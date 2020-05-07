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32 новых случая коронавируса подтверждены на Ривненщине, заболел девятилетний ребенок, - ОГА
По состоянию на четверг, 7 мая в Ровенской области подтверждено 32 новых случая коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Фейсбуке.
По словам главы области, инфицированным от 9 до 77 лет.
Таким образом в Ровенской области всего зарегистрировано 875 случаев COVID-19. Из них 19 летальных и уже 135 человек выздоровели.
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Тож рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня 2020 року про послаблення карантинних заходів зупинене.
Деталі тут: http://ck-oda.gov.ua/sud-zadovolniv-zayavu-administraci%d1%97-ta-zupiniv-rishennya-miskvikonkomu-pro-poslablennya-karantinu-dokument/
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