенитенциарных учреждениях Украины 3 случая COVID-19 у заключенных и 12 - у персонала, - Денисова

В пенитенциарных учреждениях Украины на сегодняшний день официально подтвержденd 3 случая коронавируса у заключенных и 12 - у персонала

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня официально зарегистрировано 3 случая на заражение COVID-19 у заключенных и 12 заражений - у персонала. Противоэпидемические мероприятия в большинстве учреждений не соблюдаются, можно предположить, что больных коронавирусом значительно больше, ведь массовое тестирование ни персонала, ни заключенных никто не проводит", - написала Денисова.

По словам омбудсмена, в пенитенциарных учреждениях в целом не соблюдают необходимые карантинные правила: не проводится температурный скрининг работников и заключенных, они не обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфекция помещений не осуществляется.

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Автор: 

Денисова Людмила (996) карантин (16729) тюрьма (827) пенитенциарная служба (205) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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а накуя проводити тестування, всі і так здохнуть кому потрібно, це ж Україна
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07.05.2020 21:40 Ответить
"10 **** - официально подтвержденніх" - 1000 неофициально
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07.05.2020 21:47 Ответить
https://youtu.be/JbsJTIw3aNc Корона-война: Немецкий учёный против паникёра журналиста Перевод интервью известного проНАТОвского журналиста Клауса Клебер на первом немецком ТВ канале ARD с профессором Хендриком Штрек, который провёл научное исследование в округе Хайнсберг в Германии.
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07.05.2020 22:27 Ответить
 
 