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Новости Силовики
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Инспектор-криминалист, торговавший наркотиками, задержан на Волыни, - Нацполиция. ФОТО

В Волынской области при продаже наркотиков задержан 24-летний инспектор-криминалист Гороховского отдела полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Инспектор-криминалист, торговавший наркотиками, задержан на Волыни, - Нацполиция 01

7 мая полицейского задержали в Луцке при продаже 100 граммов марихуаны, стоимостью 17 тыс. гривен.

Инспектор-криминалист, торговавший наркотиками, задержан на Волыни, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине задержан пограничник, торговавший марихуаной, - военная прокуратура. ФОТО

Инспектор-криминалист, торговавший наркотиками, задержан на Волыни, - Нацполиция 03

Прокуратура Волынской области по материалам внутренней безопасности НПУ начала уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

За распространение наркотических средств задержанному грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите: Столичная прокуратура совместно с Нацполицией разоблачила наркосиндикат, который возглавлял бывший правоохранитель. Изъята рекордная партия метадона на 2 млн долларов. ФОТОрепортаж

Автор: 

наркотики (2158) Нацполиция (16601) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Волынская область (1015)


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А чим він ще міг торгувати? Степлерами? )))
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07.05.2020 23:10 Ответить
Міг би в себе в Горохові помідори вирощувати і продавати.Але вибрав шлях наркоторговця .І пхав конфісковану наркоту торчкам. Геть дурний мабуть.Десяти тис зарплати йому мало було.
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07.05.2020 23:42 Ответить
Вот те самые испектора торгующие марихуанной и визжат во все горло что нельзя легализовывать коноплю, потому что тогда каждый желающий сможет у себя посадить и цена на марихуану упадет до минимума. Ето закон рынка. Все дорого то что запрещено или то что является дефицитом
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07.05.2020 23:29 Ответить
Была в свое время история о том как в хранилище вещьдоков, три литра "ширки" превратились в три литра крепко заваренного чая.
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07.05.2020 23:45 Ответить
Если наркоши это просто больные - значит мент это доктор , он им лекарство продавал.
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07.05.2020 23:47 Ответить
инспектор-криминалист это что-то новое) может, эксперт-криминалист
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08.05.2020 00:42 Ответить
делиться было нужно! ну да наш гуманный суд оправдает парня
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08.05.2020 06:01 Ответить
 
 