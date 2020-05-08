НДС - зло, короткоствол - естественное право, каннабис нужно легализовать, - заместитель Саакашвили Ольшанский
Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский рассказал о своей программе.
То, какими он видит реформы, Ольшанский описал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне все уже пишут и звонят и просят сказать "программу".
Те, кто меня знают, не услышат ничего нового, а для остальных коротко:
- нет экономики - нет независимости и не будет страны
- налоги должны взиматься с потребления
- НДС - зло
- государство ничего не производит, а только распределяет
- основа благосостояния государства — предприниматели
- украинцы ничем не хуже молдаван, и короткоствольное оружие — естественное право, отобранное большевиками и невозвращенное украинскому народу
- продажа земли — финальная точка процесса, начавшегося в 1861 г. (отмена крепостного права), к счастью, это право, отобранное большевиками, уже вернули
- биткоин — это начало революции масштабов изобретения электричества", — написал Ольшанский.
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Он также указал, что является агностиком, выступает против смертной казни и за право женщин на аборты.
"И да, медицинский каннабис должен быть легализован, как и любое медицинское средство... что касается рекреационного, то тоже, но попозже ;)" — подытожил Ольшанский.
В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Этим же указом заместителем председателя Исполнительного комитета реформ был назначен предприниматель Александр Ольшанский.
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Типичный тупик всех националистов: есть правильное население, достойное звания "украинец", "беларус", "узбек", "туркмен"..... а есть неправильное, подлежащее либо перевоспитанию, либо выселению, либо уничтожению. Гарантирует развал социума и государства, если становится госполитикой. На примере Украины это хорошо видно - последнее место в Европе.