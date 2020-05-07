Назначение Саакашвили главой исполкома реформ говорит о пренебрежении Украиной международными обязательствами, - депутат "ЕС" Климпуш-Цинцадзе

Назначение Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в составе Нацсовета реформ свидетельствует о пренебрежении Украиной международными обязательствами.

Так считает народный депутат фракции "Европейская солидарность", глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом Иванна Климпуш- Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что наши коллеги из власти не прислушиваются к оппозиции — это уже не новость, а то, что они не прислушиваются к предостережениям наших партнеров, что они готовы раскидываться и разрушать партнерские взаимоотношения ради назначения одного весьма одиозного человека, то это уже достаточно серьезный звоночек относительно их политики", — сказала Климпуш- Цинцадзе.

Она подчеркнула, что суды Грузии этому конкретному политику вынесли приговоры.

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"Украина, к слову, в соответствии с нашими международными обязательствами, в соответствии с нашим и грузинским присоединением к одной из европейской конвенций Совета Европы и нашими двусторонними соглашениями должна бы выполнять такие приговоры на своей территории", — добавила Климпуш-Цинцадзе.

"Кроме этого, человек, который не уважает украинское государство, который нарушил украинскую границу, просто плюнув в глаза нашим пограничникам, не знаю, заслуживает ли он какую- либо должность в этом государстве и реанимацию в политической жизни Украины", — подытожила она.

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В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.