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Назначение Саакашвили главой исполкома реформ говорит о пренебрежении Украиной международными обязательствами, - депутат "ЕС" Климпуш-Цинцадзе

Назначение Саакашвили главой исполкома реформ говорит о пренебрежении Украиной международными обязательствами, - депутат

Назначение Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в составе Нацсовета реформ свидетельствует о пренебрежении Украиной международными обязательствами.

Так считает народный депутат фракции "Европейская солидарность", глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом Иванна Климпуш- Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что наши коллеги из власти не прислушиваются к оппозиции — это уже не новость, а то, что они не прислушиваются к предостережениям наших партнеров, что они готовы раскидываться и разрушать партнерские взаимоотношения ради назначения одного весьма одиозного человека, то это уже достаточно серьезный звоночек относительно их политики", — сказала Климпуш- Цинцадзе.

Она подчеркнула, что суды Грузии этому конкретному политику вынесли приговоры.

Читайте на Цензор.НЕТ: Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ, - указ Зеленского

"Украина, к слову, в соответствии с нашими международными обязательствами, в соответствии с нашим и грузинским присоединением к одной из европейской конвенций Совета Европы и нашими двусторонними соглашениями должна бы выполнять такие приговоры на своей территории", — добавила Климпуш-Цинцадзе.

"Кроме этого, человек, который не уважает украинское государство, который нарушил украинскую границу, просто плюнув в глаза нашим пограничникам, не знаю, заслуживает ли он какую- либо должность в этом государстве и реанимацию в политической жизни Украины", — подытожила она.

Также на Цензор.НЕТ: "Если Зеленский никуда не пристроит Саакашвили, то это может породить конфликт", - экс-нардеп Борислав Береза

