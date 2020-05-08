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Новости
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США проводят серьезные переговоры с РФ по контролю над вооружениями, - Трамп

США проводят серьезные переговоры с РФ по контролю над вооружениями, - Трамп

США готовы к продолжению переговоров с Россией по теме контроля над вооружениями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы обсуждаем с Россией тему контроля над вооружениями, причем обсуждения - серьезные. И мы продолжим делать это", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп добавил, что и Россия, и США заинтересованы в результатах переговоров.

"У них много ядерного оружия и у нас - тоже... Они хотят этого (достижения договоренности. - Ред.), и мы тоже этого хотим", - отметил он.

Говоря о состоявшемся накануне телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп заявил, что сейчас "очень подходящее время" для развития сотрудничества Вашингтона и Москвы.

"Мы - самая могущественная держава в мире, а они - важная и могущественная держава. И почему это мы не можем сотрудничать?" - спросил Трамп.

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Он пояснил, что долгое время расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году мешало странам налаживать отношения. В рамках расследования предвыборный штаб Трампа подозревали в координации действий с РФ, однако в итоге спецпрокурор Роберт Мюллер счел недоказанным факт сговора между РФ и штабом Трампа.

"Все эти мистификации мешали нам заключать сделки", - сказал Трамп. По его словам, теперь постепенно все элементы этой "мистификации" становятся известны. Он предсказал, что в ближайшие недели по этому поводу могут появиться интересные новости.

Напомним, Мюллер был назначен Минюстом США спецпрокурором по расследованию вмешательства в выборы в мае 2017 года. Свою работу он окончил к марту этого года, по ее итогам в апреле был опубликован 400-страничный доклад.

В итоге, сговор между президентом и российскими властями не был найден, однако были найдены такие доказательства вмешательства, как взлом серверов Демпартии, предположительно, офицерами ГРУ и кампания по дезинформации в соцсетях. Всего обвинения были предъявлены 34 людям, среди которых были и сотрудники штаба Трампа. Мюллер также выделял эпизоды, которые можно трактовать как попытки Трампа воспрепятствовать правосудию - выделять это в отдельное расследование Минюст не стал.

россия (96413) США (27316) ядерное оружие (1375) Трамп Дональд (5839) Мюллер Роберт (65)


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Топ комментарии
+9
"Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан" Отто фон Бисмарк
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Хьюи Пирс Лонг
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08.05.2020 07:56 Ответить
+6
Переговоры могут быть только одни. Окорочка в обмен на полное разоружение и вывод войск из других стран.
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08.05.2020 07:56 Ответить
+6
Будапештський меморандум був прикладом як росія виконую зобов'язання.
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08.05.2020 08:23 Ответить
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08.05.2020 07:55 Ответить
Переговоры могут быть только одни. Окорочка в обмен на полное разоружение и вывод войск из других стран.
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08.05.2020 07:56 Ответить
"Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан" Отто фон Бисмарк
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Хьюи Пирс Лонг
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08.05.2020 07:56 Ответить
Без моего отношения к кацапам но: Полная версия фразы звучит так:

",https://politikus.ru/articles/politics/17333-zheleznyy-kancler-dogovor-s-rossiey-ne-stoit-toy-bumagi-na-kotoroy-napisan-tak-li-eto-chitaem-polnuyu-versiyu-vyskazyvaniya.html Не надейтесь что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."
Вы или недалёкий человек, или пытаетесь ввести нас в заблуждение.
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08.05.2020 08:14 Ответить
Будапештський меморандум був прикладом як росія виконую зобов'язання.
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08.05.2020 08:23 Ответить
Бісмарк взагалі нічого подібного не казав, ні в якому варіянті. Лонг, до речі, теж. Усе це вигадки, що поширюються інтернетом. Але кретинам подобається....
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08.05.2020 08:30 Ответить
Более того Волга не впадает в Каспийское море. В Ираке не нашли химического оружия и никто не видел золотого унитаза Януковича. Усе це вигадки, що поширюються інтернетом. Фраза существует целиком и вырвать из неё кусочек поменяв расположение букв это незнание или умысел. Але кретинам подобається....
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08.05.2020 13:07 Ответить
США проводять серйозні переговори з РФ щодо контролю над озброєннями, - Трамп - Цензор.НЕТ 4919
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08.05.2020 08:44 Ответить
"Без моего отношения к кацапам но:"
Вы явно переигрываете ....https://www.mk.ru/culture/article/2010/02/02/422874-stanislavskiy-byi-skazal-ne-veryu.html Станиславский бы сказал: "не верю"!
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08.05.2020 09:26 Ответить
США проводят серьезные переговоры с РФ по контролю над вооружениями, - Трамп - Цензор.НЕТ 4745.....
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08.05.2020 07:57 Ответить
Тема перемовин США з рф буде до закінчення проекту "росія". Створити із росії
цивілізовану державу, яка дотримується міжнародних зобов'язань неможливо.
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08.05.2020 07:58 Ответить
цемы в засос они проводят - наш плешивого в скафандр целует....
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08.05.2020 07:59 Ответить
США проводять серйозні переговори з РФ щодо контролю над озброєннями, - Трамп - Цензор.НЕТ 2494
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08.05.2020 08:04 Ответить
Трамп, как улучшенная модель Лукашенко. Вроде бы 'дружба', но может путлера и ножичком в трухлявую спину.
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08.05.2020 08:04 Ответить
я вас помню, мадемуазеля, почему то.....
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08.05.2020 08:11 Ответить
На лавочці біля під"їзду її бачив?
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08.05.2020 08:18 Ответить
точна - нормальная такая,, с ядом - не хуже других, короче )))
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08.05.2020 08:30 Ответить
в неї любимі слова які кричит - Наркаман! Прастітутка!
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08.05.2020 08:32 Ответить
Пам*ятаю .вас . як визивали . .
...
..США проводять серйозні переговори з РФ щодо контролю над озброєннями, - Трамп - Цензор.НЕТ 5241
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08.05.2020 09:19 Ответить
США проводять серйозні переговори з РФ щодо контролю над озброєннями, - Трамп - Цензор.НЕТ 8452
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08.05.2020 09:23 Ответить
не вы ли мне сметри желали?
спешу разочаровать вас - жив пока еще....
"адвоатику" при случае передайте мои пожелания здоровья.......
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08.05.2020 09:35 Ответить
Зачем эта мышиная возня? Для лохов.
В современном мире, с глобальной экономикой и интернетом, ядерная гонка бессмысленна.
Китай - самая могущественная страна! Не бедная, имеет космические программы и ядерное оружие ... Страна Коммунистическая, а это значит хорошо организованная и под единым командованием.
Китайцы потихоньку скупают землю в разных странах мира и ведут глубоко продуманную информационную войну. Сами не воюют, стравливают тех, кто готов меряться пиписьками.
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08.05.2020 08:17 Ответить
Яке озброєння може бути у тих хто 50 років випускає однаковий автомобіль...)))
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08.05.2020 08:50 Ответить
Россия и ядерное оружие одно и тоже. Благодаря ядерному оружия россия страшна. А если она страшна на нее обращают внимание с ней считаются. А без него кому нужна россия,а не кому. Поэтому она от него и не откажется!
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08.05.2020 09:31 Ответить
 
 