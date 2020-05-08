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Новости Пожары в Украине
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Спасатели продолжают тушить очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и на Житомирщине, -ГСЧС

Спасатели продолжают тушить очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и на Житомирщине, -ГСЧС

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и Олевском районе (Житомирская обл.).

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 8 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников", - сказано в сообщении.

К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств.

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В Житомирской области по состоянию на 7:00 8 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 44 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 28 человек личного состава и 10 единиц техники.

"7 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Радогоща Лугинского района", - отмечается в сообщении.

Автор: 

пожар (5983) Чернобыль (513) Зона отчуждения (280) ГСЧС (5051) Житомирская область (1417)


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Хтось гасить,хтось палить .Такє.https://twitter.com/buch10_04/status/1258405467291815936
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08.05.2020 08:26 Ответить
Аваков виявився непрофесіоналом як і керівник ДСНС Чечоткін, пожежі не вдалось ліквідувати швидко, на ліквідацію пожеж потрібні більші ресурси і більше часу! Авакова потрібно звільнити разом з Чечоткіним!
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08.05.2020 09:43 Ответить
Такие дожди прошли какие очаги? Кому-то кучу бабла надо списать?
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08.05.2020 08:30 Ответить
будуть тушити до нового року поки фінансування не назначать на слідуючий рік,дожді все потушили а марку держати потрібно
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08.05.2020 08:30 Ответить
Уже месяц "тушат".Дожди идут,а они все "тушат очаги возгорания".
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08.05.2020 08:36 Ответить
Ви шановні спочатку спробуйте "потушить" торф а потім пишіть і про фінансування і про "кучу бабла надо списать"
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08.05.2020 09:47 Ответить
 
 