В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Климпуш-Цинцадзе Иванна (385) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+28
Когда Порошенко назначал Саакашвили на должность главы Одесской ОГА, в то время Саакашвили уже находился под следствием в Грузии, как и сейчас.
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07.05.2020 23:59 Ответить
+27
Всё понятно с этой климпуш-цицнадзе. Коррумпированное гамно.
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08.05.2020 00:01 Ответить
+19
Назначение Саакашвили главой исполкома реформ говорит о пренебрежении Украиной международными обязательствами, - депутат "ЕС" Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5175
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07.05.2020 23:58 Ответить
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Вот и посмотрим, как саака будет БОРОТЬСЯ с коломойским с которцм встречался в сентябре 2017 года и с другими известными лицами в совете реформ, который был создан Порошенко в 2014 году))
Зебилоиды вы в самом деле верите, что саака будет бороться с олигархами и делать реформы?
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08.05.2020 03:25 Ответить
Тут не надо верить или нет. Если избирают олигарха бороться с олигархами- то ясно, что это сделано либо по глупости, либо с перепугу, либо за деньги. Если в Грузии Саакашвили боролся с бандюками и олигархами, почему он должен в Украине вести себя иначе? Другой вопрос, нужно ли это кому то в Украине, кроме народа, и дадут ли ему что то сделать. Думаю- нет, не дадут. Хотя бы тот же босс и икона многих , кто тут комментарии пишет, и дерьмом оппонентов обливает за 30 Серебренников.
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08.05.2020 04:01 Ответить
Он уже в Одессе был)
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08.05.2020 13:19 Ответить
Думка одесита про Саакашвілі Дехто почав питати враження від Саакашвілі у одеситів.
Під час, та й після завершення його каденції в якості Голови Одеської Обл Адміністрації, до одеських думок дослухувалися мало, зазвичай розповідаючи нам, як ми "недооцінили реформатора".
Ну, гаразд.
По-перше, і це головне: з моменту наруги над державним кордоном України, я вважаю Міхеіла Саакашвілі ворогом.
Так само, як ворогами вважаю його тодішніх поплічників і тих, хто його підтримав - зокрема, Садового.
Це назавжди. Оскарженню не підлягає.
А тепер - по порядку.
Вперше я побачив Саакашвілі по телевізору восени 2003 року.
Тоді, коли били Шеварднадзе. Били його в прямому сенсі - старого, сидячого, по голові.
Лікуючий Саакашвілі мені не сподобався одразу, - я взагалі не люблю чоловіків із ротом слинявого херувіма.
Втім, Грузія та її вибір мене не обходив, і я забув і про Саакашвілі, і про "трояндову революцію" надовго: Україна переживала власний Майдан. Чув про якісь епохальні реформи, про нібито зліт технологій, але на ринку ІТ, якими я тоді займався, Грузії як не було доти, так і не стало після "Трояндової революції".
Отже, не цікаво.
Вдруге я звернув увагу на Сакартвело 2008 року. Мене тоді вразило, що країна, що так пишалася своїми збройними силами (а вона пишалася), капітулювала на п'ятий день.
Вразило те, що умови капітуляції обговорювали взагалі без Грузії, вона прийняла їх беззастережно, а після ганебної капітуляції Саакашвілі залишився на посаді.
"Істеричний слабак з ярликом на княжіння", - сказав я собі, і забув про Саакашвілі аж до 2014.
"Відважний Міхо" на Майдані мені не запам'ятався, грузинські вибори та його втеча - також.
Сплив він трішки пізніше, коли організували сумнозвісну "раду реформ" і він почав лобіювати на посади в Уряд різний непотріб а-ля Абромавічуси та інші інвест-заробітчани з російським анамнезом.
Пам'ятаю день призначення Саакашвілі в Одесу.
Мій тодішній редактор пішов на представлення, а я просто вештався площею під ОДА, набирався вражень, бо мені зненацька заказало статтю про цю подію одне солідне видання - у них "загубився" кореспондент.
Пам'ятаю, як переможно сяяв Ківалов, щойно він вийшов після церемонії, як він заспокоював свою тусовку, мовляв, все гаразд.
Пам'ятаю, яким бодрячком вийшов звідти Ківан.
І, нарешті, паркан з бульдозером, хамство на адресу не найгіршого тодішнього прокурора області Говди і фраза Саакашвілі: "Ми послє Майдана, рєбята" - я і трактор! - змінили моє ставлення до нього на презирство.
Після цього, була брехня Боровика і небажання самого Саакашвілі розмовляти з волонтерами в присутності запрошених ними журналістів.
Була спроба підкупу волонтерської спільноти шашликами на природі.
Була відповідь Сакварелідзе: "Я не хочу в это лезть, в Киеве все решили", на звернення "Групи 2 травня" стосовно недоліків процесуального керівництва розслідуванням подій 2014 року.
Потім була митниця і вперше - невиконання плану.
В Україні не було жодної митниці, яка б в рамках експерименту не надала б коштів на будівництво доріг (Одеса-Рені була в планах Кабміну, саме на неї мали піти гроші з перевиконання плану митних зборів).
Кожна область будувала дороги за ці кошти.
Крім Одеської.
Були істерики і вибивання грошей з державного бюджету - навіть ціною скорочення оборонних витрат.
Був незаконний підпис на відчуженні землі МО під будівництво на Леонтовича.
Були автівки і пальне від Ківана.
Був знову недолугий Боровик, та ще один бевзь з підробним орденом Червоної зірки у перших заступниках - забув, як його.
Було повне нехтування законами і браконьєри в заповідниках.
Була запойна Маша Гайдар, провалена програма "Доступні ліки" і - вперше в області! - дефіцит знеболювальних для онкохворих.
Було, нарешті, позбавлення ОДА права розпоряджатися грошима кількох обласних програм, - навіть наша кострубата і ватна облрада не витримала.
Що він тут ламав, крім законів, систем життєзабезпечення ключової області, фасаду морвокзалу і відновленого через тиждень паркана, - я не знаю.
Що він тут побудував, крім кримінальних оборудок на митниці, стійкого несприйняття більшістю обивателів постмайданної влади і картонного "случкіного доміка" на газоні перед ОДА, - я теж не знаю.
І, так, я "мочив" Саакашвілі весь час його каденції в Одесі.
Публічно. В пресі, в інтерв'ю, на брифінгах. І тут - у Фейсбуці.
Тоді - за пресловутими стандартами, з неспростовними фактами і цифрами, бо вважав його ідіотом, бо сам на дармові піцци і крихти з барського столу не ласий.
Після злочину з наругою над кордоном, не вважаю себе зобов'язаним дотримуватися "стандартів".
Ворог - є ворог.
Хай у нього навіть діти плачуть і канарейка сумує.
От так.

