США проводят серьезные переговоры с РФ по контролю над вооружениями, - Трамп
США готовы к продолжению переговоров с Россией по теме контроля над вооружениями.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы обсуждаем с Россией тему контроля над вооружениями, причем обсуждения - серьезные. И мы продолжим делать это", - сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп добавил, что и Россия, и США заинтересованы в результатах переговоров.
"У них много ядерного оружия и у нас - тоже... Они хотят этого (достижения договоренности. - Ред.), и мы тоже этого хотим", - отметил он.
Говоря о состоявшемся накануне телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп заявил, что сейчас "очень подходящее время" для развития сотрудничества Вашингтона и Москвы.
"Мы - самая могущественная держава в мире, а они - важная и могущественная держава. И почему это мы не можем сотрудничать?" - спросил Трамп.
Он пояснил, что долгое время расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году мешало странам налаживать отношения. В рамках расследования предвыборный штаб Трампа подозревали в координации действий с РФ, однако в итоге спецпрокурор Роберт Мюллер счел недоказанным факт сговора между РФ и штабом Трампа.
"Все эти мистификации мешали нам заключать сделки", - сказал Трамп. По его словам, теперь постепенно все элементы этой "мистификации" становятся известны. Он предсказал, что в ближайшие недели по этому поводу могут появиться интересные новости.
Напомним, Мюллер был назначен Минюстом США спецпрокурором по расследованию вмешательства в выборы в мае 2017 года. Свою работу он окончил к марту этого года, по ее итогам в апреле был опубликован 400-страничный доклад.
В итоге, сговор между президентом и российскими властями не был найден, однако были найдены такие доказательства вмешательства, как взлом серверов Демпартии, предположительно, офицерами ГРУ и кампания по дезинформации в соцсетях. Всего обвинения были предъявлены 34 людям, среди которых были и сотрудники штаба Трампа. Мюллер также выделял эпизоды, которые можно трактовать как попытки Трампа воспрепятствовать правосудию - выделять это в отдельное расследование Минюст не стал.
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"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Хьюи Пирс Лонг
",https://politikus.ru/articles/politics/17333-zheleznyy-kancler-dogovor-s-rossiey-ne-stoit-toy-bumagi-na-kotoroy-napisan-tak-li-eto-chitaem-polnuyu-versiyu-vyskazyvaniya.html Не надейтесь что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."
Вы или недалёкий человек, или пытаетесь ввести нас в заблуждение.
Вы явно переигрываете ....https://www.mk.ru/culture/article/2010/02/02/422874-stanislavskiy-byi-skazal-ne-veryu.html Станиславский бы сказал: "не верю"!
цивілізовану державу, яка дотримується міжнародних зобов'язань неможливо.
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спешу разочаровать вас - жив пока еще....
"адвоатику" при случае передайте мои пожелания здоровья.......
В современном мире, с глобальной экономикой и интернетом, ядерная гонка бессмысленна.
Китай - самая могущественная страна! Не бедная, имеет космические программы и ядерное оружие ... Страна Коммунистическая, а это значит хорошо организованная и под единым командованием.
Китайцы потихоньку скупают землю в разных странах мира и ведут глубоко продуманную информационную войну. Сами не воюют, стравливают тех, кто готов меряться пиписьками.