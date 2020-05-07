РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7344 посетителя онлайн
Новости
12 590 47

Главреда "Слідство.Інфо" Бабинец вызвали на допрос из-за запроса "слуге народа" Дубинскому. ДОКУМЕНТ

Главреда

В декабре 2019 года главный редактор программы "Слідство.Інфо" Анна Бабинец отправила депутату СН Александру Дубинскому запрос о его возможных контактах с личным адвокатом президента США Дональдом Трампом. Теперь журналистку вызывают на допрос.

Об этом Бабинец сообщила в Фейсбуке, опубликовав фото повестки, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня получила повестку от Нацполиции о вызове на допрос. За то, что в декабре написала запрос народному депутату Дубинскому о его связи с Джулиани. Тогда нардеп не ответил, а испугался и пошел к Авакову. И дело пошло — в Главное следственное управление", — отметила Бабинец.

Журналистка отметила, что на допрос ее вызывает следователь Ильмира Чередник, работающие с особо важными делами.

"Надеюсь, у Авакова останутся хорошие следователи и на депутата Дубинского. После нашего завтрашнего расследования они ему понадобятся", — добавила Бабинец.

Смотрите на Цензор.НЕТ: От "любители Саакашвили - лохи" до "буду поддерживать на должность вице-премьера", - эволюция мнения "слуги народа" Дубинского о "быдловатом клоуне". ВИДЕО

"Слідство.Інфо" опубликовало 2 письма, которые редакция получила от следователя Чередник. В одном из них указан перечень вопросов, на которые она хочет получить ответы. Так, следователя интересует, кто, на каком основании и с какой целью отправлял Дубинскому запрос.

Также в письме указано, что речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 163 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер).

Также на Цензор.НЕТ: Сайт "Обозреватель" обращается к Зеленскому из-за беспрецедентной кибер-атаки, которую связывает с публикациями про Тимошенко и Баума

В "Слідство.Інфо" отметили, что кроме Дубинского такие же запросы в декабре 2019 года получили министр внутренних дел Арсен Аваков и еще 12 должностных лиц.

Главреда Слідство.Інфо Бабинец вызвали на допрос из-за запроса слуге народа Дубинскому 01Главреда Слідство.Інфо Бабинец вызвали на допрос из-за запроса слуге народа Дубинскому 02
Главреда Слідство.Інфо Бабинец вызвали на допрос из-за запроса слуге народа Дубинскому 03
Главреда Слідство.Інфо Бабинец вызвали на допрос из-за запроса слуге народа Дубинскому 04

Автор: 

допрос (1373) запрос (36) Нацполиция (16601) свобода слова (1170) Джулиани Руди (121) Дубинский Александр (430) Бабинец Анна (9) Слідство.Інфо (44)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
А вони чекали на зелені марципани, аби не порох.
показать весь комментарий
07.05.2020 23:20 Ответить
+28
А чого ви чекали?!
показать весь комментарий
07.05.2020 23:17 Ответить
+26
Пише волонтер із Маріуполя Галина Однорог.

От я і "дочекалась " , вже і з мене зробили "провокатора " .

Сьогодні зустрілась з дільничим і він мені показав запит , який на нього надійшов і щоб я дала пояснення .

Я відмовилась , поки не отримаю консультацію Віктор Шишкін , Виталик Погосян .
Це стосовно мого поста у фейсбукі , який я написала у лютому місяці , коли "слуги " потрапили у лікарні .
Тоб то це є критика державних органів і мої дії схожі на провакацію .
Підкажіть будь ласка Юрий Бутусов , Анна Молчанова Назар Приходько , може я щось пропустила і у нас вже ввели тоталітарний режим , де забороняється
критикувати владу ?

Таким чином за гратами дуже скоро опиняться усі , хто недовольні цією владою і висловлюють свою позицію на фейсбуці.

Я від своїх слів і своєї позиції ще ніколи не відмовлялась . Мене у 2014 орки не злякали , коли я стала на захист України , як військовий волонтер , і тим паче сьогоднішня влада мене не залякає своїми допитами !
показать весь комментарий
07.05.2020 23:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого ви чекали?!
показать весь комментарий
07.05.2020 23:17 Ответить
А вони чекали на зелені марципани, аби не порох.
показать весь комментарий
07.05.2020 23:20 Ответить
Они Г+Г от Г+Г наелись и решили, что это - шоколад...
показать весь комментарий
08.05.2020 00:06 Ответить
До Пороха в мене багато питань, але я голосував за нього по двум причинам. 1. Це перший проукраїнський і проєвропейський президент. 2. Голосував проти бидла - ЗЕвилупка і Зебілів
показать весь комментарий
08.05.2020 12:18 Ответить
Откуда у Дубинского столько грошей , а ?
показать весь комментарий
07.05.2020 23:18 Ответить
Мамка дубініни
наносала в турборежимі,
бо дуже швидкість ********).
показать весь комментарий
07.05.2020 23:25 Ответить
ты мразь за своей мамкой смотри
а чужих не трогай .
показать весь комментарий
08.05.2020 07:50 Ответить
Наразводил зелёных лохов
показать весь комментарий
07.05.2020 23:27 Ответить
за шо боролась на то и напоролась, это тебе не порошенко, гавкать не дадут
показать весь комментарий
07.05.2020 23:18 Ответить
та посадите её куда-то в набсовет на большую зарплату, и ноу проблемс
показать весь комментарий
07.05.2020 23:19 Ответить
А при чём здесь Найем?...
показать весь комментарий
08.05.2020 00:07 Ответить
Фридом Хаус только вчера заявил, что в Украине свобода слова прямо расцветает при зеленых...
Кто их информирует, дубинский с аваковым?
показать весь комментарий
07.05.2020 23:20 Ответить
Пише волонтер із Маріуполя Галина Однорог.

