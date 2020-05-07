Коронавирус показал, что принцип "деньги ходят за пациентом" не применим для инфекционных больниц, - Ляшко. ВИДЕО

Эпидемия коронавируса показала неприменимость принципа "деньги ходят за пациентом" для финансирования инфекционных больниц.

Об этом в эфире 1+1 заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Коронавирус показал - нельзя финансировать инфекционные больницы по пациентам, по болезням. Там должна финансироваться готовность к реагированию. Мы не можем профинансировать, поскольку не знаем количества случаев инфекционной болезни, которая может возникнуть. Коронавирус показал - никто не готовился к такому количеству инфекционных заболевания", - сказал Ляшко.

По его мнению медицинская система европейских стран, на которую ориентировались создатели медреформы, оказалась не готова к ситуации с коронавирусом.

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"Когда мы говорим про количество медработников и больниц, что их в Европе меньше, то Европа тоже показала неготовность этой системы реагировать", - подчеркнул чиновник.