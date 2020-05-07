После назначения я извинился перед фракцией "Слуга народа" за предвыборные оскорбления Зеленского - министр Кабмина Немчинов
Министр Кабинета министров Олег Немчинов, который в 2019 году во время президентских выборов критиковал тогдашнего кандидата на эту должность и действующего главу государства Владимира Зеленского, говорит, что после своего назначения извинился перед фракцией "Слуги Народа" за оскорбительные комментарии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире hromadske.
"Я высказывался негативно в отношении некоторых заявлений кандидата, а не президента. Тогда мне было непонятно будущее, которое будет у меня, как и у многих людей, которые в том числе выбрали в свое время поход в военкомат, а не "кошение" от повесток. Очень неоднозначно воспринимались некоторые заявления. И они действительно вызвали у меня беспокойство, в том числе жесткие и оскорбительные комментарии", - сказал Немчинов.
Так, в 2019 году Немчинов писал относительно Зеленского в социальных сетях хэштег "слугакремля".
Министр говорит, что на заседании фракции "Слуги народа" после его назначения он извинился за эти комментарии, "которые могли оскорбить в первую очередь людей, которые голосовали за президента и за "слуг народа".
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швейцаром, чего изволите,а извинялся как? представляю,
предаст Зелю одним из первых....., когда начнется...
Тоскует земля без дождя,
Младенцу нужна материнская грудь,
Чиновникам - ж@па вождя... Игорь Губерман
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"Зеленский абсолютно равный игрок на мировой арене. Юмор - это то оружие, которое есть у нашего президента. Он очень часто и умело им пользуется"
Є й такі, що зраджують...
Довго він там був!
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-znaet-pravdu-o-svoem-okruzhenii-v-ego-golove-zreet-plan-koshevoj.htm