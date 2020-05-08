ВОЗ обновила стратегический план борьбы с COVID-19, увеличив бюджет до $1,7 млрд
Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией коронавируса на 2020 год, увеличив бюджет до $1,7 млрд.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ требуется 1,7 миллиарда долларов США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации", — заявил Гебрейесус.
Эта оценка включает в себя средства, которые ВОЗ уже получила, в результате чего дефицит финансирования в 2020 году составит $1,3 млрд.
"Этот обновленный план учитывает уроки, которые мы уже извлекли, укрепляя роль ВОЗ в глобальной и региональной координации в таких важных областях, как цепочки поставок", - отметил глава организации.
План рассчитан до конца 2020 года и рассчитан на ресурсы, необходимые ВОЗ для ее собственных операций.
Как отметил глава ВОЗ, план будет опубликован в ближайшее время.
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Никто уже не верит в вашу разогнанную через медиа ТУФФТУ !
А ведь тогда смертность была повыше.
Использовали массированную пропаганду в медиа, чтобы обтяпать свои делишки.
В каждой стране свои - в Украине - подписанный во время тотального карантина
закон о продаже земли.
Если людям нельзя было больше двух не собираться, то и депутаты
должны были сидеть по норам и соблюдать карантин.
Закон будет опротестован и похоронит Зеленского.