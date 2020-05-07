Украина не должна выбирать между 8 и 9 мая, - глава Института нацпамяти Дробович

Украина не должна выбирать между 8 и 9 мая - Днем памяти и примирения и Днем Победы.

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"8 мая - европейская модель памяти - для Украины вполне естественная. 9 мая, День Победы, это была тяжелая война, столько миллионов людей погибло, это тоже нельзя просто взять и вычеркнуть. Что здесь должно быть? Как должно поступить государство и общество? Мы не должны говорить: это плохо, а это хорошо. Мы должны говорить: у нас есть такая культурная практика и такая культурная практика. Давайте их гармонизировать, давайте понимать, почему эти люди за это выступают, а эти - за это. И мы не можем говорить: давайте сейчас добавим 8 мая, а затем отменим 9 мая. Мы должніы выложить все карты на стол и говорить: вот такая сложная реальность. Пока общество само со временем решит, люди в честной беседе скажут, что мы выбираем эту модель или эту", - отметил Дробович.

В то же время он напомнил, что представленное вчера Фондом "Демократические инициативы" исследование показало, что большинство людей в Украине готовы отмечать и 8, и 9 мая.

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"Это означает, что большинство украинского общества готовы признать, что нацисты и коммунисты одинаково причастны к началу войны. С другой стороны, двойное празднования - и 8, и 9 - это и европейская, и советская модель. И официальное мотто этих дней "Помним. Побеждаем", по сути, объединяет эти две модели: с одной стороны - о победе, с другой - о памяти ... это очень интересная история, чем это закончится. Потому что мне кажется, что мы в Украине близки к тому, чтобы сформировать наконец свое видение", - сказал Дробович.

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