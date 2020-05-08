Спасатели продолжают тушить очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и на Житомирщине, -ГСЧС

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и Олевском районе (Житомирская обл.).

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 8 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников", - сказано в сообщении.

К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств.

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В Житомирской области по состоянию на 7:00 8 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 44 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 28 человек личного состава и 10 единиц техники.

"7 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Радогоща Лугинского района", - отмечается в сообщении.