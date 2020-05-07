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Новости Коронавирус и карантин
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32 новых случая коронавируса подтверждены на Ривненщине, заболел девятилетний ребенок, - ОГА

32 новых случая коронавируса подтверждены на Ривненщине, заболел девятилетний ребенок, - ОГА

По состоянию на четверг, 7 мая в Ровенской области подтверждено 32 новых случая коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Фейсбуке.

По словам главы области, инфицированным от 9 до 77 лет.

Таким образом в Ровенской области всего зарегистрировано 875 случаев COVID-19. Из них 19 летальных и уже 135 человек выздоровели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество случаев COVID-19 на Ривненщине увеличилось до 762, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1256)


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Топ комментарии
+2
Сообщите, сколько у нас выявлено онкобольных, сколько инфарктов и инсультов. Такое впечатление, что все болезни исчезли, и осталась одна - единственная, которую и обслуживает наша мономедицина узкопрофильно - ковидная.
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07.05.2020 22:42 Ответить
+1
Народ,давайте краще говорити про реформи.Як вам реформи в Україні?Як вам реформа в поліції?Чи краще стало народу після реформ в медицині чи в освіті?Короновірус вже не в моді.
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07.05.2020 22:42 Ответить
+1
Зеленый карантин. Разбор полетов. ( Для тех, кто хочет понять, что происходит).
https://www.youtube.com/watch?v=LTCprZaURzA http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLTCprZaURzA&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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07.05.2020 22:46 Ответить
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Черкаський окружний адміністративний суд розглянув та задовольнив заяву про забезпечення позову Черкаської обласної державної адміністрації з приводу скасування рішення Черкаського міськвиконкому про послаблення карантину.

Тож рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня 2020 року про послаблення карантинних заходів зупинене.
Деталі тут: http://ck-oda.gov.ua/sud-zadovolniv-zayavu-administraci%d1%97-ta-zupiniv-rishennya-miskvikonkomu-pro-poslablennya-karantinu-dokument/
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07.05.2020 22:37 Ответить
Ужас.
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07.05.2020 22:44 Ответить
Сообщите, сколько у нас выявлено онкобольных, сколько инфарктов и инсультов. Такое впечатление, что все болезни исчезли, и осталась одна - единственная, которую и обслуживает наша мономедицина узкопрофильно - ковидная.
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07.05.2020 22:42 Ответить
А сколько на дорогах гибнут, сколько в пожарах погибают?...
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07.05.2020 23:05 Ответить
Народ,давайте краще говорити про реформи.Як вам реформи в Україні?Як вам реформа в поліції?Чи краще стало народу після реформ в медицині чи в освіті?Короновірус вже не в моді.
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07.05.2020 22:42 Ответить
Які реформи? Спробуй на гарячу урядову додзвонитись з питання, шо не стосується вірусу.
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07.05.2020 22:46 Ответить
https://censor.net/user/126283 Та отож.Ворог сидить в Україні та грабує народ а людям казки про короновірус розказує. 32 нові випадки коронавірусу підтверджено на Рівненщині, захворіла дев'ятирічна дитина, - ОДА - Цензор.НЕТ 1182
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07.05.2020 22:51 Ответить
Зеленый карантин. Разбор полетов. ( Для тех, кто хочет понять, что происходит).
https://www.youtube.com/watch?v=LTCprZaURzA http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLTCprZaURzA&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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07.05.2020 22:46 Ответить
Аудио на ютубе? Аффтар-гавно, что там слушать.
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07.05.2020 22:49 Ответить
Ваш канал? Денег не дадут
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07.05.2020 22:50 Ответить
Оперативка мозга как у гуппи.
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07.05.2020 22:54 Ответить
Согласен, у вас как у инфузории, погуглите, что это за зверь.
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08.05.2020 00:11 Ответить
 
 