Число жертв коронавируса в мире достигло 269,5 тыс. человек, инфицированы более 3,8 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 мая в мире зарегистрировали 3 846 949 (3 755 379 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 269 584 (263 831 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 75 670, заболевших - 1 256 972.

Испания сообщает о 221 447 случаях COVID-19, 26 070 человек умерли.

В Италии зафиксировано 215 858 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 29 958 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

В Великобритании умерли 30 689 человека, во Франции - 25 990, в Германии - 7 392, в Иране - 6 486, в Турции - 3 641, в Бельгии - 8 415, в Нидерландах - 5 306, Канаде - 4 541.

В РФ число зараженных достигло 177 160 человек, из которых 1 625 умер, в Беларуси - 20 168, умерли - 116; в Польше - 15 047, умерли - 755; в Молдове - 4 605, умерли - 145; в Венгрии - 3 150, умерли - 383; в Румынии - 14 499, умерли - 888; в Словакии - 1 445, умерли - 26.

Напомним, в Украине на утро 7 мая зафиксировано 507 новых случаев COVID-19: всего - 13 691, летальных - 340, выздоровели 2 396 человек