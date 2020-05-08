НДС - зло, короткоствол - естественное право, каннабис нужно легализовать, - заместитель Саакашвили Ольшанский

Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский рассказал о своей программе.

То, какими он видит реформы, Ольшанский описал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне все уже пишут и звонят и просят сказать "программу".

Те, кто меня знают, не услышат ничего нового, а для остальных коротко:

- нет экономики - нет независимости и не будет страны

- налоги должны взиматься с потребления

- НДС - зло

- государство ничего не производит, а только распределяет

- основа благосостояния государства — предприниматели

- украинцы ничем не хуже молдаван, и короткоствольное оружие — естественное право, отобранное большевиками и невозвращенное украинскому народу

- продажа земли — финальная точка процесса, начавшегося в 1861 г. (отмена крепостного права), к счастью, это право, отобранное большевиками, уже вернули

- биткоин — это начало революции масштабов изобретения электричества", — написал Ольшанский.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Украину нужно вытаскивать из болота", - Саакашвили

Он также указал, что является агностиком, выступает против смертной казни и за право женщин на аборты.

"И да, медицинский каннабис должен быть легализован, как и любое медицинское средство... что касается рекреационного, то тоже, но попозже ;)" — подытожил Ольшанский.

В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Этим же указом заместителем председателя Исполнительного комитета реформ был назначен предприниматель Александр Ольшанский.



