После назначения я извинился перед фракцией "Слуга народа" за предвыборные оскорбления Зеленского - министр Кабмина Немчинов

Министр Кабинета министров Олег Немчинов, который в 2019 году во время президентских выборов критиковал тогдашнего кандидата на эту должность и действующего главу государства Владимира Зеленского, говорит, что после своего назначения извинился перед фракцией "Слуги Народа" за оскорбительные комментарии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире hromadske.

"Я высказывался негативно в отношении некоторых заявлений кандидата, а не президента. Тогда мне было непонятно будущее, которое будет у меня, как и у многих людей, которые в том числе выбрали в свое время поход в военкомат, а не "кошение" от повесток. Очень неоднозначно воспринимались некоторые заявления. И они действительно вызвали у меня беспокойство, в том числе жесткие и оскорбительные комментарии", - сказал Немчинов.

Так, в 2019 году Немчинов писал относительно Зеленского в социальных сетях хэштег "слугакремля".

Министр говорит, что на заседании фракции "Слуги народа" после его назначения он извинился за эти комментарии, "которые могли оскорбить в первую очередь людей, которые голосовали за президента и за "слуг народа".

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