РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6411 посетитель онлайн
Новости
9 461 71

После назначения я извинился перед фракцией "Слуга народа" за предвыборные оскорбления Зеленского - министр Кабмина Немчинов

После назначения я извинился перед фракцией

Министр Кабинета министров Олег Немчинов, который в 2019 году во время президентских выборов критиковал тогдашнего кандидата на эту должность и действующего главу государства Владимира Зеленского, говорит, что после своего назначения извинился перед фракцией "Слуги Народа" за оскорбительные комментарии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он  рассказал в эфире hromadske.

"Я высказывался негативно в отношении некоторых заявлений кандидата, а не президента. Тогда мне было непонятно будущее, которое будет у меня, как и у многих людей, которые в том числе выбрали в свое время поход в военкомат, а не "кошение" от повесток. Очень неоднозначно воспринимались некоторые заявления. И они действительно вызвали у меня беспокойство, в том числе жесткие и оскорбительные комментарии", - сказал Немчинов.

Так, в 2019 году Немчинов писал относительно Зеленского в социальных сетях хэштег "слугакремля".

Министр говорит, что на заседании фракции "Слуги народа" после его назначения он извинился за эти комментарии, "которые могли оскорбить в первую очередь людей, которые голосовали за президента и за "слуг народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль, Лазебная, Немчинов, Таран, Емец и другие подали е-декларации как кандидаты на должности в новом Кабмине (обновлено)

Автор: 

извинение (69) Слуга народа (2638) Немчинов Олег (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+38
Деньги не пахнут
показать весь комментарий
07.05.2020 21:53 Ответить
+34
дурашка!.. скоро ты будешь извиняться обратно..
показать весь комментарий
07.05.2020 21:54 Ответить
+19
какая мерзкая рожа
швейцаром, чего изволите,а извинялся как? представляю,
показать весь комментарий
07.05.2020 21:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Деньги не пахнут
показать весь комментарий
07.05.2020 21:53 Ответить
"А какая разніца" чим викликані грандіозні провали ЗЕ і його команди?
-Якщо єдиним мірилом успішності команди ЛЮБОГО президента - були і являються позитивні зміни у рівні житті людей...
показать весь комментарий
07.05.2020 22:08 Ответить
для этого поросенка так точно!
показать весь комментарий
07.05.2020 22:22 Ответить
на кой? ведь и так взяли.
показать весь комментарий
07.05.2020 21:54 Ответить
Ух ты какой принципиальный.
показать весь комментарий
07.05.2020 21:54 Ответить
дурашка!.. скоро ты будешь извиняться обратно..
показать весь комментарий
07.05.2020 21:54 Ответить
То есть можно Зелю послать нах, извинится, послать нах и так до бесконечности? Зелёный терпила
показать весь комментарий
07.05.2020 21:54 Ответить
Да, вот интересно - сколько потенциальных циклов ( туда-сюда-обратно, о, боже,как приятно!) заложено в этом принципиательном чулавеке...?
показать весь комментарий
07.05.2020 23:13 Ответить
какая мерзкая рожа
швейцаром, чего изволите,а извинялся как? представляю,
показать весь комментарий
07.05.2020 21:54 Ответить
поросячья
показать весь комментарий
07.05.2020 22:22 Ответить
Чуть больше бы заплатили - и на колени бы встал
показать весь комментарий
07.05.2020 21:55 Ответить
на коленях он и так стоял, ну может и еще че-то делал, стоя на коленях
показать весь комментарий
07.05.2020 21:56 Ответить
не может человек с такой гнусной харей быть порядочным человеком
показать весь комментарий
07.05.2020 21:55 Ответить
Немчинов - жополиз любой власти... И таких иуд много, они за деньги маму родную зарежут
показать весь комментарий
07.05.2020 21:56 Ответить
онук Героя РС
показать весь комментарий
07.05.2020 22:12 Ответить
Фу. Смердить совком і кацапами
показать весь комментарий
07.05.2020 21:57 Ответить
гибкий позвоночник....
предаст Зелю одним из первых....., когда начнется...
показать весь комментарий
07.05.2020 22:02 Ответить
І цього Німчинова теж викинуть на смітник. Мабуть йому треба протриматися до пенсії, а там трава не рости!
показать весь комментарий
07.05.2020 22:09 Ответить
Тяжёл без удачи их жизненный путь,
Тоскует земля без дождя,
Младенцу нужна материнская грудь,
Чиновникам - ж@па вождя... Игорь Губерман
показать весь комментарий
07.05.2020 22:07 Ответить
Пресс-секретарь Президента Ю. Мендель

"Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году"
показать весь комментарий
07.05.2020 22:08 Ответить
Глава Офиса Президента А. Ермак:

«Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?»
показать весь комментарий
07.05.2020 22:09 Ответить
замглавы Офиса Президента по международным отношениям И. Жовква

"Зеленский абсолютно равный игрок на мировой арене. Юмор - это то оружие, которое есть у нашего президента. Он очень часто и умело им пользуется"
показать весь комментарий
07.05.2020 22:10 Ответить
І ми чудово знаємо його "аружіє"!
Після призначення я вибачився перед фракцією "Слуга народу" за передвиборчі образи Зеленського, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 2142
показать весь комментарий
07.05.2020 23:15 Ответить
Впервые узнал, что пенис зезедента - это то оружие, которое называется юмор
показать весь комментарий
07.05.2020 23:18 Ответить
Идиот.
показать весь комментарий
07.05.2020 21:58 Ответить
Флюгер.😂
показать весь комментарий
07.05.2020 22:29 Ответить
После назначения я извинился перед фракцией "Слуга народа" за предвыборные оскорбления Зеленского - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 7598
показать весь комментарий
07.05.2020 21:58 Ответить
Ну врачи не бедовали и до вируса постоянно благодарили их в карман а медсестр жалко
показать весь комментарий
07.05.2020 22:05 Ответить
после учителей..после...через 4 года...
показать весь комментарий
07.05.2020 23:05 Ответить
А плесень не хочет извиниться за оскорбления Украины и украинцев?
показать весь комментарий
07.05.2020 22:01 Ответить
Точка зрения определяется местом сидения (с)
показать весь комментарий
07.05.2020 22:01 Ответить
Відео процесу вибачення вже на порнохабі?
показать весь комментарий
07.05.2020 22:03 Ответить
Это ещё не хватало! Всю "клубнику" испортит.
показать весь комментарий
08.05.2020 07:10 Ответить
Быстро переобулся.еще лещенко так же умеет
показать весь комментарий
07.05.2020 22:03 Ответить
А это обязательная процедура "очищения"?
показать весь комментарий
07.05.2020 22:03 Ответить
Дурко...........
показать весь комментарий
07.05.2020 22:05 Ответить
Моника должен простить.Как Монику после извинений простил Кадыров.
показать весь комментарий
07.05.2020 22:05 Ответить
Типичное "новое лицо". Очень на свиное рыло смахивает.
показать весь комментарий
07.05.2020 22:09 Ответить
Иных там и нет.
показать весь комментарий
08.05.2020 07:12 Ответить
Типичный приспособленец! И таких большинство! Чинуши!!!
показать весь комментарий
07.05.2020 22:09 Ответить
Цікаво те, що зевладу повністю влаштовують такі чиновники. Тому Немчинов є характеристикою зевлади.
показать весь комментарий
07.05.2020 22:15 Ответить
Подлиз защитан. Молодец, свинья мордастая!
показать весь комментарий
07.05.2020 22:10 Ответить
...а ЗЄшмаркля так і не вибачився за образу України та насмішки над історичними трагедіями.
показать весь комментарий
07.05.2020 22:12 Ответить
невже ви цього чекаєтре від підараса
показать весь комментарий
08.05.2020 06:19 Ответить
Звісно без примусу він цього не зробить.
показать весь комментарий
08.05.2020 08:53 Ответить
А помните между первым и вторым туром пеця Вове предлагал себя в премьерминистры😷 Как же так соя? Обьясни, без тебя никак😮
показать весь комментарий
07.05.2020 22:14 Ответить
чи не головна риса ознака упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
показать весь комментарий
