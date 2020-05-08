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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Помпео подтвердил поддержку Украины и решимость США усиливать давление на РФ до выполнения ею минских соглашений и прекращения оккупации Крыма

Помпео подтвердил поддержку Украины и решимость США усиливать давление на РФ до выполнения ею минских соглашений и прекращения оккупации Крыма

США продолжат оказывать поддержку Украине и наращивать давление на Россию в вопросах Донбасса и Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, слова которого цитирует американский Госдепартамент.

"Госсекретарь высоко оценил дипломатию Украины в условиях неизменного и продолжающегося агрессивного поведения России. Он вновь заявил о решительной поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут усиливать давление на Россию, в том числе посредством санкций, до тех пор, пока Россия не выполнит минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма", - говорится в сообщении госдепа.

Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули сохраняющуюся важность смягчения последствий COVID-19, и госсекретарь настоятельно призвал к достижению в Украине "дальнейшего прогресса в области верховенства права и экономических реформ", сообщает госдеп.

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Помпео, согласно сообщению, также "осудил усилия России и ее доверенных лиц по использованию пандемии COVID-19 для дезинформации и дальнейшего ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины".

Госдепартамент США (1856) Крым (26434) США (27316) минские соглашения (3229) Кулеба Дмитрий (2880) Помпео Майк (342)


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Топ комментарии
+6
Скорее в Украину верит!
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08.05.2020 08:04 Ответить
+3
Американцы-братский народ!
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08.05.2020 08:04 Ответить
+2
Respect, 🗽🇺🇸USA!!!
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08.05.2020 09:27 Ответить
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верит Зеленскому значит
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08.05.2020 07:42 Ответить
Скорее в Украину верит!
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08.05.2020 08:04 Ответить
Это у тебя икона клоуна весит.
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08.05.2020 08:35 Ответить
Американцы-братский народ!
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08.05.2020 08:04 Ответить
Да. ЯО по-братски отобрали. По-братски наложили на рашку такие санкции, что она уже два раза Крым вернула. Может, в третий раз вернёт.
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08.05.2020 11:02 Ответить
Для того, чтобы в мире всё успокоилось Украину нужно просто забросать деньгами.
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08.05.2020 08:17 Ответить
И для кого эта брехливая речь Помпео? Если хотели бы, то давно уже все закончилось бы. А так очередная озабоченность с бла, бла, бла.
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08.05.2020 08:34 Ответить
А ты пробовал когда нибудь помочь идиоту?
То-то и оно, задача не из лёгких.
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08.05.2020 08:53 Ответить
Respect, 🗽🇺🇸USA!!!
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08.05.2020 09:27 Ответить
 
 