От я і "дочекалась " , вже і з мене зробили "провокатора " .

Сьогодні зустрілась з дільничим і він мені показав запит , який на нього надійшов і щоб я дала пояснення .

Я відмовилась , поки не отримаю консультацію Віктор Шишкін , Виталик Погосян .
Це стосовно мого поста у фейсбукі , який я написала у лютому місяці , коли "слуги " потрапили у лікарні .
Тоб то це є критика державних органів і мої дії схожі на провакацію .
Підкажіть будь ласка Юрий Бутусов , Анна Молчанова Назар Приходько , може я щось пропустила і у нас вже ввели тоталітарний режим , де забороняється
критикувати владу ?

Таким чином за гратами дуже скоро опиняться усі , хто недовольні цією владою і висловлюють свою позицію на фейсбуці.

Я від своїх слів і своєї позиції ще ніколи не відмовлялась . Мене у 2014 орки не злякали , коли я стала на захист України , як військовий волонтер , і тим паче сьогоднішня влада мене не залякає своїми допитами !
показать весь комментарий
07.05.2020 23:25 Ответить
Вона плакала від радості після виборів 2019р. Так що все нормально.
показать весь комментарий
07.05.2020 23:44 Ответить
Так, слухала промову свого преЗедента зі сльозами на очах.
Вона сама про це тоді писала.
Але факт лишається фактом, за пост у фейсбуку її викликають на допит.

ХУЖЕ НЕ БУДЕТ. Впевнені були вони і вирішили писати й далі те, що думають, як і про Порошенко в часи його президента.
Але простий хлопець із кварталу виявився дуже непростим.
показать весь комментарий
07.05.2020 23:55 Ответить
И чем они отличаются от крысчан, которые решили, что всё останется как в Украине да ещё внутримкадовские зарплаты, в качестве бонуса, только за то, что проголосовали за "мечту"?
показать весь комментарий
08.05.2020 00:09 Ответить
Конкретно эта реальный волонтер и, похоже, патриотка.
Что повлияло на ее выбор трудно сказать, не зная ее лично.
Она не могла не видеть как изменилась армия с 2014 года, когда волонтеры возили туда буквально все, от еды и одежды до штучек поинтереснее.
Может слушала и верила борцунам с "мегакорруцпцией и торговлей на крови"?
Об этом вопили все, из партий ватников и якобы патриотов.
Только никто из них, кроме Портнова, не подает в суд на Порошенко, передавая свои неопровержимые доказательства.
Но многим Галинам до сих пор так ничего и не дошло.
показать весь комментарий
08.05.2020 00:22 Ответить
Какой толк от таких патриотов, если к власти приходят то убийца-Янукович, то Зелемойский?
показать весь комментарий
08.05.2020 00:30 Ответить
Если она не поймет, что в ее сегодняшних проблемах и проблемах Украины есть и ее вина, то толку никакого. В следующий раз она опять прыгнет на грабли.
показать весь комментарий
08.05.2020 00:40 Ответить
Я сначала не поверил, что люди вышедшие на Майдан могут идти за Зелемойским, но понял, что и на Майдан выходили и взрослые и инфантилы, которые решили, что всё сразу будет точно также, как в "программе" Зелемойского - "У меня есть мечта"...
показать весь комментарий
08.05.2020 00:44 Ответить
Там у назві у першому слові,у першій букві вертикальна паличка відклеїлась! Патаму ані і інфаґміґуют шо нада.
показать весь комментарий
08.05.2020 08:30 Ответить
Воняє, як Коломойський.
Главреда "Слідство.Інфо" Бабинец вызвали на допрос из-за запроса "слуге народа" Дубинскому - Цензор.НЕТ 9201
показать весь комментарий
07.05.2020 23:21 Ответить
'свобода слово' при зеленых мразей
показать весь комментарий
07.05.2020 23:29 Ответить
о...началась диктатура "слуг народа"...ото вже "здобули"...
показать весь комментарий
07.05.2020 23:29 Ответить
Именно так в Беларуси и начиналось, когда начали судить оппозицию за..., правильно, клевету...
показать весь комментарий
08.05.2020 00:11 Ответить
73/43%зебіли, а так - можна????
От же Луценко з Грицаком - недотепи...
показать весь комментарий
07.05.2020 23:30 Ответить
Большевизм, он такой, свобод не понимает
показать весь комментарий
07.05.2020 23:31 Ответить
Полиция и суды в Украине как были профанацией в 90-е, так и остались. Сталкивался несколько раз и в 90% случаев "органы обеспечения законности" показали себя с самой худшей стороны.
показать весь комментарий
07.05.2020 23:33 Ответить
Зелень влаштувала беспредєл.
показать весь комментарий
07.05.2020 23:35 Ответить
Самое смешное, что по повестке можно не являться В ней самой так и написано Эпидемия может считаться уважительно причиной неявки
показать весь комментарий
07.05.2020 23:37 Ответить
Янукович был трусливым придурком, а зеленский - кукла в руках олигархов и кремля, но второе гораздо хуже, потому что проект "Голобородько" - элемент гибридной войны против независимости Украины и в отличие от простого, как фомка Януковича, те, кто дергает за ниточки клоуна, действуют по-иезуитски изощреннее и гораздо более методично.
показать весь комментарий
07.05.2020 23:39 Ответить
Потому проект против Украины и назвали - Буратино.

