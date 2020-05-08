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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв коронавируса в мире достигло 269,5 тыс. человек, инфицированы более 3,8 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв коронавируса в мире достигло 269,5 тыс. человек, инфицированы более 3,8 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 мая в мире зарегистрировали 3 846 949 (3 755 379 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 269 584 (263 831 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 75 670, заболевших - 1 256 972.

Испания сообщает о 221 447 случаях COVID-19, 26 070 человек умерли.

В Италии зафиксировано 215 858 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 29 958 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

В Великобритании умерли 30 689 человека, во Франции - 25 990, в Германии - 7 392, в Иране - 6 486, в Турции - 3 641, в Бельгии - 8 415, в Нидерландах - 5 306, Канаде - 4 541.

В РФ число зараженных достигло 177 160 человек, из которых 1 625 умер, в Беларуси - 20 168, умерли - 116; в Польше - 15 047, умерли - 755; в Молдове - 4 605, умерли - 145; в Венгрии - 3 150, умерли - 383; в Румынии - 14 499, умерли - 888; в Словакии - 1 445, умерли - 26.

Напомним, в Украине на утро 7 мая зафиксировано 507 новых случаев COVID-19: всего - 13 691, летальных - 340, выздоровели 2 396 человек

Число жертв коронавируса в мире достигло 269,5 тыс. человек, инфицированы более 3,8 млн 01

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Ходить строем и - по загонам. Проект пляжа в Испании.

Число жертв коронавируса в мире достигло 269,5 тыс. человек, инфицированы более 3,8 млн - Цензор.НЕТ 266
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08.05.2020 08:36 Ответить
Кстати, у Вас есть соображения, почему вирусобесие достигло апогея именно в Испании. Дух Каудильо продолжает влиять на события?
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08.05.2020 08:38 Ответить
Есть. Пе́дро Са́нчес Пе́рес-Кастехо́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. ***** Sánchez Pérez-Castejón; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 29 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1972 1972 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4 Мадрид ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F испанский экономист и политик, лидер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) с https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2014 года .
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08.05.2020 08:40 Ответить
Проект пляжа в Ж. Порту.
Число жертв коронавируса в мире достигло 269,5 тыс. человек, инфицированы более 3,8 млн - Цензор.НЕТ 6083
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08.05.2020 08:38 Ответить
Тщательней надо, ребята! Уже не впечатляет. Выпускайте рефрижераторы, набитые трупами, с франкенштейнами за рулём!
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08.05.2020 08:37 Ответить
Кирилло! Ты уже привык к смертям?
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08.05.2020 09:13 Ответить
Я устойчив к манипуляциям. К запугиванию в частности. Насколько стало больше смертей от вирусочка, попробуй нагуглить сам. Возможно, удивишься.
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08.05.2020 09:16 Ответить
Растет зараза...
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08.05.2020 09:28 Ответить
Стали тестировать коз , овец, перепелок и папайю. Шоб размах эпидемии впечатлял умы обывателей
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08.05.2020 10:12 Ответить
 
 