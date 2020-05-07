В пенитенциарных учреждениях Украины 3 случая COVID-19 у заключенных и 12 - у персонала, - Денисова

В пенитенциарных учреждениях Украины на сегодняшний день официально подтвержденd 3 случая коронавируса у заключенных и 12 - у персонала

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня официально зарегистрировано 3 случая на заражение COVID-19 у заключенных и 12 заражений - у персонала. Противоэпидемические мероприятия в большинстве учреждений не соблюдаются, можно предположить, что больных коронавирусом значительно больше, ведь массовое тестирование ни персонала, ни заключенных никто не проводит", - написала Денисова.

По словам омбудсмена, в пенитенциарных учреждениях в целом не соблюдают необходимые карантинные правила: не проводится температурный скрининг работников и заключенных, они не обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфекция помещений не осуществляется.

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