07.05.2020 22:20 Ответить
Серьезно?
показать весь комментарий
07.05.2020 22:47 Ответить
всілякі рухівці є.
Є й такі, що зраджують...
показать весь комментарий
07.05.2020 22:15 Ответить
Лизнул шершавым, молодец, принят.
показать весь комментарий
07.05.2020 22:15 Ответить
Хех, цукрові кістки вони такі))
показать весь комментарий
07.05.2020 22:15 Ответить
мерзкое зебыдло, такое же отвратительное как и янелох.
показать весь комментарий
07.05.2020 22:19 Ответить
Ворог сидить в Україні.Це лишній раз доказує істину.Погляньте на реформи в поліції,в медицині,в образованії і може побачите ворога в воочию.Ворога,якого видно в приціл не такий небезпечний ніж ворог з двома громодянствами при владі.
показать весь комментарий
07.05.2020 22:20 Ответить
01.2016 - 02.2016 участь в антитерористичній операції на території Донецької області;
Довго він там був!
показать весь комментарий
07.05.2020 22:21 Ответить
Наверное достаточно,что бы получить удостоверение участника боевых действий.
показать весь комментарий
07.05.2020 22:35 Ответить
О! Кадиров схвалює!
показать весь комментарий
07.05.2020 22:22 Ответить
Він 1977 року народження, а має вигляд на 60 років!
показать весь комментарий
07.05.2020 22:23 Ответить
Лизать задницу начальству-тяжелый труд.Там год за два идет.
показать весь комментарий
07.05.2020 22:36 Ответить
"Бог истинный, бог всемогущий, - заговорил Никанор Иванович, - все видит, а мне туда и дорога. В руках никогда не держал и не подозревал, какая такая валюта! Господь меня наказует за скверну мою, - с чувством продолжал Никанор Иванович, то застегивая рубашку, то расстегивая, то крестясь, - брал! Брал, но брал нашими, советскими! Прописывал за деньги, не спорю, бывало..." (с) Майстер та Маргарита
показать весь комментарий
07.05.2020 22:24 Ответить
Проститут.
показать весь комментарий
07.05.2020 22:27 Ответить
Н у нас тефлоновый
показать весь комментарий
07.05.2020 22:32 Ответить
Міністр юстиції....
Після призначення я вибачився перед фракцією "Слуга народу" за передвиборчі образи Зеленського, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 9447
показать весь комментарий
07.05.2020 22:38 Ответить
а де "социальна дистанция"...?
показать весь комментарий
07.05.2020 23:03 Ответить
и перед кадыровым заодно
показать весь комментарий
07.05.2020 22:48 Ответить
анекдот дня...
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-znaet-pravdu-o-svoem-okruzhenii-v-ego-golove-zreet-plan-koshevoj.htm
показать весь комментарий
07.05.2020 23:02 Ответить
Певно, він добряче відсмоктав інструмента для гри на піаніно.
показать весь комментарий
07.05.2020 23:08 Ответить
Какова будет степень извинения пана Немчинова когда его нынешнего работодателя будут приглашать к веревочным весам на киевском каштане?
показать весь комментарий
07.05.2020 23:45 Ответить
Министр кабинета министров, ужратая харя. Да тут шаржи сюр утопик рисовать можно.
показать весь комментарий
08.05.2020 02:16 Ответить
ну а как же без того, чтоб попку не лизнуть в благодарность за теплое место
показать весь комментарий
08.05.2020 02:41 Ответить
А 51 гривню заплатил? Ска...как оказывается все просто: оскорбил-извинился-и какгбэ ничего и не было! Пдрс блдь....
показать весь комментарий
08.05.2020 08:14 Ответить
"Какая душечка" - ти хоч перед вибаченнями намилився? Чи без мила вибачався - щоб твердо, "по-настоящему", "как мужик"?
показать весь комментарий
08.05.2020 09:30 Ответить
 
 