Володимир Саркісян
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08.05.2020 00:46 Ответить
Призначення Саакашвілі головою виконкому реформ свідчить про нехтування Україною міжнародних зобов'язань, - депутат "ЄС" Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9521
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08.05.2020 00:47 Ответить
Зебилоиды, вы должны постить картинки про янелоха оманского.
Все! Не Порошенко президент Украины, а зеленский, как год уже, со своими *новыми лицами*)))
Как говорят у нас в Одессе, есть две большие разницы, быть под следствием или скрываться от приговора своего реформированного суда))
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08.05.2020 03:10 Ответить
Вам, ********, картінку головнокомандувача миру запостиш, так ви тепер навіть улюбленого "дякую" не скажете...
Де була ця клікуша, коли ту фотку було зроблено? Може вона десь висловлювала своє *********** мнєніє стосовно законності надання іноземному лідерові українського громадянства та призначення на державну посаду?
Ви там в Одесі згуладзе-цинцинадзе-деканоідзе якось відрізняєте?

Призначення Саакашвілі головою виконкому реформ свідчить про нехтування України міжнародними зобов'язаннями, - депутат "ЄС" Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7281
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08.05.2020 20:22 Ответить
У Климпуш-Цинцадзе двойные стандарты. Впрочем не удивительно. У ПЕС везде так.
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08.05.2020 01:44 Ответить
В чём и где?
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08.05.2020 03:11 Ответить
Там, где Украина игнорирует приговоры путинских судов.
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08.05.2020 06:34 Ответить
Вы предлагаете по новой посадить бабу Юлю?
Побойтесь Бога, ей же только что выплатили компенсанции, как политзаключенной, и что ее - опять в СИЗО????
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08.05.2020 07:54 Ответить
Это вы побойтесь Бога, и поинтересуйтесь, за чтО ей выплатили компенсацию. И, главное, ктО выплатил.
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08.05.2020 09:55 Ответить
За что выплатли бабе Юле?
За уход с политической арены, конечно.
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08.05.2020 12:58 Ответить
...по новой посадить...

