США проводят серьезные переговоры с РФ по контролю над вооружениями, - Трамп

США готовы к продолжению переговоров с Россией по теме контроля над вооружениями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы обсуждаем с Россией тему контроля над вооружениями, причем обсуждения - серьезные. И мы продолжим делать это", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп добавил, что и Россия, и США заинтересованы в результатах переговоров.

"У них много ядерного оружия и у нас - тоже... Они хотят этого (достижения договоренности. - Ред.), и мы тоже этого хотим", - отметил он.

Говоря о состоявшемся накануне телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп заявил, что сейчас "очень подходящее время" для развития сотрудничества Вашингтона и Москвы.

"Мы - самая могущественная держава в мире, а они - важная и могущественная держава. И почему это мы не можем сотрудничать?" - спросил Трамп.

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Он пояснил, что долгое время расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году мешало странам налаживать отношения. В рамках расследования предвыборный штаб Трампа подозревали в координации действий с РФ, однако в итоге спецпрокурор Роберт Мюллер счел недоказанным факт сговора между РФ и штабом Трампа.

"Все эти мистификации мешали нам заключать сделки", - сказал Трамп. По его словам, теперь постепенно все элементы этой "мистификации" становятся известны. Он предсказал, что в ближайшие недели по этому поводу могут появиться интересные новости.

Напомним, Мюллер был назначен Минюстом США спецпрокурором по расследованию вмешательства в выборы в мае 2017 года. Свою работу он окончил к марту этого года, по ее итогам в апреле был опубликован 400-страничный доклад.

В итоге, сговор между президентом и российскими властями не был найден, однако были найдены такие доказательства вмешательства, как взлом серверов Демпартии, предположительно, офицерами ГРУ и кампания по дезинформации в соцсетях. Всего обвинения были предъявлены 34 людям, среди которых были и сотрудники штаба Трампа. Мюллер также выделял эпизоды, которые можно трактовать как попытки Трампа воспрепятствовать правосудию - выделять это в отдельное расследование Минюст не стал.