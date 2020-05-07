Главреда "Слідство.Інфо" Бабинец вызвали на допрос из-за запроса "слуге народа" Дубинскому. ДОКУМЕНТ
В декабре 2019 года главный редактор программы "Слідство.Інфо" Анна Бабинец отправила депутату СН Александру Дубинскому запрос о его возможных контактах с личным адвокатом президента США Дональдом Трампом. Теперь журналистку вызывают на допрос.
Об этом Бабинец сообщила в Фейсбуке, опубликовав фото повестки, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня получила повестку от Нацполиции о вызове на допрос. За то, что в декабре написала запрос народному депутату Дубинскому о его связи с Джулиани. Тогда нардеп не ответил, а испугался и пошел к Авакову. И дело пошло — в Главное следственное управление", — отметила Бабинец.
Журналистка отметила, что на допрос ее вызывает следователь Ильмира Чередник, работающие с особо важными делами.
"Надеюсь, у Авакова останутся хорошие следователи и на депутата Дубинского. После нашего завтрашнего расследования они ему понадобятся", — добавила Бабинец.
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"Слідство.Інфо" опубликовало 2 письма, которые редакция получила от следователя Чередник. В одном из них указан перечень вопросов, на которые она хочет получить ответы. Так, следователя интересует, кто, на каком основании и с какой целью отправлял Дубинскому запрос.
Также в письме указано, что речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 163 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер).
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В "Слідство.Інфо" отметили, что кроме Дубинского такие же запросы в декабре 2019 года получили министр внутренних дел Арсен Аваков и еще 12 должностных лиц.
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наносала в турборежимі,
бо дуже швидкість ********).
а чужих не трогай .
Кто их информирует, дубинский с аваковым?
От я і "дочекалась " , вже і з мене зробили "провокатора " .
Сьогодні зустрілась з дільничим і він мені показав запит , який на нього надійшов і щоб я дала пояснення .
Я відмовилась , поки не отримаю консультацію Віктор Шишкін , Виталик Погосян .
Це стосовно мого поста у фейсбукі , який я написала у лютому місяці , коли "слуги " потрапили у лікарні .
Тоб то це є критика державних органів і мої дії схожі на провакацію .
Підкажіть будь ласка Юрий Бутусов , Анна Молчанова Назар Приходько , може я щось пропустила і у нас вже ввели тоталітарний режим , де забороняється
критикувати владу ?
Таким чином за гратами дуже скоро опиняться усі , хто недовольні цією владою і висловлюють свою позицію на фейсбуці.
Я від своїх слів і своєї позиції ще ніколи не відмовлялась . Мене у 2014 орки не злякали , коли я стала на захист України , як військовий волонтер , і тим паче сьогоднішня влада мене не залякає своїми допитами !
Вона сама про це тоді писала.
Але факт лишається фактом, за пост у фейсбуку її викликають на допит.
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ. Впевнені були вони і вирішили писати й далі те, що думають, як і про Порошенко в часи його президента.
Але простий хлопець із кварталу виявився дуже непростим.
Что повлияло на ее выбор трудно сказать, не зная ее лично.
Она не могла не видеть как изменилась армия с 2014 года, когда волонтеры возили туда буквально все, от еды и одежды до штучек поинтереснее.
Может слушала и верила борцунам с "мегакорруцпцией и торговлей на крови"?
Об этом вопили все, из партий ватников и якобы патриотов.
Только никто из них, кроме Портнова, не подает в суд на Порошенко, передавая свои неопровержимые доказательства.
Но многим Галинам до сих пор так ничего и не дошло.
От же Луценко з Грицаком - недотепи...
А я думал, что Трамп-это и есть президент. А он всего лишь адвокатишка
- Был ли направлен журналистский запрос полученный почтой?
- Кому адресован вопрос заданный Дубинскому?
- Кто автор вопроса заданного Анной?
- На каком основании журналистка задаёт вопрос?
- С какой целью задаёт вопрос журналистка?
- Какой ответ хотите получить?
Особенно важно - какой ответ хотите получить (з метою якої інформаціїї надіслано запит).
Браво. Уверенная 5 следователю - за идиотизм
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