========================
Она еще старое не отсидела!
А потом еще новых 3 срока!!! С полной конфискацией всего что есть у ее родственников!
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08.05.2020 11:08 Ответить
"В августе 2001 года Главная военная прокуратура РФ возбудила против Юлии Тимошенко уголовное дело по статье "взятка". Дело было возбуждено в ходе расследования другого уголовного дела ‑ о нецелевом использовании 450 млн долл из бюджетных средств, выделенных на оборонные нужды. Деньги были перечислены на Украину в соответствии с соглашением между "ЕЭС Украины" и Министерством обороны России ("Дело Олейника"). Поскольку Юлия Тимошенко ‑ гражданка Украины, дело было передано в Генеральную прокуратуру Украины. "
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08.05.2020 07:58 Ответить
Тобто Юля ще в далеком 2001м шила вас, цапів, у дурні? І розвела вас на 450млн. дол? Так, Юля завжди була для вас, цапів, кісткою у горлі.
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08.05.2020 08:13 Ответить
Как Вам, Ваня, реформы в Украине?
Нравятся результаты Вашего голосования?
На ЖКХ хватает пока еще или уже нет?
Очень волнуюсь.
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08.05.2020 08:46 Ответить
Де Юля і де ці "реформи"? Юля вчергове в опозиції. Бо лище Юля економіку піднімала, а олігархів грабувала, та повертала награбоване в бюджет.
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08.05.2020 09:25 Ответить
Вы, Ваня, за 'бубочку" голосовали?
За Слуг Народа - голосовали?
Так жрите, Ваня, теперь с лопзты!
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08.05.2020 12:59 Ответить
Ну, і де у "ЄС" подвійні стандарти"? І до чого тут рішення кацапських судів? Вони нікого не цікавлять, окрім самих кацапів, та лахтинських тролів. Суд Грузії визнав Саакшвіллі винним
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08.05.2020 09:15 Ответить
І.Климпуш-Цінцадзе апеллює до міжнародних зобов´язань сторін і тільки в тому контексті згадує про нібито особливі відносини між Україною і Грузією. Але якщо рішення кацапських судів нас не цікавлять, а путірастам - до дупи вироки наших судів, то де підстави для виконання решень судів Мадагаскара, Исландіі бо Грузії? Тільки в політичній площині. Міжнародне право тут ні до чого.
Класична ситуація з подвійними стандартами. Україна не перша і не остання.
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08.05.2020 09:51 Ответить
Намечается скоро зеленое шапито в главной роли саака-зеленский - аваков -коломойский - ахметов- тимошенко и другие известные лица))
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08.05.2020 03:18 Ответить
Все так, пані Іванно.
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08.05.2020 03:36 Ответить
Не хоче добра Україні ця іванна, їй в болоті добре.
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08.05.2020 04:06 Ответить
Якщо ви про Саакашвіллі, то чи не нагадаєте, що доброго Україні він зробив?
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08.05.2020 09:22 Ответить
Петя прекрасно знал кума своего кума Юща и был уверен в его тотальной коррумпированности еще по совместной торговле оружием Юща-Гриценко через Грузию. Дал ему, отверженному и бездомному шанс. При этом нарушил Конституцию Украины. И как этим шансом распорядился Михо? Не ленитесь! Зайдите на грузинские сайты - вас ждет масса "открытий чудных" и самое маленькое определение для Михо это маньяк.И не забывайте что население Грузии меньше чем население Киева...
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08.05.2020 04:21 Ответить
Не бреши.Многие уважают Михо в Грузии,т.к. он изменил страну кардинально,единственный из всех постсоветских стран.А то,что он пересажал всякую срань,в том числе и своих друзей-кто может похвалиться этим?у этих всех обиженных-есть друзья,родственники, как они относяться к Михо?правильно,ненавидят.Простой народ глуп,как и у нас.Выбрали популиста пророссийского Иванашвили и многие реформы похирели.Москва добилась своего.После вторжения и анексии их территории-принимают на отдых кацапов,угождают им.Некоторые говорят-"зря Саакашвили !!!развязал войну с россией в 2008 г,с русскими надо дружить.Тупое быдло,как и у нас.
Михо очень уважают в Штатах и ЕС,а там смотрят на дела,а не слова.
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08.05.2020 08:57 Ответить
Назначение Саакашвили главой исполкома реформ говорит о том, петикам скоро песта
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08.05.2020 07:10 Ответить
"Она подчеркнула, что суды Грузии этому конкретному политику вынесли приговоры."
Источник: https://censor.net/n3194167