Головну редакторку "Слідство.Інфо" Бабінець викликали на допит через запит "слузі народу" Дубінському - Цензор.НЕТ 6350
показать весь комментарий
08.05.2020 00:14 Ответить
Перечень вопросов к журналисту поражает. С другой стороны-у Авакова много государственных денег,что бы позволять такие милые шалости. Вот если бы от за свои этих следователей содержал...
показать весь комментарий
07.05.2020 23:42 Ответить
Для дальнейшего важно понять, являются ли следователь и Дубинский публичными людьми.
показать весь комментарий
08.05.2020 00:07 Ответить
Украина стремительно опускается в глубокую, позорную жопу "русского мира".
показать весь комментарий
08.05.2020 00:12 Ответить
Псевдо патриоты которые топили Порошенко теперь сядут привет стеренку и следство . инфо
показать весь комментарий
08.05.2020 00:13 Ответить
о его возможных контактах с личным адвокатом президента США Дональдом ТрампомИсточник: https://censor.net.ua/n3194164
А я думал, что Трамп-это и есть президент. А он всего лишь адвокатишка
показать весь комментарий
08.05.2020 00:31 Ответить
Хех то вам не на "крівавого барігу" гавкать - тут раз і намордніка наділи
показать весь комментарий
08.05.2020 00:36 Ответить
бред какой. странно, что радовскую почту вообще кто-то читает)
показать весь комментарий
08.05.2020 00:46 Ответить
О боги, какая умная следователь. Её специально обучили в Трускавце таким каверзным вопросам. Только вдумайтесь:
- Был ли направлен журналистский запрос полученный почтой?
- Кому адресован вопрос заданный Дубинскому?
- Кто автор вопроса заданного Анной?
- На каком основании журналистка задаёт вопрос?
- С какой целью задаёт вопрос журналистка?
- Какой ответ хотите получить?

Особенно важно - какой ответ хотите получить (з метою якої інформаціїї надіслано запит).
Браво. Уверенная 5 следователю - за идиотизм
показать весь комментарий
08.05.2020 07:38 Ответить
Слідча Ільміра Чередник -явно не в першому поколінні ,такі "задатки" від предків- нквдистів!
показать весь комментарий
08.05.2020 08:40 Ответить
Дубину от слуги народа готовят на мэра Киева, поэтому цветная власть эту продажную мразь будет отмывать.
показать весь комментарий
08.05.2020 08:37 Ответить
"Волошина: Виборці Зеленського дійсно проголосували за російську політичну окупацію"

Лариса Волошина нагадала на своїй сторінці в «Фейсбук», що багато українців голосували на президентських виборах не за Володимира Зеленського, а проти старих еліт. За словами журналістки, в зв'язку з цим виникає питання - противники старих еліт, судячи з усього, не розчарувалися появою Валерія Хорошковського, Андрія Портнова та інших «нових облич»? Адже рейтинг президента, як показують останні соцопитування, до сих пір досить високий.

Багатьох влаштовують переслідування за пости в соціальних мережах, дискредитація добровольців, ветеранів та учасників Майдану, переписування історії відповідно до російських нарратітівамі. В даному випадку не потрібно нікого обманювати. Ті, хто рік тому вирішив голосувати проти старих еліт, не помітили в команді Зеленського регіонала Бужанського, і закрили очі на пропозицію «винести за дужки» історію і мову.

Виборці Зеленського дійсно проголосували за російську політичну окупацію України і за повернення у владу подільників Віктора Януковича. Вони проголосували за приниження людей, що захищають країну від російської окупації, за посадки учасників Революції гідності і за переслідування активістів.
показать весь комментарий
08.05.2020 08:46 Ответить
В Украине фашистская власть!
показать весь комментарий
08.05.2020 09:09 Ответить
Зелене болото Шрека це святе болото, там продають і купують посади багаті лорди для своїх мажорних чад, тому Щрек не дозволить іншим копирсатись в його особистому багні.
показать весь комментарий
08.05.2020 09:33 Ответить
Сонечко, ти не повинна відповідати на жодне питання, а тим більше ставити свій підпис на жодній паперці.
показать весь комментарий
23.07.2020 07:11 Ответить
 
 