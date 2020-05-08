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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ обновила стратегический план борьбы с COVID-19, увеличив бюджет до $1,7 млрд

ВОЗ обновила стратегический план борьбы с COVID-19, увеличив бюджет до $1,7 млрд

Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией коронавируса на 2020 год, увеличив бюджет до $1,7 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ требуется 1,7 миллиарда долларов США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации", — заявил Гебрейесус.

Эта оценка включает в себя средства, которые ВОЗ уже получила, в результате чего дефицит финансирования в 2020 году составит $1,3 млрд.

"Этот обновленный план учитывает уроки, которые мы уже извлекли, укрепляя роль ВОЗ в глобальной и региональной координации в таких важных областях, как цепочки поставок", - отметил глава организации.

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План рассчитан до конца 2020 года и рассчитан на ресурсы, необходимые ВОЗ для ее собственных операций.

Как отметил глава ВОЗ, план будет опубликован в ближайшее время.

ВОЗ (780) карантин (16729) пандемия (113) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
імпотентна контора
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08.05.2020 08:55 Ответить
+4
ВОЗ на Нюрнберге-2 будет признана преступной организацией. А Евреюса приговорят к смертной казни через повешение за яйца.
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08.05.2020 08:55 Ответить
+3
А Гебрейсус,знай себе, пиzzzдит бабки, как в последний раз.
Никто уже не верит в вашу разогнанную через медиа ТУФФТУ !
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08.05.2020 09:01 Ответить
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імпотентна контора
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08.05.2020 08:55 Ответить
ВОЗ на Нюрнберге-2 будет признана преступной организацией. А Евреюса приговорят к смертной казни через повешение за яйца.
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08.05.2020 08:55 Ответить
А Гебрейсус,знай себе, пиzzzдит бабки, как в последний раз.
Никто уже не верит в вашу разогнанную через медиа ТУФФТУ !
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08.05.2020 09:01 Ответить
Нельзя повесить за то, чего не выросло.
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08.05.2020 09:03 Ответить
Дермом кормят весь Мир.Всем мирвым СМИ приказано КоронвиRUS ставить на первую полосу газет,журналов, Дайджестов и новостных лент инета... Никто не удосужился посчитать количество смертей во всем мире от инфарктов,инсультов,наркомании и алкоголизма и прочих земных прелестей Эбола,Корь ..,.А это около 30 миллионов в год...,за 2017 год.Умножаем на 20 прожитых в 21 столетии лет и получаем.... Стадо идитов держат Мир за ЛОХотрон...
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08.05.2020 09:10 Ответить
У меня во время обучения в Университете были двое знакомых эфиопа.Один был отличным парнем,-а второй был конченным дерьмом. Так вот второй даже внешне был похож на эту ВОЗовскую,маоистскую крысу!
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08.05.2020 09:36 Ответить
Гебрейсус удивительно напоминает кучмовского Табачника.
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08.05.2020 09:42 Ответить
Никто ещё не доказал что "коронавирус" опаснее свиного или куриного гриппа.
А ведь тогда смертность была повыше.
Использовали массированную пропаганду в медиа, чтобы обтяпать свои делишки.
В каждой стране свои - в Украине - подписанный во время тотального карантина
закон о продаже земли.
Если людям нельзя было больше двух не собираться, то и депутаты
должны были сидеть по норам и соблюдать карантин.
Закон будет опротестован и похоронит Зеленского.
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08.05.2020 09:48 Ответить
ви вже його рік хороните )))
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08.05.2020 10:01 Ответить
Маємо час. Та наснагу.
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08.05.2020 10:36 Ответить
Чисть кулемет, пересмикуй затвор )))
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08.05.2020 11:12 Ответить
 
 