32 новых случая коронавируса подтверждены на Ривненщине, заболел девятилетний ребенок, - ОГА

По состоянию на четверг, 7 мая в Ровенской области подтверждено 32 новых случая коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Фейсбуке.

По словам главы области, инфицированным от 9 до 77 лет.

Таким образом в Ровенской области всего зарегистрировано 875 случаев COVID-19. Из них 19 летальных и уже 135 человек выздоровели.

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