Совбез ООН сегодня проведет заседание по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны

Под председательством Эстонии Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Цель – вспомнить трагические страницы исторического прошлого и убедиться, что подобная трагедия не повторится в будущем", - отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что "откровенный разговор" о том, как противодействовать международным преступлениям и защитить мир сейчас является очень своевременным. Особенно, как отметил Николенко, на фоне продолжающихся усилий разрушить послевоенный порядок, основанный на уважении к международному праву.

"Как 75 лет назад, так и сегодня, Украина как никто другой ощущает на себе последствия агрессивной захватнической политики", - написал дипломат.

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Формат заседания позволит приобщиться к дискуссии не только членам Совбеза. Планируется около 70 участников, в том числе 50 министров иностранных дел. "Беспрецедентный уровень для карантинного периода", - подчеркнул Николенко.

Из-за пандемии COVID-19 зал заседаний Совбеза перенесется в Таллинн, где общение будет происходить на виртуальной платформе Hybridity.

Начало заседания - в 17:00 по киевскому времени. Посмотреть прямую трансляцию можно будет по этой ссылке.