Одним уркой больше, одним уркой меньше - да кто их, урок, теперь в правительстве считает?
Там же все упоротые, то есть упертые.
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08.05.2020 07:53 Ответить
Цікаво соціологію подивитись на це призначення. Яка моя думка? Моя думка - ложка грузинського дьогтю не перетворить діжку з зеленим лайном у діжку меду. Може переб'є трохи цей сморід від "нових-старих ліц". Але країну це не врятує. Треба повне перезавантаження і коаліційний уряд національного порятунку.
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08.05.2020 08:05 Ответить
Призначення Саакашвілі головою виконкому реформ свідчить про нехтування України міжнародними зобов'язаннями, - депутат "ЄС" Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8203
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08.05.2020 08:21 Ответить
Югик доказал что Саакашвили - агент ******* за деньги курченко. Агент ******* Зе окружает себя агентами *******.
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08.05.2020 08:48 Ответить
Видно вату по Цинцадзе.
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08.05.2020 08:49 Ответить
При Пэтрi, навть у страшному снi, не могло приснитись, щоб Саакашвiлi призначили на якусь посаду.
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08.05.2020 08:54 Ответить
Поэтому Петя и не спал...Бздел, но бдил...
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08.05.2020 08:56 Ответить
А губернатор Одеської області не рахується?
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08.05.2020 16:12 Ответить
Нi. Пэтро ще був дуже молодий.
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08.05.2020 20:32 Ответить
Ой да прям там - назначение = пренебрежению.У нас полно людей, которые без всяких назначений = пренебрежению всего возможного. И никто пока не умер,а даже очень наоборот.
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08.05.2020 08:55 Ответить
Не бреши.Многие уважают Михо в Грузии,т.к. он изменил страну кардинально,единственный из всех постсоветских стран.А то,что он пересажал всякую срань,в том числе и своих друзей-кто может похвалиться этим?у этих всех обиженных-есть друзья,родственники, как они относяться к Михо?правильно,ненавидят.Простой народ глуп,как и у нас.Выбрали популиста пророссийского Иванашвили и многие реформы похирели.Москва добилась своего.После вторжения и анексии их территории-принимают на отдых кацапов,угождают им.Некоторые говорят-"зря Саакашвили !!!развязал войну с россией в 2008 г,с русскими надо дружить.Тупое быдло,как и у нас.
Михо очень уважают в Штатах и ЕС,а там смотрят на дела,а не слова.
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08.05.2020 08:56 Ответить
В Грузии партии, поддерживающие Мишико, в октябре победят на выборах. Это уже сейчас ясно. И новый посол в Украине будет с Мишей фотографироваться. И мадам надо бы быть чуть более дальновидной. Впрочем, женщина, непросчитывающая наперёд свои слова и поступки, гораздо более привлекательна, чем расчетливая ****.
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08.05.2020 09:39 Ответить
Руками она показывает сколько ей надо занести?
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08.05.2020 09:11 Ответить
Интересно, кто-нибудь когда-нибудь ответит за наглое, бесцеремонное выдворение Саакашвили из Украины?
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08.05.2020 10:00 Ответить
Он проник на территорию Украины попросту взломав государственную границу.
Пограничники были обязаны открыть огонь на поражение.
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08.05.2020 13:01 Ответить
Ну, что фракция ЕС(*******х собак) неадекватна понятно было изначально.Если ее членкини всех "козлами", "хитросделанными" называют , тут уже диагноз.Так, что ждем, когда " первые пойдут" на "дурку".
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08.05.2020 10:31 Ответить
Как же с Саакашвили поросеботам жопой приходиться вилять.
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08.05.2020 18:18 Ответить
Історія про грузинські досягнення Саакашвілі


Саакашвілі прийшов до влади в Грузії з фантастичним результатом, який не мав аналогів в демократичних країнах. На першому терміні його президентства за нього в ПЕРШОМУ турі проголосували 96% виборців при явці 83%. Тобто, за нього проголосували 1,7 мільйона виборців з 1,8 мільйона зареєстрованих виборців. Найближчий конкурент отримав 1,5%.
Це вам не 73% в другому турі, тому що Нотердам+ і конкурент "вбив брата".
Це була реальна підтримка всієї країни. Але крім того, це свідченням того очевидного факту, що Саакашвілі ще той майстер-розповідач казкових історій.

На другому терміні його президентства, закривши опозиційні ЗМІ і отримавши звинувачення в фальсифікаціях, Саакашвілі набрав 53% голосів при явці близькій до 50%, або 1 мільйон голосів з 3,5 мільйонів зареєстрованих виборців.
Так, я не помилився. Кількість виборців в Грузії між першими і другими виборами Саакашвілі суттєво зросло за рахунок того, що на перших виборах Саакашвілі не голосувала бунтівна Аджарія. І приборкував Аджарію не Саакашвілі, а Путін. Тобто, завдяки Путіну Саакашвілі повернув Аджарію без війни в 2004 році, вже після свого обрання.
Але якщо ти виступаєш проти цього клоуна, то путінська маріонетка - ти, а не він.

