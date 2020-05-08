Спасатели продолжают тушить очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и на Житомирщине, -ГСЧС
Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и Олевском районе (Житомирская обл.).
Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 7:00 8 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников", - сказано в сообщении.
К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств.
В Житомирской области по состоянию на 7:00 8 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе.
Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 44 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 28 человек личного состава и 10 единиц техники.
"7 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Радогоща Лугинского района", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль