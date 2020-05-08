РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8859 посетителей онлайн
Новости
1 455 2

На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов, - Козаченко

На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов, - Козаченко

Документы принимаются до понедельника, 10 мая. В течение недели после этого комиссия проверит поданные документы на соответствие требованиям.

Об этом написала в Фейсбуке член комиссии, экс-глава департамента Минюста по вопросам люстрации Татьяна Козаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 мая 2020 года обратилось 79 кандидатов на участие в совете общественного контроля при ГБР (осталось 3 дня до окончания подачи документов до 10 мая!)", — написала она.

Козаченко также опубликовала имена всех 79 кандидатов в совет.

"В течение 7 дней после окончания срока приема документов Комиссия будет принимать решение о соответствии представленных документов. Члены Комиссии: Владимир Сущенко, председатель, Роман Маселко, Юрий Бутусов, Василий Пехньо, Татьяна Козаченко. У Вас еще есть время прислать документы", — добавила она.

Читайте также: Соколов о деле против Чорновол: Не ожидал, что поднимется такая волна и все решат, что ГБР будет расследовать всех майдановцев

На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов, - Козаченко 01На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов, - Козаченко 02
На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов, - Козаченко 03
На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов, - Козаченко 04
На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов, - Козаченко 05
На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов, - Козаченко 06

Автор: 

Бутусов Юрий (4390) Козаченко Татьяна (57) Маселко Роман (94) ГБР (3073)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда-нибудь появятся новости как при Порохе: дорогу отремонтировали, ФАП открыли и т.д. ?
показать весь комментарий
08.05.2020 02:00 Ответить
Ребята, я читаю всё это уже год, как дурной сон.
Остаётся только просить Небесную Канцелярию чтобы она выгнала этих дьяволов.
показать весь комментарий
08.05.2020 02:03 Ответить
 
 