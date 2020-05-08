На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов, - Козаченко

Документы принимаются до понедельника, 10 мая. В течение недели после этого комиссия проверит поданные документы на соответствие требованиям.

Об этом написала в Фейсбуке член комиссии, экс-глава департамента Минюста по вопросам люстрации Татьяна Козаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 мая 2020 года обратилось 79 кандидатов на участие в совете общественного контроля при ГБР (осталось 3 дня до окончания подачи документов до 10 мая!)", — написала она.

Козаченко также опубликовала имена всех 79 кандидатов в совет.

"В течение 7 дней после окончания срока приема документов Комиссия будет принимать решение о соответствии представленных документов. Члены Комиссии: Владимир Сущенко, председатель, Роман Маселко, Юрий Бутусов, Василий Пехньо, Татьяна Козаченко. У Вас еще есть время прислать документы", — добавила она.

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