На наступних виборах кандидат від його партії набрав 22% (350 тисяч виборців), а його конкурент від правлячої нині партії 63%.
Обидва президентські терміни Саакашвілі пройшли при ПОВНІЙ підтримці парламенту. Обидва рази він мав КОНСТИТУЦІЙНУ БІЛЬШІСТЬ. Роби реформи скільки хочеш, як хочеш, які хочеш.

Нині його партія в парламенті Грузії має 27 з 150 мандатів. В попередньому парламенті мала 65 з 150.

Крім побудованої прозорої будівлі поліції і кількох піар-хмарочосів в Батумі, Саакашвілі після свого президентства залишив по собі:
- Грузію, в якій в 2013 році залишались неелектризовані райони. Електроенергія в Грузію імпортувалась, до речі, з Абхазії і Саакашвілі платив за неї сепаратистам.
- Грузію з шаленим рівнем безробіття, найбільшим в Європі. І це офіційно. Неофіційне безробіття сягало до 50%, оскільки сезонні робітники безробітними не вважались. Розумієте в чому "фокус" цього "економічного дива"? Тобто, фактично, в нетуристичний і неаграрний сезон в Грузії працювали тільки бюджетники.
- Грузію, в якій мало що вироблялося, яка шалено залежить від імпорту продукції, зокрема з Росії, яка була ГОЛОВНИМ імпортером після війни. Обсяги імпорту російської продукції в Грузію часів Саакашвілі в 10 РАЗІВ перевищували обсяги експорту грузинської продукції в росію.
- Величезну проблему з біженцями, яка є актуальною і досі, через 10+ років після війни. Десятки тисяч біженців живуть в бараках. Існують.

Про відверто кримінальні дії цього таваріща я розповідати не буду, бо це окрема історія.

На жаль, нам важко оцінити життя в середньовічній Грузії часів Саакашвілі, де не було роботи, продуктів і навіть електрики (в багатьох населених пунктах), але ми вже точно можемо оцінити "головну перемогу" Саакашвілі. Це підписаний НИМ ОСОБИСТО РАЗОМ З СЕПАРАТИСТАМИ план МЕДВЄДЄВА-Саркозі (план Медведева, не Саакашвілі), згідно якого Саакашвілі узаконив російську армію на окупованих територіях Абхазії і Пд.Осетії.
А під кінець свого правління в Грузії Саакашвілі скасував візи для свнсбк, які ввів ще його попередник.
Ну а потім ви знаєте і без мене.

Чому ж багато людей мають абсолютно протилежну думку про діяння Саакашвілі і вважають його "реформатором" і навіть "антикорупціонером"? - А тому, що всю інформацію по Грузії ці люди отримували від Саакашвілі.
Тому так виходить, що "путінська маріонетка Іванішвілі" (так називає саакашвілі свого конкурента) "зливає Грузію" ото вже 8-й рік (навіть Порошенко зливав менше), отримавши безвіз, угоду про асоціацію з ЄС, суттєво зменшивши імпорт російських товарів, розвиваючи співпрацю з НАТО ітд.

Але ідіоти продовжують вірити словам цього хронічного писідуна.
До речі, він не тільки хронічний писідун, а ще й ходяче нещастя. Все, за що він брався закінчувалося повним провалом, починаючи від шаленої довіри грузин з підтримкою 96%, втечею і арештом на Батьківщині....і закінчуючи його ділішками в Україні, де він або кидав людей, або робив все так похабно, що воно замість проплаченої зміни влади виливалося в штурми палацу Жовтневий під час дитячого концерту.

https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1095398857513734 Mason Lemberg , - https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1095398857513734
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08.05.2020 19:37 Ответить
Не маю до Міхо особливого сантименту, але це все від Масона Лемберга - маніпуляція фактами і натягуванням сови на глобус.
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09.05.2020 04:18 Ответить
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