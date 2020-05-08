Враг за сутки 21 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, шестеро украинских воинов ранены, ликвидированы семь наемников РФ, - штаб

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во время вражеских огневых провокаций наши воины проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все обстрелы противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины"", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по украинским военнослужащим неподалеку от Марьинки - из минометов 82-мм калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а затем обстрелял украинских военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

По защитникам Широкино враг трижды вел огонь с применением 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 34-й батальон ВСУ 4 мая отметил шестую годовщину со дня своего основания. ФОТОрепортаж

Возле населенного пункта Авдеевка российские оккупанты днем ​​применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражескую активность", - отметили в штабе.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка городского типа Новотошковское враг четыре раза открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений: "В общем оккупанты использовали здесь 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120- и 82-мм калибра".

Также сообщается, что окрестности Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал из минометов 120-мм и 82-мм калибра.

"Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, наши подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря меткости украинских военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия.

По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили. Кроме этого наши воины уничтожили военный грузовик противника", - сообщили в пресс-центре ОС.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил 24 мины 120-мм калибра по позициям ВСУ возле Орехово, а также применял станковые противотанковые гранатометы. В ответ украинские воины оперативно применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении штаба ОС.







