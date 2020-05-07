Главреда "Слідство.Інфо" Бабинец вызвали на допрос из-за запроса "слуге народа" Дубинскому. ДОКУМЕНТ

В декабре 2019 года главный редактор программы "Слідство.Інфо" Анна Бабинец отправила депутату СН Александру Дубинскому запрос о его возможных контактах с личным адвокатом президента США Дональдом Трампом. Теперь журналистку вызывают на допрос.

Об этом Бабинец сообщила в Фейсбуке, опубликовав фото повестки, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня получила повестку от Нацполиции о вызове на допрос. За то, что в декабре написала запрос народному депутату Дубинскому о его связи с Джулиани. Тогда нардеп не ответил, а испугался и пошел к Авакову. И дело пошло — в Главное следственное управление", — отметила Бабинец.

Журналистка отметила, что на допрос ее вызывает следователь Ильмира Чередник, работающие с особо важными делами.

"Надеюсь, у Авакова останутся хорошие следователи и на депутата Дубинского. После нашего завтрашнего расследования они ему понадобятся", — добавила Бабинец.

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"Слідство.Інфо" опубликовало 2 письма, которые редакция получила от следователя Чередник. В одном из них указан перечень вопросов, на которые она хочет получить ответы. Так, следователя интересует, кто, на каком основании и с какой целью отправлял Дубинскому запрос.

Также в письме указано, что речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 163 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер).

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В "Слідство.Інфо" отметили, что кроме Дубинского такие же запросы в декабре 2019 года получили министр внутренних дел Арсен Аваков и еще 12 должностных лиц.





