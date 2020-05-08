РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8859 посетителей онлайн
Новости
31 459 407

НДС - зло, короткоствол - естественное право, каннабис нужно легализовать, - заместитель Саакашвили Ольшанский

НДС - зло, короткоствол - естественное право, каннабис нужно легализовать, - заместитель Саакашвили Ольшанский

Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский рассказал о своей программе.

То, какими он видит реформы, Ольшанский описал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне все уже пишут и звонят и просят сказать "программу".

Те, кто меня знают, не услышат ничего нового, а для остальных коротко:

- нет экономики - нет независимости и не будет страны

- налоги должны взиматься с потребления

- НДС - зло

- государство ничего не производит, а только распределяет

- основа благосостояния государства — предприниматели

- украинцы ничем не хуже молдаван, и короткоствольное оружие — естественное право, отобранное большевиками и невозвращенное украинскому народу

- продажа земли — финальная точка процесса, начавшегося в 1861 г. (отмена крепостного права), к счастью, это право, отобранное большевиками, уже вернули

- биткоин — это начало революции масштабов изобретения электричества", — написал Ольшанский.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Украину нужно вытаскивать из болота", - Саакашвили

Он также указал, что является агностиком, выступает против смертной казни и за право женщин на аборты.

"И да, медицинский каннабис должен быть легализован, как и любое медицинское средство... что касается рекреационного, то тоже, но попозже ;)" — подытожил Ольшанский.

В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Этим же указом заместителем председателя Исполнительного комитета реформ был назначен предприниматель Александр Ольшанский.

НДС - зло, короткоствол - естественное право, каннабис нужно легализовать, - заместитель Саакашвили Ольшанский 01НДС - зло, короткоствол - естественное право, каннабис нужно легализовать, - заместитель Саакашвили Ольшанский 02
НДС - зло, короткоствол - естественное право, каннабис нужно легализовать, - заместитель Саакашвили Ольшанский 03

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) реформы (3956) Ольшанский (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
95 квартал нервно курит в сторонке, такого конкурента они не переживут. Надо пополнить запасы попкорна.
показать весь комментарий
08.05.2020 01:28 Ответить
+27
Комитет по реформам.
Агенство по блинам.
Бюро по пирогам.
Офис по заборам.
Палата по вёдрам...
показать весь комментарий
08.05.2020 01:12 Ответить
+25
+++
показать весь комментарий
08.05.2020 01:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
для сраки и оманского чорта можно и кокаин легализовать!
показать весь комментарий
08.05.2020 14:20 Ответить
Я надеюсь с завтрашнего дня отменят НДС выдадут всем по револьверу и в аптеках разрешат продавать канабис. Но боюсь что это все бла бла бла. Воплощать то некому
показать весь комментарий
08.05.2020 18:08 Ответить
Приятное сообщение... Наконец то сбылись мечтания ватноголовой части населения Украины. И не только канибасссс. Узаконить весь букет. За минимальную цену. Русскоязичним и хахлам манкуртам вообще выдавать за символические пять капеек. Только таким мягким, безболезненным и даже приятным для клиентов способом, можно доволно быстро оптимизировать численность населения до 12--15 млн. чуваков в Украине.
показать весь комментарий
08.05.2020 22:23 Ответить
да, посвідченнями водійськими торгують - шо бачим , правильно -капец повний на дорогах тепер ше короткостволи прикупим- і всі праві будуть , хто виживе
показать весь комментарий
09.05.2020 01:32 Ответить
Русскоязичним и хахлам манкуртам вообще выдавать за символические пять капеек.

Типичный тупик всех националистов: есть правильное население, достойное звания "украинец", "беларус", "узбек", "туркмен"..... а есть неправильное, подлежащее либо перевоспитанию, либо выселению, либо уничтожению. Гарантирует развал социума и государства, если становится госполитикой. На примере Украины это хорошо видно - последнее место в Европе.
показать весь комментарий
09.05.2020 03:35 Ответить
Хє-Хє....
показать весь комментарий
08.05.2020 22:48 Ответить
Главное канабис для Зеленского и себя легализуйте. Он вас для этого и поставил.
показать весь комментарий
09.05.2020 02:38 Ответить
Страница 5 из 5
 
 