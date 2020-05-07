Инспектор-криминалист, торговавший наркотиками, задержан на Волыни, - Нацполиция. ФОТО
В Волынской области при продаже наркотиков задержан 24-летний инспектор-криминалист Гороховского отдела полиции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
7 мая полицейского задержали в Луцке при продаже 100 граммов марихуаны, стоимостью 17 тыс. гривен.
Прокуратура Волынской области по материалам внутренней безопасности НПУ начала уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
За распространение наркотических средств задержанному грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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